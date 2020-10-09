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"А кто у нас там старенький и не дома?": полицейские столицы устроили облаву на пожилых театралов

"А кто у нас там старенький и не дома?": полицейские столицы устроили облаву на пожилых театралов (6 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 08:06
Сообщество : Пандемия
Метки: Шарвиндт   коронавирус   ленком   облава   пандемия   самоизоляция   театр   
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Любители "Ленкома" и Театра Сатиры были удивлены повышенному вниманию стражей порядка к искусству. Но все оказалось гораздо прозаичнее: полицейских интересовали пенсионеры, которые вместо самоизоляции решили вдруг посетить культурное учреждение.

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Метки: Шарвиндт   коронавирус   ленком   облава   пандемия   самоизоляция   театр   
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Пора бы людям вспомнить, что они не стадо.
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Hairy. 11 минут назад
путинизм-худшее, что случилось с Россией за прошедшие 70 лет.
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30k
Элек Мек 15 минут назад
Молодцы хулЕ...
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543
arcush 40 минут назад
Как карту мир пенсионеров обязать получать, собирать в кучу сотни стариков, так полицаев нет! А вот театр. это рассадник ковида! Как парад или голосование, так опять всё нрмально! Ну зачем наши власти делают всё, чтобы о них говорили только матерными словами?! Вы бы послушали, что говорят о путине пенсионеры, стоя у молочной витрины в Магните...
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567
kan35 49 минут назад
Опасная работа, ничего не скажешь.
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1k
Ivan 50 минут назад
Штрафов нет? Уважаемый сотрудник, а не желаете ли вы, со всем уважением, отсосать у самого себя?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 53 минуты назад
У нас театры вообще с марта не открывали.
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Пепелац 55 минут назад
По гос. думе, сенату и АП пройдитесь, много наловите...
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14k
Фил Ософф 57 минут назад
Андропов по кинотеатрам облавы "в рабочий полдень" устраивал... И шо, помогло это трудовой дисциплине?
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19k
Батончик с маком Час назад
на улицах нынче мусоров хрен увидишь.
оказывается они пенсионеров кошмарят. поди за каждым кустом возле домов престарелых засады устраивают
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1
петр васев Час назад
Более заняться нечем, кроме как пенсионеров трясти.
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