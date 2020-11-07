Жук-носорог: Весит 100 граммов, а поднимает 8 килограмм. Бронированный биотитан мира насекомых

Но и в Африке есть свои богатыри. Жук-геркулес при весе в 100 граммов может поднять 8 кило!

Днём жуки сидят на попе ровно, чтобы снизить риск столкновения с хищниками: броня крепка, но лишний раз испытывать судьбу всё равно как-то не охота. А вот ночью начинается веселуха. Из своих укрытий жуки вылетают с низким гудением, напоминающим рокот вертолёта. Скитаясь от дерева к дереву, насекомые литрами бухают древесный сок.