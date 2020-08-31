Стюардесса показала необычный способ закрытия багажных полок

Американская стюардесса показала необычный трюк вверх ногами прямо на борту самолёта, который приземлился в Пенсильвании из-за коронавируса. По словам стюардессы, таким образом она пыталась выпустить пар и развеселить коллег, которые впали в уныние.
35-летняя Линдси О'Брайен показала членам экипажа акробатический трюк. Женщина на руках приподнялась вверх ногами и закрыла ногами верхние багажные отсеки. Бортпроводница объяснила, что таким образом хотела рассмешить коллег, которые приуныли из-за того, что их самолёт совершил посадку в Пенсильвании из-за коронавируса.
«Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк и поднять всем настроение», — рассказала стюардесса.
В разговоре с DailyMail Линдси попросила не рассказывать из какой она авиакомпании, ведь такая выходка может понравиться не всем. Она добавила, что видео было долгожданным облегчением от напряжённое работы.
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А то придумала отмазку - "смотри как я могу"...