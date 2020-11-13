Доброе время суток уважаемые читатели!
Я давно хотел приготовить это вкуснейшее блюдо в казане на костре и угостить своих друзей. Настоящий узбекский плов – это таинство востока с пряными нотками и каждый готовит его по-разному. Хотя рецепт на первый взгляд прост и понятен. У узбекского плова существует множество разновидностей – от самаркандского до хорезмского. Я решил замахнуться на ферганский.
Я давно хотел приготовить это вкуснейшее блюдо в казане на костре и угостить своих друзей. Настоящий узбекский плов – это таинство востока с пряными нотками и каждый готовит его по-разному. Хотя рецепт на первый взгляд прост и понятен. У узбекского плова существует множество разновидностей – от самаркандского до хорезмского. Я решил замахнуться на ферганский.
Какой Ош Палов без человека, который с детства впитал в себя способ его приготовления. И поэтому над казаном колдовали вдвоем. С моим другом Салохидином из ферганского района Узбекистана во дворе старинного дома в центре Салехарда (Обдорска).
Итак, для плова потребовались: свежая баранина, курдюк, рис «Девзира», много моркови, цельный острый перец, репчатый лук, масло зигир, зира, соль.
Пока я разжигал костер под пятидесятилитровым казаном, это Салохидин постарался, мой друг нарезал лук.
Я же крупной соломкой нарезал морковь, а её было не мало. Если готовите плов, помните моркови должно быть много!
Как только шкварки приобрели золотистый цвет, вынули их из казана. Естественно сразу подсолив, попробовали эту закуску, призванную немного унять голод.
Немного подождав, чтобы масло нагрелось, добавили мясо на кости. Оно придало плову красивый аппетитный вид и наполнило его полезными веществами.
Обжарили лук до золотистого цвета и сразу загрузили мякоть баранины, не забывая помешивать и поддерживать в очаге высокую температуру.
Пришла очередь моркови. Если у вас есть возможность, используйте желтую морковь. Она не такая сладкая, как красная и идеально подходит для приготовления плова.
Тем временем Салохидин нарезал лук и помидоры для салата прямо на руках. Это честно, надо уметь! Я бы без доски не справился.
Необходимо, чтобы вода была прозрачной, это говорит о том, что рис промыт. Залили рис теплой водой и оставили на 20 минут.
Тем временем, под чутким наблюдением усатого су-шефа выложили на ляган из казана мясо на кости, чеснок и перец.
Авторский пост
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Как правило именно под эти шкварки, посыпанные свежим луком, и начинают выпивать первую рюмку))