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7-летний мальчик и 93-летний мужчина стали друзьями по переписке

7-летний мальчик и 93-летний мужчина стали друзьями по переписке (4 фото)

Автор:
17 ноября 2020 15:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Добрые дела   великобритания   дом престарелых   дружба   друзья   переписка   социальные программы   
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Этой весной, когда в Великобритании, как и везде, все сидели по домам на "самоизоляции", 7-летний школьник Майкл Лагг и 93-летний Льюис, живущий в доме престарелых в Корнуолле, стали друзьями по переписке. Отправку писем школьников в дом престарелых организовал учителя Майкла. И вот наконец-то на прошлой неделе друзья встретились - через оконное стекло.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   великобритания   дом престарелых   дружба   друзья   переписка   социальные программы   
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ЯуЦуЧу Час назад
В путинской России уже какой ни будь следователь получил бы звезду за поимку опасного педофила
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