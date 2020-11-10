AliExpress специально для россиян разработал капсулы для самоизоляции

Торговая площадка AliExpress разработала для россиян капсулу для самоизоляции в квартире. Как сообщается на сайте магазина, капсула "Алибокс" станет местом работы и отдыха в уединении.

Капсулы для самоизоляции представляют собой прямоугольные "комнаты" высотой 1,8, длиной 1,7 метра, которые по словам создателей оборудованы всем необходимым для автономной работы и отдыха. Там есть мягкий диван, стол, полки, а при входе оборудован биометрический замок и дверца для кота.