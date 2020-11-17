7-летний мальчик и 93-летний мужчина стали друзьями по переписке

Этой весной, когда в Великобритании, как и везде, все сидели по домам на "самоизоляции", 7-летний школьник Майкл Лагг и 93-летний Льюис, живущий в доме престарелых в Корнуолле, стали друзьями по переписке. Отправку писем школьников в дом престарелых организовал учителя Майкла. И вот наконец-то на прошлой неделе друзья встретились - через оконное стекло.
Льюс признается, что письма, которые он получал от мальчика, вдохнули в него новую жизнь.
Эти трогательные фотографии сделаны в тот момент, когда друзья встретилась впервые.
Несмотря на разницу в возрасте в 86 лет, Майкл и Льюис крепко подружились, и школьник часто спрашивал, когда они могут познакомиться лично. На прошлой неделе его желание наконец исполнилось, хотя увидеться с другом он смог только через оконное стекло в доме престарелых Parc Vro Care Home.
Эти трогательные фотографии сделаны в тот момент, когда друзья встретилась впервые.
Несмотря на разницу в возрасте в 86 лет, Майкл и Льюис крепко подружились, и школьник часто спрашивал, когда они могут познакомиться лично. На прошлой неделе его желание наконец исполнилось, хотя увидеться с другом он смог только через оконное стекло в доме престарелых Parc Vro Care Home.
"Дети в школе Гаррас взяли на себя ответственность писать письма нашим постояльцам. Эта инициатива была встречена очень тепло - особенно одним пожилым джентльменом и одним особенным мальчиком, которые стали друзьями", - рассказала сотрудница дома престарелых Дженни Винзар.
Они начали переписываться в марте и продолжают писать друг другу письма до сих пор. Майкл рассказывает Льюису о том, что у него происходит, рисует для него картины, отправляет фотографии. Льюису нравится получать эти письма. К сожалению, сам он не может на них отвечать, и в этом ему помогают сотрудники дома престарелых.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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