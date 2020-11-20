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15 человек, доказывающих, что жизнь сложная штука

15 человек, доказывающих, что жизнь сложная штука (16 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 19:50
Сообщество : Юмор
Метки: жизнь   неприятные   неудачи   сложная   сюрпризы   человек   штука   
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Каждый из нас переживал в жизни различные неудачи, которые сегодня кажутся не такими уж и серьёзными. Неприятные сюрпризы могут поджидать нас повсюду, но самое главное принимать их философски. Вот и у героев этого поста проблемы множатся как кролики весной...

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Метки: жизнь   неприятные   неудачи   сложная   сюрпризы   человек   штука   
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8  комментариев
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7k
Alex Djeff 2 часа назад
Из серии "Найди кота". Как это можно связать с Лего?

Из серии "Найди кота". Как это можно связать с Лего?
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4k
Андрей Крылов 20 минут назад
Какой-то англоязычный поганенький копипаст. Минус.
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191
crush Час назад
на третьем фото не микроволновка, а вытяжка.
с лего я тоже не понял, но, думаю, проблема не во мне)))
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
15 человек, доказывающих, что жизнь сложная штука
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