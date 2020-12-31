Ждем чуда на Новый год

Вот и наступает Новый Год… Все люди, - и малыши, и взрослые, - ждут Чудес в этот праздник… и верят. Верят, что Новый Год принесет в их жизнь что-то новое и прекрасное.

Жители приюта в Минске тоже верят в чудо! И надеются, что Новый Год подарит им самого лучшего и любимого Хозяина!

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