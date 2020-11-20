Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать оружие у грабителя

В Екатеринбурге завершили расследование дела об ограблении банка, произошедшее в 2019 году.



18 октября в отделение ворвался мужчина в маске и с обрезом. Как только он повернулся спиной к одному из заложников, тот решился на бесстрашный поступок. Он прыгнул на преступника и попытался вырвать у него оружие. Грабитель высвободился от захвата и застрелил заложника, потратив последний патрон.



Оставшиеся заложники скрутили преступника и передали его полиции. Спустя год следствию известны все подробности, которые привели к драматическим событиям.