«Переход Суворова через Альпы в 1799 году» Сурикова, или какие ошибки допустил художник

По замечаниям Толстого, лошади никогда не горячатся так перед обрывом, съезжать с горы с оголенными штыками солдаты бы не стали. «Как я обойдусь без сияния русского оружия» возразил Суриков, и оголенные штыки оставил.



Вот еще одна его цитата: «В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так. Суть-то исторической картины - угадывание. Если только сам дух времени соблюден - в деталях можно какие угодно ошибки делать».