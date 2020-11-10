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Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры!

Вот какой была Мелания Трамп в начале модельной карьеры! (29 фото)

Автор:
10 ноября 2020 13:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Как молоды мы были   Мелания Трамп   знаменитости   исторические фото   первая леди   словения   фотоархив   экс-модель   
2023
29
Глядя на первые снимки в карьере 16-летней словенской модели Мелании Трамп, трудно себе представить что эта симпатичная девчонка с соседнего двора когда-нибудь станет первой леди Америки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Как молоды мы были   Мелания Трамп   знаменитости   исторические фото   первая леди   словения   фотоархив   экс-модель   
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23  комментария
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53k
Racer777 Час назад
Ну... Она, допустим и сейчас - ОГОНЬ!
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9k
Eltiftel Racer777 Час назад
но не фонтан
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1k
The mask 11 минут назад
Губ нет, маленький злой ротик. Трампу может и пойдёт
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10k
Taximaxi 11 минут назад
В какой момент у неё село зрение?
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3k
magic32 Taximaxi 7 минут назад
на солнце много смотрела
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3k
aleksei 15 минут назад
Баба как баба, таких много
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5k
KSquared 15 минут назад
А видео для друга есть?
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2k
Елена48 Полчаса назад
Что у нее с глазами стало с возрастом?
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Дональд проиграл выборы и теперь может только "дзюбить" на Меланию
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8k
uehl Полчаса назад
стрёмная какая-то
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
Хде вдуватели ?????????????????????????????????
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12k
Объект реальности 37 минут назад
тема не раскрыта.
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14k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
пора постить жену нового презика
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9k
Алексей 59 минут назад
Бабушкины наряды примеривает)
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50k
pynh 59 минут назад
Вот, даже глаза были открыты!
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491
Дмитрий Час назад
мечта педофила , лет 15....ей на фото
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33k
dima423 Дмитрий 52 минуты назад
мечта педофила это дети допубертантного или раннепбеуртантного возраста) А 15 летние сформировавшиеся девушки нравятся нормальным здоровым мужикам, не вижу что там педофильского, симпатичная девушка высокого роста со 2 размером груди)
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142
С миру по нитке dima423 21 минуту назад
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7k
Cornho dima423 12 минут назад
15-летние "нормальным мужикам"??
Как всё запущено-то...
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1k
The mask Cornho 7 минут назад
Есть на земле полтора миллиарда голов биомассы, представители которой на девятилетних смотрят с вожделением и не считают себя педофилами.
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865
friday2009 Час назад
Только непонятно, что у нее сейчас с глазами
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2k
SSD friday2009 39 минут назад
Пластикой натянули кожу на затылок ИМХО...
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