Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ)

Одно из главных заблуждений, которое я встречал на Фишках - что наши богатые недра - это достояние народа, а злое Государство забирает их у нас, не давая ничего взамен.
Природные ресурсы - не принадлежат народу!
Прежде чем вы прочтёте мой пост, я прошу вас задуматься над фразой, что в среднем, мы платим государству 75-80% от нашего дохода. С чего так много, логично спросите вы, ведь НДФЛ всего 13%, самый низкий в Европе?
Ну, как бы да... Ну и как бы нет)
Большинство из вас знает, что в вашу ЗП заложены все выплаты государству. Как НДФЛ, так и в ПФР, так и в страховую. И, получая на руки, к примеру, 30.000, вы прекрасно понимаете, что ваша реальная зряплата 50.000.
Пока вы едете с работы, вы заезжаете на заправку, где платите акциз государству, который включён в стоимость топлива.
Затем, вы идёте в магазин и покупаете продукты, в стоимость которых включены 20% НДС, которые вы платите государству.
Заглянув в почтовый ящик, вы получаете квитанции об оплате квартиры (в каком-то неимоверном количестве, ведь нам жизненно необходимо, чтобы каждая структура посылала отдельную бумажку). Ещё немного денег государству.
От осознания сего маразма, вы топаете за алкоголем и табаком... На которых тоже акциз, который вы платите, опять же, государству.
Так как же богатая на ресурсы страна не может не то что народ прокормить, но и саму себя? Об этом в конце статьи) А сейчас, к заблуждениям...
Ну, как бы да... Ну и как бы нет)
Большинство из вас знает, что в вашу ЗП заложены все выплаты государству. Как НДФЛ, так и в ПФР, так и в страховую. И, получая на руки, к примеру, 30.000, вы прекрасно понимаете, что ваша реальная зряплата 50.000.
Пока вы едете с работы, вы заезжаете на заправку, где платите акциз государству, который включён в стоимость топлива.
Затем, вы идёте в магазин и покупаете продукты, в стоимость которых включены 20% НДС, которые вы платите государству.
Заглянув в почтовый ящик, вы получаете квитанции об оплате квартиры (в каком-то неимоверном количестве, ведь нам жизненно необходимо, чтобы каждая структура посылала отдельную бумажку). Ещё немного денег государству.
От осознания сего маразма, вы топаете за алкоголем и табаком... На которых тоже акциз, который вы платите, опять же, государству.
Так как же богатая на ресурсы страна не может не то что народ прокормить, но и саму себя? Об этом в конце статьи) А сейчас, к заблуждениям...
Конституция гарантирует!!
Самое распространённое заблуждение, что Конституция гарантирует, что ресурсы принадлежат народу - но нет)
В Конституции СССР было чётко указано - "В соответствии с Конституцией СССР недра в Союзе Советских Социалистических Республик являются государственной собственностью - общим достоянием всего советского народа."
По Конституции 1993 года - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ использует и охраняет ресурсы, как основу для жизнедеятельности народов".
Даже в Конституции СССР было указано, что всё что под землёй - является государственной собственностью, хоть и достоянием народа... В Конституции РФ, народ отошёл на второй план.
Никогда, никакая Конституция не позволяла гражданам распоряжаться ресурсами - они всегда принадлежали государству.
В Конституции СССР было чётко указано - "В соответствии с Конституцией СССР недра в Союзе Советских Социалистических Республик являются государственной собственностью - общим достоянием всего советского народа."
По Конституции 1993 года - "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ использует и охраняет ресурсы, как основу для жизнедеятельности народов".
Даже в Конституции СССР было указано, что всё что под землёй - является государственной собственностью, хоть и достоянием народа... В Конституции РФ, народ отошёл на второй план.
Никогда, никакая Конституция не позволяла гражданам распоряжаться ресурсами - они всегда принадлежали государству.
×
Моя земля - мои правила!
Конечно, нет! Всё, что находится в земле - принадлежит государству. Даже найденный клад вы обязаны сдать государству (правда, вам тогда выплатят часть его стоимости). А вот на местной речке пробовать искать золото - не стоит)
Банду на фото, наши органы задержали - "В результате обысков оперативники изъяли оборудование для добычи драгоценных металлов, около 5 граммов россыпного и около 10 граммов рудного золота."
Вот так, даже за 15 грамм золота можно поехать по этапу.
Банду на фото, наши органы задержали - "В результате обысков оперативники изъяли оборудование для добычи драгоценных металлов, около 5 граммов россыпного и около 10 граммов рудного золота."
Вот так, даже за 15 грамм золота можно поехать по этапу.
