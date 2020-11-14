СМИ сообщили, что шоумена Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

Российского шоумена и актера Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому в больнице под Петербургом.



Журналисты сообщили о возможной интоксикации артиста, из-за чего его состояние резко ухудшилось. Пока врачи борются за жизнь шоумена.



Чуть ранее в Курортном районе Петербурга в реанимацию попал известный шоумен Дмитрий Хрусталев. Как стало известно, 41-летнего Хрусталева доставил личный водитель в больницу № 40 в Сестрорецке. Пока точный диагноз актера устанавливают, однако артиста привезли именно в коронавирусный госпиталь. Коллеги шоумена пока воздержались от подробных комментариев случившегося.