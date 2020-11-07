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Садовые качели из дерева

Садовые качели из дерева (6 фото)

Автор:
07 ноября 2020 13:48
Метки: Садовые качели   качели для дачи   качели из бревен   качели из дерева   своими руками   яавтор   
370
6
Давно мечтал сделать не большую зону релакса на даче. Начать решил с качели. Конечно же делать решил именно из бревна. Осенью напилил нужное количество, снял кору и отложил все до весны, дал дереву подсохнуть. Как оказалось это была моя ошибка, стволы на столько быстро стали отдавать влагу что приобрели глубокие трещины. Но уже все было куплено для будущей качели и весной я закончил качели и уже мог позволить себе минуты релакса после не легких работ.
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Метки: Садовые качели   качели для дачи   качели из бревен   качели из дерева   своими руками   яавтор   
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PRODIY Автор поста 4 часа назад
Не погрузились все фото, уже из-за вашей желчи и не смогу это сделать
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57k
Viktor 2 часа назад
Красиво, но недолговечно. Я нечто подобное сварил из квадратных труб в 2003 году, стоят как новые, только подкрасить надо, да пару реек на сидении поменять. А эти, думаю, столько не выдержат.

Красиво, но недолговечно. Я нечто подобное сварил из квадратных труб в 2003 году, стоят как новые, только подкрасить надо, да пару реек на сидении поменять. А эти, думаю, столько не выдержат.
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70
PRODIY Автор поста Viktor 49 секунд назад
ВОзможно, но сделал все что бы продлить им жизнь)
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1k
RaiJu 3 часа назад
Несанкционированная вырубка деревьев преследуется по закону (даже если у тебя на даче или на участке).
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576
Rusband 4 часа назад
Виселица?
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4k
SERGADJ 4 часа назад
А где качели?
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