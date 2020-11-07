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Жук-носорог: Весит 100 граммов, а поднимает 8 килограмм. Бронированный биотитан мира насекомых

Жук-носорог: Весит 100 граммов, а поднимает 8 килограмм. Бронированный биотитан мира насекомых (8 фото + 2 гиф)

Автор:
07 ноября 2020 10:42
Метки: жуки   интересно   факты   
320
10
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Жуки носороги — это не просто насекомые. Это настоящие танки на ножках! Бронированные, мощные звери с зазубренным рогом вместо дула — чем вам не боевая живая машина?

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Метки: жуки   интересно   факты   
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Соломон Никитин 4 часа назад
8 килограммов.
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Ухалус Посовиномус 2 часа назад
мда. В тех краях в качалке гантели меньше 10 кило лучше не держать... как и блины от штанги. А то забудешь закрыть окно - приползут жуки и все спздят на обустройство берлоги
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