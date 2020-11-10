Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры!

Глядя на первые снимки в карьере 16-летней словенской модели Мелании Трамп, трудно себе представить что эта симпатичная девчонка с соседнего двора когда-нибудь станет первой леди Америки!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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