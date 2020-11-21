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Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ)

Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ) (5 фото)

Автор:
21 ноября 2020 05:41
Метки: государство   граждане   ресурсы   
1070
5
Одно из главных заблуждений, которое я встречал на Фишках - что наши богатые недра - это достояние народа, а злое Государство забирает их у нас, не давая ничего взамен.
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Метки: государство   граждане   ресурсы   
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42  комментария
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2k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ)
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5k
Vampire Минуту назад
Пример заботы государства о населении - это правительство Каддафи в Ливии. Всё остальное, как автор сказал, повышение кол-ва миллиардеров в списке Форбс.
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−57
Alisher Alisher 2 минуты назад
Никто этих денег не увидит
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141k
☭Cheкаво☭ 5 минут назад
А кушаете вы на какие шиши?
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2k
Славик Автор поста ☭Cheкаво☭ Полминуты назад
На оставшиеся 15-25%. Как и вы.
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514
Шел мимо 10 минут назад
Тупенький пост. Автор даже не разобрался в сути вопроса.
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2k
Славик Автор поста Шел мимо 2 минуты назад
Автор даже не разобрался, в сути какого вопроса, по вашему, он не разобрался.
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7k
Агент Безопасной Национальности 12 минут назад
Автор, изучи, потом ждем снова.

Автор, изучи, потом ждем снова.
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32
игол Полчаса назад
А, армию содержать, которая охраняет эти земли? Во все времена, армия дорогое удово.... необходимость. Стоит немеренно. Это основная статья расходов.
Вдруг война? Сел в бронированный танк, из добытой железной руды,а та чугунина прилетевшая, из добытой руды в других землях, уже твоя))
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2k
Славик Автор поста игол 9 минут назад
В статье наоборот, сказано о возможности повышения бюджетов)
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11k
Inlex Полчаса назад
делить нужно не доход, а прибыль..а там на всех копейки.. плюс такая раздача прибыли ставит крест на развитии предприяи то ест оно тупо закроется через пару месяцев.. в итоге гражданам будет предложено самим добывать нефть и газ, ну а также перерабатывать ее в бензин, а газ в пропаны бутаны... через полгода в стране начнется хаос и беспредел
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2k
Славик Автор поста Inlex 5 минут назад
Какая раздача прибыли? Какой делёж дохода? Я говорил о выкупе части акций, пусть и по завышенной цене, с сохранением рабочей структуры.
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50k
Андрей 37 минут назад
Сравнение с СССР некорректно: а что, гражданин СССР не платил акцизов и налогов? И его реальная зарплата была именно та, что указывалась в расчётном листе?
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2k
Славик Автор поста Андрей Полчаса назад
Нет, я этой темы вообще не касался. С СССР сравнивал в контексте популярной среди пользователей Фишек фразы "конституция говорит - что ресурсы принадлежат народу!!!"
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19k
Влад Андрей 8 минут назад
А ты к зарплате гражданина СССР прибавь копеечное топливо и коммуналку, бесплатное жилье,детские лагеря, санатории, детские сады, ВУЗы, медицину и подумай. Это тоже в своем роде налог которым тебя обложили дополнительно.
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8k
СПКиНР 38 минут назад
Вы еще скрытые поборы не отразили.
1% со стоимости носителей информации в пользу мигалкова.
30 рубликов в месяц за каждого абонента в пользу ростелекома.
И еще многое другое.
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2k
Славик Автор поста СПКиНР Полчаса назад
Обозначил самые явные проявления поборов, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
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1k
V2.Smirnov 57 минут назад
Неплохо, но сыровато. Личные выпады к читателю лишние, а цифр по стоимости ресурсов наоборот, не хватает. Часть со сравнением Конституций - хороша.
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2k
Славик Автор поста V2.Smirnov 49 минут назад
Циферки взяты из открытых источников, про выпады - ни в коем случае никого не хотел задеть, а уж тем более оскорбить. Учту, если ещё через 5 лет задумаю статью какую-нибудь накатать)
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13k
Юрий Час назад
"Государство забирает их у нас, не давая ничего взамен." - Славик, а на какие средства государство содержит армию, врачей, учителей, ученых? Или ты думаешь только о том, почему тебе лично газпром не заплатил?

