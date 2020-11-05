«Вы что творите?»: врач скорой помощи обратился к жителям Приморья

Врач скорой медицинской помощи из Приморья обратился к жителям края с эмоциональным сообщением. Мужчина призвал приморцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и лишний раз не использовать мощности СМП.
Медик не стеснялся в выражениях и напрямую попросил жителей края «не убивать других людей».
«Вы что творите? Вы что делаете? Скорая помощь – это скорая помощь, а не аптечка по вызову и не консультативная служба на колесах. Как вы не понимаете, что вы убиваете людей, которые ждут помощи реально? Вы что делаете-то? Уходил со смены, осталось 170 вызовов новой смене, 170!!! Простите меня, вы одурели совсем? Вам лень, не тяжело, а именно лень сходить в поликлинику, вызвать врача, вы сами искусственно создаете нагрузку на СМП, а потом пишете гневные комментарии, что к вам едут по 10 с лишним часов, а сейчас и более суток. Вы вообще понимаете, что делаете? У вас совесть в конце-то концов есть? Я уже не говорю про здравый ум, я про совесть!» – отмечает врач.
По его словам, сейчас действительно наблюдается наплыв больных в поликлиники. Но это вовсе не значит, что нужно вызывать скорую помощь при любом симптоме.
«Что мы-то вам сделаем? Ну объясните мне, идиоту, что? Назначим лечение? Нет. Выдадим справку о болезни? Нет. Больничный лист? Снова мимо. Мазок на ковид? Опять не угадали. Вам единственное, что порекомендуют, – это обратиться в поликлинику! Понимаете? В поликлинику в любом случае», – подчеркнул медик.
«Вы хоть представляете, что может произойти? Все бригады заняты вашей температурой 5-дневной и вашей ленью. Поступает вызов: ребенок без сознания. А свободных бригад нет, они сопли вам вытирают. Диспетчер, как ужаленный, ищет, кого отправить, а нет никого. Находит. Бригада прилетает, а там смерть… До вашего ума это не доходит, что вы своими вызовами просто можете убить человека, взрослого, маленького, не важно, самое главное – человека. Будьте благоразумны, дайте нам делать свою работу по скорой помощи. Прекратите убивать людей», – резюмировал сотрудник скорой.
«Вы что творите? Вы что делаете? Скорая помощь – это скорая помощь, а не аптечка по вызову и не консультативная служба на колесах. Как вы не понимаете, что вы убиваете людей, которые ждут помощи реально? Вы что делаете-то? Уходил со смены, осталось 170 вызовов новой смене, 170!!! Простите меня, вы одурели совсем? Вам лень, не тяжело, а именно лень сходить в поликлинику, вызвать врача, вы сами искусственно создаете нагрузку на СМП, а потом пишете гневные комментарии, что к вам едут по 10 с лишним часов, а сейчас и более суток. Вы вообще понимаете, что делаете? У вас совесть в конце-то концов есть? Я уже не говорю про здравый ум, я про совесть!» – отмечает врач.
По его словам, сейчас действительно наблюдается наплыв больных в поликлиники. Но это вовсе не значит, что нужно вызывать скорую помощь при любом симптоме.
«Что мы-то вам сделаем? Ну объясните мне, идиоту, что? Назначим лечение? Нет. Выдадим справку о болезни? Нет. Больничный лист? Снова мимо. Мазок на ковид? Опять не угадали. Вам единственное, что порекомендуют, – это обратиться в поликлинику! Понимаете? В поликлинику в любом случае», – подчеркнул медик.
«Вы хоть представляете, что может произойти? Все бригады заняты вашей температурой 5-дневной и вашей ленью. Поступает вызов: ребенок без сознания. А свободных бригад нет, они сопли вам вытирают. Диспетчер, как ужаленный, ищет, кого отправить, а нет никого. Находит. Бригада прилетает, а там смерть… До вашего ума это не доходит, что вы своими вызовами просто можете убить человека, взрослого, маленького, не важно, самое главное – человека. Будьте благоразумны, дайте нам делать свою работу по скорой помощи. Прекратите убивать людей», – резюмировал сотрудник скорой.
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Метки: врач вызов скорая помощь
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Терпения всем!
Питер....Сдаю анализы на гормоны щитовидки раз в три месяца ...
Так раньше можно было получить это долбаное направление напрямую через эндокринолога.
Блин, (она в отпуске),кстати второй раз за год))),и предлагает мне получить направление на анализы (бумажка с кодами распечатывающаяся на принтере за 2-3 мин) через ЛЮБОГО!!! терапевта в поликлинике..)))
НЕ ТУТ ТО БЫЛО))))
Блин,я неделю!!!! не могу записаться ,сцуко,к терапевту (ЛЮБОМУ,ИЗ ЛЮБОГО ОТДЕЛЕНИЯ!!!!),ни через сайт ,ни по телефону районной службы записи..
