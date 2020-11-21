Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ)

Прежде чем вы прочтёте мой пост, я прошу вас задуматься над фразой, что в среднем, мы платим государству 75-80% от нашего дохода. С чего так много, логично спросите вы, ведь НДФЛ всего 13%, самый низкий в Европе?

Ну, как бы да... Ну и как бы нет)

Большинство из вас знает, что в вашу ЗП заложены все выплаты государству. Как НДФЛ, так и в ПФР, так и в страховую. И, получая на руки, к примеру, 30.000, вы прекрасно понимаете, что ваша реальная зряплата 50.000.

Пока вы едете с работы, вы заезжаете на заправку, где платите акциз государству, который включён в стоимость топлива.

Затем, вы идёте в магазин и покупаете продукты, в стоимость которых включены 20% НДС, которые вы платите государству.

Заглянув в почтовый ящик, вы получаете квитанции об оплате квартиры (в каком-то неимоверном количестве, ведь нам жизненно необходимо, чтобы каждая структура посылала отдельную бумажку). Ещё немного денег государству.

От осознания сего маразма, вы топаете за алкоголем и табаком... На которых тоже акциз, который вы платите, опять же, государству.

Так как же богатая на ресурсы страна не может не то что народ прокормить, но и саму себя? Об этом в конце статьи) А сейчас, к заблуждениям...