"Государство забирает их у нас, не давая ничего взамен." - Славик, а на какие средства государство содержит армию, врачей, учителей, ученых? Или ты думаешь только о том, почему тебе лично газпром не заплатил?
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1k
V2.Smirnov Юрий Час назад
Статью читайте. Там как раз опровержение оного тезиса. Кривоватое, правда.
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2k
Славик Автор поста V2.Smirnov 47 минут назад
Сорян за кривоватость, высказал, что накипело)
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57
worldstreetmusic Славик Полчаса назад
Славик ТЫ ЧМО))
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236
wkgicxvs Час назад
Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ)
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50k
Андрей wkgicxvs 36 минут назад
А в чём проблема-то?!
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24k
DeadMan Час назад
поправка: квитанции за квартиру к выплатам государству имеют весьма косвенное отношение, т.к. платите вы за услуги частных компаний. в списке обслуживающих жилые дома организаций давно нет МУПов, если где-то и есть, то минимум, все эти конторы в частных руках, и платите вы это не в виде налога, а платите за услуги: производство электроэнергии, подача воды и тепла, отведение вашего говна и т.д. и т.п. а уже эти предприятия платят налоги государству с прибыли и зарплат сотрудников.
раз вы даже в этом вопросе не смогли разобраться, нахрена вообще такой пост писать.
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2k
Славик Автор поста DeadMan 13 минут назад
Да куда уж мне) А не, подождите, доля РФ в акциях моей энергетической компании 88%... Ну, это совпадение... Так-то государство всем частникам говорит - берите городскую энергию, прост платите нам налог на прибыль, мы вам и ГЭС и АЭС построим. Просто отстёгивайте нам немножко. Ведь энергетика для страны - не основополагающий фактор. Ну закроете своё ООО, ну будет пол города без света, ничего страшного.
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45
Анисимов Александр 2 часа назад
У всех олигархов РФ около 14 триллионов рублей. Короче все они недодали/недоплатили/отняли у каждого гражданина РФ всего-то 100 тысяч рублей. За весь период существования олигархов. Так что не в них наверно проблема
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45
Анисимов Александр 3 часа назад
У нас ресурсы с трудом добываются и требует много бабла на добычу и транспортировку (расстояния/климат), плюс население действительно большое относительно там всякие арабских стран, Великобритании. плюс конъюнктура на рынке не дает продавать за те деньги которые хотелось бы, плюс сортность нефти - низкая. плюс если взять арабов у них ткнул палку - потекла нефть через пять метров - уже наливные мощности для отправки. У нас государство строило 4600 км только для того чтобы иметь возможность нефть вобще продавать заграницу.
Короче, как в анекдоты, "а тут уже нюансы"
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24k
DeadMan Анисимов Александр Час назад
бес толку это объяснять тупоголовым, которые до этого сами не дошли. они думают, что вода из крана сама по себе течет и электричество тоже из воздуха появилось.
они хотят, чтоб кто-то строил буровые, нефтеперерабатывающие заводы, работал там, а продукты своего труда отдавал каким-то диванным экспертам бесплатно.
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2k
Алексей DeadMan Час назад
Совершено верно. Если некоторые яйцеголовае считают, что нефтегаз принадлежит им, то пусть берут лопаты, докапываются до нефтяного пласта, вычерпывают вёдрами нефть и в тех же вёдрах переносят её до нефтеперерабатывающего завода или до ближайшей границы на экспорт. Баранам трудно что-либо объяснить, они только могут орать "СечинМиллервсёукрали". А откуда у нас берутся деньги на оборону, границу, медицину, соцвыплиты, ПФР?
А на одну только борьбу с Ковидом за год сколько миллиардов уже потрачено? Откуда эти деньги? Из кубышки. А откуда они там? Преимущественно из нефтегазовых доходов.
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24k
DeadMan Алексей Час назад
глупость, жадность и лень, особенною когда они вместе, они непобедимы. именно поэтому вам наклепают минусов сейчас.
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2k
Алексей DeadMan 56 минут назад
Да уже не впервой получать кучу минусов от по пояс деревянных. Не за оценки пишу. Может хоть один из таких хоть что-то поймёт и сделает какие-то выводы.
Хотя, думаю, это безнадёжно.
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6k
Goldsmith Анисимов Александр Полчаса назад
Государство строило 4600 км. Государство значит хозяин всех ресурсов. Государство и умирало защищая эти ресурсы. Так что же это -государство?
Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. (В. Ленин)
К слову говоря: очень интересная проблема скрыта в этимологии происхождения термина «государство» в Древней Руси и в Западной Европе. В русском языке слово «государство» происходит от древнерусского «государь» (так называли князя-правителя в древней Руси), которое, в свою очередь, связано со словом «господарь» и «господь». Корень слова «государство» «госуд» также имеет происхождение от греческого слова «деспот». Можно предположить, что поскольку производные «государство», «господарьство» появляются позже, чем уже имевшие устоявшиеся значения «государь», «господарь», то в Средние века на Руси «государство» обычно воспринималось как непосредственно связанное с владениями «государя», а сам «государь» как владелец всех подданных (рабов).
Чем же был СССР в то время когда наши деды строили своими руками всю страну именно для себя и для благодарных потомков? Или твой дед потратил жизнь на отдельных людей сомнительной национальности и их яхты?
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2k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Природные ресурсы - не принадлежат народу! (по крайней мере в РФ)
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5k
Ф Ив 3 часа назад
Из всей публикации я могу согласиться только с тем, что во всех странах разное законодательство и касательно недр и касательно земли, да и вообще всех сфер жизни; отсюда и девиз Евросоюза: "единство в многообразие".
По поводу налогов. Как автором просчитано сколько мы отдаем вообще не понятно, при этом совершена и типичная ошибка: государство у нас не только берет, но и как ни странно отдает: дороги, уличное освещение, экстренные службы. Я не веду речь о том, что у нас всё хорошо и правильно. У нас очень много неправильного и это нужно исправлять.
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57
worldstreetmusic 3 часа назад
)))
Автор ЧМО)))
Которое ни*я не понимает.
Просто накидывает для чмошников на вентилятор.
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881
Heisenberg worldstreetmusic 3 часа назад
Чмо это ты шкура 15 рублёвая и твой отец что заделал такого ублюдка.
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57
worldstreetmusic Heisenberg 2 часа назад
Да варись ты в своей какахе Тыщу лет)))
Кончинка ТЫ папкина)
Авторр то ЧМО)) ну вот просто ЧМО
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51
jwrkncws 3 часа назад
:)
:)
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