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Сообщество Без кота и жизнь не та 749 постов • 344 подписчика подписаться
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Ждем чуда на Новый год

Ждем чуда на Новый год (9 фото)

Автор:
31 декабря 2020 18:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: кот   котики   котикиправятмиром   милота от кота   минск   новый 2021 год   приют бездомных животных   хозяин и кот   
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9
Вот и наступает Новый Год… Все люди, - и малыши, и взрослые, - ждут Чудес в этот праздник… и верят. Верят, что Новый Год принесет в их жизнь что-то новое и прекрасное.
Жители приюта в Минске тоже верят в чудо! И надеются, что Новый Год подарит им самого лучшего и любимого Хозяина!
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Метки: кот   котики   котикиправятмиром   милота от кота   минск   новый 2021 год   приют бездомных животных   хозяин и кот   
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4  комментария
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8k
Кыся 10 часов назад
Мои котяры. Верхний с приюта, нижняя снята с дерева.
Люди, берите животных с приютов, они самые лучшие, умные, ласковые и верные. Они боятся вас потерять.
Мои котяры. Верхний с приюта, нижняя снята с дерева. Люди, берите животных с приютов, они самые лучшие, умные, ласковые и верные. Они боятся вас потерять.
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7k
kaboza 7 часов назад
у меня 4, сосед в деревне зажмурился( забрал мелкоту, ща уржатся упячки)
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13
Михаил Войцеховский kaboza 5 часов назад
У нас 5 или 6 в Мартышкино
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