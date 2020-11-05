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«Вы что творите?»: врач скорой помощи обратился к жителям Приморья

«Вы что творите?»: врач скорой помощи обратился к жителям Приморья (2 фото)

Автор:
05 ноября 2020 10:27
Метки: врач   вызов   скорая помощь   
9889
2
Врач скорой медицинской помощи из Приморья обратился к жителям края с эмоциональным сообщением. Мужчина призвал приморцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и лишний раз не использовать мощности СМП.

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Метки: врач   вызов   скорая помощь   
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11k
Совранский 22 часа назад
У меня сосед водитель Скорой, еще в первую волну жаловался, что из-за истерии в СМИ - больше 80% вызовов "пустые"(((
Терпения всем!
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3k
Мих 9 минут назад
А нужно сделать вызовы скорой платными - рублей этак под тысячу за вызов, и не из страховки, а из кармана. Сразу перестанут "на укольчик" и на 37.5 вызывать.
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6k
maxim1357 Час назад
несовершенна система фильтрации обращений в скорую! На приеме должны сидеть опытные врачи и в процессе разговора выяснять степень тяжести. И 90% "несерьёзных" вызовов отсеются. А у нас как: "Аллё! Я умираю! Температура 40, давление 200!" и всё... "Диктуйте адрес!!!!"
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78
Александр Час назад
Прекрати истерить и работай дальше! Тут элементарные требования игнорируются, а он хочет чтобы смп не вызывали. Это такая игра на удалёнке: найди синдром "/#/#"вируса - позвони в скорую))
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5k
NeDron 2 часа назад
Резюмируем: люди сами виноваты, что умирают. Это вовсе не следствие того, что расходы на медиков сокращают и их, тупо, не хватает. Это не следствие того, что властям насрать на людей и медиков. Это люди, суки, болеют. Сами, без разрешения.
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679
KASPER 2 часа назад
Да фигня не только в СМП а ВЕЗДЕ!!! В МЕДИЦИНЕ.
Питер....Сдаю анализы на гормоны щитовидки раз в три месяца ...
Так раньше можно было получить это долбаное направление напрямую через эндокринолога.
Блин, (она в отпуске),кстати второй раз за год))),и предлагает мне получить направление на анализы (бумажка с кодами распечатывающаяся на принтере за 2-3 мин) через ЛЮБОГО!!! терапевта в поликлинике..)))
НЕ ТУТ ТО БЫЛО))))
Блин,я неделю!!!! не могу записаться ,сцуко,к терапевту (ЛЮБОМУ,ИЗ ЛЮБОГО ОТДЕЛЕНИЯ!!!!),ни через сайт ,ни по телефону районной службы записи..
Зашел в 8-00 на сайт а там напротив терапевта -НОЛЬ СВОБОДНЫХ)))
Звонишь-а там говорят что разнарядки на врачей уже приходят с НУЛЕМ в графе терапевт...))))
И это при том что к 99% специалистов выдает направление ТЕРАПЕВТ...)))
Плюнул,пошел в платную,заплатил 1500 р и через пять часов имел на руках результат..
Так то!!!
НЕ БОЛЕЙТЕ!!!
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567
grihon KASPER Полчаса назад
На сайте записываться надо не в 8.00, а в 00.00.
Лайфхак))
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2k
АлександрКириков grihon 10 минут назад
Заходишь вместе с кем-нибудь по записи и медсестра спокойно выписывает направление. Не надо никуда записываться. Опыт-с
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1k
The mask 3 часа назад
Надо чтобы как в Канаде: медицина бесплатная, а вот скорая - частная.
Бесплатно отвезёт только если попал в аварию.
А если хочешь чтобы довезли до госпиталя - получишь счёт на $240.
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8k
Antique computer 3 часа назад
Из зарплаты отчисляют 2.9% + 5.1%, независимо от того, болеешь ты или нет. Но помощь получить невозможно, потому что все врачи заняты на других вызовах. Какая милота!

Вот только не надо мне в коментах писать, что платит работодатель - формально это так, фактически эту сумму могли бы платить в зарплату, чтобы я сам мог купить себе полис компании, которая меня устраивает, или оплатить лечение в клинике, которая меня устраивает.
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13k
vikklu 4 часа назад
Тем, кто злопыхает по поводу дороговизны вызова скорой в Америке. Зато никто без повода не вызовет, только в случае действительной опасности для жизни. А финансовые вопросы потом решаются.
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13k
JediJediJedi 4 часа назад
Вы чего, серьёзно? Вы считаете, что можно взывать к совести россиянина рядового? Для любого из них вскочивший прыщик на попке - это трагедия, и на чужие жизни им наплевать. Будут вызывать скорую, если у ребёночка температура 37, для мамшки существует в мире только она и её дитятко, остальные должны сгинуть.
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8k
Antique computer JediJediJedi 3 часа назад
Ты так пишешь, как будто у тебя самого мамки нет и завидуешь другим детям, о которых заботятся.
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11k
Inlex 4 часа назад
я как сам переболевший в первую ночь когда затемпературил сразу понял - это ковид и оказался прав.... так как температура была без соплей и чихания, а когда гриппую или простудился то сопли и чих затмевают всё.
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78k
Nobby 6 часов назад
Так для невротиков, как специально, каждую неделю "добавляют" "новые симптомы" пресловутого Ковида.
- Кружится голова? Возможно, Ковид!
- Свистит в ушах? Возможно, Ковид!
- Чешутся уши? Наверняка Ковид!
Куда податься невротикам, которые уже правда считают этот несчастный вирус "чумой 21 века?"
Конечно, звонить в скорую!
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631
Александр 6 часов назад
"Больница в новом. Тоже самое. С темпиратурой 38 простоял 5 часов в очереди. Если не болел то заразился, если болел то перезаражал.
Врачи конечно молодцы с 8 утра без обеда до 15 принял 53 человека.
Врачей просто не хватает, система дизорганизована. Оптимизация. Власть видимо избрала тактику голову в песок, сомо рассосётся."

