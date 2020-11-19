Учитель анатомии для художников из Таиланда стал звездой интернета

Казалось бы, нарисовать человека — плевое дело. Вот только познаний о форме и пропорциях недостаточно, ведь на бумаге нужно каким-то образом запечатлеть сложные скелетные и мышечные системы так, чтобы фигура не казалась плоской и неподвижной. Основатель академии ART of Anatomy Ваннарит Карин в совершенстве освоил этот навык и теперь охотно передает знания студентам, а интернету только и остается, что восхищаться потрясными снимками с этих уроков.