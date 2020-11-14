В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось?

Дело в "Чёрном зеркале".



Просто Китай – это одна из немногих стран мира, где реально работает система постоянного трекинга людей. Всех полутора миллиардов. Тут никого не заставляют устанавливать себе приложение "Код здоровья", потому что оно уже у всех установлено и называется WeChat – главный китайский мессенджер, социальная сеть и платёжная система. Он показывает пользователю один из трёх цветов: зелёный – карантин не нужен, жёлтый – нужно посидеть дома одну-две недели, красный – две недели изоляции в специальном обсерваторе, дорогой товарищ!

В Китае действует специальная служба, которая может за несколько часов обнаружить все контакты заболевшего за последние 2 недели и отправить их всех на карантин. Например, ехали вы с таксистом, а у него подозрение на COVID-19 – элементарно, Ватсон, ваш цвет в мессенджере меняется, и вы отправляетесь на принудительную самоизоляцию. Без права выходить из квартиры, и это не обсуждается.



Причём система трекинга настолько чувствительная, что может отправить на карантин даже тех, кто просто оказался поблизости от опасного места. Например, когда в Пекине была вспышка, она произошла на одном из продуктовых рынков, а цвет карантина поменялся даже у тех, кто просто мимо этого рынка проходил в небезопасный период. Пришлось сидеть на карантине!

Одна китаянка, например, прилетела в Харбин из США, а когда у неё обнаружили COVID-19, выяснили, что за несколько дней до этого она так или иначе контактировала с 50 людьми, и всех их отправили на карантин. Уверен, они с нетерпением ждали, когда это закончится, чтобы её отблагодарить. Всего с начала эпидемии таким образом отследили и изолировали 870 889 человек, и прямо сейчас 17 465 китайцев сидят в своих уютных квартирках, потому что цвет их мессенджера поменялся.



А вот за выход из квартиры с "неправильным цветом" может светить и уголовочка, поэтому никто не спорит. При этом найдут очень быстро по камерам распознавания лиц, которые тут уже на каждом столбе и работают. Естественно, отболтаться в духе "я просто мессенджер не открывал" не получится: изменение цвета продублируют звонками и СМС. Да и игнорировать мессенджер тоже не получится: при входе во многие общественные места его просят показать.



Вот и весь секрет!



Но у такого низкого числа заболевших, кстати, есть и свой минус: вакцину испытывать не на ком! Китайским компаниям приходится выкручиваться, и они тестируют её в менее удачливых странах. Например, в Бразилии и Канаде.