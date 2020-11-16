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"Звёзды" не будут бойкотировать "Новогодние огоньки" - они же не звери!

"Звёзды" не будут бойкотировать "Новогодние огоньки" - они же не звери! (3 фото)

Автор:
16 ноября 2020 16:15
Метки: артисты   бойкот   телевидение   
607
3

На днях появилась любопытная информация: Валерий Меладзе на своей страничке в сети Instagram призывает артистов бойкотировать новогодние «огоньки» — не принимать в них участие. Причина — отмена массовых мероприятий до пятнадцатого января, из-за чего так называемые «звёзды» теряют большие суммы денег. А вместе с ними страдает целая отрасль — техники, музыканты...

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Метки: артисты   бойкот   телевидение   
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37  комментариев
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646
GantZ 4 часа назад
Да нах...ер никому этот голубятник не уср@лся. Звезды ..лять, да какие они звезды. Разогнать всех ссаным веником. А деньги потратить на чтото реально полезное или благотворительное под присмотром обычных людей а не толстожопых бездельников чиновников.
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20
Vladimir Grachev 22 минуты назад
А ведь поддержи инициативу Меладзе, и Новый Год мог стать лучшим...
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32k
Элек Мек 40 минут назад
"Звёзды" не будут бойкотировать "Новогодние огоньки" - они же не звери!
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16k
Мойша 56 минут назад
Ой вей!!! Пчелы против меда!!!
Еще пару месяцев назад наши клоуны плакались о своем бедственном положении что им прямо таки кушать нечего, покупая защитные маски за 200к.
Предлагаю белорусский вариант - не хотят, пусть гуляют на самоизоляции. От того, что мы не увидим не Новый Год Меладзе, или Валерию мир не обрушиться, а вот авария в электро- или теплосетях покажет, кто важнее: клоуны, или работники.
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1k
Владимир Николаевич Час назад
Цитата: "Мы ж не звери взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости"
Стань зверем - лиши зрителей новогодних программ лицезреть твоё обало.
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30k
Опаньки 3 часа назад
как ну будут бойкотировать ??? они должны бойкотировать!!!
должен же быть хоть один год без их рож на новогоднем тв
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2k
Директор свежего воздуха 3 часа назад
Предлагаю забить на этих уродов, а так-же на кнопку, которая их навязчиво пиарит, а включить Голубой огонек-84" и отдыхать вдали от этих силиконовых морд.
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4k
Pashuta 3 часа назад
В НГ не будет этих кривляющихся рож??? Да это же, как выразились Малышева ранее - ЧУДО ЧУДЕСНОЕ !!!!
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
блин, ну хорошая же была идея то
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50k
Андрей 3 часа назад
Как по мне, то последнее, что посмотрел с удовольствием под НГ - "Старые песни о главном", первые выпуски, когда формат не заездили и всё внове было.
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2k
Александр 4 часа назад
ИМХО, если в масках, то вместо этих "звезд" под фонограмму можно и осла вывести на сцену. В маске. Сойдет за киркоровых.
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297
Безумный Макс Александр 2 часа назад
Один за трёх...
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196k
Северное сияние 4 часа назад
"Звёзды" не будут бойкотировать "Новогодние огоньки" - они же не звери!
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2k
VL 4 часа назад
Вот и жаль, что будут. М л я. Опять на эти старые ботоксные рожи смотреть.
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2k
VL RomaXz 3 часа назад
уймись, киркоров
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4k
RomaXz VL 3 часа назад
На Киркорова ты в новый год смотреть будешь. Ноя о том, как тебя достало на него смотреть
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44k
Albert GER RomaXz 3 часа назад
Есть такой сорт - унылый нытик.
Тут уж...
Даже троллить пытаются и то уныло
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126
bagerovo86 Василий Петрович 3 часа назад
Неее, это [мат], нахватавший минусей за тупой совет втыкаться за столом в интернет. Ну в его понятии более нет же развлекух на НГ. О, пардоньте, по торрентам ещё шариться )))
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4k
RomaXz Albert GER 2 часа назад
Что поделаешь. Некоторые люди даже с такой мелочью разобраться не могут
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
Все съёмки будут проходить согласно рекомендациям Минздрава,Роспотребнадзора,ВОЗ , прочих организаций и отдельно взятых конкретных руководителей = В масках и с соблюдением социальной дистанции :-)
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