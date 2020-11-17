Пермские дайверы обнаружили на дне реки 70-метровый колесный пароход

Старожилы прикамского села Троица рассказывали, что на дне реки Сылвы находится старинное деревянное судно - один из последних пароходов, ходивших когда-то по Каме. Легенда оказалась былью!
Пермский дайвер Артем Казин рассказал, как ему с товарищами удалось найти этот раритет на глубине 18 метров. Энтузиасты просканировали предполагаемое место затопления с помощью эхолокаторов, сонаров и других модных приборов. На всё про всё ушло около двух суток.
Температура воды там нынче +3 градуса. И видимость очень плохая, дно заилено, вода темная...
"Уже в темноте нашли вот такого колесного красавца. Пароход до половины погружен в ил. Он стоит практически на киле, но немного завален на левый борт. Определили, как называлось судно, спасибо краеведу Владимиру Гладышеву", - рассказывает Артем Казин.
Огромный, длинной 70 метров объект с торчащими то ли бревнами, то ли силовыми конструкциями лежал на глубине от 12 до 18 метров.
Изначально построен был пароход под названием "Екатерина" в 1904 году в Муроме, на заводе Валенкова. Судно было пассажирским и рассчитано на 500 человек. Пароход имел 182 каюты - первого, второго и третьего класса. Численность экипажа составляла 35 человек.
Затем пароход приобрело пароходство М.К. Кашиной и переименовало его в "Харитина".
Затем пароход приобрело пароходство М.К. Кашиной и переименовало его в "Харитина".
Пароход работал в ежедневной беспересадочной линии между Рыбинском, Нижним Новгородом, Казанью и Пермью. В 1928 году судно снова переименовали - теперь оно называлось "Вера Фигнер".
В длину пароход был 70 м, в ширину — 16 м, а его высота без трубы составляла 9 м. Есть еще версия, что в годы Великой Отечественной на пароходе эвакуировали блокадных детей.
В 1960 году пароход списали из Камского речного пароходства. С той поры судно использовали как баржу. Весной 1966 года во время зимней стоянки оно затонуло...
По словам дайвера Казина, скорее всего, пароход затерло льдами: заметно, что у судна пробит нос. Но до сих пор хорошо сохранилось колесо.
По словам дайвера Казина, скорее всего, пароход затерло льдами: заметно, что у судна пробит нос. Но до сих пор хорошо сохранилось колесо.
Пермские дайверы планируют продолжить исследования затонувшего парохода.
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