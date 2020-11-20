15 человек, доказывающих, что жизнь сложная штука

Каждый из нас переживал в жизни различные неудачи, которые сегодня кажутся не такими уж и серьёзными. Неприятные сюрпризы могут поджидать нас повсюду, но самое главное принимать их философски. Вот и у героев этого поста проблемы множатся как кролики весной...
Какое чистое стекло
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Мама хотела немного подравнять мне волосы над ушами, но у неё ничего не получалось Вы видите окончательный результат
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с лего я тоже не понял, но, думаю, проблема не во мне)))