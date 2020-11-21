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Дороги, которые интересовали Вермахт

Дороги, которые интересовали Вермахт (13 фото)

Автор:
21 ноября 2020 17:27
Метки: вов   предвоенные дороги   страницы истории   
1554
13
Бытует довольно странный миф, что будто бы немецкая армия после вторжения в СССР оказалась неготовой к распутице. Даже в комментах под предыдущей статьей об этом стали писать. Что и побудило меня сделать этот обзор немецких документов, касающихся возможностей российских автомобильных дорог в тот период.
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Метки: вов   предвоенные дороги   страницы истории   
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87k
сапер Водичка 2 часа назад
Господа,кто знает,что это за штука ?
Господа,кто знает,что это за штука ?
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10k
Анатолий Соколов 5 минут назад
надо отметить, что в 42 году немцы начали строить вот такие грузовики видимо потому что ситуация с дорогами оказалась гораздо хуже, чем это выглядело на бумаге.
надо отметить, что в 42 году немцы начали строить вот такие грузовики видимо потому что ситуация с дорогами оказалась гораздо хуже, чем это выглядело на бумаге.
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1k
zenon Полчаса назад
Вот если бы немцы и прочее, остальное додумать. Но никому не пришло в голову сказать, что если бы немцы начали рыпаться, то нормальное командование бы приказало и тогда бы вся территория захваченная немцами стал бы территорией СССР. И даже уже без если, Красная Армия захватила много стран, из которых потом ушли передали их англичанам и американцам. Сталин всегда действовал согласно договорённостям, поэтому его Запад ненавидел и теперь ненавидит буржуазная Россия.
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22k
Франц Лефорт 2 часа назад
Дороги, мороз,продажные генералы(русские),неготовность.....Можно много рассуждать и домысливать. А реальность такова! СССР выстоял и победил против ОЧЕНЬ сильного врага! Не все получалось,были провалы и ошибки,но есть 9 мая 1945 года!
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Франц Лефорт Час назад
Уважаемый. Тут нормальная статья с разбором тонкостей и специфики, а вы с бравурными митинговыми лозунгами. К чему?
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
"...у нас кладут асфальт
местами и немного
Чтоб каждый оккупант
На подступах застрял..." (с)
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16k
бат св 2 часа назад
отсутствие карт дорог восточнее Москвы еще раз доказывает что немецкие штабисты не до конца понимали что будут делать после захвата столицы.На что они рассчитывали?
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16k
бат св ☣️Месть печенегов☣️ 59 минут назад
отсутствие оперативных планов после захвата Москвы вас не смущает?
Как то декларативно: "берем Москву и войне конец(если не конец,то ХЗ).
Ну дальше что? В августе промышленность перебазирована на Урал. СССР готов к тотальной войне. Вермахт с большим трудом проползает обширные болота и леса и натыкается на Волжский рубеж.Там и началась бы агония вермахта.Русские-не французы.
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1k
Roman бат св 52 минуты назад
То что осталось бы за Москвой уже не имело бы какой либо силы. Нефть на Кавказе, хавка на Украине и Кубани, людские ресурсы там уже тоже не большие были. В азиатских республиках начался бы разброд и шатание как в 90ые и все, нет СССР.
Дожали бы уже потом не спеша малыми войсковыми операциями.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ бат св 50 минут назад
Ну не все так просто
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16k
бат св Roman Полчаса назад
Вот так и рассуждали в Берлине.
Но руководство рейха как и вы, не слыхали о постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 года и о последующей реализации.
Полезно почитать как реализовывалось постановление СНК СССР 29 октября 1941 года.
-и последнее: В 90 годах страну развалил предатели во главе с меченой тварью.В 1941 предателей в кремле не было.
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16k
бат св ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Ах,если бы так говорило себе руководство рейха,то сколько советских людей осталось бы живо.
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