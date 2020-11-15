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«Переход Суворова через Альпы в 1799 году» Сурикова, или какие ошибки допустил художник

«Переход Суворова через Альпы в 1799 году» Сурикова, или какие ошибки допустил художник (5 фото)

Автор:
15 ноября 2020 15:53
Метки: Альпы   живопись   искусство   картина   картина маслом   русская армия   суворов   художник   
1551
5
Одна из сильнейших работ Василия Сурикова, на мой скромный взгляд.
Художник изобразил беспрецедентный эпизод из истории русской военной славы – переход Суворова зимой через Альпы (пишу как в учебнике из истории). Если серьезно, то вдумайтесь: перевал Паникс (именно он на картине) по высоте 2407 метра. И нужно в самую суровую пору пройти его, перетащить оружие и лошадей, да еще и регулярно отбиваться от врагов.
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Метки: Альпы   живопись   искусство   картина   картина маслом   русская армия   суворов   художник   
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13  комментариев
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Зачем сидеть на лошади в таком опасном месте? Зачем оставлять на ружьях штык, если врага рядом нет и штык можно убрать?...
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10k
серега Flying Dutchmen. Час назад
Там под картинками ещё буквы есть..
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Боня тоже лопухнулся. В тех же Альпах и на горячем жеребце...
Вторая картина более реалистичная, но там героизму не хватает...
Боня тоже лопухнулся. В тех же Альпах и на горячем жеребце... Вторая картина более реалистичная, но там героизму не хватает...
Боня тоже лопухнулся. В тех же Альпах и на горячем жеребце... Вторая картина более реалистичная, но там героизму не хватает...
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3k
Тимоша Flying Dutchmen. 13 минут назад
Мало того, так и жеребец ещё белой масти, художник наверное не знал, что Боня панически боялся белых лошадей и кошек (про кошек это так, в довесок).
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501
Обратная сторона Луны Час назад
Там, насколько я помню, и оружие не той эпохи, и обмундирование
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4k
Андрей 2 часа назад
К вопросу, какой смысл автор вкладывал в свое произведение вспомнился анекдот.
В Национальной художественной галерее в Дублине супружеская пара с совершенно смущенным видом смотрела на картину.
На картине были изображены трое совершенно голых чернокожих мужчин, сидящие на скамейке. У двоих были черные члены, а у среднего розовый.
Куратор галереи понял, что им трудно интерпретировать картину и предложил свою личную оценку. Он продолжал более получаса, объясняя, что это символизирует сексуальное ущемление чернокожих в преимущественно белом патриархальном обществе. Он также добавил, что на самом деле, некоторые серьезные критики считают, что розовый пенис также отражает культурное и социологическое угнетение, испытываемое геями в современном обществе...

После ухода куратора к паре подошел какой-то ирландец и сказал:
- Хотите знать, о чем на самом деле картина?
- Вы считаете себя большим экспертом, чем куратор галереи?
- Нет, я художник, написавший эту картину. На самом деле здесь вообще нет чернокожих. Это три ирландских шахтера. Просто парень посередине в обеденный перерыв сбегал домой.
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501
Обратная сторона Луны Андрей Час назад
Длинно и уныло переделанный бородатый анекдот "а к нему жена вчера приезжала"
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15k
Flying Dutchmen. Андрей Час назад
Году в семидесятом его слышал. Только тогда шахтера звали Мыкола и у него вчера была свадьба...
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1k
Скальпы Гуронов 6 часов назад
У них и сапог к тому времени нихрена не было. Какие-то онучи из свиной шкуры и тряпок крутили...
Вобщем, как говорит современная молодежь - "зря тратили лучшие годы жизни, так нужные для карьеры творческой и думающей личности, в организации унижающей человеческое достоинство"
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37k
Сергей Скальпы Гуронов 2 часа назад
Русская армия всегда в сапогах была, в отличие от англосаксов и прочих европейцев.
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501
Обратная сторона Луны Сергей Час назад
Прям таки всегда?
Прям таки всегда?
Прям таки всегда?
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25k
Вован 6 часов назад
«Переход Суворова через Альпы в 1799 году» Сурикова, или какие ошибки допустил художник
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2k
picturebymaslo Автор поста 7 часов назад
Почитать еще можно в моем телеграм-канале: https://t.me/picturebymaslohttps://t.me/picturebymaslo
Если любите инстаграмм, найти еще посты можно тут: https://www.instagram.com/picturebymaslohttps://www.instagram.com/picturebymaslo
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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