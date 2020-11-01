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Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов

Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 05:56
Метки: Соблюдать   масочный режим   удар   
661
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Житель Петербурга пожаловался в соцсетях, что его избили в трамвае, когда он подходил к пассажирам без маски и указывал на несоблюдение масочного режима. Произошедшее он снял на видео.
Об этом житель северной столицы рассказал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Он опубликовал видео своего избиения и пожаловался на пассажиров.

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Метки: Соблюдать   масочный режим   удар   
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7k
Кыся 4 часа назад
Довы*бывался. Ну и правильно.
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6k
Сгусток позитива 2 минуты назад
"его избили в трамвае, когда он подходил к пассажирам без маски и указывал"
вот и правильно что тебе напихали, придурок, указывать он еще посторонним собрался.
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256
palkatootaja 10 минут назад
Мало дали, нужно было такому чмырю, "павлику морозову" с ноги ещё прописать всем посажирам! Мужик который втащил по еблету красава!
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213
.. 36 минут назад
еще один долбойоб-активист, кто ему право дал проводить свои вылазки и провоцировать людей?! мало получил этот мудак
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4k
Vallek 37 минут назад
пусть лучше обочечников ловит и коррупционеров
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29k
Азат Баширов 50 минут назад
Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов
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13k
Александр Н. Час назад
Сразу видно - культурная столица. Даже на йух никто не послал.
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227
Иван Александр Н. 45 минут назад
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296
Человек в железной маске 2 часа назад
А почему у авторов аватары без масок? Куда смотрит администрация фишек?
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39k
Максим Т. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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169
1izbrain 3 часа назад
Долбо*б
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44k
Albert GER 3 часа назад
ипанутые эти блохеры)))

кстати вчера получился эксперимент. случайно.
я выпил вина. но мне оказалось мало.
пошел в магазин за добавкой.
ближайший ко мне - руссеншоп за углом.
девки там уже на морду знакомые.
перед магазином вспомнил за маску. забыл дома. обычно всегда одеваю.
зашол так. свитер на морду поднял. у нас по закону так тоже можно...
на кассе при расчете предложил копейки, шоб округлить.
продавщица угорает:
- шо ты там бормочешь в воротник. покаж морду и скажи внятно!

как в Союзе побывал))) прикольная деваха. поржали. она даже знает как меня зовут, к моему удивлению.

то есть - мне с юмором напомнили за маску. с них это требуют.
я с юмором это понял.
и все довольны.

если б какой-то иплан из клиентов начал вопросы задавать, то б ...
в общем нехорошо бы кончилось...
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913
Шурман Albert GER Полчаса назад
Было тоже самое но забегал за сигаретами , спросил без маски войду они мне говорят да заходи нам все равно а вот если полиция увидит сам будешь обмазываться
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44k
Albert GER Шурман 20 минут назад
10 ойро стоит это у нас.
в принципе. и не дорого.
но мне сам принцип важен - по закону надо носить= носим.
ну... вот вчера нарушил закон. я криминальный тип

