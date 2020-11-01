Житель Петербурга пожаловался в соцсетях, что его избили в трамвае, когда он подходил к пассажирам без маски и указывал на несоблюдение масочного режима. Произошедшее он снял на видео.
Об этом житель северной столицы рассказал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Он опубликовал видео своего избиения и пожаловался на пассажиров.
Об этом житель северной столицы рассказал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Он опубликовал видео своего избиения и пожаловался на пассажиров.
На видео заметно, как мужчина подходит к пассажирам, которые едут в общественном транспорте без масок, и напоминает о штрафе в 5 тыс. рублей за подобное нарушение. Пассажиры реагировали по-разному: некоторые просили его представиться, одна девушка его проигнорировала, а кто-то попросил прекратить съемку.
"...«Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов. и выкинули меня из трамвая на Долгоозерной улице".
"...«Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов. и выкинули меня из трамвая на Долгоозерной улице".
В комментах к посту с видео были разные мнения:
"Елена Данилова
Правильно сделал замечание, а если кондуктор, ей бы тоже перепало, они считают себя здоровыми, сильными, и думают их не коснется ковид.А зря."
"Андрей Александрович
Надзорные органы для этого существуют. Блогерская активность приводит к травматизму🙈"
"Вальдемар Граф
Это не блогер, а просто долб...б"
"Андрей Резаев
С ума сойти, уже людей начали бить просто не за что. Афигеть... Я в шоке"
"...так не расчленили же, согласно традиции. А просто выкинули из трамвая"
..........................
Что скажете по поводу инцидента?!
"Елена Данилова
Правильно сделал замечание, а если кондуктор, ей бы тоже перепало, они считают себя здоровыми, сильными, и думают их не коснется ковид.А зря."
"Андрей Александрович
Надзорные органы для этого существуют. Блогерская активность приводит к травматизму🙈"
"Вальдемар Граф
Это не блогер, а просто долб...б"
"Андрей Резаев
С ума сойти, уже людей начали бить просто не за что. Афигеть... Я в шоке"
"...так не расчленили же, согласно традиции. А просто выкинули из трамвая"
..........................
Что скажете по поводу инцидента?!
Источник:
Ссылки по теме:
- Маска раздора
- "Без перчаток, без маски!": парень снял видео, на котором Малышева нарушает указ Собянина
- "Ты охеревший или че?": сотрудница полиции без средств защиты накричала на посетителя без маски
- Житель Ростовской области чуть не задушил полицейского из-за замечания о маске
- Подростки творчески используют масочный режим для покупки алкоголя
Метки: Соблюдать масочный режим удар
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
вот и правильно что тебе напихали, придурок, указывать он еще посторонним собрался.
кстати вчера получился эксперимент. случайно.
я выпил вина. но мне оказалось мало.
пошел в магазин за добавкой.
ближайший ко мне - руссеншоп за углом.
девки там уже на морду знакомые.
перед магазином вспомнил за маску. забыл дома. обычно всегда одеваю.
зашол так. свитер на морду поднял. у нас по закону так тоже можно...
на кассе при расчете предложил копейки, шоб округлить.
продавщица угорает:
- шо ты там бормочешь в воротник. покаж морду и скажи внятно!
как в Союзе побывал))) прикольная деваха. поржали. она даже знает как меня зовут, к моему удивлению.
то есть - мне с юмором напомнили за маску. с них это требуют.
я с юмором это понял.
и все довольны.
если б какой-то иплан из клиентов начал вопросы задавать, то б ...
в общем нехорошо бы кончилось...
в принципе. и не дорого.
но мне сам принцип важен - по закону надо носить= носим.
ну... вот вчера нарушил закон. я криминальный тип
шо стоит у вас?
"веришь в маску" - твое дело, не веришь - тоже твое решение.
Я "не верю", т.к. знаю ее профильное назначение, ввиду соответствующего образования.
На днях подошел к кассе самообслуживания в гипере, в котором закупаюсь именно по причине наличия таковых касс (если я не из секты масочников, это не означвет, что я идиот... адекватные меры мне не чужды).
Так ко мне подбежал охранник и начал втирать про необходимость маски - это как раз про описание абсурда.
Я ему объяснил, что своим общением он как раз увеличивает риск заражения, который пытается "официально" избежать.
В ответ я услышал - "мы не обслуживвем без масок".
Когда я объяснил ему смысл работы кассы самообслуживания в магазине, ГДЕ ОН РАБОТАЕТ, у него случился когнитивный диссонанс.
"Достоевский пишет релиз..."
А блохеру наваляли абсолютно правильно, ибо никто не давал ему право ходить и докапываться до людей, правильно они носят маску или не правильно не его собачье дело. Он не сотрудник полиции и не контролер, если в силу своей "сознательности" начал докапываться до людей, то должен был делать это предельно вежливо, чтобы не получить в жбан, а он синдром вахтера включил, дебил малолетний.
Не знаешь? А его НЕТ! Есть тупорылое бессилие власти, спустившие полицаем право творить БЕСПРЕДЕЛ, под свою ответственность, т.е. совершать ПРЕСУПЛЕНИЯ против своих граждан. Местные указивки гауляйтеров сюр. точки зрения имеют ценность туалетной бумаги.
Скажу так, в Европе тоже нет закона, есть распоряжение канцлера. И маски носят все, нравится им это или нет, а полиция также это контролирует.
Радуйтесь, что у нас ПОКА нет локдауна. В Австрии он начинается со 2 ноября (комендантский час с 20.00 до 6.00)