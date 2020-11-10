Эти фотографии показывают насколько удивителен наш мир

Нас окружает так много всего удивительного, что за всем и не уследишь. Это могут быть необычные природные явления или нечто, созданное руками человека. Мы собрали для вас подборку как раз таких штуковин, здесь вы найдёте здания нетипичных форм и цветов, скульптуры и даже макияж. Но довольно слов, лучше же смотреть своими глазами!