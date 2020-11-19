На борту приземлившегося в Лондоне лайнера сцепились два чёрных рэпера и попали на видео

Два британских афрорэпера негритянской национальности, вероятно, перепутали Лондон с саванной и прямо в салоне только прилетевшего рейсом из Дубая самолёта, что-то не поделив, бросились друг на друга, пытаясь начистить и без того блестящие лица. Произошедшее было снято пассажирами, а запись произошедшего опубликовало Daily Mail.