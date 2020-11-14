Как в СССР водитель грузовика зарабатывал больше инженера. Советский роадмуви

Фильм про советского водителя грузовика и как он зарабатывал
— Вот ты, Мишка, сколько зашибаешь?
— Полторы.
— Во, а инженеры восемьдесят получают.
На самом деле, Мишка зарабатывал сто пятьдесят рублей в месяц, а полторы говорил по старинке. В 1961 году прошла деноминация, у денег отрезали нолик.
Мишка Горлов, в исполнении Василия Шукшина — советский мизантроп. Он не любит людей, но любит деньги и хорошо приноровился их зарабатывать. У него есть грузовик ГАЗ-51, а значит можно обдирать сельчан, машина нужна всем.
Рубль за пять километров, Мишка, да ты не офанарел? Ну идите, ищите, кто дешевле довезёт.
«Мы, двое мужчин» — это советский фильм 1962 года. Это памятник эпохи 60-х, снимали его, кстати, в Киеве.
У Мишки ничего нет кроме машины: ни семьи, ни дома. Но как-то раз к нему в кабину садится мальчишка Юрка. Мать просит отвезти его в город за новым костюмом для школы.
— Полторы.
— Во, а инженеры восемьдесят получают.
На самом деле, Мишка зарабатывал сто пятьдесят рублей в месяц, а полторы говорил по старинке. В 1961 году прошла деноминация, у денег отрезали нолик.
Мишка Горлов, в исполнении Василия Шукшина — советский мизантроп. Он не любит людей, но любит деньги и хорошо приноровился их зарабатывать. У него есть грузовик ГАЗ-51, а значит можно обдирать сельчан, машина нужна всем.
Рубль за пять километров, Мишка, да ты не офанарел? Ну идите, ищите, кто дешевле довезёт.
«Мы, двое мужчин» — это советский фильм 1962 года. Это памятник эпохи 60-х, снимали его, кстати, в Киеве.
У Мишки ничего нет кроме машины: ни семьи, ни дома. Но как-то раз к нему в кабину садится мальчишка Юрка. Мать просит отвезти его в город за новым костюмом для школы.
Весь фильм — это дорога до города, то, что сегодня называют роадмуви. Мишка и Юрка будут ехать и попадать в разные ситуации. Как изменит эта поездка Михаила Горлова? Купит ли костюм Юрка?
Случайно наткнулся на этот фильм и с удовольствием его посмотрел. Для массовок тут использовали настоящих торговок и колхозниц, фильм снят крепко и интересно.
Случайно наткнулся на этот фильм и с удовольствием его посмотрел. Для массовок тут использовали настоящих торговок и колхозниц, фильм снят крепко и интересно.
Источник:
Ссылки по теме:
- За кулисами советской киноклассики
- Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие»
- Как сложились судьбы советских детей-актеров
- 5 самых популярных актрис «взрослого» кино из России
- Зинаида Кириенко: почему любимица советских зрителей пропала с экранов, и как живёт в наши дни
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Во первых не было никаких "грузовых такси" , а вещи перевозить людям было нужно. Во вторых водитель грузовика получал талоны на бензин.