Как американцы сняли "Тараса Бульбу". Смех вызывают не только казаки

Краткий сюжет американского фильма

Принц из Польши Григорий предал казаков. Он вдруг объявил, что их чубы теперь вне закона. Полковник Тарас Бульба распустил на время свое войско, но не отказался от своей цели - сделать степи свободными.

У Тараса есть дети - Остап и Андрий, он научил их обращаться с оружием и развлекаться "по-казачьи".

Затем Тарас отправил своих детей учиться в Киев, чтобы они "в тылу врага" изучили и поняли, кто такие поляки. Андрий учился хорошо. Так случилось, что он встретил прекрасную девушку, в которую влюбился. Но она была полячка (и еще дочь градоначальника).

И как тут может быть счастье, когда поляки не считают казаков за людей, а казаки мечтают прогнать поляков со своей земли.

А дальше Остап и Андрий приезжают домой, и там, где начинается книга, уже идет 45-я минута фильма.

И начинаются боевые события.

Вот такой сюжет. От оригинала он сильно отличается. Есть, конечно, отдельные фразы, которые совпадают с произведением, но их немного. Основная линия фильма это любовь Андрия и Натальи.

***

Тарас Бульба - его сыграл Юл Бриннер. От своего книжного персонажа он очень отличается телосложением (видимо, на такую "мелочь" создатели вообще наплевали). А еще Юл Бриннер (имеющий русские корни) больше похож на азиата, нежели на лицо славянской национальности.