Эти фотографии показывают насколько удивителен наш мир

В этой подборке собраны 17 прекраснейших фотографий, которые в полной мере раскрывают красоту и многогранность нашего мира. Приятного просмотра.
Нас окружает так много всего удивительного, что за всем и не уследишь. Это могут быть необычные природные явления или нечто, созданное руками человека. Мы собрали для вас подборку как раз таких штуковин, здесь вы найдёте здания нетипичных форм и цветов, скульптуры и даже макияж. Но довольно слов, лучше же смотреть своими глазами!
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8. Это 100-летняя могила с памятником собаки, на которой люди оставляют палки
На надгробии написана кличка Рекс, существует мнение, что это был пёс одного из старейших торговцев фруктами.
9. «Этот древний индуистский храм в Индии был вырезан из цельного куска камня. По размеру он почти равен Тадж-Махалу»
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