Собаки бывают. Часть вторая

Собак бывают разными. Какими?
Давайте вспомним!
Первая часть здесь: первая часть
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Я ещё молод - всего пятьдесят.
А помнить буду всегда!
Правда, только от жизни собачьей.