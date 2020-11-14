«Жена Черчилля — та еще выпивоха!» Как «Динамо» в 1945-м покорило Британию

Поездка «Динамо» в Великобританию в 1945 году стала для советского спорта историческим событием. До этого наши команды практически никогда не играли с зарубежными соперниками. А тут чемпиона СССР англичане позвали проверить силы с местными клубами. Итог оказался поразительным: бело-голубые выиграли два матча и завершили вничью еще два с общим счетом 19:9.
До настоящего времени никто из участников тех матчей не дожил. Последним (из игравших) из той великолепной команды ушел в 2006 году легендарный нападающий, а впоследствии и тренер Константин Бесков. Все воспоминания о том турне — из ранних интервью и написанных очевидцами книг.
Проведенные матчи:
13 ноября. Лондон. «Челси» — Динамо — 3:3.
17 ноября. Кардифф. «Кардифф Сити» — «Динамо» — 1:10.
21 ноября. Лондон. «Арсенал» — «Динамо» — 3:4.
28 ноября. Глазго. «Рейнджерс — «Динамо» — 2:2.
О невероятном интересе к московскому «Динамо» говорит всего один факт: четыре матча в общей сложности посетили 275 тысяч болельщиков.
17 ноября. Кардифф. «Кардифф Сити» — «Динамо» — 1:10.
21 ноября. Лондон. «Арсенал» — «Динамо» — 3:4.
28 ноября. Глазго. «Рейнджерс — «Динамо» — 2:2.
О невероятном интересе к московскому «Динамо» говорит всего один факт: четыре матча в общей сложности посетили 275 тысяч болельщиков.
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Начало турне
Главным тренером «Динамо» в 1945 году был Михаил Якушин. В 1988 году в свет выйдет его книга «Вечная тайна футбола», в которой отдельная глава будет посвящена турне «Динамо». Вот выдержка оттуда про то, с какими мыслями делегация летела в Великобританию и какие приключения ее ожидали в день приезда.
«...Ранним утром 4 ноября 1945 года с подмосковного аэродрома Внуково один за другим взлетели два небольших по нынешним меркам пассажирских самолета типа „Дуглас“, на борту которых находилась футбольная команда московского „Динамо“. После короткой остановки в Берлине был взят курс на Лондон.
Для нашей команды это был поистине прыжок в неизвестность. Впервые советские футболисты отправлялись на родину футбола помериться силами со знаменитыми британскими клубами, об игре которых тогда ходили легенды одна причудливей другой. Это были те времена, когда британцы еще свысока посматривали на европейский и южноамериканский футбол. Играть в другие страны они выезжали изредка, а международные встречи с зарубежными клубами и сборными проводили в основном у себя дома и, как правило, побеждали всех.
«...Ранним утром 4 ноября 1945 года с подмосковного аэродрома Внуково один за другим взлетели два небольших по нынешним меркам пассажирских самолета типа „Дуглас“, на борту которых находилась футбольная команда московского „Динамо“. После короткой остановки в Берлине был взят курс на Лондон.
Для нашей команды это был поистине прыжок в неизвестность. Впервые советские футболисты отправлялись на родину футбола помериться силами со знаменитыми британскими клубами, об игре которых тогда ходили легенды одна причудливей другой. Это были те времена, когда британцы еще свысока посматривали на европейский и южноамериканский футбол. Играть в другие страны они выезжали изредка, а международные встречи с зарубежными клубами и сборными проводили в основном у себя дома и, как правило, побеждали всех.
Если вспомнить, что турне динамовцев по Великобритании состоялось спустя несколько месяцев после окончания самой кровопролитной войны в истории человечества, в которой советский народ одержал великую победу над фашистской Германией и империалистической Японией, то станет ясным, почему наша поездка выходила за рамки обычного визита спортсменов одной страны в другую.
Напутствовали нас такими словами: вы едете на родину футбола, не робейте, играйте смело, старайтесь, конечно, победить, а вообще-то покажите англичанам, что умеете играть в футбол, покажите нашу культуру».
Напутствовали нас такими словами: вы едете на родину футбола, не робейте, играйте смело, старайтесь, конечно, победить, а вообще-то покажите англичанам, что умеете играть в футбол, покажите нашу культуру».
