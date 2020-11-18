А не поговорить ли нам про токсичные отношения, что это и с кем случается? Читая комментарии в соцсетях, я всё чаще замечаю, как люди называют кого-то токсичным собеседником, считая это слово этаким модным оскорблением.
В самом деле, как кто-то смеет не разделять мою точку зрения и ещё отпускать язвительные замечания? Только токсичный человек, от которого исходят неприятные флюиды, ощутимые даже через монитор.
Так думают многие и ставят свой скоропалительный диагноз – токсичность и их ЧСВ взлетает до небес. Оставим их в покое, пусть нежатся на облаках своего всезнайства. Читаем, и повышает свой уровень эрудиции.
Так думают многие и ставят свой скоропалительный диагноз – токсичность и их ЧСВ взлетает до небес. Оставим их в покое, пусть нежатся на облаках своего всезнайства. Читаем, и повышает свой уровень эрудиции.
Токсичные отношения — что это значит?
Для любознательных, а главное, думающих людей, желающих понять, что такое токсичные отношения моя сегодняшняя статья. Этот вид взаимодействия бывает не только в паре, но и в семье, он возникает между сослуживцами и одноклассниками. Везде, где есть общение можно найти примеры.
Токсичные отношения в психологии означают нездоровое взаимодействие. При такой связи один из партнёров оказывает эмоциональный и психологический ущерб второму. При здоровых взаимоотношениях присутствует забота, поддержка, психологический комфорт и ощущение безопасности.
К сожалению, мне тоже приходилось сталкиваться с токсичными людьми на работе и даже в собственной семье. Ещё не имея достаточного опыта и нужного количества здорового эгоизма, я страдала от этих ситуаций, не понимая, в чём моя вина и как я могу что-то изменить. Ядовитые отношения откликались стрессом и ухудшением здоровья. Постепенно я научилась противостоять людям, которые получают удовольствие от своих выходок и жалею только о том, что моё воспитание не позволяло сделать это раньше.
❗️О том, насколько токсичны ваши коллеги или члены семьи, вы поймёте, если пойдёте со мной дальше. Я расскажу, как помочь себе в сложных ситуациях и выйти с наименьшими потерями из «боевых действий», сохранив психологическое здоровье и высокую самооценку.
Токсичные отношения в психологии означают нездоровое взаимодействие. При такой связи один из партнёров оказывает эмоциональный и психологический ущерб второму. При здоровых взаимоотношениях присутствует забота, поддержка, психологический комфорт и ощущение безопасности.
К сожалению, мне тоже приходилось сталкиваться с токсичными людьми на работе и даже в собственной семье. Ещё не имея достаточного опыта и нужного количества здорового эгоизма, я страдала от этих ситуаций, не понимая, в чём моя вина и как я могу что-то изменить. Ядовитые отношения откликались стрессом и ухудшением здоровья. Постепенно я научилась противостоять людям, которые получают удовольствие от своих выходок и жалею только о том, что моё воспитание не позволяло сделать это раньше.
❗️О том, насколько токсичны ваши коллеги или члены семьи, вы поймёте, если пойдёте со мной дальше. Я расскажу, как помочь себе в сложных ситуациях и выйти с наименьшими потерями из «боевых действий», сохранив психологическое здоровье и высокую самооценку.
Признаки токсичных отношений
Начнём с азбучных истин, которые должны знать все воспитанные и порядочные люди, привыкшие приносить себя в жертву другим – как распознать токсичные отношения. Почти у каждого человека наступает такой момент, когда ему нужно разобраться с вопросом – как понять, что отношения токсичные. Будь то взаимодействие с шефом, непонимание с любимым или конфликт с родителями. Если общение систематически доставляет дискомфорт и создаёт неприятный осадок в душе, ведущий к стрессу, его нужно пересмотреть.
