С чего начинается предательство?

Но сами мягко, без криков «зиг хайль», тоже позволяем переписать историю. Красим танки в цвет противника, например.

Мало?

Вот еще пример. Уже не Волгоград. Воронеж. Снимки ночные, но просто взял свои, делал недавно. Вот тоже музей-диорама. Возле него тоже размещена техника разных лет, не только времен Великой Отечественной.

Вас ничего не смущает?

Лично меня смущает отсутствие красных звезд на машинах. Их нет. Скромно так зарисованы. Не знаю, по чьему указанию, не знаю, кто исполнял, но звезды были зарисованы давно и больше не появлялись. Наверное, у музея нет денег на литровую баночку краски соответствующего цвета. Откуда в бюджете музея города-миллионника возьмутся 100 рублей на краску, правильно? Кризис в стране…

Две разновидности реабилитации фашизма. Первый, украинский, – это открытая демонстрация всего, что было на фото. В целом – плевок в лицо мировому сообществу, не раз осудившему фашизм и нацизм и проклявшему преступников на веки вечные.

Это мы понимаем, поддерживаем, одобряем. Это подло.

А сами? А сами поступаем не подло, нет. Подленько.

Краска не та? Ой, да ладно, ну что, все специалисты вокруг? Звезды? Нет, звезды на башнях – это наследие тоталитарного режима Сталина. Как там сказала наша дипломат Захарова, за откровенно недипломатичные высказывания которой не так давно извинялись и Лавров, и Путин?..

"Руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой".

То есть сталинизм для многих сегодня хуже нацизма. Это факт. Просто многих сегодняшних «повелителей» отправили бы в лагеря при Сталине в самом лучшем случае. И этот призрак довлеет над многими умами и умишками.

Потому – нет красным звездам на танках-памятниках. Нет красному флагу и красному банту. Можно обойтись «георгиевской» лентой. Она совершенно непонятна как символ, она новодел, но намного лучше, чем любой символ красного цвета.

И пихают ее теперь куда можно и куда нельзя. Но это отдельная тема.

И дальше – обезличивание. Запрет на технике у реконструкторов размещать символику. Не нужна. Надо быть… Надо быть. Просто.

Потому у нас все эти представления реконструкторов превращаются в некое отвлеченное сражение зеленых и серых солдатиков. И зеленых и серых танков, и бронемашин. Не надо крестов. Крест – это тоже пропаганда фашизма.