Хулиганы из Уэльса угнали "скорую" прямо от пациента

Впрочем, в этом случае все сложилось удачно: пациента не потребовалось везти в больницу, и медики просто вызвали другой экипаж, который забрал их и доставил на подстанцию. Это. впрочем, не является смягчающим вину обстоятельством. "Угон "скорой" - крайне безответственная шутка, из-за которой людям, возможно. придется рисковать жизнью", - заявдяет еще один менеджер Службы неотложной помощи, Лео Брукс.