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"Было круто": мужчины и женщины рассказывают про опыт ЖМЖ

"Было круто": мужчины и женщины рассказывают про опыт ЖМЖ (16 фото)

Автор:
16 сентября 2020 16:28
Сообщество : Голая правда
Метки: вопрос   девушки   жена   жмж   мужчина   отношения   постель   форму   
6943
16
Постель - место, в которое не принято пускать третьего человека. Герои данной подборки нарушили это правило, а своими ощущениями от случившегося поделились в соцсетях и на форумах. А как к таким экспериментам относитесь вы?

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Метки: вопрос   девушки   жена   жмж   мужчина   отношения   постель   форму   
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1k
Nikolay 2 часа назад
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27k
winergy2012 5 минут назад
Автор,выкладывай сразу порнуху.Чего уж там.
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7k
Потапыч 6 минут назад
Стало семейной паре скучно в постели, захотели чего то нового и позвали соседа. Через час сосед встает с постели и говорит:
- Все, надоело, я домой..
Семейная пара спрашивает его:
- А что, не понравилось?
Сосед:
- А что мне может понравиться, если весь час, как вы позвали меня, я только х*й сосу?
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20k
Bayker 20 минут назад
"Было круто": мужчины и женщины рассказывают про опыт ЖМЖ
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5k
Ковыль Перистый 21 минуту назад
Думаю, ЖМЖ только для девушек би подходит. А мне даже думать о таком противно
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Нормально всё.
И пока жил с бывшей, её подруга организовала ЖМЖ. И когда стал жить с нынешней, уже с моей подачи организовали ЖМЖ. Все довольны.
Тут главное, чтобы ни одна не скучала и не ждала, когда ей тоже будет приятно. Организовать некий "клубок", когда все втроём делают приятно друг дружке. Пока я в одной, рукой помогаю второй, а они между собой ласкаются. Потом со второй, первая под рукой. И финал исключительно с женой.
Потом после душа захожу в комнату, а они обе в обнимку хихикают на пару и что-то там мне говорят про гарем, пожирая меня глазами.
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261
пенс Саша Смирнов 9 минут назад
Нормально все. Ну а когда вашу жену будут иметь в 2 , а то ив 3 х, тоже нормально все?
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27k
winergy2012 пенс 4 минуты назад
Он просто об этом скромно умолчал.
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17k
Matrosskin Полчаса назад
Как-то в общаге в студенчестве ЖМЖ с двумя подружками замутил (никто из нас парой небыли, этакий секс по дружбе, нам интересно было троим. Сначала шутки были, потом - в каждой шутке есть доля шутки, играй гормон и всё такое). Ну.... В реальности всё не как в киношке, что в принципе не удивительно. Основное чувство - чувствуешь себя глупо. Нет, даже не так, не глупо, а ГЛУПО ! Интереснее всего оказалось готовится - как-то выйти на эту тему, договорится о времени, пару дней многозначительных намёков и пр. Вроде начали норм - винишко, освещение, объятья. А потом какая-то хрень начинается - куда руки ноги девать не понятно, особенно девчинам. Постоянно кто-то из них не удел оказывается, и лично у меня сразу мысль вылезала - "ну чёт со стороны-то как оно смотрится?". В итоге по факту получилось сначала с одной, потом со второй и честно говоря - не огонь получилось, как говорится - на морально-волевых. Поржали по итогу, нахренчились запасённой водярой да и заснули. больше не тянуло. Потом через какое-то время с одной из них "классически" переспали - вот гораздо лучше.
Для себя сделал вывод - эпизод был забавный. Но двое должны быть опытные, которые в курсе чё да как . Иначе может вообще ничего не получится.
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8k
Типа граф 37 минут назад
А есть ещё ММММЖММММ
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13k
Александр 38 минут назад
- Будете участвовать в " сексе втроём"?
- А как это?
- Вы, Я, и Ваша жена...
- Нет, низачто не буду!
- Ну, тогда я Вас вычёркиваю....
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7k
Cornho 42 минуты назад
"Было круто": мужчины и женщины рассказывают про опыт ЖМЖ
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5k
evenSeven 53 минуты назад
Есть побочные эффекты: залететь могут сразу обе.

И вспомнилась старая история о молодом человеке, который пригласил в романтическую поездку на несколько дней сразу двух девушек надеясь на секс втроем. А и них в первый же день у обоих начались месячные, и они выклевали ему мозг с удвоенной силой.
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3k
Sanar 55 минут назад
Вот МЖМ представить не могу даже в фантазиях, сразу сейф и тюрьма.
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3k
Sanar Час назад
Я понимаю это интересно было бы, но я себе такого позволить не мог, было пару раз что спал с двумя женщинами, но реально спал пару раз с двумя, один раз в командировке две девушки одна с метео другая дисп прижались и так проспали, второй раз подруга жены сопли совсем развесила после развода со своим мужем, вот так и проспали до утра втроём без интима.
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3k
Сергей Час назад
Ну , дык - я смотрю-- большинству понравилось)))
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−16
Edgars An Час назад
В самый раз. .....Но только без жены
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178
Николай Час назад
в студенческие годы пару раз было. Не могу сказать что прям вааукаккруто... конечно заводит, конечно необычно, но не более чем... иногда наверное такое можно практиковать, это как с едой, для экстрима (острых и необычных впечатлений) или утоления интереса можно попробовать что-то экзотическое, но каждый день жрать жаренных кузнечиков или сырое мясо в маринаде из крови и мочи вряд ли будешь)))
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2k
Max Lu 2 часа назад
никогда не пробовал, но если бы была подходящая возможность, то почему бы и нет (если бы раньше, но не в отношениях). но подходящая, только если все троя этого хотят и девушки друг друга тоже. если одна сидит на краю кровати и ждёт своей очереди - это уже не секс в троём
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
Отзыв бабы о сексе втроем: «Мой муж меня быстро поцеловал, а потом два часа трахал мою подругу».
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11k
Erorist 2 часа назад
Я только на П-Г-П согласен... пельмени-голубцы-пироги
С одной-то женщиной вымотаешься как, а уж с двумя...
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1k
Долбилоракопопкович Erorist Час назад
слабак )
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Ну а теперь расскажите о МЖМ...
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Гур Час назад
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3k
Sanar Гур 45 минут назад
Этот анекдот носит характер из 90х как минимум.
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3k
Sanar Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 42 минуты назад
Ты реально ржошь с анегдота 80х?
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3k
Sanar Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Давай расскажу: сидят студенты бухают в одной комнате, решили устроить групповуху, комната одна, один включает свет и орёт: Нахрен мне этагрупповуха, три раза в рот взял так и ни ого не выепал.
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5k
Фельдъегерь Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
по моему там четко написано мжм?
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2k
KL11 2 часа назад
вот не надо нам вот этого всего здесь.
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17k
Аня KL11 2 часа назад
Это говностэн же, подобное - его конёк
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