Дипломы в России могут перестать действовать бессрочно

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций... на портфолио. Дипломы остаются, но они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — заявил Песков.

Таким образом, возможно, что дипломы будут выдаваться «с некоторым заданным промежутком времени», когда будут действительны.

«Бредово же выдавать диплом на всю оставшуюся жизнь... Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?»



Собственно, при реализации таких предложений, рынок образовательных услуг может ждать взрывной бум.

Если диплом переподтверждать в рамках устного экзамена или повторной защиты старого диплома - для формальной проверки знаний - то это лишь несколько повысит уровень коррупции, где заветный штампик о подтверждении/продлении действия диплома, будет стоит определенных денег, потому что очевидно, что большинство вряд ли держит в голове весь тот объем знаний, который накапливался для защиты диплома. Само собой, нельзя недооценивать и рост рынка "купить диплом с нуля без регистрации и СМС" вместо просроченного.

Но допустим, если без коррупции, то как минимум подготовка к перезащите диплома повысит востребованность репетиторов для тех, кто не в состоянии в силу возраста, нехватки времени или ума самостоятельно поднять необходимый массив знаний.

Ну а если еще и что-то самому писать потребуется - ох, тут рынок написания курсовых/дипломов/диссертаций может просто озолотиться на "переподтверждениях".



В общем, предельно странное предложение, которое если что и повысит в стране, так это уровень коррупции в образовании и рынок образовательных услуг.

