Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем Песковым) в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что дипломы могут в будущем перестать действовать бессрочно.
«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций... на портфолио. Дипломы остаются, но они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.
Таким образом, возможно, что дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени», когда будут действительны.
«Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь... Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?»
Собственно, при реализации таких предложений, рынок образовательных услуг может ждать взрывной бум.
Если диплом переподтверждать в рамках устного экзамена или повторной защиты старого диплома - для формальной проверки знаний - то это лишь несколько повысит уровень коррупции, где заветный штампик о подтверждении/продлении действия диплома, будет стоит определенных денег, потому что очевидно, что большинство вряд ли держит в голове весь тот объем знаний, который накапливался для защиты диплома. Само собой, нельзя недооценивать и рост рынка "купить диплом с нуля без регистрации и СМС" вместо просроченного.
Но допустим, если без коррупции, то как минимум подготовка к перезащите диплома повысит востребованность репетиторов для тех, кто не в состоянии в силу возраста, нехватки времени или ума самостоятельно поднять необходимый массив знаний.
Ну а если еще и что-то самому писать потребуется - ох, тут рынок написания курсовых/дипломов/диссертаций может просто озолотиться на "переподтверждениях".
В общем, предельно странное предложение, которое если что и повысит в стране, так это уровень коррупции в образовании и рынок образовательных услуг.
Источник:
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Есть необходимость в постоянном повышении квалификации, но никак не к откату назад и подтверждению диплома.
То есть скажем ведущего инженера переведут в дворники в каком-то НИИ, так как его диплом просрочен? Ну это же абсурд, если упустить не покупку диплома, то ему придется повторять теорию которая возможно ему не нужна, писать разделы по охране труда и еще какой-то чуши.
Хотя можно так: Если ты чиновник, то любой листок бумаги признается дипломом. Если ты обыватель - то будь добр заплати раз в 10 лет пошлину в родной бюджет за подтверждение диплома.
Зачем опять изобретать велосипед?
Художник не забудет как рисовать, а вот всяческих художников может и подзабыть, но ему это и не нужно.
Опять же, диплом защищать только по своей теме или со всеми госэкзаменами, куда входят философия иностранный язык и чёрт знает ещё что.
именно так и есть. причём это дело работодателя и он должен предоставлять им курсы. он как бы в этом и заинтересован
Как бы с работающего населения взять денег побольше! Вот бы с этого "товарисча" спросить его компетентность согласно его, явно, высшего образования. Диплом явно не получит. Хотя когда этот закон введут, диплом ему уже не будет нужен, к сожалению!
и о каких знаниях идёт речь? какие из этих знаний потом нужны на работе? учёба на диплом в первую очередь учит как подходить к проблемам и поиск решений. то есть скорее учёба воспитывает или показывает как надо будет работать,а не даёт кучу знаний на оставшуюся жизнь. диплом важен при поиске работы, но с годами уже больше смотрят на опыт работы
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