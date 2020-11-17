7-летний мальчик и 93-летний мужчина стали друзьями по переписке

Льюс признается, что письма, которые он получал от мальчика, вдохнули в него новую жизнь.



Эти трогательные фотографии сделаны в тот момент, когда друзья встретилась впервые.



Несмотря на разницу в возрасте в 86 лет, Майкл и Льюис крепко подружились, и школьник часто спрашивал, когда они могут познакомиться лично. На прошлой неделе его желание наконец исполнилось, хотя увидеться с другом он смог только через оконное стекло в доме престарелых Parc Vro Care Home.