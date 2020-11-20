Клиент банка получил смертельное ранение, когда попытался отобрать оружие у грабителя

В Екатеринбурге вооруженный обрезом налетчик ворвался в банк и потребовал выдать ему наличность. Один из посетителей попытался скрутить преступника, но тот открыл огонь и смертельно ранил его.
В Екатеринбурге завершили расследование дела об ограблении банка, произошедшее в 2019 году.
18 октября в отделение ворвался мужчина в маске и с обрезом. Как только он повернулся спиной к одному из заложников, тот решился на бесстрашный поступок. Он прыгнул на преступника и попытался вырвать у него оружие. Грабитель высвободился от захвата и застрелил заложника, потратив последний патрон.
Оставшиеся заложники скрутили преступника и передали его полиции. Спустя год следствию известны все подробности, которые привели к драматическим событиям.
18 октября в отделение ворвался мужчина в маске и с обрезом. Как только он повернулся спиной к одному из заложников, тот решился на бесстрашный поступок. Он прыгнул на преступника и попытался вырвать у него оружие. Грабитель высвободился от захвата и застрелил заложника, потратив последний патрон.
Оставшиеся заложники скрутили преступника и передали его полиции. Спустя год следствию известны все подробности, которые привели к драматическим событиям.
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А ради чужих бабок-я не герой голливудский. У всех своя работа. Охранникам платят за охрану банка, грабителям-за ограбление. Моя в этом какая печаль?
Не нужно так делать.
Псих? В больничке полечат за наш счёт. И выпустят. А так от 15 до пыжа.
Обычно осознают, что натворил когда закрывается дверь камеры где предстоит провести остаток жизни.
Всегда умиляла такая тактика, как прыгать и хватать чувака, который больше тебя размером.
На, что ты надеялся дядька?
Если уж хотел атаковать, то бей по голове резко, когда отвернется.
А лучше сиди и не рыпайся, целее будешь
Ну а чувак дурак. Нос в пол и сопи в 2 дырочки. Грабителю нужны деньги банка, а не твой кошелек. Даже свой пакет открытым уже наготове держит.