«Казармы королевской гвардии»
Настоящим шоком для московской делегации стала попытка англичан разместить футболистов в военных казармах.
«И вот мы в Лондоне, — продолжает Якушин. — На аэродроме нас встречают работники советского посольства, представители Английской ассоциации футбола, корреспонденты.
Хозяева приглашают в автобус, садимся и едем в город. Уже темно. „Где будем жить?“ Отвечают: „В казармах королевской гвардии“. Приезжаем к месту назначения. Мрачное, темное здание. Кругом тишина — ни звука. Интуитивно чувствую: что-то здесь не так. Прошу ребят остаться в автобусе, а сам с другими руководителями иду взглянуть на помещение. Провели нас на второй этаж, показывают на какую-то дверь, говорят: „Здесь вы будете располагаться, сейчас сходим за ключами“. Решил я, как говорится, изучить обстановку и в замочную скважину стал разглядывать предназначенные нам „апартаменты“. Вижу большую комнату, неприбранную, стоит коек тридцать, без матрасов и, разумеется, без постельного белья.
«И вот мы в Лондоне, — продолжает Якушин. — На аэродроме нас встречают работники советского посольства, представители Английской ассоциации футбола, корреспонденты.
Хозяева приглашают в автобус, садимся и едем в город. Уже темно. „Где будем жить?“ Отвечают: „В казармах королевской гвардии“. Приезжаем к месту назначения. Мрачное, темное здание. Кругом тишина — ни звука. Интуитивно чувствую: что-то здесь не так. Прошу ребят остаться в автобусе, а сам с другими руководителями иду взглянуть на помещение. Провели нас на второй этаж, показывают на какую-то дверь, говорят: „Здесь вы будете располагаться, сейчас сходим за ключами“. Решил я, как говорится, изучить обстановку и в замочную скважину стал разглядывать предназначенные нам „апартаменты“. Вижу большую комнату, неприбранную, стоит коек тридцать, без матрасов и, разумеется, без постельного белья.
Осмотрел все и обращаюсь решительно к представителю ассоциации, — естественно, через переводчика: „Ключ можете не приносить. Здесь жить мы не будем, поскольку нет никаких условий для отдыха“. Он в ответ: „Извините, но в лондонских гостиницах нет свободных мест“. Я стою на своем, работники посольства меня поддерживают. Проходит долгое совещание, телефонные переговоры, наконец объявляют: „Сейчас вас развезут по несколько человек в разные отели, а завтра всех соберем в одну гостиницу“. Ну что ж, на это мы согласны».
Черная икра, водка и жена Черчилля
В составе делегации «Динамо» находился известный защитник Владимир Савдунин. На 60-летие турне в 2005 году он вспоминал подробности поездки в интервью «Советскому спорту».
«Люди сидели на крышах, на деревьях, на столбах. Интерес был огромный. А это мы около советского посольства. После первого матча английские солдаты, которые охраняют этот район, нас уже узнавали.
Еще до Англии, перед поездкой, „Динамо“ принимали в Кремле. Учили про всепобеждающего советского человека. Внушали, что уступать представителям капиталистического строя никак нельзя. На крайний случай можно было сыграть вничью. Сталин больше молчал, а говорил в основном Берия.
«Люди сидели на крышах, на деревьях, на столбах. Интерес был огромный. А это мы около советского посольства. После первого матча английские солдаты, которые охраняют этот район, нас уже узнавали.
Еще до Англии, перед поездкой, „Динамо“ принимали в Кремле. Учили про всепобеждающего советского человека. Внушали, что уступать представителям капиталистического строя никак нельзя. На крайний случай можно было сыграть вничью. Сталин больше молчал, а говорил в основном Берия.
А в нашем посольстве в Лондоне, помню, на приеме была жена Черчилля — Клементина. Она у меня еще билетик просила. Выпивоха была, скажу вам, будь здоров...
Когда прилетели, хотели поселить нас в такой дыре! Просто за людей не посчитали. Мы отказались там жить и поехали в посольство. А к вечеру — звонки от лондонцев: „Нам стыдно за наше правительство, мы готовы расселить русских у себя“. Но в итоге мы поселились в „Империал-отеле“, тем более он был почти пустой. Дали хозяину пару банок черной икры, бутылку водки — и все дела. Когда мы возвращались в гостиницу после тренировок, площадь перед ней была запружена русскими людьми, которые эмигрировали в Англию. В большом холле отеля стоял рояль, на котором играл комментатор Вадим Синявский, а я пел русские песни. Люди плакали: „Мы гордимся вами“, — говорили они».
