Пермские дайверы обнаружили на дне реки 70-метровый колесный пароход

В 1960 году пароход списали из Камского речного пароходства. С той поры судно использовали как баржу. Весной 1966 года во время зимней стоянки оно затонуло...

По словам дайвера Казина, скорее всего, пароход затерло льдами: заметно, что у судна пробит нос. Но до сих пор хорошо сохранилось колесо.