"в 1й поликлинике такой же гемор, прием сопливяще-кащляющих ведет одна инфекционист, 20 минут на пациента, 3 человека в час, также в конце сентября провела в поликлинике около 6 часов, включая регистратуру, кура с регистратуры даже не спросила есть ли температура, отправила, как оказалось без температуры можно было не туда, у врача рабочий день к концу, а очередь более чем, врач на нервах, потому что не пожрать не в туалет за весь день, больные на взводе, потому что убили время зря, вобщем к чему я - сейчас везде так как в статье."

https://www.newsvl.ru/covid19/2020/11/04/194332/#commentshttps://www.newsvl.ru/covid19/2020/11/04/194332/#comments
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614
Сыр Александр 6 часов назад
Дятел, а зачем ты пошел в больницу? Ты умирал? Для чего?
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631
Александр Сыр 4 часа назад
Сучка, ты чего это?
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943
Руслан Новак 7 часов назад
Это конечно все замечательно. Но как обычный человек должен к примеру отличить какой-нибудь инфаркт от простого недомогания. Как должен поступить человек у которого нет обаяния и он уже четвертые сутки ждет врача? Как в конце концов определить тяжёлый или нет случай когда у ребенка температура под сорок? По факту в больницах то так же открещиваются от больных как и этот врач скорой. Чтобы банально записаться к врачу с какой нибудь проблемой нужно несколько дней ждать очередь. И только по скорой есть возможность сразу попасть к врачу. У меня знакомый несколько дней ждал участкового врача а в результате попал на ИВЛ, и только сейчас с трудом может обходится без него. Почему такие претензии к населению? Люди лишь пытаются получить обещанное медицинское обслуживания. Обращайтесь к тем благодаря кому бесплатная медицина превратилась в миф. Если бы количество экипажей было больше то и такой проблемы не было бы. Самое смешное что когда у меня самого была серьезная проблема с здоровьем я не дал денег вызвать скорую потому как не хочется по пустякам, и не хочется видеть кислые лица которые смотрят на тебя с претензией. А на следующий день оказалось что шансы оказался в деревянном макинтоше были очень даже высокими. А вот после таких статей многие могут по своей скромности до утра и не до тянуть.
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505
Nane First NameLast Руслан Новак 6 часов назад
4 года назад гостил у родителей в провинциальном городке. В 2 ночи маме стало плохо(как оказалось давление). Ей то душно - мокрый компресс на лоб и на воротник. Чз минуту говорит что холодно. Укрыли - опять душно. Опять компресс. Губы еле теплые.

Я в это время наяриваю в скорую. Благо, девочка сонным голосом берет трубку. Описываю сипмтомы и говорю - немедленно. Понимаю, что у меня уже началась истерика. Стараюсь не повышать голос, иначе девочка бросит трубку. А ехать от скорой до подъезда 5 минут. По дворам больше петлять. Правда, 5 этаж и без лифты - это проблема.

Я кжд 5 мин наяриваю - говорю, где карета потерялась? Я уже со стороны улицы стою, покажу как со двора заехать. Правда, показалась сирена, я их встретил. 18 мин прошло. Но это было ВЕЧНОСТЬ.

Они правда, бегом с двумя чемоданчиками поднялись. Чз 15 мин закончили. Сказали, до утра не трогать больную. Если ночью будут жалобы - немедленно звонить. И дали телефон. Я их до 1 этажа проводил и по пути говорю - мы ж завтра пойдем к доктору. Доктор спросит - что скорая сказала, что колола? А девочка и говорит - сильный скачок давления. Вкололи папаверин(успокоительное). Кардиограф с ума сходил. Терапевту скажите, чтоб на кардиограмму отправил.

Вот и как человека в таком состоянии довезти на такси? Это верная смерть.

Как спустились вниз, я главной девочке денег в руку незаметно дал. Говорю - сами поделите. Ну а что? Может и запомнят этот адрес, кто знает.
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73
алексей Руслан Новак 5 часов назад
Если у человека нет обаяния, то скорая вряд ли ему поможет)
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505
Nane First NameLast 7 часов назад
Врачидло урод моральный и лицемер. Т.е. это поганенький такой народ взял и заоптимизоровал медицину. Да так, что он, врачидло на 170 вызовов просто Х.У.Й кладет, ибо теперь зашивается. Ух какой народ! Сократил скорые. А потом надумал болеть! У коварный народ!

