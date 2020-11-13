FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кулинарные рецепты 2188 постов • 710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кулинарные рецепты 
Настоящий узбекский плов &amp; салат «Шакароб»

Настоящий узбекский плов & салат «Шакароб» (25 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 17:50
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: #мненравится   #накостре   #ферганскийплов   #шакароб   еда   казан   плов   салат   
528
25
1
Доброе время суток уважаемые читатели!
Я давно хотел приготовить это вкуснейшее блюдо в казане на костре и угостить своих друзей. Настоящий узбекский плов – это таинство востока с пряными нотками и каждый готовит его по-разному. Хотя рецепт на первый взгляд прост и понятен. У узбекского плова существует множество разновидностей – от самаркандского до хорезмского. Я решил замахнуться на ферганский.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кулинарные рецепты"
Метки: #мненравится   #накостре   #ферганскийплов   #шакароб   еда   казан   плов   салат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Сибирячка 3 часа назад
Плов, плов, У меня есть книга 1000 рецептов из картофеля. Давали посмотреть книгу 1400 способов приготовления кофе. И сама могу приготовить борщ примерно 10-ю способами. Украинка- та около 100 борщов знает..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
913
akurys 49 минут назад
Молодцы! По пару рюмок изюмки и...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
521
arcush 2 часа назад
Да и молодцы! Я на даче примерно так и готовлю! У соседей от запаха... инфаркты, оргазмы и просьбы интимной близости! Но на салат зеленую редько режу... Может я и не прав с редькой, надо с памидоркой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 2 часа назад
а где кишмиш ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
BillyBonzz 2 часа назад
«Естественно сразу подсолив, попробовали эту закуску, призванную немного унять голод. »(с)
Как правило именно под эти шкварки, посыпанные свежим луком, и начинают выпивать первую рюмку))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 BillyBonzz 2 часа назад
И ведь так хорошо, что зирвак вариться сорок минут! )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
dimitr 3 часа назад
Хороший вариант. Мне нравится вообще без зиры, с минимумом специй. Соль, перец, чеснок, очень немного острого красного. И чеснок, много чеснока в головка или зубках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 3 часа назад
молодцы)))) чуть слюной не захлебнулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть Исследования показали, что картофель фри полезнее листьев салата Исследования показали, что картофель фри полезнее листьев салата Драка в Новокузнецке разгорелась из-за бесплатных пельменей Драка в Новокузнецке разгорелась из-за бесплатных пельменей 22 блюда, которые идеально подходят для весны 22 блюда, которые идеально подходят для весны Почему салат назвали именем Цезаря? Почему салат назвали именем Цезаря? В Набережных Челнах люди устроили драку из-за бесплатного плова В Набережных Челнах люди устроили драку из-за бесплатного плова
OnlineHunter

https://www.youtube.com/channel/UC1ymLC4GZpmMTZvB0NVBrMg/ Готовлю вкусную еду в интересных местах
1592



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
2
54
Черти полезли: что-то пошло не так в её плане
В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге
0
175
В Питере блогер, опаздывающая на фотосессию, устроила скандал на дороге
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Филологи считают, что слово "дзюбить" не имеет шансов попасть в словари русского языка
0
11
Филологи считают, что слово "дзюбить" не имеет шансов попасть в словари русского языка
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами для зрелищности
0
17
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами...
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#интересное#история#авто авария#картинки#россия#автомир#в мире
#юмор#интересно#дтп#сша#люди#автомобили#позитив#смешно#на различный вкус#маразм
#прикол#факты#авария#прикольные#разное#знаменитости#природа#смешные#gif#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться