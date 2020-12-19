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20 век в цвете. 1940 г. Краски войны 80 лет назад

20 век в цвете. 1940 г. Краски войны 80 лет назад (26 фото)

Автор:
19 декабря 2020 23:54
Метки: война   история   фото   
915
26

Сегодня в поборке 20 век в цвете военный 1940 год.
Поскольку основные события начала Второй Мировой разворачивались в Европе, большинство цветных кадров были сделаны немцами на плёнку Agfacolor. Наиболее полно до нас дошёл фотоархив Хуго Йегера (Hugo Jaeger), который в послевоенные годы был выкуплен американцами и теперь хранится в закромах журнала "Life".

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Метки: война   история   фото   
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Matthew Hopkins Час назад
Главное как закончить
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