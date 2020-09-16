"Было круто": мужчины и женщины рассказывают про опыт ЖМЖ

Постель - место, в которое не принято пускать третьего человека. Герои данной подборки нарушили это правило, а своими ощущениями от случившегося поделились в соцсетях и на форумах. А как к таким экспериментам относитесь вы?

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1. Шутки шутками, но так чаще всего и происходит 0 Источник:

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3. Многие девушки уверены, что отношения - не место для экспериментов 0 Источник:

4. Советы от тех, кто уже пробовал ЖМЖ 0 Источник:

5. Большинство девушек на форумах заявляют, что им нравится подобный формат интима 0 Источник:

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7. ЖМЖ против МЖМ 0 Источник:

8. Многие девушки в соцсетях открыты для предложений 0 Источник:

9. Некоторые девушки настолько коварны, что способны даже на такое 0 Источник:

10. Как считаете, измена лучше ЖМЖ? 0 Источник:

11. Они так спокойно говорят об этом, как о походе в магазин за хлебом 0 Источник:

12. Есть и на форумах и те, кто никак не может решиться на этот шаг 0 Источник:

13. Такое мнение тоже имеет место быть 0 Источник:

14. История мужчины, который разочаровался в подобном формате 0 Источник: