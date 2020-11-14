Как в СССР водитель грузовика зарабатывал больше инженера. Советский роадмуви

— Вот ты, Мишка, сколько зашибаешь?

— Полторы.

— Во, а инженеры восемьдесят получают.



На самом деле, Мишка зарабатывал сто пятьдесят рублей в месяц, а полторы говорил по старинке. В 1961 году прошла деноминация, у денег отрезали нолик.



Мишка Горлов, в исполнении Василия Шукшина — советский мизантроп. Он не любит людей, но любит деньги и хорошо приноровился их зарабатывать. У него есть грузовик ГАЗ-51, а значит можно обдирать сельчан, машина нужна всем.



Рубль за пять километров, Мишка, да ты не офанарел? Ну идите, ищите, кто дешевле довезёт.



«Мы, двое мужчин» — это советский фильм 1962 года. Это памятник эпохи 60-х, снимали его, кстати, в Киеве.



У Мишки ничего нет кроме машины: ни семьи, ни дома. Но как-то раз к нему в кабину садится мальчишка Юрка. Мать просит отвезти его в город за новым костюмом для школы.