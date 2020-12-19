20 век в цвете. 1940 г. Краски войны 80 лет назад

К сожалению, в Красную армию эти потрясающие истребители попали очень поздно, только в начале 1943 года. До этого англичане поставляли СССР только "Харрикейны" (которые Сталин назвал "дрянью").



В это время Венгрией уже 20 лет правил адмирал Миклош Хорти, ярый русофоб и антикоммунист, но в то же время весьма хитрый лис и двурушник, вроде Франко или Маннергейма. Он поставил уникальный исторический эксперимент: совместил жесточайший фашистский террористический режим с многопартийной парламентской республикой!

Благодаря своей попытке "кинуть" Гитлера в 1944 г. он сумел уйти от заслуженного возмездия как военный преступник и умер своей смертью на каком-то португальском курорте в 1957 г.

Но в 1940 г. он был лучшим другом германских нацистов и их активным подельником по экспансии.



Церемония награждения Миклоша Хорти, 1940: