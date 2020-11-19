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На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео

На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео (4 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 05:14
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт   драка   дубай   исполнители   лондон   реп   салон   самолёт   
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Два британских афрорэпера негритянской национальности, вероятно, перепутали Лондон с саванной и прямо в салоне только прилетевшего рейсом из Дубая самолёта, что-то не поделив, бросились друг на друга, пытаясь начистить и без того блестящие лица. Произошедшее было снято пассажирами, а запись произошедшего опубликовало Daily Mail.

Источник:

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Метки: аэропорт   драка   дубай   исполнители   лондон   реп   салон   самолёт   
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47  комментариев
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7k
r.a.t. 5 часов назад
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
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15k
Robin Hood 8 минут назад
Вместо 1000 слов
Вместо 1000 слов
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−64
im240 9 минут назад
опять бананы не поделили..
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927
Лёха Полчаса назад
Минус за "афрореперов". Нет такого слова. В русском языке есть слово "негр".
Пишешь на русском,так его и используй.
Таджписатель...
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927
Лёха Полчаса назад
Минус за "афрореперов". В России есть слово "негр". Пишешь на русском,так его и используй.
Таджикописатель
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1k
Mibud 51 минуту назад
В далеком 1989-м, уезжая в первую командировку в Африку, я был ярым интернационалистом, спустя неделю я понял, что я расист, и остаюсь им до сих пор...
Даже среди Кавказцев нет нет а встречаются порядочные люди. Но, если ты "рубероид" - для меня это "приговор", и меня не переубедить.... Кидайте в меня камни...
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3k
aleksei Mibud 39 минут назад
Один кинул, like
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1k
Asisiay Mibud Полчаса назад

На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
Редька с хреном это такое эпохальное событие ? что его не показал 1 канал !?!?!?! молодец что нас проинформировал!! а то мы и не в курсе что такие "лепелы" существуют !! челом бью до земли что бы я без тебя делал !
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186
DoctorBetruger 54 минуты назад
Гиббоны.
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14k
ВОВЧЕГ 56 минут назад
У них нигеры, у нас макаки. Всем досталось, чтобы скучно не было.
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8k
Голос Вселенной Час назад
Зарубились бы рэп-баттлом!... И себя бы показали, и реклама какая...
А то нам втирают, что в развитых странах уже никто не дерется, отношения выясняют танцами и рэпом... Булл щщщщщщщет, так сказать...
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9k
Евгений Час назад
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
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104
cana61s Час назад
Я полагаю, что один из них с собой перевозил самку гориллы, ну а второй, узнав в ней свою бывшую, разозлился. Все как у нас, у людей
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
а чем они сцепились??? кроме скачков друг на друга не фига не делали )))
Я думал оба сейчас заплачут с криками: -Отстань пративный!
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2k
мемфрид Час назад
Мартышки
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992
Алексей Час назад
The ZOO !
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6k
Валерий 2 часа назад
И зачем их только разнимали? Брачный танец нигерских макак в период привлечения самок.
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10k
Дядя Саша 2 часа назад
Держите меня пятеро :)
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2k
Том Сойер 2 часа назад
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
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2k
* You All 2 часа назад
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
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9k
Denissg 2 часа назад
На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео
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3k
Dikkiy 2 часа назад
Черномазым хайпа не хватает)))
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