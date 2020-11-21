Дороги, которые интересовали Вермахт

Дорога Минск – Могилев. Она была проложена вдоль старой дороги (немного в стороне от нее) на 200-500 метров, в обход населенных пунктов. От Минска до Тростенца (около 10 км от Минска) дорога была асфальтированной, а потом мощена кирпичом. Недалеко от Могилева трасса была вымощена мелким булыжником, а проезжая часть - еще и щебнем.

Ну и так далее. В целом (за немногими исключениями) дороги были не так, чтобы хорошими, и были представлены в основном грунтовыми дорогами. Иногда встречался щебень, мощение булыжником. Асфальт был редкостью и его можно было встретить только на крупных автомагистралях. Общее правило - хорошие дороги были только вокруг городов (на 70-100 км от Москвы и Ленинграда, на 20-30 км от Минска или Киева и на несколько километров от других более или менее крупных городов). За пределами этого радиуса дороги резко ухудшались и хорошо если становились улучшенными грунтовыми дорогами.