Признаки «ядовитых» отношений:
1. Усталость от общения. Физическое утомление – это нормально, а вот моральное требует принятия мер. Если общаясь с любимым, вы испытываете желание прекратить всё как можно быстрее, и мозг сверлит мысль: «Как мне всё надоело!» – с этим непременно нужно что-то делать. Счастливые и здоровые взаимоотношения наполняют силой и спокойствием, а токсичные – создают эмоциональную пустоту и усталость.
2. Вам плохо. Если вы чувствуете, что вам часто бывает плохо и очень редко хорошо рядом с человеком – это признак ядовитых отношений.
3. Ощущение стыда. Находясь в токсичных отношениях, вы теряете контроль над своими действиями. Вас принуждают делать что-то, что вам не нравится и это порождает ощущение стыда.
4. Недоверие. Если в душе появился червячок сомнения, и сквозь любовь пробивается недоверие – это тревожный звоночек. У некоторых людей ревность и проблемы с доверием возникают по другим причинам, но это можно исправить, договориться. Однако такие свойства характера могут очень быстро отравить отношения и сделать их токсичными. Если вас лишают инициативы и права голоса даже в бытовых мелочах – это посягательство на вашу личную свободу.
5. Скрытность. Если всё хорошо, то вы можете рассказывать о своём партнёре или о коллегах не стесняясь. Токсичные отношения вынуждают замалчивать свои отрицательные чувства и эмоции, лгать, что всё хорошо, притворяться. Это источник стресса и дискомфорта.
6. Манипулирование. Распознать этот признак бывает довольно сложно, ведь жертва манипуляций думает, что решает и делает всё по собственной инициативе.
2. Вам плохо. Если вы чувствуете, что вам часто бывает плохо и очень редко хорошо рядом с человеком – это признак ядовитых отношений.
3. Ощущение стыда. Находясь в токсичных отношениях, вы теряете контроль над своими действиями. Вас принуждают делать что-то, что вам не нравится и это порождает ощущение стыда.
4. Недоверие. Если в душе появился червячок сомнения, и сквозь любовь пробивается недоверие – это тревожный звоночек. У некоторых людей ревность и проблемы с доверием возникают по другим причинам, но это можно исправить, договориться. Однако такие свойства характера могут очень быстро отравить отношения и сделать их токсичными. Если вас лишают инициативы и права голоса даже в бытовых мелочах – это посягательство на вашу личную свободу.
5. Скрытность. Если всё хорошо, то вы можете рассказывать о своём партнёре или о коллегах не стесняясь. Токсичные отношения вынуждают замалчивать свои отрицательные чувства и эмоции, лгать, что всё хорошо, притворяться. Это источник стресса и дискомфорта.
6. Манипулирование. Распознать этот признак бывает довольно сложно, ведь жертва манипуляций думает, что решает и делает всё по собственной инициативе.
7. Жертвенность. В токсичных отношениях один из партнёров находится в состоянии зависимости – он приносит в жертву свои желания, планы, интересы ради другого. При этом он уверен, что всё нормально. Он думает, что делает это из-за любви. Нельзя ставить свои интересы ниже чужих и ощущать чувство вины при создании собственных планов.
8. Постоянное ожидание. Здоровые отношения предполагают баланс и взаимоуважение. Оба должны находить время друг для друга, это должно быть взаимно. Неправильно всё время ждать пока твой мужчина освободит для тебя время между посиделками с друзьями и посиделками в гараже. Если он находит для вас время, только когда ему удобно, вы не любимая женщина, вы вещь, деталь интерьера, которую можно использовать, как захочется.
9. Ощущение страха. Бояться за любимого, это нормально, опасаться окончания отношений – тоже. Существует множество поводов, когда страх обоснован, но испытывать ужас перед реакцией своего партнёра – неправильно. Если вы стараетесь угодить ему во всём и боитесь его осуждения – это неправильно. Вами просто пользуются, из вас делают «удобную» женщину. Если у вас нет чувства безопасности и уверенности – отношения нужно заканчивать.
