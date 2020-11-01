FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник... 17 крутых вещей из прошлого 17  крутых вещей из прошлого Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов Мошенники продали врачу «лампу Аладдина» за 42 тысячи долларов На 91 году скончался Шон Коннери На 91 году скончался Шон Коннери 15 любопытных совпадений, в которые сложно поверить 15 любопытных совпадений, в которые сложно поверить Вот те нате, хрен в томате Вот те нате, хрен в томате Оказывается японцы не коренные жители Японии Оказывается японцы не коренные жители Японии Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Почему перец "болгарский"? Почему перец "болгарский"? 16 приятных мелочей, которые должны быть в каждом городе 16 приятных мелочей, которые должны быть в каждом городе Люди и лица Люди и лица 31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов 31 октября 1922 года, родился Анатолий Дмитриевич Папанов Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли... Зомби XX века: как целую страну несколько десятилетий терроризировали страшные «эскадроны смерти» Зомби XX века: как целую страну несколько десятилетий... С чего начинается предательство? С чего начинается предательство? Забавные и увлекательные фото, которые не только зарядят позитивом, но и расскажут нечто новое Забавные и увлекательные фото, которые не только зарядят... Красиво и мрачно: Tony Sart и его фэнтези-искусство Красиво и мрачно: Tony Sart и его фэнтези-искусство Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых» породах собак Брахицефалия: Мука длиною в жизнь. Правда о всех «плоскомордых»... Фотоподборка Фотоподборка
С чего начинается предательство?

С чего начинается предательство? (13 фото)

Автор:
01 ноября 2020 14:08
Метки: мнение   память   равнодушее   
1310
13
Возможно, текст получится несколько разрозненный, но к самому концу, обещаем, все будет понятно. Начать стоит с того, что ко мне обратился мой старый боевой камрад по играм от «Варгейминга», а по совместительству крутой моделист. И прислал фотографии.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: мнение   память   равнодушее   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
VL Час назад
А что это за [мат] наминусили? Словами ума нет автору возразить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
434
Evita VL 53 минуты назад
Глупо возражать на очевидные факты. Кстати, о предательстве. За всю свою жизнь я ни разу не видела, что бы русскоязычные у нас в Латвии у себя в машинах вешали ленточки цвета нынешнего латвийского флага. Гвардейсие/Георгиевские - да, это святое. В 1991 году большинство из них было за Союз, с негодованием и презрением смотрело на националистические и сепаратистские оргии. С какого перепуга они и мы, их дети, должны предавать свои ценности и свою большую Родину? В отличие от местных нациков и тому подобной публики, что с лёгкостью перекрасились и с присущим им фанатизмом ударились в привычное им дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
633
Арам Текнеджян 3 минуты назад
Афтар, слишком много эмоций по поводу незначительной ху@ни. Та война сейчас лишь повод для урапатриотизма. И всем на всё насрать. Какой там был цвет на танках, кто и в каких касках на баннерах. Просто насрать. А потому что слишком долго мусолили тему той войны. Та война в российской пропаганде уже давно стала идеологическим символом, а не историческим событием. Ибо историю ИЗУЧАЮТ, а идеологию ДЕЛАЮТ. И нет в нашей стране истории 2МВ, а есть набор мифов, лозунгов и сказок, которые называются ВОВ. А в сказках и мифах цвет танка самая малозначительная деталь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
kazakh 4 минуты назад
Нацизм и фашизм процветает именно в Рашке. Об этом подумайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Николай 7 минут назад
Аффтар все п.р.о.б.а.л.и уже давно и в ответ на то, что женщина должна быть хорошей матерью и доброй женой, бабы уже давно пишут, что "ваша воинская обязанность никому не нужна".

А вы все про танчики покрашенные не в тот цвет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вадим Игнатьев 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−162
Васек повесил трубача 14 минут назад
В 1917 году Россия была оккупирована мировой закулисой в лице жидо-коммунистов и их интернациональных пособников. Те, кто добровольно пошли на службу красным оккупантам - это и есть предатели. Так с чего там предательство начинается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
Атомный Крот 21 минуту назад
Этому явлению давно дано объяснение. И оно - называется "капитализм".

Российские нувориши очень боятся, что популяризация советской символики повлечет за собой и популяризацию коммунистических идей. Вплоть до идеи "Экспроприировать экспроприаторов", т.е. отобрать у богатеев незаконно присвоенное ими народное добро.

Отсюда и бешеные попытки опорочить и советский социалистический строй, и все, что с ним связано. Включая красные флаги, советские звезды и генераллисимуса тов. Сталина, сумевшим организовать эффективную оборону страны, а потом и привести Красную Армию к победе на фашизмом.

