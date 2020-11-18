FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Психология 286 постов • 214 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Психология  
Токсичные отношения

Токсичные отношения (11 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2020 10:39
Сообщество : Психология
Метки: Токсичные отношения   видео   люди   отношения   психология   фото   
786
11
2
А не поговорить ли нам про токсичные отношения, что это и с кем случается? Читая комментарии в соцсетях, я всё чаще замечаю, как люди называют кого-то токсичным собеседником, считая это слово этаким модным оскорблением.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: Токсичные отношения   видео   люди   отношения   психология   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Taf Taffus 2 часа назад
> При здоровых взаимоотношениях присутствует забота, поддержка, психологический комфорт и ощущение безопасности.

И длиннющий перечень как обвинить других в том, что инфантильна биомасса не ощущает заботы, поддержки, комфорта и безопасности. Цуко, вы на себя для начала посмотрите, приносит ли общение с вами другим все то, что вы требуете от них? Результат может оказаться весьма неожиданным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Чем кормят в школьных столовых (15 фото) Чем кормят в школьных столовых (15 фото) Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины Рыжий кот предотвратил ограбление Рыжий кот предотвратил ограбление Кто такой амбиверт и как с ним общаться Кто такой амбиверт и как с ним общаться Кто такой ханжа Кто такой ханжа Паранойя – что это такое простыми словами Паранойя – что это такое простыми словами
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6275



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
3
328
От ваших морд тошнит. В Сети поддержали бойкот Меладзе новогодних программ
Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор
5
36
Убойные кадры из серии "Показалось", которые моментально загоняют в ступор
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Минздрав предлагает: устроить в жилых домах курилки для вейпов и кальянов
0
63
Минздрав предлагает: устроить в жилых домах курилки для вейпов и кальянов
Как помочь человеку на расстоянии: список фраз и слов, чтобы успокоить и поддержать
3
6
Как помочь человеку на расстоянии: список фраз и слов, чтобы успокоить и поддержать
Самая популярная фраза последних двух лет, которую слышал практически каждый
Самая популярная фраза последних двух лет, которую слышал практически каждый
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#интересно#автомобили#автомир#смешные#россия#коронавирус#дети#психология
#юмор#история#факты#животные#картинки#на различный вкус#дтп#авария#конфликт#СССР
#прикол#люди#прикольные#советы#подборка#кино#знаменитости#авто авария#повезло#сша

На что жалуетесь?

Вернуться