Зашел в 8-00 на сайт а там напротив терапевта -НОЛЬ СВОБОДНЫХ)))
Звонишь-а там говорят что разнарядки на врачей уже приходят с НУЛЕМ в графе терапевт...))))
И это при том что к 99% специалистов выдает направление ТЕРАПЕВТ...)))
Плюнул,пошел в платную,заплатил 1500 р и через пять часов имел на руках результат..
Так то!!!
НЕ БОЛЕЙТЕ!!!
Лайфхак))
Бесплатно отвезёт только если попал в аварию.
А если хочешь чтобы довезли до госпиталя - получишь счёт на $240.
Вот только не надо мне в коментах писать, что платит работодатель - формально это так, фактически эту сумму могли бы платить в зарплату, чтобы я сам мог купить себе полис компании, которая меня устраивает, или оплатить лечение в клинике, которая меня устраивает.
- Кружится голова? Возможно, Ковид!
- Свистит в ушах? Возможно, Ковид!
- Чешутся уши? Наверняка Ковид!
Куда податься невротикам, которые уже правда считают этот несчастный вирус "чумой 21 века?" Конечно, звонить в скорую!
Врачи конечно молодцы с 8 утра без обеда до 15 принял 53 человека.
Врачей просто не хватает, система дизорганизована. Оптимизация. Власть видимо избрала тактику голову в песок, сомо рассосётся."
"в 1й поликлинике такой же гемор, прием сопливяще-кащляющих ведет одна инфекционист, 20 минут на пациента, 3 человека в час, также в конце сентября провела в поликлинике около 6 часов, включая регистратуру, кура с регистратуры даже не спросила есть ли температура, отправила, как оказалось без температуры можно было не туда, у врача рабочий день к концу, а очередь более чем, врач на нервах, потому что не пожрать не в туалет за весь день, больные на взводе, потому что убили время зря, вобщем к чему я - сейчас везде так как в статье."
https://www.newsvl.ru/covid19/2020/11/04/194332/#commentshttps://www.newsvl.ru/covid19/2020/11/04/194332/#comments
Я в это время наяриваю в скорую. Благо, девочка сонным голосом берет трубку. Описываю сипмтомы и говорю - немедленно. Понимаю, что у меня уже началась истерика. Стараюсь не повышать голос, иначе девочка бросит трубку. А ехать от скорой до подъезда 5 минут. По дворам больше петлять. Правда, 5 этаж и без лифты - это проблема.
Я кжд 5 мин наяриваю - говорю, где карета потерялась? Я уже со стороны улицы стою, покажу как со двора заехать. Правда, показалась сирена, я их встретил. 18 мин прошло. Но это было ВЕЧНОСТЬ.
Они правда, бегом с двумя чемоданчиками поднялись. Чз 15 мин закончили. Сказали, до утра не трогать больную. Если ночью будут жалобы - немедленно звонить. И дали телефон. Я их до 1 этажа проводил и по пути говорю - мы ж завтра пойдем к доктору. Доктор спросит - что скорая сказала, что колола? А девочка и говорит - сильный скачок давления. Вкололи папаверин(успокоительное). Кардиограф с ума сходил. Терапевту скажите, чтоб на кардиограмму отправил.
Вот и как человека в таком состоянии довезти на такси? Это верная смерть.
Как спустились вниз, я главной девочке денег в руку незаметно дал. Говорю - сами поделите. Ну а что? Может и запомнят этот адрес, кто знает.
А этому врачидле слабо высказать претензии главврачу или местному депутату?! Или яйчишки мелковаты?
Если не хватает скорых - это несостоятельность системы здравоохранения. Зачем скорая, которая не едет на вызов? Это раз.
Скорая ж может и не принять заказ. Правильно? И сказать - берите такси и через регистратуру. Пох.у.й что у вас там - температура или давление. Опять вопрос - зачем такая скорая? Это два.
И третье, Олеженька, говно ты шоколадное, читай внимательно главный пост. Этот недомедик говорит "Что мы-то вам сделаем? Ну объясните мне, идиоту, что?". Вопрос!!! Хохера этот урод делает на скорой, если он ничего не собирается делать?! Вот это меня взбесило!
Чем он занимается, что хватает времени ругать народ, что типа харош болеть и ходить в больницу - без вас, дескать, проблем хватает?!
Б...дь, сначала муд...чьё раздувает истерику среди населения, а потом удивляется!
Население запугано!
Нести ответственность за это должны те, кто раздул короноистерию.
Загнали людей по домам, запретили по весне выходить на свежий воздух, на солнце, летом дибильные меры. Опасное круглосуточная истерия по поводу ношения маски даже в сортир дома. А потом удивляются, а чёй-то люди мрут и болеют!
Дебилы, б...дь.
И логики в твоих словах только на 1 шаг вперед, а на два-три шага тебя думать не научили, тогда бы понимал, кто действительно виноват и что делать ...