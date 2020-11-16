Не такая уж "зеленая" энергетика

Подлинное лицо "зелёной" энергетики. Вот что делают с отслужившими свое лопастями ветряков...
В окрестностях американского города Каспер есть полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти.
В окрестностях американского города Каспер есть полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти.
На территории "кладбища", которое расположено в городе Каспер штата Вайоминг, хранится почти 900 лопастей. Официально их закапывают в землю, чтобы хранить до тех пор, пока не изобретут новые способы переработки, которые позволят утилизировать стекловолокно.
Администрация города получает от правительства более $675 тыс. за хранение лопастей ветряков. Ожидается, что в следующие несколько лет в США демонтируют около 8000 лопастей.
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Метки: лопасти переработать утилизация
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Да и абсолютно зелёная энергия, это полная утопия. Такой не может быть в принципе.
Достаточно, чтобы она добывалась из возобновляемых источников и не разрушала окружающую среду.
А могли бы пенсионерам раздать.
Из лопостей можно было прекрасные заборы сделать или крышу для сарая!
Потому что на дотации этому бизнесу уходят очень много зеленых баксов. Ну прямо миллиарды долларов. Без дотаций эта экоафера рухнет.
Тогда - продам гараж! ))