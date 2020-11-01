С чего начинается предательство?

Возможно, текст получится несколько разрозненный, но к самому концу, обещаем, все будет понятно. Начать стоит с того, что ко мне обратился мой старый боевой камрад по играм от «Варгейминга», а по совместительству крутой моделист. И прислал фотографии.
Я, если честно, был в шоке. Все могу понять, наверное, много повидал все-таки, видел разное и в ассортименте. Но то, что здесь, в мою голову не укладывается совершенно.
Это, простите, Волгоград. Это музей-диорама. Музей в городе-герое, городе воинской славы.
Очень сложно сказать, как надо относиться к тому, что советская техника выкрашена в «дункельграу», цвет, в который красили технику в Вермахте.
Где-то там, в аду, слышатся бурные аплодисменты и крики: «Гут, руссише, зер гут!»
Это, простите, Волгоград. Это музей-диорама. Музей в городе-герое, городе воинской славы.
Очень сложно сказать, как надо относиться к тому, что советская техника выкрашена в «дункельграу», цвет, в который красили технику в Вермахте.
Где-то там, в аду, слышатся бурные аплодисменты и крики: «Гут, руссише, зер гут!»
Можно понять, если это Малая Приваловка. Где нет нормального строительного магазина, нет специалистов, нет бюджета, ничего нет. Где скинулись и покрасили тем, чем было.
Это Волгоград. Бывший Сталинград.
А Сталинград упоминается пока еще в учебниках истории по всему миру. В Сталинграде такое свинство вряд ли бы допустили.
Можно объяснять чем угодно, как угодно оправдывать действия администрации музея, но налицо вопиющее наплевательское отношение к своей работе.
Дементьев Алексей Владимирович — директор музея-заповедника.
Иванюк Сергей Александрович — заместитель директора по научно-музейной и образовательной деятельности.
Алёхин Андрей Михайлович — заместитель директора по техническому обслуживанию.
Несомненно, что это достойнейшие, культурные и образованные люди. Любящие свою работу, бережно относящиеся к истории Великой Отечественной войны, образцовые граждане.
Но советская техника в руководимом ими музее выкрашена в цвет немецко-фашистских войск.
Конечно, можно было бы сказать, что эти танк, броневик и «Катюша» символизируют захваченные немцами и все прочее, но… рядом стоят советские машины, выкрашенные в правильный цвет.
Это позор.
Это Волгоград. Бывший Сталинград.
А Сталинград упоминается пока еще в учебниках истории по всему миру. В Сталинграде такое свинство вряд ли бы допустили.
Можно объяснять чем угодно, как угодно оправдывать действия администрации музея, но налицо вопиющее наплевательское отношение к своей работе.
Дементьев Алексей Владимирович — директор музея-заповедника.
Иванюк Сергей Александрович — заместитель директора по научно-музейной и образовательной деятельности.
Алёхин Андрей Михайлович — заместитель директора по техническому обслуживанию.
Несомненно, что это достойнейшие, культурные и образованные люди. Любящие свою работу, бережно относящиеся к истории Великой Отечественной войны, образцовые граждане.
Но советская техника в руководимом ими музее выкрашена в цвет немецко-фашистских войск.
Конечно, можно было бы сказать, что эти танк, броневик и «Катюша» символизируют захваченные немцами и все прочее, но… рядом стоят советские машины, выкрашенные в правильный цвет.
Это позор.
×
Это всероссийское позорище в исполнении некомпетентных и равнодушных людей. Ведь если эти люди не знают, в какой цвет надо красить какую технику (боже, их всего ДВА, Андрей Владимирович, ДВА!!!), что они вообще делают в этом музее?
Как я понимаю, они и правда не в курсе. Великие специалисты нашего времени. А мы удивляемся. И удивляемся тому, что в городе Волгограде всех все устраивает. Администрацию города, администрацию района, военно-исторические общества…
Возмутились только моделисты, община которых в Волгограде очень сильна. Нашли в своих рядах человека, у которого есть знакомый журналист. Сделали фото. Дали свою оценку происходящему. Оценка непечатная, но очень жизненная.
Но главное – в таком городе, как Волгоград, все молчат и делают вид, что так и должно быть.
Как я понимаю, они и правда не в курсе. Великие специалисты нашего времени. А мы удивляемся. И удивляемся тому, что в городе Волгограде всех все устраивает. Администрацию города, администрацию района, военно-исторические общества…
Возмутились только моделисты, община которых в Волгограде очень сильна. Нашли в своих рядах человека, у которого есть знакомый журналист. Сделали фото. Дали свою оценку происходящему. Оценка непечатная, но очень жизненная.