10. Неуважение. Взаимное или одностороннее отсутствие уважения – плохой знак. Это тот цемент, который связывает кладку из наших поступков. Нет уважения – нет прочности, зато есть язвительность, ссоры, желание досадить, унизить и ранить как можно больнее. В здоровых отношениях тоже случаются размолвки и разногласия, но уважение присутствует всегда.
11. Злость друг на друга. Один из главных признаков ядовитых отношений – вечное противостояние друг другу. Единичные приступы гнева могут быть и в здоровых отношениях, но такие эпизоды единичны. Постоянная злость и взаимные претензии, являющиеся главным фактором, делают людей несчастными, ухудшают их самочувствие.
8. Постоянное ожидание. Здоровые отношения предполагают баланс и взаимоуважение. Оба должны находить время друг для друга, это должно быть взаимно. Неправильно всё время ждать пока твой мужчина освободит для тебя время между посиделками с друзьями и посиделками в гараже. Если он находит для вас время, только когда ему удобно, вы не любимая женщина, вы вещь, деталь интерьера, которую можно использовать, как захочется.
9. Ощущение страха. Бояться за любимого, это нормально, опасаться окончания отношений – тоже. Существует множество поводов, когда страх обоснован, но испытывать ужас перед реакцией своего партнёра – неправильно. Если вы стараетесь угодить ему во всём и боитесь его осуждения – это неправильно. Вами просто пользуются, из вас делают «удобную» женщину. Если у вас нет чувства безопасности и уверенности – отношения нужно заканчивать.
10. Неуважение. Взаимное или одностороннее отсутствие уважения – плохой знак. Это тот цемент, который связывает кладку из наших поступков. Нет уважения – нет прочности, зато есть язвительность, ссоры, желание досадить, унизить и ранить как можно больнее. В здоровых отношениях тоже случаются размолвки и разногласия, но уважение присутствует всегда.
11. Злость друг на друга. Один из главных признаков ядовитых отношений – вечное противостояние друг другу. Единичные приступы гнева могут быть и в здоровых отношениях, но такие эпизоды единичны. Постоянная злость и взаимные претензии, являющиеся главным фактором, делают людей несчастными, ухудшают их самочувствие.
12. Избегание партнёра в ситуациях, когда нужна поддержка. В отношениях люди должны стать друг для друга опорой и поддержкой. Если вы избегаете своего мужчину, когда остро нуждаетесь в его поддержке из страха вызвать неудовольствие или нарваться на язвительную фразу – это признак болезни. Ваши отношения заражены.
13. Пренебрежение собой. Главный человек, который у вас есть – это вы сами. Именно вы должны заботиться о себе, о своём самочувствии, здоровье, психическом комфорте, наконец, о собственном счастье. Если вы всегда на втором месте после своего мужчины – вы утрачиваете свою значимость, обесцениваетесь как личность.
14. Страх одиночества. Мы настолько привыкаем к отношениям, что уже не мыслим себя отдельно от другого человека. Особенно если на протяжении долгого времени партнёр внушает, что вы ничего не стоите без него, никому не нужны и вообще пустое место. На самом деле такое пугающее одиночество может приносить удовольствие. В этот период можно познакомиться с самой собой, увидеть, как вы изменились за прошедшее время, и понять, чего же вы хотите. Одиночество – это не то, чего стоит бояться. Не нужно сохранять отношения из страха остаться одной. Запомните, что вы можете позаботиться о себе, получать удовольствие от жизни и не испытывать ежедневный стресс и боль от нездоровых отношений.
15. Вы не узнаёте себя. В ядовитых отношениях можно потерять себя. Бывает так, что весёлая хохотушка, душа компании, превращается в невротичку, избегающую людей, из страха вызвать неудовольствие своего парня. Если у вас возникает хотя бы доля сомнения в том, что вы изменились не в лучшую сторону. Если вы стали не похожи на себя – задумайтесь о том, в кого вы превращаетесь, и что будет через два-три года. Вам это нравится? Сомневаюсь. Это проблема и её нужно решать.