А этому врачидле слабо высказать претензии главврачу или местному депутату?! Или яйчишки мелковаты?
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6k
Олег Nane First NameLast 7 часов назад
Ты конченный дебил. Было бы даже если в 10 раз больше скорых ничего бы не изменилось потому-что такие мрази как ты считают что скорая это такси, а когда пандемия, то :ну нахер эту полклннику, скорую вызову, пусть отвезут, а то вдруг я в автобусе что подцеплю. Так что правильно он все написал, а ты и такие же раз не понимающие что такое скорая встаете, беретесь за руки и нестройными рядами идете на х_у_й.
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505
Nane First NameLast Олег 7 часов назад
Послушай, мудило, неуважаемое. Тыкать ты будешь себе пальцем в жопу до получения кровавых мозолей!

Если не хватает скорых - это несостоятельность системы здравоохранения. Зачем скорая, которая не едет на вызов? Это раз.

Скорая ж может и не принять заказ. Правильно? И сказать - берите такси и через регистратуру. Пох.у.й что у вас там - температура или давление. Опять вопрос - зачем такая скорая? Это два.

И третье, Олеженька, говно ты шоколадное, читай внимательно главный пост. Этот недомедик говорит "Что мы-то вам сделаем? Ну объясните мне, идиоту, что?". Вопрос!!! Хохера этот урод делает на скорой, если он ничего не собирается делать?! Вот это меня взбесило!


Чем он занимается, что хватает времени ругать народ, что типа харош болеть и ходить в больницу - без вас, дескать, проблем хватает?!
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4k
Wadim 7 часов назад
А это вы [мат] сми спасибо скажите, тупому говну.
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6k
Олег Wadim 7 часов назад
А за что нам тебе спасибо то говорить?
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4k
Андрей Крылов 8 часов назад
Как я это понимаю! Держитесь, доктора и фельдшеры на скорой! Вам нынче реально очень трудно.
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4k
Андрей Крылов 8 часов назад
совершено [мат] фильтрация на "Фишках". Пыатался написать больше и без мата. Но не получилось. "у вас сапм". И хер поймёшь где и в каком слове"... Этот пост - своего рода тест. Тут есть мат Пройдёт?
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4k
Андрей Крылов 8 часов назад
ПРошло!!! а безобидные какие-от слова (я не могу понять какие) не прошли! На "фишках" реально кто-то [мат]! Не может "робота" правильно настроить. И это грустно. Не раз и не два не такое натыкался... - "у Вас спам". при том,что совершенно безобидные слова!ь нре такие. как я сейчас сказал.
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4k
Андрей Крылов 8 часов назад
Вот тут вроде нормально робот работает. Ну, маты "закрыл". Ну как мне сказать что я написал, когда повторить не могу? По слову выдавать и по фразе, то, что покзалось роботу спамом? Там не было вовсе ни чего, даже отдалённо похожего на "плохо сказал". И так было у меня раз пять за пол года! Фишечники, разберитесь со своей автоматической системой! Кривая она! И кривая дико!
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5k
mbr 8 часов назад
Местные власти и СМИ раздувают истерику. Уже в течение полугода каждый день, с утра и до вечера, во всех новостях, в каждой фразе: короновирус, пандеми, маски, умерло...
Б...дь, сначала муд...чьё раздувает истерику среди населения, а потом удивляется!
Население запугано!
Нести ответственность за это должны те, кто раздул короноистерию.

Загнали людей по домам, запретили по весне выходить на свежий воздух, на солнце, летом дибильные меры. Опасное круглосуточная истерия по поводу ношения маски даже в сортир дома. А потом удивляются, а чёй-то люди мрут и болеют!
Дебилы, б...дь.
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49
Unm 8 часов назад
У автора этого опуса есть ФИО? что как аноним пишешь ?
И логики в твоих словах только на 1 шаг вперед, а на два-три шага тебя думать не научили, тогда бы понимал, кто действительно виноват и что делать ...
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8k
gnyS i 11 часов назад
Меньше народу, больше килороду.
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40
Александр Морковкин gnyS i 10 часов назад
Так освобождай место, и кислород)))
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8k
gnyS i Александр Морковкин 9 часов назад
да вот пожалуйста
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220
Olegin 12 часов назад
Полностью его поддерживаю!!!
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1k
kovalev908424 Olegin 5 часов назад
Поддерживаю, но не полностью. Не должны люди себе диагнозы сами ставить. Скорая для того и существует, что бы реагировать на ухудшения состояния. А проблемы с нехваткой машин, бригад и коек в больницах не вина населения, а тех, кто "оптимизировал" медицину. А точнее - своровал деньги, которые должны быть направлены на обеспечение населения необходимым количеством "скорых" и прочим. Врач понятно что психует, но псих его направлен немного не туда....
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