Но главное – в таком городе, как Волгоград, все молчат и делают вид, что так и должно быть.
Многие скажут: да что там, каждый год на плакатах такое творится… И будут правы. На плакатах действительно абсолютный беспредел, причем по всей стране. И Волгоград тоже оказывался в центре скандалов, связанных с размещением того, что сейчас, возможно, попадет под реабилитацию фашизма.
Очень хочется донести вот такую мысль: переписывание истории не обязательно должно быть таким, как на Украине. Где за какие-то 10-15 лет подняли головы последователи недобитых бандеровцев.
Мы осуждаем и гневно критикуем украинских фанатиков фашизма. И делаем это совершенно справедливо и осознанно, запрещаем демонстрацию символики фашизма, но…
Но сами мягко, без криков «зиг хайль», тоже позволяем переписать историю. Красим танки в цвет противника, например.
Мало?
Вот еще пример. Уже не Волгоград. Воронеж. Снимки ночные, но просто взял свои, делал недавно. Вот тоже музей-диорама. Возле него тоже размещена техника разных лет, не только времен Великой Отечественной.
Вас ничего не смущает?
Лично меня смущает отсутствие красных звезд на машинах. Их нет. Скромно так зарисованы. Не знаю, по чьему указанию, не знаю, кто исполнял, но звезды были зарисованы давно и больше не появлялись. Наверное, у музея нет денег на литровую баночку краски соответствующего цвета. Откуда в бюджете музея города-миллионника возьмутся 100 рублей на краску, правильно? Кризис в стране…
Две разновидности реабилитации фашизма. Первый, украинский, – это открытая демонстрация всего, что было на фото. В целом – плевок в лицо мировому сообществу, не раз осудившему фашизм и нацизм и проклявшему преступников на веки вечные.
Это мы понимаем, поддерживаем, одобряем. Это подло.
А сами? А сами поступаем не подло, нет. Подленько.
Краска не та? Ой, да ладно, ну что, все специалисты вокруг? Звезды? Нет, звезды на башнях – это наследие тоталитарного режима Сталина. Как там сказала наша дипломат Захарова, за откровенно недипломатичные высказывания которой не так давно извинялись и Лавров, и Путин?..
"Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой".
То есть сталинизм для многих сегодня хуже нацизма. Это факт. Просто многих сегодняшних «повелителей» отправили бы в лагеря при Сталине в самом лучшем случае. И этот призрак довлеет над многими умами и умишками.
Потому – нет красным звездам на танках-памятниках. Нет красному флагу и красному банту. Можно обойтись «георгиевской» лентой. Она совершенно непонятна как символ, она новодел, но намного лучше, чем любой символ красного цвета.
И пихают ее теперь куда можно и куда нельзя. Но это отдельная тема.
И дальше – обезличивание. Запрет на технике у реконструкторов размещать символику. Не нужна. Надо быть… Надо быть. Просто.
Потому у нас все эти представления реконструкторов превращаются в некое отвлеченное сражение зеленых и серых солдатиков. И зеленых и серых танков, и бронемашин. Не надо крестов. Крест – это тоже пропаганда фашизма.
Мало?
Вот еще пример. Уже не Волгоград. Воронеж. Снимки ночные, но просто взял свои, делал недавно. Вот тоже музей-диорама. Возле него тоже размещена техника разных лет, не только времен Великой Отечественной.
Вас ничего не смущает?
Лично меня смущает отсутствие красных звезд на машинах. Их нет. Скромно так зарисованы. Не знаю, по чьему указанию, не знаю, кто исполнял, но звезды были зарисованы давно и больше не появлялись. Наверное, у музея нет денег на литровую баночку краски соответствующего цвета. Откуда в бюджете музея города-миллионника возьмутся 100 рублей на краску, правильно? Кризис в стране…
Две разновидности реабилитации фашизма. Первый, украинский, – это открытая демонстрация всего, что было на фото. В целом – плевок в лицо мировому сообществу, не раз осудившему фашизм и нацизм и проклявшему преступников на веки вечные.
Это мы понимаем, поддерживаем, одобряем. Это подло.
А сами? А сами поступаем не подло, нет. Подленько.
Краска не та? Ой, да ладно, ну что, все специалисты вокруг? Звезды? Нет, звезды на башнях – это наследие тоталитарного режима Сталина. Как там сказала наша дипломат Захарова, за откровенно недипломатичные высказывания которой не так давно извинялись и Лавров, и Путин?..
"Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой".
То есть сталинизм для многих сегодня хуже нацизма. Это факт. Просто многих сегодняшних «повелителей» отправили бы в лагеря при Сталине в самом лучшем случае. И этот призрак довлеет над многими умами и умишками.
Потому – нет красным звездам на танках-памятниках. Нет красному флагу и красному банту. Можно обойтись «георгиевской» лентой. Она совершенно непонятна как символ, она новодел, но намного лучше, чем любой символ красного цвета.
И пихают ее теперь куда можно и куда нельзя. Но это отдельная тема.
И дальше – обезличивание. Запрет на технике у реконструкторов размещать символику. Не нужна. Надо быть… Надо быть. Просто.
Потому у нас все эти представления реконструкторов превращаются в некое отвлеченное сражение зеленых и серых солдатиков. И зеленых и серых танков, и бронемашин. Не надо крестов. Крест – это тоже пропаганда фашизма.
Хотя немцы, забитые и затравленные немцы, которых слово «нацизм» приводит в ужас, почему-то вполне себе рисуют кресты (немного отличные от вермахтовских) на башнях танков. В стране, где за пропаганду нацизма можно сесть.
Обезличивание. Какие-то наши солдаты воюют с какими-то не нашими. Бред, бороться надо не с крестами на башнях, а со свастикой в головах. Но это надо умно делать, а у нас могут только штраф наложить. Как с масками. Хоть половую тряпку намотай, но чтобы на лице болталось чего-то.
И потому почти никого не удивил разворот игры в исполнении нашего РВИО в Бородино, когда немцы защищали Москву от идущих в атаку советских солдат.
«Сталинизм хуже гитлеризма» — страшно. По-настоящему страшно. Потому что вслед за этим, вслед за отменой красных звезд, красных флагов, победной символики на шествиях БП, за этим вот и ползет обеление нацизма. Вопреки принятой Конституции, вопреки здравому смыслу.
Пренебрежение прошлым. Несмотря на то, что «кто не помнит прошлого – недостоин будущего».
А ведь так и идет.
Обезличивание. Какие-то наши солдаты воюют с какими-то не нашими. Бред, бороться надо не с крестами на башнях, а со свастикой в головах. Но это надо умно делать, а у нас могут только штраф наложить. Как с масками. Хоть половую тряпку намотай, но чтобы на лице болталось чего-то.
И потому почти никого не удивил разворот игры в исполнении нашего РВИО в Бородино, когда немцы защищали Москву от идущих в атаку советских солдат.
«Сталинизм хуже гитлеризма» — страшно. По-настоящему страшно. Потому что вслед за этим, вслед за отменой красных звезд, красных флагов, победной символики на шествиях БП, за этим вот и ползет обеление нацизма. Вопреки принятой Конституции, вопреки здравому смыслу.
Пренебрежение прошлым. Несмотря на то, что «кто не помнит прошлого – недостоин будущего».
А ведь так и идет.
Не зная, что и как было тогда, сегодня многие просто плюют на события тех лет. Да еще добавляют Мединские и Захаровы.
И мы придем. К победе. Правда, победа будет несколько иная.
И мы придем. К победе. Правда, победа будет несколько иная.
Я приведу еще один пример из прошлого Воронежа. Был в городе, как раз там, где сейчас диорама, вот такой памятник. Своеобразный.
В огромном напряжении солдат ломал на колене свастику.
Памятника нет. Давно нет. Снесли. Мотивация: негоже солдату на колене со свастикой. Хотя, скорее всего, просто хотели застроить вкусный кусок земли. Сегодня памятник, скорее всего, тоже не выжил бы. Как же, там свастика… запрещено.
В огромном напряжении солдат ломал на колене свастику.
Памятника нет. Давно нет. Снесли. Мотивация: негоже солдату на колене со свастикой. Хотя, скорее всего, просто хотели застроить вкусный кусок земли. Сегодня памятник, скорее всего, тоже не выжил бы. Как же, там свастика… запрещено.
Хотя при чем тут поза, скажите на милость? Вот, в Ростовской области памятник…
Творящийся карнавал идиотизма просто умиляет. Запретили свастику – и всё, все стали примерными и понимающими гражданами. Понимающими, что нацизм – это зло. Замалевали где только можно, раздали штрафы, написали победные реляции.
Занавес.
А в интернете просто как тараканы множатся группы и сайты поклонников вермахта, люфтваффе, кригсмарине. Где Хартман – герой, не сломленный совковой кровавой кликой. Лучший из лучших. Но о нацизме в интернете мы поговорим отдельно.
