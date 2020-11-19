Учитель анатомии для художников из Таиланда стал звездой интернета

Казалось бы, нарисовать человека — плевое дело. Вот только познаний о форме и пропорциях недостаточно, ведь на бумаге нужно каким-то образом запечатлеть сложные скелетные и мышечные системы так, чтобы фигура не казалась плоской и неподвижной. Основатель академии ART of Anatomy Ваннарит Карин в совершенстве освоил этот навык и теперь охотно передает знания студентам, а интернету только и остается, что восхищаться потрясными снимками с этих уроков.
Ваннарит преподает анатомический и технический рисунок, и наблюдать за его уроками — одно удовольствие.
Ваннарит читает лекции по техническому и анатомическому рисунку уже более десяти лет. Он предлагает несколько разных курсов, которые подходят ученикам разного уровня, например, базовый курс рисования фигур, который нацелен на рисование тела в полный рост и тела в движении.
Курс Ваннарита «Анатомия для художника» направлен на передачу ученикам глубоких знаний о человеческом теле и рассматривает самые сложные его части.
Еще один популярный курс Ваннарита — «Рисуем голову». На таких уроках ученики тренируются рисовать лицо человека с помощью кукол. Для этого необходимо глубокое понимание строения лица и то, как построить его на бумаге, используя объем, свет и тени.
Анатомический рисунок играет важную роль в классической живописи, и многие известные художники изучали искусство изображения человеческого тела. Да Винчи, Микеланджело и Рембрандт изучали анатомию, посещали публичные вскрытия и публиковали свои рисунки, чтобы подзаработать.
Фотографии с уроков Ваннарита до того полюбились пользователям соцсетей, что они завалили художника восторженными комментариями.
Один пользователь с ником Rustbelt написал: «Я заплатил 80 000 долларов за обучение в художественном училище. Это — лучше». Другой, с ником Kythulhu1, добавил: «У меня уроки по рисованию с натуры проходили скорее так: «Вот вам голый человек. Удачи».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Действительно, удивительные познания.