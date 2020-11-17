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Пермские дайверы обнаружили на дне реки 70-метровый колесный пароход

Пермские дайверы обнаружили на дне реки 70-метровый колесный пароход (9 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 13:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: дайвер   история   кама   пароход   река   судно   
1370
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Старожилы прикамского села Троица рассказывали, что на дне реки Сылвы находится старинное деревянное судно - один из последних пароходов, ходивших когда-то по Каме. Легенда оказалась былью!

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Метки: дайвер   история   кама   пароход   река   судно   
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17k
Vital Idol 39 минут назад
-Ты кто?!
- Кто - кто?! Жак Ив Кусто!
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Соломей 16 минут назад
что то сразу вспомнился фильм Волга-Волга.
Пойду пересмотрю.в 100500й раз.
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