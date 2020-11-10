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AliExpress специально для россиян разработал капсулы для самоизоляции

AliExpress специально для россиян разработал капсулы для самоизоляции (4 фото)

Автор:
10 ноября 2020 14:10
Сообщество : Пандемия
Метки: aliexpress   капсула   коронавирус   разработка   россияне   самоизоляция   
937
4

Китайцев мы, конечно, любим и уважаем, но хотелось бы спросить о качестве продукта. Учитывая, что там установлен биометрический замок, не превратится ли в один прекрасный день капсула в саркофаг? К счастью слову узнать об этом будет суждено лишь трем счастливчикам, которые получат их в рамках акции в качестве подарка.

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Метки: aliexpress   капсула   коронавирус   разработка   россияне   самоизоляция   
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7  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
А дрочить в них можно,Дзюба интересуется?
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2k
Georgy Aleksandrov Полчаса назад
где это ставить? дома? зачем? везти куда-то? кто даст это поставить в коммерческом помещении? бесполезная штука для хайпа продавца с алишки.
да и традиционное качество всего того мусора, что продается на али. вообщем нахрен
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824
Карл Такойто Полчаса назад
Вещь явно бесполезная,во первых она занимает много места,у кого это место есть они и так могут самоизолироваться в отдельной комнате,что гораздо удобнее и лучше)ну и во вторых,капсула не оборудована отдельной системой вентиляции,значит воздухом все дышат одним и тем же в масштабах комнаты,и от болезни это никого не спасёт-ну и нахрена она нужна тогда?
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5k
Ф Ив 48 минут назад
Изделие явно не для клаустрофобов
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14k
Ego sum qui sum 56 минут назад
не понял почему Маруся в кавычках и почему нет ее фотки? разве это не самое важное в такой капсуле?
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