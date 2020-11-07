Садовые качели из дерева

Давно мечтал сделать не большую зону релакса на даче. Начать решил с качели. Конечно же делать решил именно из бревна. Осенью напилил нужное количество, снял кору и отложил все до весны, дал дереву подсохнуть. Как оказалось это была моя ошибка, стволы на столько быстро стали отдавать влагу что приобрели глубокие трещины. Но уже все было куплено для будущей качели и весной я закончил качели и уже мог позволить себе минуты релакса после не легких работ.

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