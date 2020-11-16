"Звёзды" не будут бойкотировать "Новогодние огоньки" - они же не звери!

На днях появилась любопытная информация: Валерий Меладзе на своей страничке в сети Instagram призывает артистов бойкотировать новогодние «огоньки» — не принимать в них участие. Причина — отмена массовых мероприятий до пятнадцатого января, из-за чего так называемые «звёзды» теряют большие суммы денег. А вместе с ними страдает целая отрасль — техники, музыканты...
И чтобы привлечь внимание властей к проблеме, Меладзе заявил, что если нельзя давать концерты, то надо и в телевизионных программах участие не принимать.
Нет, то что техники и музыканты сидят без работы — плохо, тут спорить не буду. Сами-то «звёзды» не пропадут. Можно одну из квартир за границей продать, или с «Бентли» на «Ладу» пересесть.
Но то, что предложил Меладзе — смешно, честное слово! Одну цитату надо привести целиком, она того стоит!
«А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ».
Представили? Так это же здорово! Все эти лица, поющие под фонограмму и изображающие веселье, так давно надоели, что только ленивые не критикуют бесконечные однообразные «огоньки»! А тут они сами откажутся! По своей воле! Не чудо ли это?
Заявление получило резонанс. Некоторые его поддержали — одним из первых был Иосиф Пригожин. Он уже не первый раз высказывается о «бедственном положении» артистов. А среди тех, кто не поддержал Меладзе, особенно отличились «Коммунисты России». Эти оказались ещё более смешные. Их лидер Максим Сурайкин считает, что артист «хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей», а это уже призыв к массовым беспорядкам. Противозаконно, видите ли...
Впрочем, этого противозаконного чуда не произойдёт. Вскоре Валерий Меладзе объяснил в интервью, что это был не призыв, а только предложение. Одно из его новых высказываний тоже стоит процитировать — очень любопытное:
«Мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и всё это».
Так что будет «всё это», никуда не денется, и не надейтесь. Не уйдут эти «лица» с федеральных каналов. Они же не звери, они не хотят лишать народа радости... Какие добренькие!
Эти заявления были позавчера, а вчера Меладзе отметил на своей странице, что ни от каких слов не отказывается. Уже любопытно, бойкотирует он «Огоньки» или нет? Если Валерий Шотаевич всё же где-нибудь появится, значит он просто болтает.
Кстати, сейчас середина ноября — по времени они уже должны быть сняты. Тогда эти слова ещё более пустые.
Лично я, если включу телевизор в новогоднюю ночь, то только НТВ — праздничный «Квартирник у Маргулиса» всегда выделяется тёплой атмосферой, живым звуком, и большинство артистов — не «заезженные» телеэфирами, а некоторых только там и можно увидеть. Впрочем, и это я долго смотреть не буду, поскольку первого января в семь утра мне уже надо быть на работе...
Источник:
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Еще пару месяцев назад наши клоуны плакались о своем бедственном положении что им прямо таки кушать нечего, покупая защитные маски за 200к.
Предлагаю белорусский вариант - не хотят, пусть гуляют на самоизоляции. От того, что мы не увидим не Новый Год Меладзе, или Валерию мир не обрушиться, а вот авария в электро- или теплосетях покажет, кто важнее: клоуны, или работники.
Стань зверем - лиши зрителей новогодних программ лицезреть твоё обало.
должен же быть хоть один год без их рож на новогоднем тв
Тут уж...
Даже троллить пытаются и то уныло