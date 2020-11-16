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Не такая уж "зеленая" энергетика

Не такая уж "зеленая" энергетика (5 фото)

Автор:
16 ноября 2020 14:20
Метки: лопасти   переработать   утилизация   
1844
5
Подлинное лицо "зелёной" энергетики. Вот что делают с отслужившими свое лопастями ветряков...
В окрестностях американского города Каспер есть полигон, на котором происходит утилизация лопастей от турбин ветрогенераторов. Причиной захоронения является несовершенство процессов утилизации, которые пока не позволяют полностью переработать лопасти.
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Метки: лопасти   переработать   утилизация   
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28  комментариев
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2k
Аполлинарий 4 часа назад
Это еще не начали аккумуляторы от "Теслы" утилизировать...
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7k
Star Link 6 минут назад
Отметим, что лопасти не загрязняют землю, как радиоотходы. Т.е. уже плюс.
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15k
Lynx Полчаса назад
У нас из отработанных ступеней ракет и топливных баков лодки и сарайки мастырят, а тут такое пропадает.
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502
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Ну хранение стекловолокна намного безопаснее ядерных отходов, да и рисков поменьше
Ну хранение стекловолокна намного безопаснее ядерных отходов, да и рисков поменьше
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29k
parallax 54 минуты назад
Ну эти отходы хотя бы не фонят, что не скажешь об отходах АЭС.
Да и абсолютно зелёная энергия, это полная утопия. Такой не может быть в принципе.
Достаточно, чтобы она добывалась из возобновляемых источников и не разрушала окружающую среду.
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19k
turyst 3 часа назад
Всё бы им закопать!
А могли бы пенсионерам раздать.
Из лопостей можно было прекрасные заборы сделать или крышу для сарая!

Всё бы им закопать! А могли бы пенсионерам раздать. Из лопостей можно было прекрасные заборы сделать или крышу для сарая!
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502
Обратная сторона Луны turyst Полчаса назад
Стену трампа построить
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9k
котегRUS 3 часа назад
возможно они не знают, что из стекловолокна можно получить стекловолокно..
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758
Lisetc soho котегRUS 2 часа назад
ага из старых джинс тоже можно нитку получить
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Почему ветряки и солнечные батареи называют "зеленой энергетикой"?
Потому что на дотации этому бизнесу уходят очень много зеленых баксов. Ну прямо миллиарды долларов. Без дотаций эта экоафера рухнет.
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4k
Roman 3 часа назад
Недавно задался вопросом: а кому мешает закопанный на свалке пластик? Был закопан в виде нефти, стал закопан в виде пластика.
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29k
Mamin Sibiriak Roman 2 часа назад
Связующим при производстве стеклопластика служат различные полимеры, некоторые при разложении выделяют ядовитые химические вещества.
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4k
Roman Mamin Sibiriak 2 часа назад
Которые получаются внезапно из ядовитой нефти.
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502
Обратная сторона Луны Roman Полчаса назад
Нефть находится намного глубже и не влияет на почву и воздух
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6k
Вася 4 часа назад
а теперь представьте себе размер этого мусора
а теперь представьте себе размер этого мусора
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5k
Кирилл 4 часа назад
Из чего они сделаны?
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179
DoctorBetruger Кирилл 2 часа назад
Определенно из стекловолокна.
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6k
Алексей Кирилл 2 часа назад
Не верь никому. Они все говорят - стекловолокно, а это не так. Лопасти сделаны из стеклопластика, а значит, что кроме безобидного для экологии стекловолокна, там еще херова туча смол и прочей гадости...
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2k
Свирепый Бамбр Кирилл Час назад
Про стекловолокно уже писали?
Тогда - продам гараж! ))
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502
Обратная сторона Луны Свирепый Бамбр Полчаса назад
А где гараж? Капитальный или жесть? Яма есть? А охрана?
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Свирепый Бамбр Обратная сторона Луны 11 минут назад
Гораж жесть какой конкрэтный! Вся охрана в яме! )))
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