Все, что так тихо происходит у нас, уже даже не настораживает. Начинаешь понимать, что это звенья одной цепи. Красивого такого плана.
Через пять лет не станет ветеранов. Вообще. Совсем. Они уйдут все. Останутся ряженые. Реконструкторы ветеранов. Можем и до такого докатиться, а почему нет, если сейчас на парадах присутствуют некие организмы, увешанные побрякушками в лучшем случае. В худшем – ворованными наградами.
И покровительствует этому всему Его Величество Равнодушие.
Да ладно… Подумаешь… Краска не та… Развелось специалистов… Любителей красных звезд на башнях и Сталина. Хватит. Не 1937 год. У нас свобода и демократия.
Можно уравнять всех. Сторонников коммунистического режима, сторонников национал-социализма. А заодно «понять и простить» ОУН-УПА (запрещена в России), «лесных братьев», власовцев, украинских и татарских коллаборационистов и весь сегодняшний неонацизм.
А заодно можно подумать о правомерности присоединения Калининграда, Курил, южной части Сахалина. Как полученных в результате неправедной войны.
Многие скажут: нагнетаете. Перебор.
Нет. Не перебор. Как алкоголизм и преступления начинаются с одной рюмочки, так предательство своих предков в частности и прошлого страны в целом — с закрашенной звездочки и баннера с фашистами на 9 Мая.
Всё к тому идет.
Творящийся карнавал идиотизма просто умиляет. Запретили свастику – и всё, все стали примерными и понимающими гражданами. Понимающими, что нацизм – это зло. Замалевали где только можно, раздали штрафы, написали победные реляции.
Занавес.
А в интернете просто как тараканы множатся группы и сайты поклонников вермахта, люфтваффе, кригсмарине. Где Хартман – герой, не сломленный совковой кровавой кликой. Лучший из лучших. Но о нацизме в интернете мы поговорим отдельно.
Все, что так тихо происходит у нас, уже даже не настораживает. Начинаешь понимать, что это звенья одной цепи. Красивого такого плана.
Через пять лет не станет ветеранов. Вообще. Совсем. Они уйдут все. Останутся ряженые. Реконструкторы ветеранов. Можем и до такого докатиться, а почему нет, если сейчас на парадах присутствуют некие организмы, увешанные побрякушками в лучшем случае. В худшем – ворованными наградами.
И покровительствует этому всему Его Величество Равнодушие.
Да ладно… Подумаешь… Краска не та… Развелось специалистов… Любителей красных звезд на башнях и Сталина. Хватит. Не 1937 год. У нас свобода и демократия.
Можно уравнять всех. Сторонников коммунистического режима, сторонников национал-социализма. А заодно «понять и простить» ОУН-УПА (запрещена в России), «лесных братьев», власовцев, украинских и татарских коллаборационистов и весь сегодняшний неонацизм.
А заодно можно подумать о правомерности присоединения Калининграда, Курил, южной части Сахалина. Как полученных в результате неправедной войны.
Многие скажут: нагнетаете. Перебор.
Нет. Не перебор. Как алкоголизм и преступления начинаются с одной рюмочки, так предательство своих предков в частности и прошлого страны в целом — с закрашенной звездочки и баннера с фашистами на 9 Мая.
Всё к тому идет.
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Метки: мнение память равнодушее
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А вы все про танчики покрашенные не в тот цвет.
Российские нувориши очень боятся, что популяризация советской символики повлечет за собой и популяризацию коммунистических идей. Вплоть до идеи "Экспроприировать экспроприаторов", т.е. отобрать у богатеев незаконно присвоенное ими народное добро.
Отсюда и бешеные попытки опорочить и советский социалистический строй, и все, что с ним связано. Включая красные флаги, советские звезды и генераллисимуса тов. Сталина, сумевшим организовать эффективную оборону страны, а потом и привести Красную Армию к победе на фашизмом.
Все просто - за свои деньги боятся.
В тему. Есть у нас парк победы, в котором стоят техника, орудия времен войны. В 90е это все потихоньку ржавело, а потом дали приказ все это привести в порядок. Техника лет 10 потом сияла ярко салатным цветом
Сейчас, слава богу, рядом музей построили, технику в нормальный цвет покрасили, звезды, гвардейские значки, таблички с описанием...
Опознавательный знак соединения (части) представляет собой рисунок геометрической фигуры в виде круга, квадрата, прямоугольника, ромба, треугольника и других фигур,но так как это экспонаты,то на них знаков соединения нет, и красные звезды не предусмотрены.