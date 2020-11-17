Хулиганы из Уэльса угнали "скорую" прямо от пациента

Парамедики из валлийского города Шоттон немало удивились, когда, выйдя на улицу после визита к пациенту, не обнаружили кареты "скорой помощи", на которой прибыли на вызов. Как оказалось, пока они оказывали помощь больному, местные хулиганы угнали машину.
Уэльские парамедики, приехавшие на вечерний вызов к больному, по окончании визита не обнаружили своего автомобиля. Как оказалось, "скорую" угнали прямо от подъезда пациента.
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Как врачи, так и руководство местной службы здравоохранения публично обратились к совести угонщиков, призывая их отказаться от подобных развлечений. "Если бы пациента потребовалось срочно везти в больницу, ситуация могла оказаться очень тяжелой", - заявил Боб Тобби. операционный директор службы неотложной помощи Шоттона.
Впрочем, в этом случае все сложилось удачно: пациента не потребовалось везти в больницу, и медики просто вызвали другой экипаж, который забрал их и доставил на подстанцию. Это. впрочем, не является смягчающим вину обстоятельством. "Угон "скорой" - крайне безответственная шутка, из-за которой людям, возможно. придется рисковать жизнью", - заявдяет еще один менеджер Службы неотложной помощи, Лео Брукс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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