13. Пренебрежение собой. Главный человек, который у вас есть – это вы сами. Именно вы должны заботиться о себе, о своём самочувствии, здоровье, психическом комфорте, наконец, о собственном счастье. Если вы всегда на втором месте после своего мужчины – вы утрачиваете свою значимость, обесцениваетесь как личность.
14. Страх одиночества. Мы настолько привыкаем к отношениям, что уже не мыслим себя отдельно от другого человека. Особенно если на протяжении долгого времени партнёр внушает, что вы ничего не стоите без него, никому не нужны и вообще пустое место. На самом деле такое пугающее одиночество может приносить удовольствие. В этот период можно познакомиться с самой собой, увидеть, как вы изменились за прошедшее время, и понять, чего же вы хотите. Одиночество – это не то, чего стоит бояться. Не нужно сохранять отношения из страха остаться одной. Запомните, что вы можете позаботиться о себе, получать удовольствие от жизни и не испытывать ежедневный стресс и боль от нездоровых отношений.
15. Вы не узнаёте себя. В ядовитых отношениях можно потерять себя. Бывает так, что весёлая хохотушка, душа компании, превращается в невротичку, избегающую людей, из страха вызвать неудовольствие своего парня. Если у вас возникает хотя бы доля сомнения в том, что вы изменились не в лучшую сторону. Если вы стали не похожи на себя – задумайтесь о том, в кого вы превращаетесь, и что будет через два-три года. Вам это нравится? Сомневаюсь. Это проблема и её нужно решать.
Попав в ловушку токсичных отношений, мы уверяем себя, что это временно. Более того, считаем, что во всём виноваты сами и через некоторое время всё наладится. Если же взглянуть на себя со стороны и обратит внимание на настораживающие знаки, то ещё есть время изменить свою жизнь к лучшему. Лучше сбежать, разорвать болезненные узы, чем продолжать саморазрушение.
Токсичные отношения с мужем
Влюбиться можно в кого угодно, даже в ядовитого человека, не подозревая о его настоящей натуре. Когда становится понятно, что у нас завязались токсичные отношения с мужчиной, бывает слишком поздно, чтобы повернуть назад. Если вы снова и снова выбираете таких партнёров, это повод задуматься о том, всё ли в порядке с вашей самооценкой и с психикой в частности. Неправильные ориентиры, заложенные в детстве, часто становятся причиной неудачных романов и несчастных браков во взрослой жизни.
Признаки токсичных отношений с мужчиной не всем удаётся распознать на ранней стадии. К тому времени, когда девушка понимает, что что-то не так, пара уже с головой погрузилась в нездоровую совместную жизнь.
Признаки токсичных отношений с мужчиной не всем удаётся распознать на ранней стадии. К тому времени, когда девушка понимает, что что-то не так, пара уже с головой погрузилась в нездоровую совместную жизнь.
Токсические отношения с мужчиной могут проявляться следующим образом:
✔️ Ядовитый муж/бойфренд полон эгоизма и неуверенности. Приоритет для него – собственное благополучие и счастье. И вы должны ему это счастье предоставить своими действиями. Всё ваше внимание должно быть отдано только ему одному.
✔️ Токсичный партнёр занимается принуждением и запугиванием. Он может обладать даром убеждения и вынудить вас принять его точку зрения. Часто использует шантаж: «Если любишь, сделай это для меня!».
✔️ Муж/парень стремится к полному контролю и устраняет помехи в виде друзей девушки и её семьи, вызывая сомнения в них и разжигая междоусобные конфликты.
✔️ Мужчина быстро втирается в доверие и берёт власть в свои руки. Девушка сдаётся под психологическим и эмоциональным давлением. Токсичные мужчины – виртуозы в своём деле. Они удерживают жертву в эмоциональном плену. Когда девушка осознаёт, в какой ситуации оказалась, найти выход бывает крайне сложно.
✔️ Токсичный партнёр занимается принуждением и запугиванием. Он может обладать даром убеждения и вынудить вас принять его точку зрения. Часто использует шантаж: «Если любишь, сделай это для меня!».
✔️ Муж/парень стремится к полному контролю и устраняет помехи в виде друзей девушки и её семьи, вызывая сомнения в них и разжигая междоусобные конфликты.
✔️ Мужчина быстро втирается в доверие и берёт власть в свои руки. Девушка сдаётся под психологическим и эмоциональным давлением. Токсичные мужчины – виртуозы в своём деле. Они удерживают жертву в эмоциональном плену. Когда девушка осознаёт, в какой ситуации оказалась, найти выход бывает крайне сложно.
Токсичные отношения с женой
Хотя наши современницы стараются культивировать образ сильных леди, женственность всё равно, прочно связана с понятием нежности, доброты и сострадания. Однако встречаются и «хищницы», которые своим ядом постепенно парализуют жертву мужского пола (и не только), лишая её воли и паразитируют на своём «возлюбленном». Они способны испортить жизнь близкого человека, поэтому таких представительниц «слабого пола» лучше обходить стороной.
Признаки токсичных отношений с женой:
✔️ Супругу бросает из крайности в крайность. Она испытывает неуверенность и стремится к самоутверждению. Для преодоления сомнений и собственной нерешительности она использует своего мужчину и окружающих, сваливая бремя забот на них.
✔️ Образ жертвы, который использует такая девушка, помогает ей вызывать жалость и сострадание у окружающих. Партнёр при этом начинает сомневаться в правильности своих поступков. Ядовитые леди умело манипулируют чувствами других людей, не оставляя им шанса усомниться в собственной адекватности.
✔️ Патологическая ложь – один из инструментов токсичной женщины. Любовь должна строиться на обоюдном доверии. Если один из партнёров обманывает, то отношения теряют прочность. Девушка лжёт с упоением, и делает это сознательно, старательно развивая в себе пагубную привычку. Оказавшись разоблачённой, моментально примеряет образ жертвы и выдвигает громкие обвинения окружающим, выворачивая ситуацию наизнанку.
✔️ Материалистичность, алчность и эгоизм – ещё три черты, присущие токсичным женщинам. Все её старания направлены на улучшение своего благосостояния и эмоционального комфорта за счёт партнёра.
Токсичные отношения в браке развиваются у разных пар. Это могут быть представители класса «папик – молодая жена» или неопытные студенты, решившие вступить во взрослую жизнь. Часто виновники дискомфорта сами не осознают свою токсичность и искренне считают себя жертвой обстоятельств. Это может быть связано с воспитанием или психологическими проблемами.
Иногда причина в том, что токсичный человек страдает психопатией – серьёзным заболеванием, связанным с поражением головного мозга. Этот диагноз означает слабость или отсутствие эмоций. Такие люди нуждаются в помощи специалиста, походом к семейному психологу эту проблему не решить. Токсичные пары отравляют жизнь не только себе. Их влияние распространяется на коллег, соседей, родственников, случайных людей.
Признаки токсичных отношений с женой:
✔️ Супругу бросает из крайности в крайность. Она испытывает неуверенность и стремится к самоутверждению. Для преодоления сомнений и собственной нерешительности она использует своего мужчину и окружающих, сваливая бремя забот на них.
✔️ Образ жертвы, который использует такая девушка, помогает ей вызывать жалость и сострадание у окружающих. Партнёр при этом начинает сомневаться в правильности своих поступков. Ядовитые леди умело манипулируют чувствами других людей, не оставляя им шанса усомниться в собственной адекватности.
✔️ Патологическая ложь – один из инструментов токсичной женщины. Любовь должна строиться на обоюдном доверии. Если один из партнёров обманывает, то отношения теряют прочность. Девушка лжёт с упоением, и делает это сознательно, старательно развивая в себе пагубную привычку. Оказавшись разоблачённой, моментально примеряет образ жертвы и выдвигает громкие обвинения окружающим, выворачивая ситуацию наизнанку.
