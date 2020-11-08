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Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно

Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно (1 фото)

Автор:
08 ноября 2020 19:28
Метки: диплом   инициатива   образование   
704
1

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем Песковым) в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» допустил, что дипломы могут в будущем перестать действовать бессрочно.

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Метки: диплом   инициатива   образование   
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9k
кира Час назад
Глупость несусветная. Диплом свидетельствует о том, что человек получил СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЕ знания в определенной области. Это базовые знания. Часть из них необходимы для актуальной работы, часть - общее образование, которое позволяет грамотно ориентироваться в определенной области. Часть является основой для дальнейшего совершенствования и развития. Сам диплом просто является свидетельством того, что человек обладает соответствующими познаниями в определенной области и имеет необходимую базу для определенной деятельности и основу для повышения квалификации. И если общие знания остаются часто невостребованными, то специальные знания развиваются и совершенствуются на практике. "Освежать" старые знания нет никакой необходимости. Тем более, что наука не стоит на месте, появляются новые исследования, новые технологии.
Есть необходимость в постоянном повышении квалификации, но никак не к откату назад и подтверждению диплома.
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12k
хз 7 минут назад
"если что и повысит в стране, так это уровень коррупции в образовании и рынок образовательных услуг." - для этого и делают.
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3k
ржавый гвоздодер 20 минут назад
фамилия Песков становится нарицательной))....
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4k
Vlad Полчаса назад
Дипломом России можно вообще вытереть жопу. Я как руководитель службы эти дипломы вообще не смотрел при приёме на работу. Если у человека голова есть, да хоть три класса образования пусть, мне пофиг. А большинство нынешних выпускников никакие до смешного.
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2k
Ухалус Посовиномус Vlad Полчаса назад
Пойду расскажу тем австралам, которые котируют диплом моего политеха, что некий хрен с горы повелевает диплом российского вуза не рассматривать, а жопу им вытирать
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4k
Vlad Ухалус Посовиномус 24 минуты назад
Первое: ты такой же "хрен с горы", я на личности не переходил. Второе: кому я что повелевал? И третье: ты сам то понял что написал? В "политехах" уже выпускают на столько дегенератов?
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5k
Владимир 48 минут назад
Ну все, теперь всем старше 45 срочно получать образование, начиная с 1 класса.
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3k
[email protected]@bux Владимир 39 минут назад
Хахаха, как показывает мой опыт проверки домашних заданий обоих моих пацанов я и до шестого класса вряд ли дотяну.
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32k
Гёз Уленшпигель 49 минут назад
Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно
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8k
ScorpionDS 51 минуту назад
Кому есть дело для диплома, если человек сажем 25 лет работает в некой сфере и справляется со своими задачами и получил опыт которого никогда не получишь в универе?

То есть скажем ведущего инженера переведут в дворники в каком-то НИИ, так как его диплом просрочен? Ну это же абсурд, если упустить не покупку диплома, то ему придется повторять теорию которая возможно ему не нужна, писать разделы по охране труда и еще какой-то чуши.
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529
laptignu 55 минут назад
Бл...ть! Не трогайте образование! Профили, компетенции, портфолио. Работодателей кто-то спросил?
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977
Омар Хайям 58 минут назад
Надо начать эксперимент с него. Если он защитит свой диплом, под онлайн камерами и наблюдателями, то можно подумать на эту тему.
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8k
Juli199 Час назад
чето депутатов колбасит из стороны в сторону. То они собираются законодательно на уровне закона забить на поддельные дипломы тех, кто работает по ним (это я так понимаю после скандала в том числе с дипломом Хахалевой), то нам дипломы подтверждать надо будет...

Хотя можно так: Если ты чиновник, то любой листок бумаги признается дипломом. Если ты обыватель - то будь добр заплати раз в 10 лет пошлину в родной бюджет за подтверждение диплома.
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9k
alexis Juli199 18 минут назад
Он держит торговлю дипломами в переходах метро?
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11k
Dobryi_KOT Час назад
Подз@эбали уже эти эффективные менеджеры-фантазёры.
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4k
uutb Час назад
А собственно почему только вузов? Много ли граждан школьную программу помнит на отлично? Давайте тогда и дипломы о среднем образовании выдавать на 5 лет)
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9k
alexis uutb 7 минут назад
Мало кто повторит выпускной утренник из детсада.
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4k
uutb alexis 2 минуты назад
Точно
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4k
saliamnn 2 часа назад
А в комиссии по продлению диплома реально те,у кого диплома ваще нет.Но в КОМИССИИ с очень хорошим окладом.Короче все нововведения только для личной наживы.
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1k
ПавлиноУткоЁж 2 часа назад
А, почему бы "актуальным состоянием наших знаний и компетенций" не озаботится нашему работодателю, а не какому-то левому, очень "умному" дядечке?
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16k
Марина 2 часа назад
Какой бред! Есть же всякие курсы повышения квалификации, за которые потом даются специальные корочки подтверждающие, что курс пройден.
Зачем опять изобретать велосипед?
Художник не забудет как рисовать, а вот всяческих художников может и подзабыть, но ему это и не нужно.
Опять же, диплом защищать только по своей теме или со всеми госэкзаменами, куда входят философия иностранный язык и чёрт знает ещё что.
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2k
Max Lu Марина Час назад
"Есть же всякие курсы повышения квалификации, за которые потом даются специальные корочки подтверждающие, что курс пройден."

именно так и есть. причём это дело работодателя и он должен предоставлять им курсы. он как бы в этом и заинтересован
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Все правильно. Его босс Вован закончил ЛГУ 45 лет назад и с тех пор ни дня не проработал адвокатом или судьей. Над немедленно отобрать диплом юриста у Вована.
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8k
Sasa 2 часа назад
Бредовая идея! Прямо вредительство какое-то твориться! Самая настоящая коррупционная составляющая в этом заявлении. 100%! Явно кого-то лоббирует! Он или его родственники имеют в этом деле свой бизнес, или планируют его заиметь!
Как бы с работающего населения взять денег побольше! Вот бы с этого "товарисча" спросить его компетентность согласно его, явно, высшего образования. Диплом явно не получит. Хотя когда этот закон введут, диплом ему уже не будет нужен, к сожалению!
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2k
Max Lu 2 часа назад
это типа каждые 5-10 лет надо будет заново готовиться к защите диплома? то есть берёшь отпуск на пол года и делаешь дипломную работу? какой же бред...

и о каких знаниях идёт речь? какие из этих знаний потом нужны на работе? учёба на диплом в первую очередь учит как подходить к проблемам и поиск решений. то есть скорее учёба воспитывает или показывает как надо будет работать,а не даёт кучу знаний на оставшуюся жизнь. диплом важен при поиске работы, но с годами уже больше смотрят на опыт работы
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71k
Броненосец Потелкам Max Lu Час назад
предлагаю начать переподтверждение диплома особо ответственным товарищам
.
предлагаю начать переподтверждение диплома особо ответственным товарищам .
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7k
Тудаблин 2 часа назад
чтоб переподтвердить диплом, нужно перепоступить и передоучиться... начиная с аттестата о среднем образовании
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