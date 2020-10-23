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Развод на деньги. Очередная фишка

Развод на деньги. Очередная фишка (2 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:24
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   мошенники   мошенничество   общение   переписка   развод   фейл   
1842
2
Знакомая поделилась забавной перепиской с очередными мошенниками. Делюсь забавным скрином с её разрешения.

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Метки: деньги   мошенники   мошенничество   общение   переписка   развод   фейл   
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31k
Элек Мек Полчаса назад
-Я переспала с твоим мужем.
-Ну и хуле ты жалуешься,это был твой выбор.
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8k
krivsan 11 минут назад
Старый советский;"Прилетает муж из командировки. В аэропорту стоит, ищет 2 копейки для телефона - автомата чтобы позвонить жене, нету…
Садится в такси и едет домой. Открывает дверь. Заходит и слышит, что жена с любовником резвится по полной на их кровати. Мужик уходит, тихо закрывая дверь и ловит такси до аэропорта. Идет в буфет . Меняет деньги и звонит жене, что приехал. Садится в такси. Приезжает домой. Заходит. Встречает жена радостная. Борщ, пузырь, закуска на столе. Дома чистота. Жена ласковая как никогда. Мужик водочки выпил, закусил, сидит борщик кушает и думает: " из-за 2 копеек чуть такую женщину не потерял "
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22k
Андрей 19 минут назад
А в чём развод? Это мужу надо было слать.
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28k
Azesh 21 минуту назад
- я переспала с твоим мужем!
- и че, ты этим хвастаешься что ли?
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29k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Сидим как-то у друзей. И тут подружке звонит тетка какая-то и говорит: - Ты знаешь, а мы с твоим мужем любим друг друга и спим с ним! И он сейчас со мной, только в душе моется. Говорила она по громкой связи) Муж подруги сидел напротив нее)))) Она такая ей отвечает, - Да и че? Продолжайте трахаться!))))) Тетка - И че даже не будет истерики?? И денег не дадите?? Моя - В смысле, денег бл*ять?!)))) Но там уже отключилась не только тетка, но и ее мозги))))
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937
Шурман 42 минуты назад
Куета , моей жене как то позвонили и почти моим голосом сказали что срочно нужны бабки и номер счета дали , жена в панике начала звонить мне в офис потому что я не брал телефон . Короче вечером сходили в полицию и написали заявление , чем все закончилось не знаю .
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29k
Mamin Sibiriak Шурман Полчаса назад
Т.е. баблосы отправила?
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937
Шурман Mamin Sibiriak 16 минут назад
нет , слава богу мозгов хватило в офис позвонить . Я в жизни не позвоню по поводу денег . Как бы нужды в этом нет
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