✔️ Материалистичность, алчность и эгоизм – ещё три черты, присущие токсичным женщинам. Все её старания направлены на улучшение своего благосостояния и эмоционального комфорта за счёт партнёра.
Токсичные отношения в браке развиваются у разных пар. Это могут быть представители класса «папик – молодая жена» или неопытные студенты, решившие вступить во взрослую жизнь. Часто виновники дискомфорта сами не осознают свою токсичность и искренне считают себя жертвой обстоятельств. Это может быть связано с воспитанием или психологическими проблемами.
Иногда причина в том, что токсичный человек страдает психопатией – серьёзным заболеванием, связанным с поражением головного мозга. Этот диагноз означает слабость или отсутствие эмоций. Такие люди нуждаются в помощи специалиста, походом к семейному психологу эту проблему не решить. Токсичные пары отравляют жизнь не только себе. Их влияние распространяется на коллег, соседей, родственников, случайных людей.
Токсичные отношения с родителями
Токсичные отношения с матерью возникают в тех семьях, где старшее поколение помешано на контроле. Понимая, что ребёнок готов покинуть дом, мать чувствует страх, растерянность и желание удержать дочь или сына при себе. Для этого используются те же приёмы, которые описаны выше.
Токсичные отношения с мамой основаны на культивировании чувства вины, манипулировании и стремлении к контролю. Такая родительница постоянно лезет в личную жизнь детей, соперничает с их партнёрами, добивается внимания к себе шантажом и даже может разыгрывать целые спектакли с «умиранием». Она постоянно напоминает о своей значимости, упрекает и шантажирует. В общем, ведёт себя так же, как любая токсичная женщина в паре. Только на месте партнёра оказывается собственный ребёнок.
Токсичные отношения на работе
Ещё одна проблема, с которой я тоже столкнулась – токсичные отношения в коллективе. Это очень печально, особенно если ядовитым человеком оказывается начальник. На моей прежней работе была такая женщина, иногда она вела себя вполне порядочно, но порой словно «с цепи срывалась». Компенсируя свои неудачные отношения с мужем, отыгрывалась на подчинённых.
Что делают такие люди:
Распускают сплетни и отпускают неприличные шутки в ваш адрес;
Критикуют любой поступок, начиная от порядка на рабочем месте и заканчивая внешним видом;
Высказывают чрезмерные требования, при этом постоянно принижая ваши успехи;
Не желают тратить время на обсуждение проблемы и её решение;
Открыто занимаются воровством идей или публично их обесценивают.
Токсичный коллега – это такой же ядовитый человек, как муж или жена, в зависимости от пола. Эгоизм, шантаж, ложь и принуждение – любимые инструменты ядовитых людей. Они всеми силами стараются использовать других в своих интересах, чтобы получить больше денег или поощрения со стороны вышестоящих людей. Если вы заподозрили, что вас начали использовать и вами манипулируют, это сигнал к действию.
Что делают такие люди:
Распускают сплетни и отпускают неприличные шутки в ваш адрес;
Критикуют любой поступок, начиная от порядка на рабочем месте и заканчивая внешним видом;
Высказывают чрезмерные требования, при этом постоянно принижая ваши успехи;
Не желают тратить время на обсуждение проблемы и её решение;
Открыто занимаются воровством идей или публично их обесценивают.
Токсичный коллега – это такой же ядовитый человек, как муж или жена, в зависимости от пола. Эгоизм, шантаж, ложь и принуждение – любимые инструменты ядовитых людей. Они всеми силами стараются использовать других в своих интересах, чтобы получить больше денег или поощрения со стороны вышестоящих людей. Если вы заподозрили, что вас начали использовать и вами манипулируют, это сигнал к действию.
