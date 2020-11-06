Домашний телефон с АОН. Это было так круто!

Ну а теперь веселые истории связанные с телефонами с АОН:

-Инструкция к телефону с АОН "Русь" напоминала Большую Советскую Энциклопедию. Еще и написанную заумным языком. Поэтому часто просили помочь настроить. Начинаешь объяснять какой-нибудь Глафире Петровне возможности телефона и на второй минуте уже слышишь: "Ой все! для меня это сложно и не нужно, номер высвечивается и хватит...."

-для определения номера, телефон с АОН, при звонке подключается к линии (как при снятии трубки), но тут же начинает посылать в линию длинные гудки, пока вы не возьмете трубку. Пользуясь этим соединением можно слушать, что творится вокруг звонящего. Иногда можете услышать: "Ты только не рассказывай ему про...", "Где ходит этот Редиска!" и другие эпитеты в свой адрес)))

-с появлением АОН стало привычным после работы перезванивать тем, кто звонил днем, пока я был на работе. Вижу незнакомый номер, перезваниваю и говорю:

"-Добрый день, с Вашего номера сегодня был совершен звонок ко мне в 13.25. Это Вы звонили ?" на другом конце неловкая пауза и мужской голос скороговоркой:

"-У меня нет телефона!" и быстро кладет трубку)))