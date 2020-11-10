AliExpress специально для россиян разработал капсулы для самоизоляции

Китайцев мы, конечно, любим и уважаем, но хотелось бы спросить о качестве продукта. Учитывая, что там установлен биометрический замок, не превратится ли в один прекрасный день капсула в саркофаг? К
счастью слову узнать об этом будет суждено лишь трем счастливчикам, которые получат их в рамках акции в качестве подарка.
Торговая площадка AliExpress разработала для россиян капсулу для самоизоляции в квартире. Как сообщается на сайте магазина, капсула "Алибокс" станет местом работы и отдыха в уединении.
Капсулы для самоизоляции представляют собой прямоугольные "комнаты" высотой 1,8, длиной 1,7 метра, которые по словам создателей оборудованы всем необходимым для автономной работы и отдыха. Там есть мягкий диван, стол, полки, а при входе оборудован биометрический замок и дверца для кота.
Надо сказать, что китайцы со всей скрупулезностью подошли к оформлению экстерьера. Внутри капсулы есть массажный коврик умная колонка "Маруся", проектор для просмотра фильмов, массажер для шеи, подушка, VR-очки, будильник, увлажнитель воздуха и даже рулон пупырчатой пленки для снятия стресса.
Сообщается, что капсулу создали всего в трех экземплярах и для покупки она не предназначена - ее можно будет получить только в рамках акции среди покупателей.
В компании объяснили, что к созданию "Алибокса" разработчиков подтолкнуло желание порадовать россиян во время пандемии коронавируса.
Источник:
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да и традиционное качество всего того мусора, что продается на али. вообщем нахрен