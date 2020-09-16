"Было круто": мужчины и женщины рассказывают про опыт ЖМЖ

Постель - место, в которое не принято пускать третьего человека. Герои данной подборки нарушили это правило, а своими ощущениями от случившегося поделились в соцсетях и на форумах. А как к таким экспериментам относитесь вы?
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Новости партнёров
- Все, надоело, я домой..
Семейная пара спрашивает его:
- А что, не понравилось?
Сосед:
- А что мне может понравиться, если весь час, как вы позвали меня, я только х*й сосу?
И пока жил с бывшей, её подруга организовала ЖМЖ. И когда стал жить с нынешней, уже с моей подачи организовали ЖМЖ. Все довольны.
Тут главное, чтобы ни одна не скучала и не ждала, когда ей тоже будет приятно. Организовать некий "клубок", когда все втроём делают приятно друг дружке. Пока я в одной, рукой помогаю второй, а они между собой ласкаются. Потом со второй, первая под рукой. И финал исключительно с женой.
Потом после душа захожу в комнату, а они обе в обнимку хихикают на пару и что-то там мне говорят про гарем, пожирая меня глазами.
Для себя сделал вывод - эпизод был забавный. Но двое должны быть опытные, которые в курсе чё да как . Иначе может вообще ничего не получится.
- А как это?
- Вы, Я, и Ваша жена...
- Нет, низачто не буду!
- Ну, тогда я Вас вычёркиваю....
И вспомнилась старая история о молодом человеке, который пригласил в романтическую поездку на несколько дней сразу двух девушек надеясь на секс втроем. А и них в первый же день у обоих начались месячные, и они выклевали ему мозг с удвоенной силой.