Токсичные отношения

12. Избегание партнёра в ситуациях, когда нужна поддержка. В отношениях люди должны стать друг для друга опорой и поддержкой. Если вы избегаете своего мужчину, когда остро нуждаетесь в его поддержке из страха вызвать неудовольствие или нарваться на язвительную фразу – это признак болезни. Ваши отношения заражены.



13. Пренебрежение собой. Главный человек, который у вас есть – это вы сами. Именно вы должны заботиться о себе, о своём самочувствии, здоровье, психическом комфорте, наконец, о собственном счастье. Если вы всегда на втором месте после своего мужчины – вы утрачиваете свою значимость, обесцениваетесь как личность.



14. Страх одиночества. Мы настолько привыкаем к отношениям, что уже не мыслим себя отдельно от другого человека. Особенно если на протяжении долгого времени партнёр внушает, что вы ничего не стоите без него, никому не нужны и вообще пустое место. На самом деле такое пугающее одиночество может приносить удовольствие. В этот период можно познакомиться с самой собой, увидеть, как вы изменились за прошедшее время, и понять, чего же вы хотите. Одиночество – это не то, чего стоит бояться. Не нужно сохранять отношения из страха остаться одной. Запомните, что вы можете позаботиться о себе, получать удовольствие от жизни и не испытывать ежедневный стресс и боль от нездоровых отношений.



15. Вы не узнаёте себя. В ядовитых отношениях можно потерять себя. Бывает так, что весёлая хохотушка, душа компании, превращается в невротичку, избегающую людей, из страха вызвать неудовольствие своего парня. Если у вас возникает хотя бы доля сомнения в том, что вы изменились не в лучшую сторону. Если вы стали не похожи на себя – задумайтесь о том, в кого вы превращаетесь, и что будет через два-три года. Вам это нравится? Сомневаюсь. Это проблема и её нужно решать.