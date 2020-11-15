«Переход Суворова через Альпы в 1799 году» Сурикова, или какие ошибки допустил художник

Одна из сильнейших работ Василия Сурикова, на мой скромный взгляд.
Художник изобразил беспрецедентный эпизод из истории русской военной славы – переход Суворова зимой через Альпы (пишу как в учебнике из истории). Если серьезно, то вдумайтесь: перевал Паникс (именно он на картине) по высоте 2407 метра. И нужно в самую суровую пору пройти его, перетащить оружие и лошадей, да еще и регулярно отбиваться от врагов.
Художник изобразил беспрецедентный эпизод из истории русской военной славы – переход Суворова зимой через Альпы (пишу как в учебнике из истории). Если серьезно, то вдумайтесь: перевал Паникс (именно он на картине) по высоте 2407 метра. И нужно в самую суровую пору пройти его, перетащить оружие и лошадей, да еще и регулярно отбиваться от врагов.
Василий Суриков - «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», 1899
Художнику удалось передать это ощущение движения, кажется, что солдаты внизу сейчас соскользнут с холста вниз и поедут дальше))
Суриков сделал потрясающий ход – перевернул холст из горизонтального положения в вертикальный, чтобы передать всю стремительность перехода.
Автор показывает один из самых сложных моментов – необходимо поверить в своего полководца и прыгнуть вниз. Суворов на белом коне (прямо как памятник) подбадривает своих верных солдат шуткой (Суриков называл свою картину «подвигом под шутку полководца»), строй с доверием и всей серьезностью идет в пропасть.
Суриков сделал потрясающий ход – перевернул холст из горизонтального положения в вертикальный, чтобы передать всю стремительность перехода.
Автор показывает один из самых сложных моментов – необходимо поверить в своего полководца и прыгнуть вниз. Суворов на белом коне (прямо как памятник) подбадривает своих верных солдат шуткой (Суриков называл свою картину «подвигом под шутку полководца»), строй с доверием и всей серьезностью идет в пропасть.
Сравните спокойную улыбку Суворова с ужасом и взглядом лошади:
Для художника было важным показать «правду жизни», а не реалистичность. За многие детали его ругал Верещагин, известный баталист и военный, а ещ больше ругался Лев Толстой. На картине действительно много ошибок (что, кстати, не характерно для Сурикова, он жертвовал точностью только ради высшей идеи).
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Автор добавил облака на картину, чтобы показать насколько высоко все происходит. Оголенные штыки для красоты, гамма эмоций на лицах персонажей, а эти ребята на переднем плане явно услышали шутейку Суворова:
По замечаниям Толстого, лошади никогда не горячатся так перед обрывом, съезжать с горы с оголенными штыками солдаты бы не стали. «Как я обойдусь без сияния русского оружия» возразил Суриков, и оголенные штыки оставил.
Вот еще одна его цитата: «В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так. Суть-то исторической картины - угадывание. Если только сам дух времени соблюден - в деталях можно какие угодно ошибки делать».
Вот еще одна его цитата: «В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так. Суть-то исторической картины - угадывание. Если только сам дух времени соблюден - в деталях можно какие угодно ошибки делать».
Художник все так же очень хорош в изображении этой твердой решимости и мелких деталей. Например, не поленился добавить крест своему старому солдату:
Четыре года Суриков готовил свой шедевр. Зарисовывал своих современников, катался в Альпы посмотреть обстановочку, даже сам скатывался со склонов – хотел прочувствовать эмоции и ощущения солдат: «Около Интерлакена сам по снегу скатывался с гор, проверял. Сперва тихо едешь, под ногами снег кучами сгребается. Потом — прямо летишь, дух перехватывает»
В 1899 году живописец завершил полотно — ровно через сто лет после швейцарского похода Суворова. Вот такая символическая история получилась))
В 1899 году живописец завершил полотно — ровно через сто лет после швейцарского похода Суворова. Вот такая символическая история получилась))
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Авторский пост
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Вторая картина более реалистичная, но там героизму не хватает...
В Национальной художественной галерее в Дублине супружеская пара с совершенно смущенным видом смотрела на картину.
На картине были изображены трое совершенно голых чернокожих мужчин, сидящие на скамейке. У двоих были черные члены, а у среднего розовый.
Куратор галереи понял, что им трудно интерпретировать картину и предложил свою личную оценку. Он продолжал более получаса, объясняя, что это символизирует сексуальное ущемление чернокожих в преимущественно белом патриархальном обществе. Он также добавил, что на самом деле, некоторые серьезные критики считают, что розовый пенис также отражает культурное и социологическое угнетение, испытываемое геями в современном обществе...
После ухода куратора к паре подошел какой-то ирландец и сказал:
- Хотите знать, о чем на самом деле картина?
- Вы считаете себя большим экспертом, чем куратор галереи?
- Нет, я художник, написавший эту картину. На самом деле здесь вообще нет чернокожих. Это три ирландских шахтера. Просто парень посередине в обеденный перерыв сбегал домой.
Вобщем, как говорит современная молодежь - "зря тратили лучшие годы жизни, так нужные для карьеры творческой и думающей личности, в организации унижающей человеческое достоинство"
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