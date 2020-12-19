20 век в цвете. 1940 г. Краски войны 80 лет назад

Сегодня в поборке 20 век в цвете военный 1940 год.
Поскольку основные события начала Второй Мировой разворачивались в Европе, большинство цветных кадров были сделаны немцами на плёнку Agfacolor. Наиболее полно до нас дошёл фотоархив Хуго Йегера (Hugo Jaeger), который в послевоенные годы был выкуплен американцами и теперь хранится в закромах журнала "Life".
Как известно, с сентября 1939 г. на Западном фронте продолжалась "Странная война", однако 10 мая 1940 г. германские войска начали вторжение в Нидерланды и Бельгию. Первая из этих стран капитулировала уже 14 мая.
Немецкие войска входят в Голландию, май 1940 года, фотограф Хуго Йегер (Hugo Jaeger):
Как не спешили голландцы с капитуляцией, всё равно чуть-чуть не успели ‒ в тот же день 14 мая немцы отбомбились по Роттердаму, превратив его центр в груду обугленных развалин:
В дальнейшем прецедент уничтожения Роттердама (наряду с Ковентри) использовался для оправдания разрушительных налётов авиации союзников на исторические города Германии. После войны старая застройка Роттердама не восстанавливалась.
К концу мая 1940-го значительная группировка войск союзников была блокирована Вермахтом на побережье Бельгии. Однако полного разгрома не последовало: немцы дали возможность эвакуировать в Британию почти 200 тыс. английских и 140 тыс. французских и бельгийских войск. По одной из версий, Гитлер пошёл на это в надежде заключить перемирие с Лондоном.
Эвакуация была завершена 4 июня.
Брошенная англо-французская техника в Дюнкерке, фотограф Hugo Jaeger:
5-9 июня 1940 г. немецкие войска сломили сопротивление французов, после чего начали решающее наступление на Париж.
Отвоевавшиеся французы под белым флагом, июнь 1940:
Немецкая колонна во Франции, июнь 1940:
Брошенные французские танки периода Первой мировой войны, июнь 1940:
Удивительно, что довольно высокоразвитая Франция не списала в утиль этих "динозавров" ещё в начале 1930-х.
Брошенный французский танк "Гочкисс" Н-35, июнь 1940:
"Гочкисы", как и "Сомуа", были более современной машиной, но по меркам 1940 г. - уже морально устаревшими. Тем не менее, рачительные гансы не побрезговали притащить некоторую их часть на Восточный фронт, где они утилизировали много всякого бронированного старья.
Столицу Франции сдали без боя 14 июня, а уже 23 июня 1940 года туда прибыла группа немцев. Она побывала на Елисейских полях и на Монмартре. Фото Хуго Йегера:
22 июня 1940 г. Франция капитулировала перед Германией. Перемирие на жестких для разгромленной страны условиях было подписано в Компьенском лесу. Желая унизить побежденных, Адольф Гитлер приказал достать из музея старый вагон-салон, в котором Антанта 11 ноября 1918 года приняла сдачу Германии.
Французы прибыли в Компьен для подписания капитуляции, 21 июня 1940 года:
В центре генерал Хюнтцигер, который стал министром обороны режима Виши.
Немецкий парад на Елисейских Полях в Париже, июнь 1940:
После разгрома союзных войск на континенте, Гитлер попытался принудить британцев к перемирию с помощью массированных авианалётов.
Началась масштабная воздушная война, известная как "Битва за Англию".
Британская зенитная батарея отражает ночную воздушную атаку Люфтваффе, 1940:
Несмотря на упорное сопротивление королевских ВВС и ПВО, германцам удалось превратить в руины значительную часть центрального Лондона.
Здесь город выглядит почти как Дрезден из 45-го:
В горячие дни и ночи лета 1940 года фотограф William Vandivert вёл фотохронику британского сопротивления атакам с воздуха.
Один из его кадров стал знаменитым ‒ на одной из лондонских улиц даблдеккер провалился в воронку от авиабомбы:
Повреждённая коттеджная застройка в одном из пригородов Лондона, 1940:
У Англии была мощнейшая авиапромышленность, а британский конструкторский гений создал один из лучших истребителей Второй Мировой ‒ легендарный "Спитфайер":
К сожалению, в Красную армию эти потрясающие истребители попали очень поздно, только в начале 1943 года. До этого англичане поставляли СССР только "Харрикейны" (которые Сталин назвал "дрянью").
В это время Венгрией уже 20 лет правил адмирал Миклош Хорти, ярый русофоб и антикоммунист, но в то же время весьма хитрый лис и двурушник, вроде Франко или Маннергейма. Он поставил уникальный исторический эксперимент: совместил жесточайший фашистский террористический режим с многопартийной парламентской республикой!
Благодаря своей попытке "кинуть" Гитлера в 1944 г. он сумел уйти от заслуженного возмездия как военный преступник и умер своей смертью на каком-то португальском курорте в 1957 г.
Но в 1940 г. он был лучшим другом германских нацистов и их активным подельником по экспансии.
Церемония награждения Миклоша Хорти, 1940:
30 августа 1940 года, в результате сговора с Гитлером и Муссолини, Венгрия аннексировала от Румынии Северную Трансильванию, где было значительное венгерское меньшинство.
Венгерские войска пересекли «трианонские границы» 5 сентября, участие в этом принял и регент Венгрии Миклош Хорти. Процесс реаннексии был завершён 13 сентября.
Венгерский "ашлюс" был подробно задокументирован на цветную фотографию, где встреча венгерских войск предстаёт как всенародный праздник.
Жители городка Бистрица в Трансильвании в сентябре 1940 весьма напоминают жителей Судет в сентябре 1938:
В целом, венгерское население передаваемой территории приветствовало венгерские войска и рассматривало отделение от Румынии как освобождение; румынское же население рассматривало ситуацию как возвращение под многовековое венгерское владычество.
Венгерский городок Тыргу-Секуеск в Трансильвании встречает венгерские войска:
Венгерский городок Тыргу-Муреш в Трансильвании, дамы нарядились по случаю "аншлюса":
Кстати, в 1952—1968 этот город был столицей Венгерской (Муреш-Венгерской) автономной области. Борьба за восстановление венгерской государственности в Трансильвании продолжается и в наши дни.
Венгерская Трансильвания встечает "венгерских освободителей", 1940:
Венгерские солдаты за трапезой в Трансильвании, 1940:
За столь жестокое унижение своего румынского союзника Гитлер обещал расплатиться с ним землями в Новороссии.
Тем временем, оккупированные части Восточной Европы пытались приспособиться к жизни при "новом порядке"
Варшава, 1940:
Варшава, 1940:
Полякам было не привыкать жить под немцами и тогда ещё едва ли кто мог предвидеть масштабы грядущей катастрофы.
Еврейское гетто на территории Польши, 1940:
Была в Европе 1940 г. ещё одна война, вроде как не имевшая отношения ко Второй Мировой.
29 февраля 1940 г. советская авиация бомбила финский город Савонлинну:
Источник:
- Эхо войны: 20 находок на полях сражений
- Мертвые следы смерти: могилы прямо на поле боя
- Есть пробитие: 25 исторических фото, где все разворотило
- Варшавское восстание в цветных фотографиях
- Истории самых известных фото ХХ века: Знамя Победы
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