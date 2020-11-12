Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Валерия Плотникова

Сегодня у нас фотографии советских актрис от замечательного фотографа Валерия Плотникова.
×
17.
Александра Захарова
Прекрасные снимки советских актрис от Георгия Тер-Ованесова
Прекрасные снимки советских актрис от Георгия Тер-Ованесова
Источник:
Ссылки по теме:
- Социальные фотографии СССР Владимира Соколаева
- Советские фотографии Джона Шульца. Часть 3.
- Главные экранные секс-символы СССР конца 80-х: что с ними стало
- Советские фотографии Джона Шульца. Часть 2.
- Фотографии советского застолья
61
Понравилось61
Новости партнёров
Загрузка...
Замечательно! Думается, фотографу удалось не только выгодно подчеркнуть внешность, но и в каком-то смысле проявить внутренний мир этих женщин.