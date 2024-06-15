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Немного черного юмора

Немного черного юмора

Автор:
15 июня 2024 15:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Приколы   Юмор   мемы.   черный юмор   
1800
25

Черный юмор как ноги, у кого-то есть, а кому-то покупать надо

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Метки: Приколы   Юмор   мемы.   черный юмор   
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11  комментариев
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4k
Бровеносец в потёмках 5 часов назад
Комментарий к фото
Как сделать всех добрее? Убить всех злых. (Дробышевский)
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83k
leo3621 Полчаса назад
Раз, в начале века
Добрый человек
Злого человека
Взял, и ниспроверг

Из гранатомёта-
Шасть его, козла-
Всё- таки добро- то
Посильнее зла...
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
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Автор, ты реально хочешь исдохнуть (не умереть, ибо умирают люди), получив пулю в пустую башку, пока трахаешь кого-то? Это смешно или остроумно? Отзовись, интересно услышать.
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
Это не чёрный юмор. Это вообще не юмор. Автору этой примитивщины обратиться бы в "Аншлаг", построил бы карьеру. Там такую тупость обожают.
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33
*вший 2 часа назад
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Как представил себе думский зал заседаний. И все депутаты без глаз. Ужас!
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33
*вший 2 часа назад
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Сохранил в коллекцию.
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33
*вший 3 часа назад
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Ну, зачем тупить? Всегда же можно подпрыгнуть, чтоб наверняка. (чёрный сарказм)
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40k
Александр 3 часа назад
Нда, все тупее и тупее с каждым разом. И автор, не нажимают на курок при выстреле. Курок взводят, нажимают на спусковой крючок.
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NAZARETH
  • Дата регистрации: 26.12.2018
  • 2251 пост (2198 в горячем)

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