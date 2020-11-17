Звёзды советского кино в лихие 90-е

В подборке представлены фотографии известных людей, сделанные в 90-х годах. Как выглядели актёры советского кино, театра и эстрады. Возможно, какие-то их этих снимков будут вам знакомы, а какие-то вы увидите в первый раз.
Людмила Гурченко в спектакле Э. Радзинского "Поле битвы после победы принадлежит мародерам" на сцене Московского академического театра Сатиры. Январь 1995 года.
×
Алиса Бруновна Фрейндлих у Тбилисского государственного академического театра имени Шота Руставели. 25 октября 1997 года.
Итальянский актер Франко Неро и артист Московского театра имени Ленинского комсомола Александр Абдулов участвуют в футбольном матче чемпионата дипломатов и артистов. Июнь 1992 года.
Артисты Николай Караченцов и певец Крис Кельми после теннисного матча в товарищеском турнире «Большая шляпа», в котором приняла участие творческая интеллигенция Москвы. 19 ноября 1993 года.
Режиссер и актер Никита Михалков - обладатель приза американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" за фильм "Утомленные солнцем", и его дочь Надя - исполнительница одной из главных ролей в этом фильме, со статуэткой "Оскара"
Михаил Боярский участвует в подготовке праздничной программы телеканала НТВ "С Новым годом!". 1 декабря 1994 года.
Юбилейный вечер в московском театре "Современник", посвященный 60-летию известного российского актера Валентина Гафта. 1997 год.
Татьяна Догилева, получившая бронзовую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Афганский излом", на кинофестивале "Кинотавр-92". Июнь 1992 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- 33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году
- Угадай знаменитость. Новая серия
- Художник объединяет в одном кадре героев из разных фильмов
- 18 банальных и клишированных моментов в фильмах
- Лучшие новые российские фильмы 2020
76
Понравилось76
Новости партнёров
Загрузка...