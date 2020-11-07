Жук-носорог: Весит 100 граммов, а поднимает 8 килограмм. Бронированный биотитан мира насекомых

Жуки носороги — это не просто насекомые. Это настоящие танки на ножках! Бронированные, мощные звери с зазубренным рогом вместо дула — чем вам не боевая живая машина?
У эволюции крайне богатая фантазия, поэтому жуков-носорогов в мире очень много — почти полторы тысячи! Среди них есть как мелкое чубрики размером чуть больше ногтя, так и гигантские монстры с ладонь. Да и обитают они повсеместно: от России до Африки. Всех их объединяет наличие рогов разных форм и размеров. Особенно этим блещут самцы, хотя самки некоторых видов по рогатости тоже не отстают.
Жук-геркулес — крупнейший среди всех жуков-носорогов. Их размах крыльев может достигать 22 сантиметров, а вес 100 граммов!
Но не только отростками на морде знамениты эти создания. Когда природа создавала жука-носорога, она вкачала им силу и броню на максимум. Хитиновый панцирь выдержит почти любой «кусь».
А богатырская силища нашего героя и вовсе в уме не укладывается: обычный жук-носорог, который обитает повсеместно в России, способен нести груз в 700 раз тяжелее собственного веса! То же самое, как если бы человек смог утащить пару железнодорожных вагонов. Как он это делает — загадка.
Но и в Африке есть свои богатыри. Жук-геркулес при весе в 100 граммов может поднять 8 кило!
Днём жуки сидят на попе ровно, чтобы снизить риск столкновения с хищниками: броня крепка, но лишний раз испытывать судьбу всё равно как-то не охота. А вот ночью начинается веселуха. Из своих укрытий жуки вылетают с низким гудением, напоминающим рокот вертолёта. Скитаясь от дерева к дереву, насекомые литрами бухают древесный сок.
Подвыпившие парни, как это бывает всегда, устраивают лютый дебош за дам и за 100 грамм. Тут-то в ход и идут огромные рога и невероятная сила. Правила боя просты: кто упал — тот проиграл.
Бронированные борцуны яростно атакуют друг друга, пытаясь подцепить соперника и свалить его с дерева. Чтобы не потерять связь с поверхностью ринга, за ствол жуки яростно цепляются всеми шестью ногами. Иногда бывает даже такое, что насекомые отдирают конкурентов вместе с корой — так сильно они цепляются за дерево и за победу!
Но награда стоит всех страданий и усилий. Победитель получает самку и право продолжить свой род. Делают они ЭТО грубо и жёстко — нежности брутальным альфачам неведомы. Кончается всё полнейшим фиаско: после соития самка отправляется вслед за проигравшим — вниз. Сделав дело, жучара попросту скидывает любовницу с дерева!
И если взрослые жуки-носороги защищены от головы до пят и вооружены до зубов, то их личинки — нежные создания, что и дня не продержатся на поверхности.
Огромные личинки в 11 см могут ждать окукливания до 4 лет!
Нет у них ни брони, ни хитроумных приспособлений — для многих хищников детишки жуков-носорогов — лёгкая закуска. Потому годами они шкерятся в перегное и гнилой древесине, поглощая субстрат и ожидая трансформации в биотанк.
Нет, это не ожившая морковка, а куколка жука-носорога. Совсем скоро он превратится боевую машину, но сейчас он только и может, что возмущённо шевелить брюшком.
Далеко не все рождены для мгновенного успеха. Некоторые много лет проводят во тьме и безвестности, готовясь к триумфу. Так что если у вас что-то не получается, не отчаивайтесь сразу: возможно, вы просто маленькая слабая личинка, которой только предстоит стать могучим жуком.
Источник:
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