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«Жена Черчилля — та еще выпивоха!» Как «Динамо» в 1945-м покорило Британию

«Жена Черчилля — та еще выпивоха!» Как «Динамо» в 1945-м покорило Британию (11 фото)

Автор:
14 ноября 2020 14:16
Метки: СССР   спорт   страницы истории   
344
11
Поездка «Динамо» в Великобританию в 1945 году стала для советского спорта историческим событием. До этого наши команды практически никогда не играли с зарубежными соперниками. А тут чемпиона СССР англичане позвали проверить силы с местными клубами. Итог оказался поразительным: бело-голубые выиграли два матча и завершили вничью еще два с общим счетом 19:9.
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Метки: СССР   спорт   страницы истории   
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5  комментариев
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Владимир 4 часа назад
при Союзе и в футболе побеждали
заметили закономерность?
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Yasen_Perec Владимир 3 часа назад
При Союзе, в командах не было всяких дурацких негров.
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36k
doker 3 часа назад
Да уж, Черчилли - два сапога - пара. Выпивохи ещё те! Что и позволило им прожить по 90 лет. А Клементина Черчилль была ещё и кавалером ордена Трудового Красного Знамени.
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