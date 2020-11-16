"Звёзды" не будут бойкотировать "Новогодние огоньки" - они же не звери!

Представили? Так это же здорово! Все эти лица, поющие под фонограмму и изображающие веселье, так давно надоели, что только ленивые не критикуют бесконечные однообразные «огоньки»! А тут они сами откажутся! По своей воле! Не чудо ли это?

Заявление получило резонанс. Некоторые его поддержали — одним из первых был Иосиф Пригожин. Он уже не первый раз высказывается о «бедственном положении» артистов. А среди тех, кто не поддержал Меладзе, особенно отличились «Коммунисты России». Эти оказались ещё более смешные. Их лидер Максим Сурайкин считает, что артист «хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей», а это уже призыв к массовым беспорядкам. Противозаконно, видите ли...

Впрочем, этого противозаконного чуда не произойдёт. Вскоре Валерий Меладзе объяснил в интервью, что это был не призыв, а только предложение. Одно из его новых высказываний тоже стоит процитировать — очень любопытное:

«Мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и всё это».

Так что будет «всё это», никуда не денется, и не надейтесь. Не уйдут эти «лица» с федеральных каналов. Они же не звери, они не хотят лишать народа радости... Какие добренькие!