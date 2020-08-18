FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 849 постов • 461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Экодуки: "мосты" которые требуют повсеместной установки

Экодуки: "мосты" которые требуют повсеместной установки (20 фото)

Автор:
18 августа 2020 15:53
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   безопасность   важное   дорога   животные   экодук   экология   
989
20

Экодук — мост или тоннель, служащий для перехода животными через дороги механических транспортных средств, например, автотрассы. Согласитесь, что огромное количество аварий из-за выскочившего на трассу оленя, лося и прочей живности приводят к тому, что стоит задуматься над идее, реализованной уже во многих странах мира. И нам хорошо и зверушкам есть где ходить...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   безопасность   важное   дорога   животные   экодук   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
24k
labuda.blog Час назад
Черепашкам нужно всего лишь научиться перепрыгивать бордюры!
Черепашкам нужно всего лишь научиться перепрыгивать бордюры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
alexis 47 минут назад
Скотопрогоны не катят? Только экодуки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER 48 минут назад
в Германии все эти экодуки строятся в первую очередь для людей.
чтобы звери с машинами не сталкивались и люди не гибли.
остальное просто красивые слова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Где и как это происходит в первый раз Где и как это происходит в первый раз 60 строительных шпаргалок на все случаи жизни 60 строительных шпаргалок на все случаи жизни Люди, наживающиеся на собственной матери Люди, наживающиеся на собственной матери Пока люди самоизолируются, фауна процветает Пока люди самоизолируются, фауна процветает Как самка леопарда переводила детенышей через дорогу Как самка леопарда переводила детенышей через дорогу 20 примеров истинной борьбы за экологию 20 примеров истинной борьбы за экологию
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

532174



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
1
132
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
25
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В России работают над вакциной от коронавируса для животных
0
11
В России работают над вакциной от коронавируса для животных
Почему опадают плоды персикового дерева?
0
6
Почему опадают плоды персикового дерева?
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#история#картинки#интересное#забавно#СССР#белоруссия#москва#спасение
#животные#прикол#природа#хищник#автомобили#люди#прикольные#дикие животные#путешествия#жизнь
#интересно#факты#звери#авария#дтп#смешные#на различный вкус#лукашенко#собака#дети

На что жалуетесь?

Вернуться