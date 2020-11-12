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Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки

Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки (8 фото)

Автор:
12 ноября 2020 17:59
Метки: интересно   кино   сша   
2225
8

Что будет, если в какой-то стране снимают события, происходящие в другой стране и в другое время? Ничего хорошего не будет. Особенно, когда за дело берутся американцы, для которых, зачастую, мелкие детали это не детали - самое главное "экшн".

В 1962 году замахнулись они на Николая Васильевича Гоголя - его произведение, которое изучается в наших школах, "Тарас Бульба".

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Метки: интересно   кино   сша   
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7k
Александр 4 часа назад
Спасибо что не негр.
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6k
Олег 16 минут назад
А на ЭТО что скажите:"Плачущие цветы и скорбящие ивы. Последний прах кровавых битв в Северной Европе"
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1k
integral11 24 минуты назад
Казаки в русских "косоворотках"? Ну-ну!
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1k
Андрей 24 минуты назад
Мы (славяне) для них типа негров, они для нас типа свиней, пожирающих макдак. Правда где то между.
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25k
Ashabad 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Fatima Habiba Час назад
Америкосы играют российскую жизнь - искусство в большом долгу!
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1k
Алексей Час назад
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
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6k
amrita 2 часа назад
Сняли.. уже приятно- ну вот так они увидели и прочли это произведение.
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23k
семён 3 часа назад
Ссылка vk.com
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3k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
Музыка там хорошая. Видел как-то ролик на Ютубе из этого фильма. А под ним кучу комментариев укро патриотов о том, как всё правдиво снято, как американские друзья тонко уловили украинский дух и какое это счастье - быть украинцем. Я не вру.
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15k
Flying Dutchmen. 3 часа назад
А еще американцы не поняли. что такое за прическа оселедец. Поэтому, казаки забрасывают свои чубы назад, в стиле "ирокез"...
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7k
kaboza 3 часа назад
Тони Кертис?
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2k
Варяг 3 часа назад
Наверное так же немцы смеются над нашим "Штирлицем".
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3k
SSD Варяг 3 часа назад
Очень оценили фильм и сказали, атмосфера и образы подобраны шикарно...
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
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1k
Алексей ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
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1k
Алексей ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
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1k
Алексей ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
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1k
Алексей ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки
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15k
Ал 3 часа назад
и негров пока еще мало
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58k
Доктор Джонс 4 часа назад
Шикарная шляпа...
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14k
Игорь Хомченко 4 часа назад
Хорошо что еще больших красных звезд нет на погонах
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1k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
крипота какая-то
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4k
Александр 4 часа назад
Капец...
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13k
Егор 4 часа назад
К чести Юла Бриннера можно сказать, что увидев результат съемок, он очень огорчился и в дальнейшем снимался только в своих фильмах.
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