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В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось?

В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось? (5 фото)

Автор:
14 ноября 2020 18:40
Метки: вторая волна   китай   коронавирус   
1359
5
Сейчас по всему миру идёт вторая волна коронавируса. В России число выявленных случаев постоянно растёт, в США оно уже вообще перевалило за 100 тысяч в день, в Европе новые локдауны...
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Метки: вторая волна   китай   коронавирус   
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36  комментариев
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28k
Alex 2 часа назад
Потому, что в 1.5 миллиардном Китае дол*бов меньше, чем в России.
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1k
The Man from Okinawa Минуту назад
да лучше бы они сдохли все ,твари.Жрут всякое говно,а потом весь мир заражают.Или нет?
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2k
Daimos 8 минут назад
А самое главное там еще и тестов было сделано 0 после первой волны.
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177
Олег 11 минут назад
Ко всей этой истерии есть много вопросов на которые нет ответа. Первый - как получилось что за 4 месяца заболевание из одного города распостранилось во все уголки мира? Насколько мне известно пытались построить математическую модель распостранения но потом плюнули на это дело т.к. ничего не сходилось. Второй - что это за пандемия такая смертность от которой не превышает и процента и которая поддается лечению существующими методами? И еще масса вопросов на которые невнятное мычание со стороны коронодятлов.
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17k
ПаганецЪ Полчаса назад
(С)...есть страна, где второй волны нет. Да, речь о Китае, откуда коронавирус начал распространяться по всему миру! (/С)

Весь экспортировали, себе не оставили.
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633
Роман 45 минут назад
в это время в России
в это время в России
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17k
ПаганецЪ Роман Полчаса назад
А чего так дёшево-то? Как-то подозрительно, а сработают ли молитвы?
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2k
Max Lu Час назад
ну так там и вводили строгий карантин и досками двери забивали, но я например такого не хочу. та и кто верит что он ушёл? может просто не тестируют? а то прям среди миллиарда людей ни одного больного?
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3k
AlekseiTFS Max Lu Час назад
Так там и прямо на улице замертво падали ,а СМИ всё это тиражировали по ТВ.
Что странно в последствии ни в одной стране больше никто на улице от короны замертво не падал.
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9k
net AlekseiTFS 53 минуты назад
Кроме стариков и хронически больных от короны вообще мало кто погибал.
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3k
AlekseiTFS net 43 минуты назад
По этому все страны сейчас объединились и спасают бабушку.
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1k
Олег Час назад
Возможно, если Китаю удастся сдержать вирус в узле, в течении, например одного-двух лет, за это время появится действенное лекарство или прививка, и тогда совсем не обязательно "переболеет всё население."
С другой стороны в моем городе- Запорожье, ежедневно статистика количества заболевших за сутки бьёт антирекорды, больницы работают на пределе, при этом с понедельника снимают карантин в школах. Объясните пожалуйста, кто в курсе, с какой целью делается этот шаг?
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2k
au3 2 часа назад
Потому, что там нет демократии и можно не цацкаться с каждым идиотом.
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25k
Антон 2 часа назад
Давайте-давайте, пропагандируйте. Пора уже этих людишек посадить под информационный колпак. А то чот последнее время окуели совсем, сомневаются в царе, челядь поганная.
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Где и на сколько жёсткий карантин можно понять по графикам.Чем больше ограничения - тем выше заболеваемость.
Где и на сколько жёсткий карантин можно понять по графикам.Чем больше ограничения - тем выше заболеваемость.
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8k
arhshed 2 часа назад
Варламов пропагандирует цифровой ГУЛАГ? А ту его!
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9k
Bill 2 часа назад
В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось?
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16k
Delhana 2 часа назад
Как бы пофиг, переболеют все, вирус в пробирку назад не засунешь.
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16k
Delhana Игорь 51 минуту назад
Грипп вирус, вакцины есть, штаммов больше чем вакцин, иммунитет тоже недолговечен, грипп пока неистребим.
Если иммунитет со временем падает (в отличии от оспы), то добро пожаловать в мир ежегодной вакцинации, а если еще есть штаммы, то добро пожаловать в мир бесполезной вечной вакцинации.
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3k
AlekseiTFS Max Lu 48 минут назад
да это и понятно.Я от гриппа ни разу не делал,хоть Питер и славится своей гриппозностью.
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3k
Игорь AlekseiTFS 42 минуты назад
ну от гриппа и я гн прививался хотя до 18 лет жил в североморске а после в сибири.как то нет
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16k
Delhana Игорь Полчаса назад
Ну а меня и без прививок за последние 10 лет грипп один раз всего цепонул, и с вероятностью 90% месяц назад этой долбаной короной переболел. Но тут не угадаешь, место в этом плане херовое, каждый год ходит непонятная зараза.
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3k
AlekseiTFS Игорь 18 минут назад
Вот последствия прививок. По весне в Бергамо смертность зашкаливала.
Цитирую:
**О Бергамо и Брешни тоже многое можно сказать. Мы знаем, что эти территории, где было проведено самое большое количество вакцинаций в месяцы, предшествующие смертям. Было сделано 185 тысяч вакцин против гриппа и 85 тысяч вакцин против меннингококка. Есть множество исследований, которые доказывают, что эти вакцины запускают цитокиновый шторм, который приводит к интерстициальной пневмонии.**
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119k
Игорь 2 часа назад
Ну так у нас коекакеры ввели режим ХЗ. А там ввели карантин на госуровне.
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3k
KonstantinLeirov 2 часа назад
В общем, в Большом Брате есть и плюс, как я погляжу
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3k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Что, нет что ли плюсов?
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2k
Варяг 2 часа назад
В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось?
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