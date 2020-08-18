Экодуки: "мосты" которые требуют повсеместной установки

Интересный пример технологичного решения выбрала для себя сегодня Эстония, отказавшись от строительства экодуков из-за их высокой стоимости: департамент дорог утвердил на шоссе Таллинн-Тарту специальные места переходов диких животных через дорогу. Выглядят такие переходы как специально выделенные промежутки между оградами с установленной предупредительной системой с датчиками движения. Когда животное начинает переходить дорогу, на изменяющемся табло уменьшается разрешённая скорость и появляется знак, что животное находится на дороге. Подобной практикой также пользуются в США и Канаде.