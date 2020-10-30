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ТОП лучших стратегий за последние 5 лет

ТОП лучших стратегий за последние 5 лет (31 фото)

Автор:
30 октября 2020 08:58
Сообщество : Игромир
Метки: игры   интересно   лучшие игры   стратегия   топ   фото   
800
31
Прошедшие 5 лет доказали, что жанр стратегий еще рано хоронить — он определенно нашел свою аудиторию, а популяризация цифровой дистрибуции позволила наладить долговременную поддержку. Сердца фанатов завоевали самые разные проекты — как от крупных студий, так и от независимых.
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Метки: игры   интересно   лучшие игры   стратегия   топ   фото   
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Алексей 2 часа назад
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