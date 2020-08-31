Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок

35-летняя Линдси О'Брайен показала членам экипажа акробатический трюк. Женщина на руках приподнялась вверх ногами и закрыла ногами верхние багажные отсеки. Бортпроводница объяснила, что таким образом хотела рассмешить коллег, которые приуныли из-за того, что их самолёт совершил посадку в Пенсильвании из-за коронавируса.

«Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк и поднять всем настроение», — рассказала стюардесса.