Развод на деньги. Очередная фишка

Знакомая поделилась забавной перепиской с очередными мошенниками. Делюсь забавным скрином с её разрешения.
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-Ну и хуле ты жалуешься,это был твой выбор.
Садится в такси и едет домой. Открывает дверь. Заходит и слышит, что жена с любовником резвится по полной на их кровати. Мужик уходит, тихо закрывая дверь и ловит такси до аэропорта. Идет в буфет . Меняет деньги и звонит жене, что приехал. Садится в такси. Приезжает домой. Заходит. Встречает жена радостная. Борщ, пузырь, закуска на столе. Дома чистота. Жена ласковая как никогда. Мужик водочки выпил, закусил, сидит борщик кушает и думает: " из-за 2 копеек чуть такую женщину не потерял "
- и че, ты этим хвастаешься что ли?