ТОП лучших стратегий за последние 5 лет

Прошедшие 5 лет доказали, что жанр стратегий еще рано хоронить — он определенно нашел свою аудиторию, а популяризация цифровой дистрибуции позволила наладить долговременную поддержку. Сердца фанатов завоевали самые разные проекты — как от крупных студий, так и от независимых.
Cities: Skylines
В марте 2015 года Paradox выпустила градостроительный симулятор Cities: Skylines. Вряд ли тогда кто-то рассчитывал, что игра станет лучшей в градостроительной нише. Однако по итогу пяти лет хорошо видно, что это так и мы не преувеличиваем — во многом благодаря дополнительному контенту от разработчиков и моддеров.
Базовая версия игры удачно сочетала идеи своих менее успешных конкурентов: игрок начинает на небольшом пятачке и постепенно покупает все больше земли; планирует разные зоны; строения разделены на жилые, коммерческие и промышленные. Для развития нужно удовлетворять многочисленные требования жителей (еда и вода, электричество, безопасность, транспорт, стоки, экология, парки, развлечения и так далее).
В дальнейшем каждый аспект получил существенные улучшения: появились городские политики, продвинутые наука, промышленность, транспортные сети (как вам идея протянуть канатную дорогу над городом?) и возможность строить экологически чистые города. Не был забыт и технический аспект — в игру добавили динамическую погоду, смену времен года, создающую зимой трудности для муниципальных служб, разрушительные природные стихии, проверяющие город игрока на прочность.
Базовая версия игры удачно сочетала идеи своих менее успешных конкурентов: игрок начинает на небольшом пятачке и постепенно покупает все больше земли; планирует разные зоны; строения разделены на жилые, коммерческие и промышленные. Для развития нужно удовлетворять многочисленные требования жителей (еда и вода, электричество, безопасность, транспорт, стоки, экология, парки, развлечения и так далее).
В дальнейшем каждый аспект получил существенные улучшения: появились городские политики, продвинутые наука, промышленность, транспортные сети (как вам идея протянуть канатную дорогу над городом?) и возможность строить экологически чистые города. Не был забыт и технический аспект — в игру добавили динамическую погоду, смену времен года, создающую зимой трудности для муниципальных служб, разрушительные природные стихии, проверяющие город игрока на прочность.
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Мало того игрок может украсить город косметическими предметами из наборов, полностью изменить ландшафт и задать природные особенности, например, точки появления воды на карте. Все это позволит построить город мечты с самой смелой планировкой — от Вавилона с висячими садами до радиального города покемонов.
StarCraft 2: Legacy of the Void
Популярность космоса усилилась в последние пять лет, в результате в нашем топе вы увидите много стратегий на эту тему, и StarCraft 2 — первая из них. Это не только единственный крупный и успешный варгейм прошедшей пятилетки, но и одна из ключевых игр всего десятилетия.
Студия Blizzard осталась верна собственной схеме построения игрового процесса: добыча нескольких ресурсов; управление многочисленными дешевыми рабочими; строительство и развитие базы; три очень разные расы с уникальными юнитами, улучшениями, ветками развития, тактиками защиты и нападения.
Сюжет Legacy of the Void построен на Wings of Liberty и Heart of the Swarm и завершил эпический рассказ о войне за выживание между терранами, зергами и протоссами (одни ролики чего только стоят!), однако знать предыдущие события необязательно — первая же заставка кратко введет в курс дел. События крутятся вокруг конфликта зергов и протоссов, желания одной стороны стереть галактику в пыль, а другой — спасти ее, пойдя на союз с врагом.
В отличие от прошлых игр дилогии, в триквеле была существенно доработана стратегическая составляющая. По ходу кампании придется выполнять не только сюжетные, но и дополнительные миссии с отличными бонусами к прохождению и состоянию отряда. Под условия каждой миссии нужно подстраиваться, меняя состав юнитов или их способности.