А вот в цивилизованных странах...
Так же часто видел мнение, о цивилизованных странах с их "неприкосновенностью частной собственности", зачем-то сюда приплетёнными. Поясняю. В разных странах, разное законодательство. И если в Великобритании, например, владелец земли, владеет и всеми её недрами, то во Франции или Испании - все богатства земли принадлежат государству.
И зачем пост?
Хочу пояснить всем ура-патриотам, что вы слишком переоцениваете стоимость природных ресурсов. Если разделить ВСЮ прибыль с продажи ВСЕХ природных ресурсов РФ (нефти/газа/алмазов и т.п.) между гражданами нашей страны, получится примерно по 25.000 рублей на душу населения в месяц (нас очень много)) ). Производство у нас откровенно слабое, и выезжаем мы именно за счёт ресурсов. Именно поэтому я всеми руками за постепенные выкупы акций добывающе-перерабатывающих компаний государством, а не скоплении денег в каком-нить мифическом стабилизационном фонде или кредитах иностранным государствам.
25000 на каждого - это очень маленькая сумма (ведь если мы так разделим, прощай бесплатная медицина/обучение/все льготы и выплаты, и т.п.). Но в масштабах бюджета любой области, даже 10.000 с каждого - как минимум удвоят его. Если бы государство, постепенно, выкупало акции... То...
Может быть, и не стоило бы так затягивать налоговый узелок на населении? И государство получало бы доход с собственных ресурсов? Был бы хоть и постепенный, но всё таки повышающийся уровень жизни населения...
Но, пока что, повышается кол-во миллиардеров из РФ в списке Форбс.
25000 на каждого - это очень маленькая сумма (ведь если мы так разделим, прощай бесплатная медицина/обучение/все льготы и выплаты, и т.п.). Но в масштабах бюджета любой области, даже 10.000 с каждого - как минимум удвоят его. Если бы государство, постепенно, выкупало акции... То...
Может быть, и не стоило бы так затягивать налоговый узелок на населении? И государство получало бы доход с собственных ресурсов? Был бы хоть и постепенный, но всё таки повышающийся уровень жизни населения...
Но, пока что, повышается кол-во миллиардеров из РФ в списке Форбс.
Авторский пост
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Метки: государство граждане ресурсы
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Вдруг война? Сел в бронированный танк, из добытой железной руды,а та чугунина прилетевшая, из добытой руды в других землях, уже твоя))
1% со стоимости носителей информации в пользу мигалкова.
30 рубликов в месяц за каждого абонента в пользу ростелекома.
И еще многое другое.
раз вы даже в этом вопросе не смогли разобраться, нахрена вообще такой пост писать.
Короче, как в анекдоты, "а тут уже нюансы"
они хотят, чтоб кто-то строил буровые, нефтеперерабатывающие заводы, работал там, а продукты своего труда отдавал каким-то диванным экспертам бесплатно.
А на одну только борьбу с Ковидом за год сколько миллиардов уже потрачено? Откуда эти деньги? Из кубышки. А откуда они там? Преимущественно из нефтегазовых доходов.
Хотя, думаю, это безнадёжно.
Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. (В. Ленин)
К слову говоря: очень интересная проблема скрыта в этимологии происхождения термина «государство» в Древней Руси и в Западной Европе. В русском языке слово «государство» происходит от древнерусского «государь» (так называли князя-правителя в древней Руси), которое, в свою очередь, связано со словом «господарь» и «господь». Корень слова «государство» «госуд» также имеет происхождение от греческого слова «деспот». Можно предположить, что поскольку производные «государство», «господарьство» появляются позже, чем уже имевшие устоявшиеся значения «государь», «господарь», то в Средние века на Руси «государство» обычно воспринималось как непосредственно связанное с владениями «государя», а сам «государь» как владелец всех подданных (рабов).
Чем же был СССР в то время когда наши деды строили своими руками всю страну именно для себя и для благодарных потомков? Или твой дед потратил жизнь на отдельных людей сомнительной национальности и их яхты?
По поводу налогов. Как автором просчитано сколько мы отдаем вообще не понятно, при этом совершена и типичная ошибка: государство у нас не только берет, но и как ни странно отдает: дороги, уличное освещение, экстренные службы. Я не веду речь о том, что у нас всё хорошо и правильно. У нас очень много неправильного и это нужно исправлять.
Автор ЧМО)))
Которое ни*я не понимает.
Просто накидывает для чмошников на вентилятор.
Кончинка ТЫ папкина)
Авторр то ЧМО)) ну вот просто ЧМО