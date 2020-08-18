Экодуки: "мосты" которые требуют повсеместной установки

Экодук — мост или тоннель, служащий для перехода животными через дороги механических транспортных средств, например, автотрассы. Согласитесь, что огромное количество аварий из-за выскочившего на трассу оленя, лося и прочей живности приводят к тому, что стоит задуматься над идее, реализованной уже во многих странах мира. И нам хорошо и зверушкам есть где ходить...
Первые экодуки в привычном нам виде появились во Франции в 1950-х годах. Идею быстро подхватили соседи и безопасные переходы широко распространились и в других европейских странах, в том числе в Нидерландах, Швейцарии, Германии.
Как говорят эксперты, такие экодуки сохранят естественные тропы миграции животных и снизят риск ДТП
Экодуки делают, как надземные, в виде мостов
Несмотря на дороговизну строительства, польза от экодуков во много раз превосходит денежные затраты: Экодуки позволяют диким животным свободно пересекать дороги в местах пролегания миграционных путей, что минимизирует риск автокатастроф как для животных, так и для человека; Способствуют генетическому обновлению, восстановлению и росту отдельных популяций; Позволяют смягчить последствия фрагментации естественной среды обитания в процессе урбанизации, обеспечивая свободное перемещение особей между регионами.
Эффективность использования безопасных переходов для диких животных подтверждается многолетними наблюдениями учёных. В качестве примера можно привести показательное исследование, проведённое специалистами Национального парка Банф в Канаде, на территории которого расположено 44 экодука. За 15 лет наблюдений крупные млекопитающие прошли через экодуки более 150 тысяч раз.
Так и подземные, в виде тоннелей
Изучая повадки отдельных видов, специалисты разрабатывают уникальные проекты экодуков, которые учитывают особые предпочтения представителей фауны.
Так был сделан специальный подземный переход для слонов, Кения
На острове Рождества поставили экодук для красных крабов
Зарубежные специалисты также разрабатывают проекты экодуков со смотровыми площадками. Так можно проводить мониторинг дикой природы в научных целях или просто наблюдать за природой всем желающим.
А в Японии специальные ниши для черепах под железнодорожным полотном
В России сделано уже несколько подобных экодуков.
Особое значение для экодуков имеет специально посаженная растительность, которая соответствует сформировавшейся экосистеме и создает привычную для диких животных среду.
Лидером по числу экодуков в ЕС являются Нидерланды, где их насчитывается более 600 по всей стране. Самый длинный экодук в Нидерландах простирается на 800 метров и охватывает шоссе, железную дорогу и даже поле для гольфа.
Пример экодука на пути миграционного коридора Пронхорн, в десяти милях к западу от Пинедейла, штат Вайоминг (США). Сетка вдоль дороги действует для направления животных к мост
Интересный пример технологичного решения выбрала для себя сегодня Эстония, отказавшись от строительства экодуков из-за их высокой стоимости: департамент дорог утвердил на шоссе Таллинн-Тарту специальные места переходов диких животных через дорогу. Выглядят такие переходы как специально выделенные промежутки между оградами с установленной предупредительной системой с датчиками движения. Когда животное начинает переходить дорогу, на изменяющемся табло уменьшается разрешённая скорость и появляется знак, что животное находится на дороге. Подобной практикой также пользуются в США и Канаде.
Берегите природу и свою жизнь. Будьте бдительны за рулем!
Авторский пост
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чтобы звери с машинами не сталкивались и люди не гибли.
остальное просто красивые слова.