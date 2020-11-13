Доброе время суток уважаемые читатели!

Я давно хотел приготовить это вкуснейшее блюдо в казане на костре и угостить своих друзей. Настоящий узбекский плов – это таинство востока с пряными нотками и каждый готовит его по-разному. Хотя рецепт на первый взгляд прост и понятен. У узбекского плова существует множество разновидностей – от самаркандского до хорезмского. Я решил замахнуться на ферганский.

Какой Ош Палов без человека, который с детства впитал в себя способ его приготовления. И поэтому над казаном колдовали вдвоем. С моим другом Салохидином из ферганского района Узбекистана во дворе старинного дома в центре Салехарда (Обдорска).

Итак, для плова потребовались: свежая баранина, курдюк, рис «Девзира», много моркови, цельный острый перец, репчатый лук, масло зигир, зира, соль. 0

А для салата «Шакароб» использовал соль, помидоры, лук и зелень. 0

Попив чая, приступили к подготовке продуктов для плова. 0

Пока я разжигал костер под пятидесятилитровым казаном, это Салохидин постарался, мой друг нарезал лук. 0

Я же крупной соломкой нарезал морковь, а её было не мало. Если готовите плов, помните моркови должно быть много! 0

За это время казан успел нагреться, и мы приступили к растапливанию бараньего курдючного жира. 0

Как только шкварки приобрели золотистый цвет, вынули их из казана. Естественно сразу подсолив, попробовали эту закуску, призванную немного унять голод. 0

В казан добавили зигирное масло. 0

Немного подождав, чтобы масло нагрелось, добавили мясо на кости. Оно придало плову красивый аппетитный вид и наполнило его полезными веществами. 0

Как только мясо приобрело красно-золотистый цвет, добавили репчатый лук. 0

Обжарили лук до золотистого цвета и сразу загрузили мякоть баранины, не забывая помешивать и поддерживать в очаге высокую температуру. 0

Пришла очередь моркови. Если у вас есть возможность, используйте желтую морковь. Она не такая сладкая, как красная и идеально подходит для приготовления плова. 0

Подсолили и обжаривали морковь до полуготовности. Я не удержался и добавил немного зиры. 0

Тем временем Салохидин нарезал лук и помидоры для салата прямо на руках. Это честно, надо уметь! Я бы без доски не справился. 0

Далее налили в казан ведро холодной воды. 0

Параллельно заправили Шакороб острым перцем. 0

Вдвоем в казан уложили три головки чеснока, два острых перца и оставили томиться зирвак на полчаса. 0

Пришло время мыть рис, чем и занялись. Промывали девзиру теплой водой 5 раз. 0

Необходимо, чтобы вода была прозрачной, это говорит о том, что рис промыт. Залили рис теплой водой и оставили на 20 минут. 0

Тем временем, под чутким наблюдением усатого су-шефа выложили на ляган из казана мясо на кости, чеснок и перец. 0

Добавили наш рис в зирвак, сделали отверстия для насыщения риса влагой. 0

Готовили еще минут 15, после чего собрали рис в горку, 0

Выложили обратно чеснок, мясо, перец и накрыли тазиком. Готовилось еще 15 минут. 0

Плов готов. Пришло время дегустации, поверьте, узбекский плов удался! 0