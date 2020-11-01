Я просто просил их соблюдать масочный режим. Далее мне нанесли несколько ударов

В комментах к посту с видео были разные мнения:



"Елена Данилова



Правильно сделал замечание, а если кондуктор, ей бы тоже перепало, они считают себя здоровыми, сильными, и думают их не коснется ковид.А зря."

"Андрей Александрович



Надзорные органы для этого существуют. Блогерская активность приводит к травматизму🙈"

"Вальдемар Граф



Это не блогер, а просто долб...б"

"Андрей Резаев



С ума сойти, уже людей начали бить просто не за что. Афигеть... Я в шоке"

"...так не расчленили же, согласно традиции. А просто выкинули из трамвая"



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Что скажете по поводу инцидента?!