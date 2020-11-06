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Домашний телефон с АОН. Это было так круто!

Домашний телефон с АОН. Это было так круто! (11 фото)

Автор:
06 ноября 2020 15:24
Метки: интересно   история   телефоны   
1476
11

Появление телефона с АОН в квартире было сродни приземлению НЛО. Счастливый владелец тут же начинал обзванивать знакомых: "Привет! Перезвони ко мне прям сейчас!" А увидев на крошечном дисплее номер звонящего невольно восклицал "ВАУ!!!!".

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Метки: интересно   история   телефоны   
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16  комментариев
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6k
kaboza 8 часов назад
у меня аон был, на камне от зх спектрум сделанный в зеленограде, это звиздец, функций миллиард, талмуд мануала размером с энциклопедию, ваще своей жизнью жил..
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Круто было, пока телефонная сеть не начала вычислять такие аппараты. Требовали зарегистрировать и платить повышенную плату за якобы увеличенную нагрузку на сеть.
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802
Шурман 4 часа назад
Я раньше любил сбои на АТС , звоню как то другу говорю пойдем на дискотеку и в разговор вклинивается девушка , а меня возьмете с собой мы ржать давай она ну серьезно парни мне скучно :) ну хорошо а ты откуда где живешь ? она вот с такого то района мы опа так и мы рядом а дом какой она 51 вый мы с другом вообще в удивлении это наш двор , дальше больше она спрашивает а вы из какого мы говорим из 49того :) она так 49 дом это Саша и Ринат мы ну да , она ладно я одеваюсь встречаемся у вашего подъезда .
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15k
Lynx 5 часов назад
Корпус Panasonic солидно смотрится по сей день.
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12k
Владислав Грецов 6 часов назад
тогда круто было....опять же полезно знать кто звонил,когда и откуда....
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402
Жопа 7 часов назад
Я потом научился обманывать эти аоны на раз два. особенно просто когда цифровая атс не отсылала уже номер, а ты сам любой какой хочешь номер мог закинуть. Вот я над АОНщиками поиздевался-то ) Сначала допечешь кого-нить, без определителя, а потом подкинешь номерок левый, и они такие торжественно ну вот! тебе хана! мы определили номер! ))) я говорю например, номер с 8ки начинается? попробуй мне перезвони ))) или на номер врага своего можно было натравить кого-нить ) А еще потом вклиниваться в разговор чужой научился, правда на старых АТСках канало только. И еще у меня была вторая линия дома, заботливо подключенная к уличному таксофону, на чердаке врезался. Много веселого было с телефонами раньше. Один диалап чего только стоил, и рубилово в дум по диалапу, а еще ДНСки )))
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28k
Alex 7 часов назад
А я так в детстве баловался. В местном кинотеатре репертуар был записан на автоответчик Panasonic. У него было удаленное управление. Но что бы получить доступ нужно было ввести пин-код, состоящий из 3 цифр (вводился во время проигрывания сообщения). Я с помощью генератора тонов (маленькая такая штуковина, к трубке прикладывалась) проигрывал в трубу варианты пин-кодов и получал удаленный доступ к автоответчику. А дальше все от фантазии и настроения зависело
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4k
Серега 7 часов назад
Была "Русь". ПО мне так странное устройство собранное на коленке. Вроде и работает, но как то не стабильно и странно. Теперь понятно почему. Тогда маркетологов точно не было.
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7k
Шурум-бурум 7 часов назад
звонишь с мобилы таким обладателям аона и ждешь, когда они трубку возьмут, а их дома нет, но время разговора уже идет...
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5k
ValdemarNaftulievich 7 часов назад
на процессоре zilog z80
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2k
VL 7 часов назад
сраное вау восклицают только дебилы
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264
евгений 8 часов назад
У меня один из таких 3.14зданули(( Вместе с телеком GoldStar
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1k
an-bask евгений 8 часов назад
Такая же история)) только не телек, а центр музыкальный))
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1k
an-bask 8 часов назад
А еще батин одеколон тройной и мою бутылку водки, где все расписывались выпить ее, когда с армии приду
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264
евгений an-bask 8 часов назад
самое ценное))
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830
Кокс 8 часов назад
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