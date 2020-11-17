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Хулиганы из Уэльса угнали "скорую" прямо от пациента

Хулиганы из Уэльса угнали "скорую" прямо от пациента (5 фото)

Автор:
17 ноября 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: криминал   парамедики   скорая   угон   уэльс   хулиганство   хулиганы   чрезвычайное происшествие   
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Парамедики из валлийского города Шоттон немало удивились, когда, выйдя на улицу после визита к пациенту, не обнаружили кареты "скорой помощи", на которой прибыли на вызов. Как оказалось, пока они оказывали помощь больному, местные хулиганы угнали машину.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: криминал   парамедики   скорая   угон   уэльс   хулиганство   хулиганы   чрезвычайное происшествие   
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2  комментария
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33k
AGM Час назад
сейчас выяснится что это сделали беженцы и им погрозят пальчиком и выдадут дополнительное пособие и продуковые наборы.
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22k
Григорий 48 минут назад
Ставлю на черное.
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