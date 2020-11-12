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Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Валерия Плотникова

Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Валерия Плотникова (17 фото)

Автор:
12 ноября 2020 20:35
Метки: СССР   Фотограф Валерий Плотников   актрисы   страна   фотографии   
937
17
Сегодня у нас фотографии советских актрис от замечательного фотографа Валерия Плотникова.
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Метки: СССР   Фотограф Валерий Плотников   актрисы   страна   фотографии   
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7  комментариев
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346
Остап Ива́нович. 12 часов назад
Симоновой нет - пойду я отсюда..
Симоновой нет - пойду я отсюда..
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911
akurys 6 часов назад
Мастер!
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2k
Frank Borman 11 часов назад
А где Алферова? Красивейшая была женщина.
А где Алферова? Красивейшая была женщина.
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65k
Варакин Алексей Frank Borman 11 часов назад
Вот фото Плотникова
Вот фото Плотникова
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648
Uggla Frank Borman 9 часов назад
а чё была? Сам помри, а она пока что
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21k
Е-Лена 12 часов назад
Однако!!!
Замечательно! Думается, фотографу удалось не только выгодно подчеркнуть внешность, но и в каком-то смысле проявить внутренний мир этих женщин.
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