"А кто у нас там старенький и не дома?": полицейские столицы устроили облаву на пожилых театралов

Любители "Ленкома" и Театра Сатиры были удивлены повышенному вниманию стражей порядка к искусству. Но все оказалось гораздо прозаичнее: полицейских интересовали пенсионеры, которые вместо самоизоляции решили вдруг посетить культурное учреждение.
Седьмого октября в московских театрах заметили полицейских - бравые инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) провели рейд по выявлению лиц старше 65 лет, которые нарушают "домашний режим" и не соблюдают указ №92 мэра Москвы Сергея Собянина.
"Нарушителей" не штрафовали, а проводили разъяснительные беседы о необходимости сидеть дома и приобщаться к культуре исключительно через онлайн-трансляции.
После беседы каждый пожилой театрал получил письменное подтверждение о том, что был ознакомлен с правилами поведения, соответствующими текущей эпидобстановке.
Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт надеется, что дело не дойдет до того, что на входе в театр будут проверять паспорт или, скажем, наличие обрезания. После этого возникает вопрос: среди артистов нет ли тех, кто нарушает режим? И на сцене находились лишь те, кто моложе 65?
К ним на встречу должен был выйти Штирлиц, которого неудержимо рвало на родину. 🤑— Национальная идея (@findemocracy) October 8, 2020
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оказывается они пенсионеров кошмарят. поди за каждым кустом возле домов престарелых засады устраивают