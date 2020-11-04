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Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?

Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? (3 фото)

Автор:
04 ноября 2020 12:23
Метки: Чудеса в решете   приколы   сша   
18158
3
Скриншот с гугловской трансляции результатов выборов в США.
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Метки: Чудеса в решете   приколы   сша   
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10k
Денис 22 часа назад
Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
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9k
Вятский Грузовоз 2 минуты назад
Уже в 1988 году, на встрече с Громыко Джо был старый, как какули мамонта.
Уже в 1988 году, на встрече с Громыко Джо был старый, как какули мамонта.
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2k
Славик Полчаса назад
Да это нормально у них. Трамп, Дж. Буш младший, Тилден, Гаррисон - получали меньше голосов, чем их соперники, но выигрывали выборы.
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822
Mikhail K 52 минуты назад
Ну если Байден победит, держитесь хохлы, оставит без трусов. За копеечные кредиты от Конгресса, будет забирать землю ахеренными гектарами, ну естественно без населения. Байден тот еще коррупционер.
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11k
Вася Александрович Час назад
А никого не смущает, что на "выборах" президента США всегда разворачивается шоу под названием "50:50"? Особенно доставляют толпы идиотов, называющих этот цирк демократией. У нас Лукашенко честнее выбирают - тупо спускают сверху указание "83 процента", и все довольны (а кто недоволен, сидит без воды и жратвы до полного просветления).
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3k
Mike Snow 2 часа назад
Теперь тому кто дорвется до власти осталось посадить оппонента вместе с адвокатами, всех сторонников оппонента избивать, сажать, расстреливать. У нас так делают...
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567
kan35 2 часа назад
Если в штатах поменяется президент, то не произойдёт ничего такого для их страны.
Если в России поменяется президент, то он начнет ставить своих друзей и родных на теплые места, а предыдущих занимающих нужно будет садить тюрьма или - в иммиграцию. Много шухера начнётся. Потому держат его и никому не хочетсяего менять. Его берегут. Он не пьёт и не курит, он бункере сидит...
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3k
Alex75r kan35 Полчаса назад
Разница в том что у нас президент представитель реальной власти, а в штатах номинальной. Сами демократы и республиканцы лоббируются банкирами, а Трамп пролез из производственного лобби. Поэтому обычно выборы в штатах ни чего не меняют, для России и остального мира изменения минимальны. Кстати лучше кандидаты русофобы, они меньше боятся сотрудничать с нами, их меньше этим попрекают.
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339
Иван Стреляев 2 часа назад
Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
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11k
Вася Александрович Иван Стреляев Час назад
Два великих демократа, один другого краше.
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663
Николай Иванов 3 часа назад
Не понятно, указано ли как проголосовали выборщики. Там это важнее. Это у нас в Мордоре прямые выбора, а там решают выборщики
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36k
Антон 3 часа назад
Да насрать.
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228
Sergei 5 часов назад
Что там про 146% скажут любители говорить про 146%?
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1k
Виктор Полесов Sergei 4 часа назад
инфа 146%!
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19k
мистер Конвей Твитти Sergei 3 часа назад
То-есть теперь этих 146% не было вовсе?Так-же как голосования на пеньках и в брезентовых палатках?
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663
Николай Иванов мистер Конвей Твитти 3 часа назад
Было, точно также как мухлёж по почте в США))), но вы правы - равнятся на США не стоит
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228
Sergei мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Мой посыл о том, что не надо техническим ошибкам приписывать всемирный заговор. Ну а раз начали, то давайте продолжать и сейчас про нечестные выборы но уже в юса.
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10k
Марсианин Sergei Час назад
Извините, но другого человечества у нас для вас нет.
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24
Bugme Not 5 часов назад
Решение закрепить штат за кандидатом принимается информ агентством, которое публикует картинки. Это решение не имеет отношение к официальным результатам. Оно основано на исторических данных, данных соц опросов и так далее. Победитель многих штатов не вызывает сомнения и агенства публикуют его сразу после закрытия участков. На каких-то стадиях подсчета назначенный победитель может даже проигрывать. В этих выборах Трамп часто вырывался вперед в подсчете, а потом сдавал: просто он призывал своих сторонников голосовать на участках, а Байден по почте. Голоса с участков обычно считали быстрее.
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1k
флоМастер 6 часов назад
Автор, ты в том же самом гугле прогули систему выборов в США, голосов народных ты можешь собрать хоть 99,9% , но есть выборщики - это уже немного другая история. Клинтон забрала голоса Американцев в 2016, Трамп - выборщиков...
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26k
Slonyash 6 часов назад
Акуенная у них там демократия, еще Марк Твен писал.

Акуенная у них там демократия, еще Марк Твен писал.
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37k
мурзилка009-1 8 часов назад
СТАБИЛЬНОСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!...
СТАБИЛЬНОСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!...
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21k
Slawa49 мурзилка009-1 7 часов назад
ну как же хохлу и путина не вставить))))))))))))
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11k
Вася Александрович Slawa49 Час назад
Дык тут и без хохлов всё ясно.
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5k
B0n 8 часов назад
Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
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722
Irma Bayer B0n 3 часа назад
Если Байден возьмет Неваду, он выиграл 100%. А также как заявил правильно гражданин сверху, республиканцы перлись на пункты голосования (и обмена вирусом), а демократы по почте в основном. Так что их голоса еще подсчитывают, а вот Трампу уже много не светит...
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1k
val 8 часов назад
Other races in VirginiaSenateHouseInitiatives
Select a County
Richmond
Norfolk
13 electoral votes at stake
CANDIDATE VOTES PCT.

Joe Biden(D)
2,337,230 54%

Donald Trump*(R)
1,927,597 44.54%
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36k
Антон val 3 часа назад
Что бля?
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17k
Vital Idol 9 часов назад
Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
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180k
MASK 9 часов назад
Скоро : )))
Скоро : )))
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3k
Mike Snow MASK 2 часа назад
магазин сними... и... мушку спили...
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−116
Максим 9 часов назад
Россияне так переживают за выборами в сша, с таким интересом наблюдают кто победит потому что в своей стране нет никакой давно интриги, результаты выборов всем известны еще задолго до выборов даже к ванге не ходи
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180k
MASK Максим 9 часов назад
Вы не правы ! В России на выборах тоже разгорается ожесточенная борьба между претендентами. )))
Вы не правы ! В России на выборах тоже разгорается ожесточенная борьба между претендентами. )))
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11k
Вася Александрович MASK Час назад
Прям Mortal Kombat какой-то.
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26k
a.fey 10 часов назад
Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
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