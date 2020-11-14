В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось?

Сейчас по всему миру идёт вторая волна коронавируса. В России число выявленных случаев постоянно растёт, в США оно уже вообще перевалило за 100 тысяч в день, в Европе новые локдауны...
Но есть страна, где второй волны нет. Да, речь о Китае, откуда коронавирус начал распространяться по всему миру! Люди в Великом и Прекрасном спокойненько ходят на работу и на учёбу, рестораны и кинотеатры никто и не думает закрывать, на октябрьские недельные каникулы совершено более 630 млн поездок, из них 50 млн – в провинцию Хубэй, где находится город Ухань... Кстати, в самом Ухане устраивают зажигательные вечеринки в бассейнах с диджеями!
При этом сами китайские врачи говорят, что ситуация в КНР остаётся опасной: общее число переболевших COVID-19 в Китае составляет лишь 0,006% населения, поэтому коллективного иммунитета в стране даже близко не выработано. При этом плотность населения очень высокая: в конце концов, в Китае живет более 1,4 млрд человек.
И тем не менее у Китая пока получается контролировать эпидемию и нормально жить при коронавирусе. Почему? Давайте разбираться.
Для начала немного статистики. Всего с начала эпидемии в Китае заразилось 86 267 человек, 4634 умерло от болезни. Прямо сейчас (данные 10 ноября) в Китае коронавирус выявлен у 426 человек. Из них 366 прилетели из-за рубежа. Вчера, например, общее число заболевших выросло на 25 человек, из них 24 – у понаехавших.
Первый вопрос, который задают чаще всего: а не гонят ли коммуняки насчёт своей статистики, м? Разве можно им доверять? Наверняка что-то скрывают! Я бы сказал так: может, конечно, и гонят, но масштабы вранья точно небольшие. Почему? Да потому что практически каждый обнаруженный случай заражения становится ЧП чуть ли не национального масштаба.
Когда в прошлом месяце в больнице города Циндао провинции Шаньдун выявили 13 случаев заражения (пациенты с COVID-19, прилетевшие из-за рубежа, лежали в одной больнице с обычными местными пациентами с другими болезнями, ходили в общий рентген-кабинет, который не продезинфицировали как положено, и местные заразились), всем 11 млн жителей города за несколько дней пришлось в обязательном порядке делать PCR-тесты. Новых заражённых не нашли, но осадочек остался, и главврача злополучной больницы, а вместе с ним и главу местного управления здравоохранения с позором отстранили.
То же самое произошло и в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: нашли заболевших, сразу сделали PCR-тесты всему пятимиллионному городу, тоже новых заболевших не нашли. О наказании чиновников пока не сообщают, но это наверняка вопрос ближайшего времени.
И тем не менее у Китая пока получается контролировать эпидемию и нормально жить при коронавирусе. Почему? Давайте разбираться.
Для начала немного статистики. Всего с начала эпидемии в Китае заразилось 86 267 человек, 4634 умерло от болезни. Прямо сейчас (данные 10 ноября) в Китае коронавирус выявлен у 426 человек. Из них 366 прилетели из-за рубежа. Вчера, например, общее число заболевших выросло на 25 человек, из них 24 – у понаехавших.
Первый вопрос, который задают чаще всего: а не гонят ли коммуняки насчёт своей статистики, м? Разве можно им доверять? Наверняка что-то скрывают! Я бы сказал так: может, конечно, и гонят, но масштабы вранья точно небольшие. Почему? Да потому что практически каждый обнаруженный случай заражения становится ЧП чуть ли не национального масштаба.
Когда в прошлом месяце в больнице города Циндао провинции Шаньдун выявили 13 случаев заражения (пациенты с COVID-19, прилетевшие из-за рубежа, лежали в одной больнице с обычными местными пациентами с другими болезнями, ходили в общий рентген-кабинет, который не продезинфицировали как положено, и местные заразились), всем 11 млн жителей города за несколько дней пришлось в обязательном порядке делать PCR-тесты. Новых заражённых не нашли, но осадочек остался, и главврача злополучной больницы, а вместе с ним и главу местного управления здравоохранения с позором отстранили.
То же самое произошло и в городе Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: нашли заболевших, сразу сделали PCR-тесты всему пятимиллионному городу, тоже новых заболевших не нашли. О наказании чиновников пока не сообщают, но это наверняка вопрос ближайшего времени.
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Поэтому шутить с невыявленными случаями тут никто не будет. За редким исключением.
Например, недавно один китаец решил по приколу опубликовать у себя в соцсети поддельный позитивный тест на коронавирус, и в его городе почти началась паника: люди приготовились делать тесты, а чиновники приготовились собирать вещи на выход из кабинетов. Когда ситуация прояснилась, приколист получил административное наказание, а горожане и чиновники вздохнули с облегчением.
Вообще, по поводу необходимости массовых тестов для всех жителей города, где обнаружено всего несколько случаев заражения, в Китае идёт дискуссия. Вирусологи считают, что в этом нет большой необходимости – достаточно было бы просто проводить локальное тестирование, как в Пекине. Но многие чиновники просто боятся, что их обвинят в недостаточных усилиях, и норовят протестировать сразу всех, чтобы уж наверняка.
