На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео

Два британских афрорэпера негритянской национальности, вероятно, перепутали Лондон с саванной и прямо в салоне только прилетевшего рейсом из Дубая самолёта, что-то не поделив, бросились друг на друга, пытаясь начистить и без того блестящие лица. Произошедшее было снято пассажирами, а запись произошедшего опубликовало Daily Mail.
На опубликованных в сети кадрах видно, как два горячих афропарня скачут громко вопя между рядов кресел салона самолёта в попытках причинить друг другу вред какой-нибудь тяжести, в то время как другие пассажиры их стараются разнять.
Как уточняет издание, свара между реп-чтецами Headie One и Tion Wayne случилась на борту лайнера, завершившего рейс по маршруту Дубай - Лондон.
Известно, что ещё один рэпер, Morrison, европейского вида и национальности пытался воспрепятствовать мордобитию и разнимал дерущихся.
Что именно стало причиной разногласия между афробританцами, осталось неизвестным.
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Однако один из них позже разместил пост в соцсетях, уведомив подписчиков, что по итогам произошедшего никто из участников арестован не был.
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Понравилось11
Пишешь на русском,так его и используй.
Таджписатель...
Таджикописатель
Даже среди Кавказцев нет нет а встречаются порядочные люди. Но, если ты "рубероид" - для меня это "приговор", и меня не переубедить.... Кидайте в меня камни...
А то нам втирают, что в развитых странах уже никто не дерется, отношения выясняют танцами и рэпом... Булл щщщщщщщет, так сказать...
Я думал оба сейчас заплачут с криками: -Отстань пративный!