Когда прилетели, хотели поселить нас в такой дыре! Просто за людей не посчитали. Мы отказались там жить и поехали в посольство. А к вечеру — звонки от лондонцев: „Нам стыдно за наше правительство, мы готовы расселить русских у себя“. Но в итоге мы поселились в „Империал-отеле“, тем более он был почти пустой. Дали хозяину пару банок черной икры, бутылку водки — и все дела. Когда мы возвращались в гостиницу после тренировок, площадь перед ней была запружена русскими людьми, которые эмигрировали в Англию. В большом холле отеля стоял рояль, на котором играл комментатор Вадим Синявский, а я пел русские песни. Люди плакали: „Мы гордимся вами“, — говорили они».
Легендарный матч в тумане
Одна из главных историй того турне — матч с «Арсеналом», который прошел при густом тумане. Об этом так вспоминал Михаил Якушин.
«Туман вообще характерен для осеннего Лондона, и местные жители придумали образные наименования его разновидностям. Туман, опустившийся над городом в тот день, у них назывался „гороховый суп“.
Игра начиналась в 14 часов 15 минут по лондонскому времени. Когда мы добрались до стадиона „Тоттенхэм“ (во время войны немцы разбомбили стадион клуба „Арсенал“, и он проводил матчи здесь), я, конечно, сразу отправился на футбольное поле, чтобы выяснить, как обстоят дела с видимостью. Встал в центре поля — и те и другие ворота вроде видны. А вот когда отошел к одним воротам, противоположные уже не просматривались. Играть, я посчитал, можно. Тем более что стадион уже был забит битком».
«Туман вообще характерен для осеннего Лондона, и местные жители придумали образные наименования его разновидностям. Туман, опустившийся над городом в тот день, у них назывался „гороховый суп“.
Игра начиналась в 14 часов 15 минут по лондонскому времени. Когда мы добрались до стадиона „Тоттенхэм“ (во время войны немцы разбомбили стадион клуба „Арсенал“, и он проводил матчи здесь), я, конечно, сразу отправился на футбольное поле, чтобы выяснить, как обстоят дела с видимостью. Встал в центре поля — и те и другие ворота вроде видны. А вот когда отошел к одним воротам, противоположные уже не просматривались. Играть, я посчитал, можно. Тем более что стадион уже был забит битком».
«Достойно защитили честь футбола»
Уже по возвращении домой всем стало понятно: «Динамо» блестяще справилось со своей задачей и показало силу советского футбола. Именно такие чувства остались у Михаила Якушина.
«Находясь в Великобритании, мы всегда ощущали себя частичкой нашего великого народа. С первых дней пребывания на чужой земле в адрес динамовцев шли и шли телеграммы изо всех уголков Советской страны. Нас ободряли, поздравляли, желали успехов. Чувствовалось, что люди обращаются к нам от всего сердца. Думаю, мы достойно защитили честь советского футбола. На всю жизнь я сохранил чувство благодарности за это ко всем игрокам команды.
И своей игрой и корректным поведением во время матчей футболисты московского „Динамо“ снискали себе уважение во всей Великобритании. О наших успехах узнали и в других странах. Известно, что за рубежом тогда появилось немало футбольных команд, названных „Динамо“ в нашу честь».
«Находясь в Великобритании, мы всегда ощущали себя частичкой нашего великого народа. С первых дней пребывания на чужой земле в адрес динамовцев шли и шли телеграммы изо всех уголков Советской страны. Нас ободряли, поздравляли, желали успехов. Чувствовалось, что люди обращаются к нам от всего сердца. Думаю, мы достойно защитили честь советского футбола. На всю жизнь я сохранил чувство благодарности за это ко всем игрокам команды.
И своей игрой и корректным поведением во время матчей футболисты московского „Динамо“ снискали себе уважение во всей Великобритании. О наших успехах узнали и в других странах. Известно, что за рубежом тогда появилось немало футбольных команд, названных „Динамо“ в нашу честь».
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Метки: СССР спорт страницы истории
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