Все просто - за свои деньги боятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
Атомный Крот 20 минут назад
Генералиссимуса тов. Сталина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 24 минуты назад
Танки не в тот цвет выкрасили, подумаешь. Ужас-ужас. А то, что Хрущев переименовал знаменитый Сталинград в сраный Волгоград, автора не смущает? Во всех учебниках истории город известен именно как Сталинград.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей Полчаса назад
На самом деле, в наше время основная работа по защите истории и правды лежит на плечах родителей. Мы обязаны объяснять своим детям нашу историю. Мы обязаны научить их уважать память о тех, благодаря кому мы сейчас живем. Мы обязаны подготовить их к тому, что в течении всей жизни они будут сталкиваться с попытками оболгать и унизить нашу историю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−52
Андрей Аксаментов Полчаса назад
В Германии был национализм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Макар Андрей Аксаментов 13 минут назад
Национал- социализм, если быть точнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mtonaka Полчаса назад
Автор ищет "зраду" там, где её нет! Это похоже на спор идиотов, об отличии цветов георгиевской ленты от гвардейской...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 47 минут назад
Кто тендер выиграл,тот и покрасил.На хрена ему вникать в исторические тонкости? Главное чтобы была зелёная и подешевле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 54 минуты назад
Что за кресты там немцы рисуют на современных танках? Плагиат.
Что за кресты там немцы рисуют на современных танках? Плагиат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
бат св Час назад
А это не немцы а вообще какие то мужики в американском шлеме, в американской форме и с карабином М1.
А это не немцы а вообще какие то мужики в американском шлеме, в американской форме и с карабином М1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Старичок Час назад
пока на 9Мая Парад Победы будет проходить мимо задрапированого Мавзолея, сплошь и рядом будет повтряться описанное автором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд Час назад
Еще лет 30-40 и умрут последние советские люди. И если дела будут идти таким образом, Россия окончательно превратится в страну Коль из Уренгоя. Безродных космополитов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
Обратная сторона Луны Час назад
С одной стороны - правильно, с другой стороны - это обычное рас#издяйство и коекакерство. Не только на плакатах ВОВ, на стройке, в медицине, госслужбе.....

В тему. Есть у нас парк победы, в котором стоят техника, орудия времен войны. В 90е это все потихоньку ржавело, а потом дали приказ все это привести в порядок. Техника лет 10 потом сияла ярко салатным цветом


Сейчас, слава богу, рядом музей построили, технику в нормальный цвет покрасили, звезды, гвардейские значки, таблички с описанием...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
бат св Час назад
так все как надо, окраска зеленая, цифры условного номера 20х40 см нанесены белой краской.
Опознавательный знак соединения (части) представляет собой рисунок геометрической фигуры в виде круга, квадрата, прямоугольника, ромба, треугольника и других фигур,но так как это экспонаты,то на них знаков соединения нет, и красные звезды не предусмотрены.
так все как надо, окраска зеленая, цифры условного номера 20х40 см нанесены белой краской. Опознавательный знак соединения (части) представляет собой рисунок геометрической фигуры в виде круга, квадрата, прямоугольника, ромба, треугольника и других фигур,но так как это экспонаты,то на них знаков соединения нет, и красные звезды не предусмотрены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Васёк Л. Час назад
Плюсанул автору, ибо согласен с ним на 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
932
akurys 2 часа назад
Окно Овертона... Вот и все объяснение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz akurys Час назад
Что же так мелко? Бери план Даллеса сразу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM akurys Час назад
Окно Овертона для реванша фашистов и их прихвостней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) "Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах "Меня рвать тянет!": Жириновский эмоционально высказался о ЕР и фальсификациях на выборах Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе Когда это стало нормальным? В сети пользователи оправдали парочку, занявшуюся сексом во дворе Символ трагедии и памяти: В Бейруте создали статую девушки Символ трагедии и памяти: В Бейруте создали статую девушки Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих Лукашенко сменил тактику в отношении протестующих В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин» В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин»
zaCCCPanec

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

327300



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта на сходку. Что происходило за кадром
1
32
После премьеры фильма " Воры в законе" местный "авторитет" пригласил Валентина Гафта...
В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
0
290
В Москве у посольства Франции начались жесткие задержания мусульман
﻿
Набирающие популярность
Что такое шовинизм простыми словами? 6 видов шофинизма
0
13
Что такое шовинизм простыми словами? 6 видов шофинизма
Главные премьеры 2020
0
10
Главные премьеры 2020
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикольные#картинки#смешные#девушки#gif#коронавирус#питер#путешествия
#факты#история#животные#люди#СССР#красота#комментарии#коты#позитив#страницы истории
#юмор#прикол#познавательно#природа#на различный вкус#подборка#россия#настроение#психология#сша

На что жалуетесь?

Вернуться