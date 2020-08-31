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Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок

Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 14:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   интересное   самолёт   стюардесса   трюк   фото   юмор   
4835
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Американская стюардесса показала необычный трюк вверх ногами прямо на борту самолёта, который приземлился в Пенсильвании из-за коронавируса. По словам стюардессы, таким образом она пыталась выпустить пар и развеселить коллег, которые впали в уныние.

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Метки: видео   интересное   самолёт   стюардесса   трюк   фото   юмор   
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19  комментариев
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56k
Александр 4 часа назад
Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок
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13k
Александр Сучков Полчаса назад
Спортивная дама, молодец!
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14k
crazyvantuz 2 часа назад
у меня так одна обивку в машине шпильками проткнула
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42
wr1 2 часа назад
акробатка подрабатывает стюардессой
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240
Алиса 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Кистень Алиса 2 часа назад
Скромница! Юбочку одёрнула!
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757
Шурман 3 часа назад
Ждал когда юбка упадет
но увы . Мне вот интересно почему у стюардесс все задницы одинаковые , иногда кажется что они в памперсах . Не чего личного это просто наблюдение :) в год по 4-5 раз летаю и всегда разными компаниями
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4k
ПЕТР 3 часа назад
Капитана корабля встречает..
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25k
Игорь 4 часа назад
Могла бы и на улице проветривать!

А то придумала отмазку - "смотри как я могу"...
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56k
Александр 4 часа назад
Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок
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1k
ваня панкин 4 часа назад
а полное видео есть, а то друг интересуется...
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334
Aurelian 4 часа назад
Одобряю!
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1k
Евгений 4 часа назад
Я, так понимаю, самым сложным в этом трюке было удержать юбку на месте.
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18k
Батончик с маком 5 часов назад
с зеркальным потолком было бы интереснее
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Прелестница. А если бы была голенькой, то было бы еще красивее.
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158
Nane First NameLast 5 часов назад
Да уж... Своими растропырками она в цирке ... Я бы точно не хотел такую простите за прямоту, акробатику.
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15k
бат св Nane First NameLast 4 часа назад
как не хотел
))) жене верен или правой руке?)))
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11k
Михаил Карпов 5 часов назад
Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полокПосмотреть
Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок
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