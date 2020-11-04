Аналогичная картина на сайте "Фокс Ньюс": Трамп набрал в Вирджинии на 18% больше голосов, но победил в этом штате почему-то Байден.



Чует мое сердце, что эти выборы могут закончится грандиозным шухером, так как проигравшая сторона наверняка откажется признавать результаты. А что будет дальше - можно только гадать.



ЗЫ. Чудеса продолжаются! Штат Род-Айленд, в котором, как и в Вирджинии, лидирует Трамп, тоже уже записан на Байдена.