Ок, со статистикой разобрались. Но почему же тогда у китайцев не растёт число заболевших? Что, границы закрыты? Границы, конечно, не закрыты, но и не открыты полностью. Въехать в Китай по туристическим и учебным визам не получится. Можно въехать по рабочим визам, но и то далеко не из всех стран. Из России, например, сейчас нельзя: визы не действуют. Но и гражданам тех стран, из которых въезд в Китай пока не запрещен, нужно пройти 9 кругов ада, прежде чем они попадут в Великий и Прекрасный.
Для начала надо сдать PCR-тест и тест на антитела. Оба теста должны быть негативными. Да-да, с антителами в Китай нельзя, потому что местные ученые обнаружили, что с некоторыми антителами заболеть легче, а болезнь переносится тяжелее. Нужно не просто сдать оба теста – нужно сдать их не ранее, чем всего за 48 часов до вылета, успеть получить результаты, заверить их в консульстве и не опоздать при этом на самолёт! А потом, прилетев в Китай в какой-нибудь город, куда вам совсем не нужно, придется ещё и отсидеть в карантине 2 недели в какой-нибудь сраной местной гостинице, где вас будут мучить соевыми сосисками и рисом, а в перерывах – делать дополнительные PCR-тесты. Всё это удовольствие обойдётся примерно в $1200. Алкоголь запрещён!
Например, недавно один китаец решил по приколу опубликовать у себя в соцсети поддельный позитивный тест на коронавирус, и в его городе почти началась паника: люди приготовились делать тесты, а чиновники приготовились собирать вещи на выход из кабинетов. Когда ситуация прояснилась, приколист получил административное наказание, а горожане и чиновники вздохнули с облегчением.
Вообще, по поводу необходимости массовых тестов для всех жителей города, где обнаружено всего несколько случаев заражения, в Китае идёт дискуссия. Вирусологи считают, что в этом нет большой необходимости – достаточно было бы просто проводить локальное тестирование, как в Пекине. Но многие чиновники просто боятся, что их обвинят в недостаточных усилиях, и норовят протестировать сразу всех, чтобы уж наверняка.
Ок, со статистикой разобрались. Но почему же тогда у китайцев не растёт число заболевших? Что, границы закрыты? Границы, конечно, не закрыты, но и не открыты полностью. Въехать в Китай по туристическим и учебным визам не получится. Можно въехать по рабочим визам, но и то далеко не из всех стран. Из России, например, сейчас нельзя: визы не действуют. Но и гражданам тех стран, из которых въезд в Китай пока не запрещен, нужно пройти 9 кругов ада, прежде чем они попадут в Великий и Прекрасный.
Для начала надо сдать PCR-тест и тест на антитела. Оба теста должны быть негативными. Да-да, с антителами в Китай нельзя, потому что местные ученые обнаружили, что с некоторыми антителами заболеть легче, а болезнь переносится тяжелее. Нужно не просто сдать оба теста – нужно сдать их не ранее, чем всего за 48 часов до вылета, успеть получить результаты, заверить их в консульстве и не опоздать при этом на самолёт! А потом, прилетев в Китай в какой-нибудь город, куда вам совсем не нужно, придется ещё и отсидеть в карантине 2 недели в какой-нибудь сраной местной гостинице, где вас будут мучить соевыми сосисками и рисом, а в перерывах – делать дополнительные PCR-тесты. Всё это удовольствие обойдётся примерно в $1200. Алкоголь запрещён!
Гражданам Китая въезд разрешён, но есть естественный ограничитель: во-первых, авиакомпаниям разрешают совершать не более одного рейса в одну страну в неделю (то есть один рейс в Россию, один рейс в США и так далее). При этом если из какой-либо страны прилетит несколько заболевших за раз, рейсы могут отменить на месяц. Сейчас, например, в Россию не летает ни "Аэрофлот", ни "Эйр Чайна". Они привезли заболевших и наказаны! Поэтому стоимость билетов взлетела до небес. В этом году на одном из рейсов из-за границы в Китай цена билета в эконом-классе достигала рекордных $26 172! Ну и не забывайте о карантине по прилёте (китайцам, правда, в гостинице надо прожить несколько дней, а оставшуюся от двух недель часть нужно сидеть дома, выходить из квартиры при этом запрещено). Всё это сводит возможность заразить окружающих к минимуму.
Хорошо, но если после двух недель карантина человек остался заразным, что тогда? Тут же достаточно одной искры, чтобы эпидемия стала массовой...
И тут мы подходим к самому главному китайскому рецепту борьбы с коронавирусом. Это не маски! Маски в Китае на улице давно можно не носить. Их требуют надевать при входе в метро и в общественный транспорт, и там ношение масок составляет, без погрешностей, 100%. Штрафов нет, но если приспустить маску с носа, сразу подойдёт полицейский или дружинник и вежливо попросит надеть маску обратно. Ещё никто не отказывался. Кстати, до такого маразма, чтобы требовать носить перчатки, в Китае не доходили вообще никогда, даже когда была острая фаза эпидемии. Но дело-то вовсе не в масках.
