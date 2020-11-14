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Как в СССР водитель грузовика зарабатывал больше инженера. Советский роадмуви

Как в СССР водитель грузовика зарабатывал больше инженера. Советский роадмуви (2 фото)

Автор:
14 ноября 2020 19:23
Сообщество : Кино
Метки: СССР   Шукшин   водитель   грузовик   кино   работа   советское кино   яавтор   
726
2
Фильм про советского водителя грузовика и как он зарабатывал

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Метки: СССР   Шукшин   водитель   грузовик   кино   работа   советское кино   яавтор   
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13  комментариев
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41k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Что такое роадмуви?
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2k
Tano 23 минуты назад
Водитель грузовика в СССР рублей 150 зарплатой получал. А левым приработком минимум 300 сверху.
Во первых не было никаких "грузовых такси" , а вещи перевозить людям было нужно. Во вторых водитель грузовика получал талоны на бензин.
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3k
стопудовый 56 минут назад
данный пост меня порадовал!))) но в нашей жизни это не очень катит!! водилы как и я имеют доп заработок не напрягаясь левым грузом!!!
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6k
dikijjim стопудовый 11 минут назад
у меня брат на фуре работает с приходом джипиэс стало сложнее по пути закинуть груза)
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6k
Alex Djeff Час назад
Спасибо автору. Хороший фильм. Странно, что раньше его не видел, хотя жаль, что без хэппиэнда...
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