15 котеек, которые навязывают миру свои правила

Ученые совсем недавно пришли к выводу, что семейство кошачьих очень избалованные и эгоистичные животные, и что они с лёгкостью могут манипулировать людьми. Даже многие интонации мяуканья предназначены исключительно для общения с хозяином. И вообще, котов совсем не волнует, что о них думают окружающие. Недаром говорят, что котики правят миром...