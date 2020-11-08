15 котеек, которые навязывают миру свои правила

Ученые совсем недавно пришли к выводу, что семейство кошачьих очень избалованные и эгоистичные животные, и что они с лёгкостью могут манипулировать людьми. Даже многие интонации мяуканья предназначены исключительно для общения с хозяином. И вообще, котов совсем не волнует, что о них думают окружающие. Недаром говорят, что котики правят миром...
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Метки: Навязывают котики манипуляция мир правила правят хозяин
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