Хорошо, но если после двух недель карантина человек остался заразным, что тогда? Тут же достаточно одной искры, чтобы эпидемия стала массовой...
И тут мы подходим к самому главному китайскому рецепту борьбы с коронавирусом. Это не маски! Маски в Китае на улице давно можно не носить. Их требуют надевать при входе в метро и в общественный транспорт, и там ношение масок составляет, без погрешностей, 100%. Штрафов нет, но если приспустить маску с носа, сразу подойдёт полицейский или дружинник и вежливо попросит надеть маску обратно. Ещё никто не отказывался. Кстати, до такого маразма, чтобы требовать носить перчатки, в Китае не доходили вообще никогда, даже когда была острая фаза эпидемии. Но дело-то вовсе не в масках.
Дело в "Чёрном зеркале".
Просто Китай – это одна из немногих стран мира, где реально работает система постоянного трекинга людей. Всех полутора миллиардов. Тут никого не заставляют устанавливать себе приложение "Код здоровья", потому что оно уже у всех установлено и называется WeChat – главный китайский мессенджер, социальная сеть и платёжная система. Он показывает пользователю один из трёх цветов: зелёный – карантин не нужен, жёлтый – нужно посидеть дома одну-две недели, красный – две недели изоляции в специальном обсерваторе, дорогой товарищ!
В Китае действует специальная служба, которая может за несколько часов обнаружить все контакты заболевшего за последние 2 недели и отправить их всех на карантин. Например, ехали вы с таксистом, а у него подозрение на COVID-19 – элементарно, Ватсон, ваш цвет в мессенджере меняется, и вы отправляетесь на принудительную самоизоляцию. Без права выходить из квартиры, и это не обсуждается.
Причём система трекинга настолько чувствительная, что может отправить на карантин даже тех, кто просто оказался поблизости от опасного места. Например, когда в Пекине была вспышка, она произошла на одном из продуктовых рынков, а цвет карантина поменялся даже у тех, кто просто мимо этого рынка проходил в небезопасный период. Пришлось сидеть на карантине!
Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.
А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать.
Вот и весь секрет!
Но у такого низкого числа заболевших, кстати, есть и свой минус: вакцину испытывать не на ком! Китайским компаниям приходится выкручиваться, и они тестируют её в менее удачливых странах. Например, в Бразилии и Канаде.
Просто Китай – это одна из немногих стран мира, где реально работает система постоянного трекинга людей. Всех полутора миллиардов. Тут никого не заставляют устанавливать себе приложение "Код здоровья", потому что оно уже у всех установлено и называется WeChat – главный китайский мессенджер, социальная сеть и платёжная система. Он показывает пользователю один из трёх цветов: зелёный – карантин не нужен, жёлтый – нужно посидеть дома одну-две недели, красный – две недели изоляции в специальном обсерваторе, дорогой товарищ!
В Китае действует специальная служба, которая может за несколько часов обнаружить все контакты заболевшего за последние 2 недели и отправить их всех на карантин. Например, ехали вы с таксистом, а у него подозрение на COVID-19 – элементарно, Ватсон, ваш цвет в мессенджере меняется, и вы отправляетесь на принудительную самоизоляцию. Без права выходить из квартиры, и это не обсуждается.
Причём система трекинга настолько чувствительная, что может отправить на карантин даже тех, кто просто оказался поблизости от опасного места. Например, когда в Пекине была вспышка, она произошла на одном из продуктовых рынков, а цвет карантина поменялся даже у тех, кто просто мимо этого рынка проходил в небезопасный период. Пришлось сидеть на карантине!
Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.
А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать.
Вот и весь секрет!
Но у такого низкого числа заболевших, кстати, есть и свой минус: вакцину испытывать не на ком! Китайским компаниям приходится выкручиваться, и они тестируют её в менее удачливых странах. Например, в Бразилии и Канаде.
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Метки: вторая волна китай коронавирус
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Весь экспортировали, себе не оставили.
Что странно в последствии ни в одной стране больше никто на улице от короны замертво не падал.
С другой стороны в моем городе- Запорожье, ежедневно статистика количества заболевших за сутки бьёт антирекорды, больницы работают на пределе, при этом с понедельника снимают карантин в школах. Объясните пожалуйста, кто в курсе, с какой целью делается этот шаг?
Если иммунитет со временем падает (в отличии от оспы), то добро пожаловать в мир ежегодной вакцинации, а если еще есть штаммы, то добро пожаловать в мир бесполезной вечной вакцинации.
Цитирую:
**О Бергамо и Брешни тоже многое можно сказать. Мы знаем, что эти территории, где было проведено самое большое количество вакцинаций в месяцы, предшествующие смертям. Было сделано 185 тысяч вакцин против гриппа и 85 тысяч вакцин против меннингококка. Есть множество исследований, которые доказывают, что эти вакцины запускают цитокиновый шторм, который приводит к интерстициальной пневмонии.**