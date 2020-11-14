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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
СМИ сообщили, что шоумена Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

СМИ сообщили, что шоумена Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому (1 фото)

Автор:
14 ноября 2020 20:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СПб   больница   знаменитости   курортный район   санкт-петербург   
1348
1
Российского телеведущего Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому. Пока о такой вынужденной мере врачей сообщают другие СМИ — коллеги и близкие артиста от комментариев воздержались.

Авторский пост

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Метки: СПб   больница   знаменитости   курортный район   санкт-петербург   
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23  комментария
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3k
[email protected]@bux 4 часа назад
Похоже здесь не обошлось без МПБО-2.
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6k
Matthew Hopkins 18 минут назад
С синькой небось перебрал.
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95
Valeriy Sosnitsky Полчаса назад
Только-только человек поздравил войска РХБЗ с праздником и х...як, кома. Видимо поздравления военным химикам не понравились....
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335
Викторыч 3 часа назад
А может новичок?
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7k
Billi_Bons Викторыч 2 часа назад
А может коксачок?
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7k
Караганда 3 часа назад
главное из комы выводить не надо.пусть отлежится .
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14k
Александр Сучков 3 часа назад
Автор- очередной пистапол. У Хрусталева подтвержден коронавирус, который имел стремительное развитие. В больнице он впал в коматозное состояние. Сейчас за его жизнь борются врачи. Никакой интоксикации не было. Лишь бы куйюнь зарепостить побыстрее ради хайпа....
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3k
Едондер пуп Александр Сучков 3 часа назад
Вирус тоже вызывает интоксикацию.
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16k
babuby Едондер пуп Час назад
Это да, но автор-то так всё подал, как будто про Навального!
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3k
ZmeyUA 3 часа назад
В ЖЖ пишут, что бухлишка он шибко перебрал...
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9k
Schandmaul ZmeyUA Час назад
с месяцок назад в интервью рассказывал, что давно завязал и вообще живёт по фэншую
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6k
Matthew Hopkins Schandmaul 14 минут назад
Сказать можно все что угодно. Нынешний сиделец Ефремов, к примеру, рассказывал что-то подобное пару лет назад, мол, что он не пьет больше и стал правильным и хорошим.
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6k
Sterling Malory Archer 4 часа назад
Искуственная - от слова искусство
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433
Игорь Иванов 4 часа назад
Горе-горькое... На первых страницах. Ну, а кто не в телеке, а в Урюпинске... Держитесь... Ну, а так, по сабжу ,здоровья, конечно...
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20k
dna72 4 часа назад
СМИ сообщили, что шоумена Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому
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2k
Voland 4 часа назад
Интоксикация... пишите прямо - передоз;)
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3k
Fishki_surfer 4 часа назад
Искусственная кома в короновирусной больнице означает подключение к ИВЛ аппарату.
Шанс уйти с него живым составляет менее 50%.
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16k
babuby Fishki_surfer 4 часа назад
Да и в кому отправили по причине интоксикации. Странно как-то.
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16k
Андрей Иванов babuby 4 часа назад
Ну тут чем траванулся. Может там боли такие, что проще "выключить" сознание, чем обкалывать по существу убойными дозами наркотиков
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