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Будни репетитора: ржачные ситуации, которые не могли не произойти

Будни репетитора: ржачные ситуации, которые не могли не произойти (14 фото)

Автор:
14 ноября 2020 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Учёба   изучение   подборка   прикол   репетитор   репетиторство   репетиторы   юмор   
2488
14

От английского до музыкальных инструментов... и обратно!

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Метки: Учёба   изучение   подборка   прикол   репетитор   репетиторство   репетиторы   юмор   
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Андрей Бертон Час назад
Бедные дети, бедные родители и богатые репетиторы.
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
- Так, завтра сдаем по 500 руб. на шторы.
- А ничего, что Вы - репетитор и мы занимаемся по скайпу?
- И что? У меня дома окон нет, что ли?
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