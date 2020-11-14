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Собаки бывают. Часть вторая

Собаки бывают. Часть вторая (53 фото)

Автор:
14 ноября 2020 21:19
Метки: животные   интересно   собаки   
566
53

Собак бывают разными. Какими?

Давайте вспомним!

Первая часть здесь: первая часть

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Метки: животные   интересно   собаки   
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7  комментариев
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929
Никита 3 часа назад
Классные и милые фото,а первое напомнило об ушедшем Армене Борисовиче.
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3k
Uroboros Час назад
Собаки бывают. Часть вторая
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3k
Горожанин 2 часа назад
Уважаемый собачник, тебя уважают, но коты - всегда будут сильнее. Просто по факту. По факту их физики и психологии. По факту того, что людей они любят не за подчинение хозяину (главе стаи), а как бы наоброт. Поэтому не нужно соревнований. Это глупо.
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7k
Волк русский - Президент США 3 часа назад
Зайду попозже.
Я ещё молод - всего пятьдесят.
А помнить буду всегда!
Зайду попозже. Я ещё молод - всего пятьдесят. А помнить буду всегда!
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17k
ПаганецЪ 3 часа назад
Собака бывает... кусачей
Правда, только от жизни собачьей.
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8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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13k
Егор 3 часа назад
Ссылка coub.com
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