«Жена Черчилля — та еще выпивоха!» Как «Динамо» в 1945-м покорило Британию

Главным тренером «Динамо» в 1945 году был Михаил Якушин. В 1988 году в свет выйдет его книга «Вечная тайна футбола», в которой отдельная глава будет посвящена турне «Динамо». Вот выдержка оттуда про то, с какими мыслями делегация летела в Великобританию и какие приключения ее ожидали в день приезда.

«...Ранним утром 4 ноября 1945 года с подмосковного аэродрома Внуково один за другим взлетели два небольших по нынешним меркам пассажирских самолета типа „Дуглас“, на борту которых находилась футбольная команда московского „Динамо“. После короткой остановки в Берлине был взят курс на Лондон.

Для нашей команды это был поистине прыжок в неизвестность. Впервые советские футболисты отправлялись на родину футбола помериться силами со знаменитыми британскими клубами, об игре которых тогда ходили легенды одна причудливей другой. Это были те времена, когда британцы еще свысока посматривали на европейский и южноамериканский футбол. Играть в другие страны они выезжали изредка, а международные встречи с зарубежными клубами и сборными проводили в основном у себя дома и, как правило, побеждали всех.