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Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать оружие у грабителя

Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать оружие у грабителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 08:15
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   банк   видео   грабитель   екатеринбург   ограбление   
1589
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В Екатеринбурге вооруженный обрезом налетчик ворвался в банк и потребовал выдать ему наличность. Один из посетителей попытался скрутить преступника, но тот открыл огонь и смертельно ранил его.

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Метки: 360подмосковье   банк   видео   грабитель   екатеринбург   ограбление   
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15  комментариев
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8k
Бендер Родригес 2 часа назад
За чужие деньги заплатил жизнью. Да, мужской и смелый поступок! Но смысл? Грабить пришли банк, а не его жилище.
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2k
Ivan 5 минут назад
Я уверен в своих силах. И обучен слегка. Но я знаю, что такое-оружие, и даже в случае ограбления лично меня трясущимся нариком с кухонным ножом, я спокойно отдам кошелем. Если оружие наведет на ребенка или жену-попытаюсь свернуть шею, и, скорее всего, сверну. Но пока угроза только моему кошельку-даже думать не буду.
А ради чужих бабок-я не герой голливудский. У всех своя работа. Охранникам платят за охрану банка, грабителям-за ограбление. Моя в этом какая печаль?
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49
Конструктор Подбырин Полчаса назад
Глупо и безответственно. Я говорю как специалист. На пенсии возглавлял СБ казино, потом банка.
Не нужно так делать.

Псих? В больничке полечат за наш счёт. И выпустят. А так от 15 до пыжа.

Обычно осознают, что натворил когда закрывается дверь камеры где предстоит провести остаток жизни.
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8k
KOSTELLO Полчаса назад
Бесполезное геройство.
Всегда умиляла такая тактика, как прыгать и хватать чувака, который больше тебя размером.
На, что ты надеялся дядька?
Если уж хотел атаковать, то бей по голове резко, когда отвернется.
А лучше сиди и не рыпайся, целее будешь
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
За-е-бись сдохнуть за бабло того, кто тебя обирает!
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55k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
согласен с предыдущими комментаторами - нахера ?!!! банку плевать на всех банк зарабатывает на том что грабит заемщиков , заемщик пришел забрать свое так отойди и наслаждайся шоу
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495
Nane First NameLast 53 минуты назад
Интересно, банк его жене с двумя детьмя как-то поможет? Я думаю, что даже на 0,5% кредит не уменьшит.

Ну а чувак дурак. Нос в пол и сопи в 2 дырочки. Грабителю нужны деньги банка, а не твой кошелек. Даже свой пакет открытым уже наготове держит.
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1k
Mellivora 55 минут назад
Безумству храбрых......
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5k
KSquared Mellivora 22 минуты назад
Вот, вот. В лучшем случае на венок в этом банке скинуться.
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2k
Ivan KSquared 17 минут назад
Сдается мне, вы слишком хорошего мнения о банке...
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121
Igor Beneditski Час назад
И во имя чего? Защитил деньги банка?
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17k
Andrey Час назад
Новость должна звучать так: "Психически больной чувак грабил банк в маске и перчатках до того как это стало мейнстримом."
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27k
BuG 2 часа назад
Это вам не фильмы...
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