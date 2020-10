ТОП лучших стратегий за последние 5 лет

Небольшая и весьма скоротечная пошаговая тактика от авторов Faster Than Light с изометрической камерой и весьма простенькой двумерной графикой получила более 95 % положительных отзывов в Steam и считается одним из самых интересных проектов 2018 года, намного интереснее BattleTech. Потому она и оказалась в нашем топе.





События Into the Breach развиваются в далеком будущем, когда человечество наткнулось на гигантских монстров Vek, размножающихся под землей. Довольно быстро выяснилось, что победить мерзких жуков не так просто и, уже проигрывая войну, человечество отправило своих лучших боевых мехов в прошлое, дабы учесть все ошибки и победить.



Действие Into the Breach развивается в мире, состоящем из четырех островов, которые, в свою очередь, поделены на несколько частей. Эти части и будут картами, на которых игрок, командуя огромными боевыми роботами, будет сражаться с кайдзю. В отличие от других тактических игр, в Into the Breach миниатюрные карты и всего 3-5 ходов на выполнение задачи, зато урон проходит всегда.



Для победы игроку требуется найти совершенную стратегию, правильно расположив роботов и рассчитав наносимый урон, а фишка с перемещением во времени позволяет отменить какое-то неудачное решение. Примечательно, что успех в кампании зависит не от количества убитых жуков, а от того, насколько умело игрок защищал города и гражданские здания, разбросанные на карте, от атак жуков. Нетривиальная задача с учетом дружественного огня.