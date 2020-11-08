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15 котеек, которые навязывают миру свои правила

15 котеек, которые навязывают миру свои правила (16 фото)

Автор:
08 ноября 2020 01:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Навязывают   котики   манипуляция   мир   правила   правят   хозяин   
463
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Ученые совсем недавно пришли к выводу, что семейство кошачьих очень избалованные и эгоистичные животные, и что они с лёгкостью могут манипулировать людьми. Даже многие интонации мяуканья предназначены исключительно для общения с хозяином. И вообще, котов совсем не волнует, что о них думают окружающие. Недаром говорят, что котики правят миром...

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Метки: Навязывают   котики   манипуляция   мир   правила   правят   хозяин   
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