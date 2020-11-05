«Вы что творите?»: врач скорой помощи обратился к жителям Приморья

Медик не стеснялся в выражениях и напрямую попросил жителей края «не убивать других людей».

«Вы что творите? Вы что делаете? Скорая помощь – это скорая помощь, а не аптечка по вызову и не консультативная служба на колесах. Как вы не понимаете, что вы убиваете людей, которые ждут помощи реально? Вы что делаете-то? Уходил со смены, осталось 170 вызовов новой смене, 170!!! Простите меня, вы одурели совсем? Вам лень, не тяжело, а именно лень сходить в поликлинику, вызвать врача, вы сами искусственно создаете нагрузку на СМП, а потом пишете гневные комментарии, что к вам едут по 10 с лишним часов, а сейчас и более суток. Вы вообще понимаете, что делаете? У вас совесть в конце-то концов есть? Я уже не говорю про здравый ум, я про совесть!» – отмечает врач.



По его словам, сейчас действительно наблюдается наплыв больных в поликлиники. Но это вовсе не значит, что нужно вызывать скорую помощь при любом симптоме.



«Что мы-то вам сделаем? Ну объясните мне, идиоту, что? Назначим лечение? Нет. Выдадим справку о болезни? Нет. Больничный лист? Снова мимо. Мазок на ковид? Опять не угадали. Вам единственное, что порекомендуют, – это обратиться в поликлинику! Понимаете? В поликлинику в любом случае», – подчеркнул медик.



«Вы хоть представляете, что может произойти? Все бригады заняты вашей температурой 5-дневной и вашей ленью. Поступает вызов: ребенок без сознания. А свободных бригад нет, они сопли вам вытирают. Диспетчер, как ужаленный, ищет, кого отправить, а нет никого. Находит. Бригада прилетает, а там смерть… До вашего ума это не доходит, что вы своими вызовами просто можете убить человека, взрослого, маленького, не важно, самое главное – человека. Будьте благоразумны, дайте нам делать свою работу по скорой помощи. Прекратите убивать людей», – резюмировал сотрудник скорой.