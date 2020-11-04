Скриншот с гугловской трансляции результатов выборов в США.
Для тех, кто не врубились: в штате Вирджиния после подсчета 18% голосов уверенно лидирует Трамп, опережая Байдена более чем на 20%. Но Гугл приписал победу в этом штате Байдену! И голоса выборщиков этого штата тоже уже записаны на Байдена. Чудеса, да и только.
×
Аналогичная картина на сайте "Фокс Ньюс": Трамп набрал в Вирджинии на 18% больше голосов, но победил в этом штате почему-то Байден.
Чует мое сердце, что эти выборы могут закончится грандиозным шухером, так как проигравшая сторона наверняка откажется признавать результаты. А что будет дальше - можно только гадать.
ЗЫ. Чудеса продолжаются! Штат Род-Айленд, в котором, как и в Вирджинии, лидирует Трамп, тоже уже записан на Байдена.
Чует мое сердце, что эти выборы могут закончится грандиозным шухером, так как проигравшая сторона наверняка откажется признавать результаты. А что будет дальше - можно только гадать.
ЗЫ. Чудеса продолжаются! Штат Род-Айленд, в котором, как и в Вирджинии, лидирует Трамп, тоже уже записан на Байдена.
Источник:
Ссылки по теме:
- Нелегальные мигранты перелезают через трамповскую стену с помощью веревочной лестницы
- Как выглядит Хэллоуин глазами врачей: каждому - по тыкве
- Эта тиктокерша сводит с ума пользователей сети качая головой и стоя милые рожицы: видео
- Авиакомпания "унизила и смутила" модель из Playboy
- В США хитрые преступники похитили из аэропорта брендовых вещей на 6 млн долларов
Метки: Чудеса в решете приколы сша
70
Понравилось70
Новости партнёров
Загрузка...
Если в России поменяется президент, то он начнет ставить своих друзей и родных на теплые места, а предыдущих занимающих нужно будет садить тюрьма или - в иммиграцию. Много шухера начнётся. Потому держат его и никому не хочетсяего менять. Его берегут. Он не пьёт и не курит, он бункере сидит...
Select a County
Richmond
Norfolk
13 electoral votes at stake
CANDIDATE VOTES PCT.
Joe Biden(D)
2,337,230 54%
Donald Trump*(R)
1,927,597 44.54%