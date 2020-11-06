Домашний телефон с АОН. Это было так круто!

Появление телефона с АОН в квартире было сродни приземлению НЛО. Счастливый владелец тут же начинал обзванивать знакомых: "Привет! Перезвони ко мне прям сейчас!" А увидев на крошечном дисплее номер звонящего невольно восклицал "ВАУ!!!!".
Расскажу историю появления этого чисто советского изобретения. Да и не мог он появиться больше нигде, кроме как в СССР.
В 1977 году в СССР создали микропроцессор 580ВМ80, аналог(не путать с копией) Intel i8080. Первоначально весь выпускаемый тираж уходил на нужды ВПК. В начале 80х объемы производства возросли так, что уже начали выделять микропроцессоры для производств ТНП. Так появились первые домашние микрокомпьютеры. Микропроцессор 580ВМ80 и его внутренности
В 1984 году , в недрах ЛОНИИС (Ленинградское отделение научно-исследовательского института связи) изготовили АОН для спецслужб, на базе микропроцессора 580ВМ80 , но внедрение шло вяло. Ситуация изменилась, когда о разработке узнали радиолюбители. Перспектива безнаказанно воспользоваться инструментом спецслужб послужило лучшей мотивацией: программисты доработали алгоритм, оптимизировали программное обеспечение и АОН "ушел в народ"
В качестве корпуса отлично подходил Рижский телефон VEF 12 TA. В окошко для бумажки с номером телефона вставляли индикатор и сверху закрывали цветным оргстеклом
В качестве цифрового индикатора номера отлично подходил АЛС318 с линзой, такие применялись на калькуляторах "Электроника". Кстати, тоненькие проволочки к индикатору -из чистого золота
В собранном виде плата с деталями выглядела примерно так: "борода" из проводов и "черт ногу сломит" из деталей.
И все это нагромождение чудесным образом работало, на радость владельца. Из множества вариантов программ, лучшим оказалась версия Паши Суходольского. При загрузке его программы на телефон индикатор высвечивал:
Открылся бесконечный простор для предприимчивых людей-телефоны с АОН покупались как горячие пирожки. Появилась продукция множества кооперативов, среди которых лидировали "Палиха", "Эллис" и несомненно "Русь"
Изначально АОН в СССР изобрели для телефонных станций. Было это в 1964 году. Им оснащались междугородние телефонные станции, чтобы знать номер абонента ГТС, совершающего междугородний звонок. По городу для абонентов звонки были бесплатными и безлимитными. Физически оборудование размещалось в нескольких шкафах. Такое соорудить для дома никто не стал бы. С появлением микропроцессоров стало возможным те же функции выполнить маленькой платой, умещающейся в обычном телефоне. Так появился "Русский АОН"
Ну а теперь веселые истории связанные с телефонами с АОН:
-Инструкция к телефону с АОН "Русь" напоминала Большую Советскую Энциклопедию. Еще и написанную заумным языком. Поэтому часто просили помочь настроить. Начинаешь объяснять какой-нибудь Глафире Петровне возможности телефона и на второй минуте уже слышишь: "Ой все! для меня это сложно и не нужно, номер высвечивается и хватит...."
-для определения номера, телефон с АОН, при звонке подключается к линии (как при снятии трубки), но тут же начинает посылать в линию длинные гудки, пока вы не возьмете трубку. Пользуясь этим соединением можно слушать, что творится вокруг звонящего. Иногда можете услышать: "Ты только не рассказывай ему про...", "Где ходит этот Редиска!" и другие эпитеты в свой адрес)))
-с появлением АОН стало привычным после работы перезванивать тем, кто звонил днем, пока я был на работе. Вижу незнакомый номер, перезваниваю и говорю:
"-Добрый день, с Вашего номера сегодня был совершен звонок ко мне в 13.25. Это Вы звонили ?" на другом конце неловкая пауза и мужской голос скороговоркой:
"-У меня нет телефона!" и быстро кладет трубку)))
Таких историй было множество. Весело проходило внедрение передовых технологий в наш быт.
Шли годы, аналоговые станции СССР меняли на современные цифровые. Там тоже есть АОН, но это уже услуга, подключаемая за дополнительную абонентскую плату. С появлением сотовой связи стандарта GSM у всех на мобильных трубках появился АОН. Интерес к проводным телефонам пошел на спад. Теперь встретить абонента ГТС не так то и просто.
Источник:
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