Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки

Что будет, если в какой-то стране снимают события, происходящие в другой стране и в другое время? Ничего хорошего не будет. Особенно, когда за дело берутся американцы, для которых, зачастую, мелкие детали это не детали - самое главное "экшн".
В 1962 году замахнулись они на Николая Васильевича Гоголя - его произведение, которое изучается в наших школах, "Тарас Бульба".
Краткий сюжет американского фильма
Принц из Польши Григорий предал казаков. Он вдруг объявил, что их чубы теперь вне закона. Полковник Тарас Бульба распустил на время свое войско, но не отказался от своей цели - сделать степи свободными.
У Тараса есть дети - Остап и Андрий, он научил их обращаться с оружием и развлекаться "по-казачьи".
Затем Тарас отправил своих детей учиться в Киев, чтобы они "в тылу врага" изучили и поняли, кто такие поляки. Андрий учился хорошо. Так случилось, что он встретил прекрасную девушку, в которую влюбился. Но она была полячка (и еще дочь градоначальника).
И как тут может быть счастье, когда поляки не считают казаков за людей, а казаки мечтают прогнать поляков со своей земли.
А дальше Остап и Андрий приезжают домой, и там, где начинается книга, уже идет 45-я минута фильма.
И начинаются боевые события.
Вот такой сюжет. От оригинала он сильно отличается. Есть, конечно, отдельные фразы, которые совпадают с произведением, но их немного. Основная линия фильма это любовь Андрия и Натальи.
***
Тарас Бульба - его сыграл Юл Бриннер. От своего книжного персонажа он очень отличается телосложением (видимо, на такую "мелочь" создатели вообще наплевали). А еще Юл Бриннер (имеющий русские корни) больше похож на азиата, нежели на лицо славянской национальности.
Андрий - Тони Кертис. Сыграл неплохо, но, блин, почему он выглядит, как минимум, погодкой своему отцу? Именно Андрию уделяется значительное количество сцен в фильме, ведь он же участник любимой американцами "любовной линии".
Остап - его сыграл Перри Лопез. Роль небольшая, так как Остап не главный и в любовь не играет.
Наталья - ее сыграла Кристина Кауфман в возрасте 16-17 лет. Красивая, конечно, девушка. После фильма она вышла замуж за Тони Кертиса.
Для нашего зрителя не столько сюжет, сколько "антураж" фильма может вызывать некоторый смех. Конечно, мы все далеко не историки, но когда мы видим костюмы, в которых перемешаны элементы всех народов, то становится как-то странновато - вроде бы серьезные люди делали фильм, а достоверности нет.
Клюква
Её больше, чем предостаточно. Распишитесь-получите полный набор: "калинка-малинка", медведи, цыгане, "русская тройка".
Обратите внимание - украинские степи снимали в Аргентине. А Киев это вовсе и не Киев, а какой-то городок "неизвестной страны".
В фильме есть забавный момент - упоминается "Святой Дон", который выглядит, как не очень большая речка. Дон находится, как бы, не в тех краях. Но фильм снимали американцы. Может быть они посмотрели на карту и подумали - "вроде близко"?
Стоит ли посмотреть фильм?
Стоит, если вы просто желаете полюбопытствовать, что сняли американцы.
Источник:
- Дождь, удары, взмах крыльев: как создаются реалистичные звуки для фильмов
- 10 интересных фактов о фильме «Молодая гвардия»
- 8 интересных фактов о фильме «Холоп»
- Интересные факты о трилогии «Утомлённые солнцем»
- 10 интересных фактов о фильме «Сибирский цирюльник»
Понравилось41