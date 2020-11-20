15 человек, доказывающих, что жизнь сложная штука

Каждый из нас переживал в жизни различные неудачи, которые сегодня кажутся не такими уж и серьёзными. Неприятные сюрпризы могут поджидать нас повсюду, но самое главное принимать их философски. Вот и у героев этого поста проблемы множатся как кролики весной...