Последствия токсичных отношений
Болезненные токсические отношения оставляют глубокий след на психике даже здорового человека. Тем более губительны они для людей ранимых и впечатлительных. Результатом такого союза становится:
Погубленная самооценка и появившаяся неуверенность в себе;
Нервное и умственное истощение;
Негативное восприятие себя;
Подозрительность и паранойя;
Стресс;
Ухудшение здоровья;
Проблемы на работе;
Проблемы с психикой;
Возможно появление зависимостей (алкоголь, наркотики и т. д.);
Нарушение сна.
Погубленная самооценка и появившаяся неуверенность в себе;
Нервное и умственное истощение;
Негативное восприятие себя;
Подозрительность и паранойя;
Стресс;
Ухудшение здоровья;
Проблемы на работе;
Проблемы с психикой;
Возможно появление зависимостей (алкоголь, наркотики и т. д.);
Нарушение сна.
Как избавиться от токсичных отношений
Многие люди живут и работают, находясь в токсичном «аквариуме», не понимая, как разорвать токсичные отношения. Чтобы, наконец, решить эту проблему, и вернуть себе собственную жизнь, которой завладели моральные захватчики, постарайтесь следовать рекомендациям, как безболезненно выйти из токсичных отношений
Выход из токсичных отношений нужно начать с вопроса:
► Почему я позволяю так с собой обращаться? Нужно задуматься и разобраться, когда это началось и что побуждает человека отравлять вам жизнь.
► Составьте список хороших качеств своего коллеги/мужа/жены/родителя. Это позволит подавить внутреннюю обиду и агрессию.
► Создайте границы личного пространства, не позволяйте никому их нарушать. Не обязательно проявлять агрессию. Это можно делать, сохраняя спокойствие. Уверенность в голосе способна творить чудеса, и даже отъявленный манипулятор теряется при таком обращении;
► Сохраняйте спокойствие при любых обстоятельствах. Приготовьтесь к тому, что вас будут выводить из равновесия, давить на жалость и пробуждать в вас агрессию. Возможен шантаж и подставы. Не поддавайтесь – эти приёмы не могут работать вечно. Наберитесь терпения.
Свобода от токсичных отношений стоит того, чтобы потратить на неё часть своих сил и эмоций. В результате вы себя не узнаёте – станете сильнее, мудрее, научитесь сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях и главное, уже не позволите кому-то манипулировать собой.
👉 Я искренне желаю вам открыть в себе внутренний резерв терпения и силы для борьбы, которая предстоит. А она будет нелёгкой, это я знаю по собственному опыту.
► Составьте список хороших качеств своего коллеги/мужа/жены/родителя. Это позволит подавить внутреннюю обиду и агрессию.
► Создайте границы личного пространства, не позволяйте никому их нарушать. Не обязательно проявлять агрессию. Это можно делать, сохраняя спокойствие. Уверенность в голосе способна творить чудеса, и даже отъявленный манипулятор теряется при таком обращении;
► Сохраняйте спокойствие при любых обстоятельствах. Приготовьтесь к тому, что вас будут выводить из равновесия, давить на жалость и пробуждать в вас агрессию. Возможен шантаж и подставы. Не поддавайтесь – эти приёмы не могут работать вечно. Наберитесь терпения.
Свобода от токсичных отношений стоит того, чтобы потратить на неё часть своих сил и эмоций. В результате вы себя не узнаёте – станете сильнее, мудрее, научитесь сохранять спокойствие даже в сложных ситуациях и главное, уже не позволите кому-то манипулировать собой.
👉 Я искренне желаю вам открыть в себе внутренний резерв терпения и силы для борьбы, которая предстоит. А она будет нелёгкой, это я знаю по собственному опыту.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рыжий кот предотвратил ограбление
- Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины
- Кто такой амбиверт и как с ним общаться
- Кто такой ханжа
- Паранойя – что это такое простыми словами
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
И длиннющий перечень как обвинить других в том, что инфантильна биомасса не ощущает заботы, поддержки, комфорта и безопасности. Цуко, вы на себя для начала посмотрите, приносит ли общение с вами другим все то, что вы требуете от них? Результат может оказаться весьма неожиданным.