шо стоит у вас?
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913
Шурман Albert GER 13 минут назад
У нас от 50 евро и до 250ти если много нарушений то в суд . Маска в магазине стоит 50 центов , недавно был у зубного и забыл маску а мне еще нужно было в магазин заехать и после за детьми в школу , захожу в магазин прикрываюсь водолазкой мне охранник говорит иди на рецепшен и купи маску , пришлось покупать . Приезжаю за детьми в школу а там на проходной просто так дают эти маски :))) У меня в машине зеркало заднего превратилось в гирлянду , 4 маски весит :) Мы всю эту неделю были на море и я ни одного человека не увидел в маске
Да и я неделю их не носил :)
У нас от 50 евро и до 250ти если много нарушений то в суд . Маска в магазине стоит 50 центов , недавно был у зубного и забыл маску а мне еще нужно было в магазин заехать и после за детьми в школу , захожу в магазин прикрываюсь водолазкой мне охранник говорит иди на рецепшен и купи маску , пришлось покупать . Приезжаю за детьми в школу а там на проходной просто так дают эти маски :))) У меня в машине зеркало заднего превратилось в гирлянду , 4 маски весит :) Мы всю эту неделю были на море и я ни одного человека не увидел в маске Да и я неделю их не носил :)
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8k
Иван Акимов 3 часа назад
Ходил и выпрашивал пиндюлей. Его мечта сбылась!
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9k
Сережа Иван Акимов 2 часа назад
Мазохист.
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12k
Алексей 3 часа назад
Просто не надо доводить ситуацию до абсурда...
"веришь в маску" - твое дело, не веришь - тоже твое решение.
Я "не верю", т.к. знаю ее профильное назначение, ввиду соответствующего образования.
На днях подошел к кассе самообслуживания в гипере, в котором закупаюсь именно по причине наличия таковых касс (если я не из секты масочников, это не означвет, что я идиот... адекватные меры мне не чужды).
Так ко мне подбежал охранник и начал втирать про необходимость маски - это как раз про описание абсурда.
Я ему объяснил, что своим общением он как раз увеличивает риск заражения, который пытается "официально" избежать.
В ответ я услышал - "мы не обслуживвем без масок".
Когда я объяснил ему смысл работы кассы самообслуживания в магазине, ГДЕ ОН РАБОТАЕТ, у него случился когнитивный диссонанс.
"Достоевский пишет релиз..."
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2k
Дмитрий Маликов Алексей 3 часа назад
Верит человек или не верит это всем по барабану, маска не его защищает, а остальных от него. Это не вопрос веры, обязан - носи! Магазинам запрещено обслуживать людей без масок, их штрафуют за это, а то что ты там охраннику втирал, самообслуживание у них или нет, это дело десятое и в случае чего на штрафе никак не скажется.
А блохеру наваляли абсолютно правильно, ибо никто не давал ему право ходить и докапываться до людей, правильно они носят маску или не правильно не его собачье дело. Он не сотрудник полиции и не контролер, если в силу своей "сознательности" начал докапываться до людей, то должен был делать это предельно вежливо, чтобы не получить в жбан, а он синдром вахтера включил, дебил малолетний.
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7k
Шурум-бурум Дмитрий Маликов 2 часа назад
если "маска не его защищает, а остальных", может остальным тогда две надеть?
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2k
Дмитрий Маликов Шурум-бурум 4 минуты назад
Чтобы остальным защитится от таких дебилов из секты "маски не помогают" им придется носить как минимум респиратор 3го класса или противогаз. Если человек носит маску, то значительная часть выдыхаемой влаги содержащей вирус частично остаётся на этой маске, а остальная не разлетается длинным факелом из рта или носа увеличивая площадь заражения. Чтобы это понять положите фантик на стол и сдуйте его сначала без маски, а затем попробуйте в маске, даже самая дерьмовая маска даст вам почувствовать разницу. Для защиты вас от других людей маска малоэффективна, но даже при этом всё равно эффект есть. Маски помогали врачам от вируса чумы, помогают при эпидемиях гриппа. Это многократно доказано эпидемиологами и вирусологами, но всегда находятся свидетели плоской земли которые с пеной у рта и тремя классами образования убеждают всех в обратном, рассказывая случайно ими услышанное про размер вируса и размер ячейки в маске.
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1k
Acid Snake 4 часа назад
Упоротые псины в намордниках уже всех достали. Уже пасти им бесполезными тряпками заткнули, а все тявкать пытаются. Сидеть собаки
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16k
fanatik115 Acid Snake 3 часа назад
не воняй.
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512
Heisenberg 4 часа назад
Ибо не куй из себя бэтмана корчить.Борец за правду и справедливость нашёлся,идиота кусок.Дома жене с тёщей указывай,а не чужим людям.Совсем народ башкой тронулся на почве пандемии.Как с одной,так и с другой стороны.А чел на видео просто еб@нько и хайпожор.
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558
Андрей 4 часа назад
Не нужно никому указывать как беречь здоровье...Не надел чел маску-это его, а не твои проблемы.
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1k
Мистер Фикс 4 часа назад
Блохер забыл, что тут не инет, и писдов можно огрести реальных. Влез не в свое дело - получил. Для контроля есть полиция.
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29k
Volga_34 Мистер Фикс 56 минут назад
А на основании какого Закона полицаи имеют право "контролировать" ношение намордников? Конкретно. С номером, датой опубликования.
Не знаешь? А его НЕТ! Есть тупорылое бессилие власти, спустившие полицаем право творить БЕСПРЕДЕЛ, под свою ответственность, т.е. совершать ПРЕСУПЛЕНИЯ против своих граждан. Местные указивки гауляйтеров сюр. точки зрения имеют ценность туалетной бумаги.
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1k
Мистер Фикс Volga_34 45 минут назад
Когда полиция вас спросит про маску, тогда ей это и расскажете. А заодно и нам, чем дело кончилось.
Скажу так, в Европе тоже нет закона, есть распоряжение канцлера. И маски носят все, нравится им это или нет, а полиция также это контролирует.
Радуйтесь, что у нас ПОКА нет локдауна. В Австрии он начинается со 2 ноября (комендантский час с 20.00 до 6.00)
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453
Soplevich 4 часа назад
Правильно сделали
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