Студия Blizzard осталась верна собственной схеме построения игрового процесса: добыча нескольких ресурсов; управление многочисленными дешевыми рабочими; строительство и развитие базы; три очень разные расы с уникальными юнитами, улучшениями, ветками развития, тактиками защиты и нападения.
Сюжет Legacy of the Void построен на Wings of Liberty и Heart of the Swarm и завершил эпический рассказ о войне за выживание между терранами, зергами и протоссами (одни ролики чего только стоят!), однако знать предыдущие события необязательно — первая же заставка кратко введет в курс дел. События крутятся вокруг конфликта зергов и протоссов, желания одной стороны стереть галактику в пыль, а другой — спасти ее, пойдя на союз с врагом.
В отличие от прошлых игр дилогии, в триквеле была существенно доработана стратегическая составляющая. По ходу кампании придется выполнять не только сюжетные, но и дополнительные миссии с отличными бонусами к прохождению и состоянию отряда. Под условия каждой миссии нужно подстраиваться, меняя состав юнитов или их способности.
Legacy of the Void стала заключительной частью сиквела StarCraft, но на данный момент все выпущенные игры объединены под общим названием StarCraft 2 и продаются единым комплектом, предлагая три кампании, режим одиночной игры против компьютера, несколько кооперативных режимов и бесплатный соревновательный мультиплеер.
Игра понравится как ветеранам жанра, так и новичкам, ничего не слышавшим о варгеймах и стратегиях в реальном времени. Blizzard удачно сочетала низкий порог вхождения с возможностью масштабировать сложность до планки, которую могут осилить лишь самые лучшие игроки планеты.
Игра понравится как ветеранам жанра, так и новичкам, ничего не слышавшим о варгеймах и стратегиях в реальном времени. Blizzard удачно сочетала низкий порог вхождения с возможностью масштабировать сложность до планки, которую могут осилить лишь самые лучшие игроки планеты.
Ashes of the Singularity: Escalation
Если вы не любите запоминать комбинации ради бешеного микро-менеджмента юнитов и отрядов, как это требуется в StarCraft, но обожаете стилистику высокотехнологичного будущего, в котором футуристичные юниты разрывают друг друга на части плазмаганами, лазерами и молниями, то обратите внимание на варгейм Ashes of the Singularity: Escalation.
Игра по всем параметрам напоминает классическую RTS с низким порогом вхождения, где игрок добывает ресурсы, строит базу и производит юниты, чем дальше — тем лучше. Однако детище Stardock выделяется своей масштабностью — огромные карты, сотни участвующих в бою юнитов, до 16 игроков на матч. Геймплей заточен на постоянное производство и перемалывание юнитов, потому развитию базы или глобальной прогрессии тут уделено не так много внимания.
Победа в Ashes of the Singularity зависит не столько от знания тактик или мощной экономики, сколько от умения прогрызть территорию противника, захватывать его ресурсы и подавлять его силы. Свою роль играет ландшафт карты — в узких местах проще организовать активную оборону, чем прорываться.
И хотя бои частенько напоминают месиво «стенка на стенку», глубина геймплея проявляется при наполнении армии разнообразными юнитами (их набор велик, хоть и сосредоточен на танках и авиации) в правильной пропорции, задании определенной тактики действий, которую отряды будут выполнять и правильного размещения сил во время боя.
Есть в Ashes of the Singularity и сюжетная кампания, в которой игроку надо защитить человечество от нашествия агрессивного искусственного интеллекта, а новая информация подается в ходе диалогов, CGI-роликов и сценок на движке, хотя игра больше заточена на одиночку против ИИ и мультиплеер. Ожидать уровня Blizzard в постановке не стоит, но тоже неплохо.
Победа в Ashes of the Singularity зависит не столько от знания тактик или мощной экономики, сколько от умения прогрызть территорию противника, захватывать его ресурсы и подавлять его силы. