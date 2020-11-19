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Учитель анатомии для художников из Таиланда стал звездой интернета

Учитель анатомии для художников из Таиланда стал звездой интернета (28 фото)

Автор:
19 ноября 2020 13:51
Сообщество : Искусство
Метки: Уроки рисования   анатомия человека   искусство   таиланд   
622
28

Казалось бы, нарисовать человека — плевое дело. Вот только познаний о форме и пропорциях недостаточно, ведь на бумаге нужно каким-то образом запечатлеть сложные скелетные и мышечные системы так, чтобы фигура не казалась плоской и неподвижной. Основатель академии ART of Anatomy Ваннарит Карин в совершенстве освоил этот навык и теперь охотно передает знания студентам, а интернету только и остается, что восхищаться потрясными снимками с этих уроков.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уроки рисования   анатомия человека   искусство   таиланд   
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5  комментариев
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Да уж. Этот чувак точно знает как нарисовать сову
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29k
parallax 8 минут назад
С его талантами мог бы работать художником.
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37k
Сергей 53 минуты назад
Я бы у него тряпку отобрал!
Я бы у него тряпку отобрал!
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Профи.
Действительно, удивительные познания.
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87k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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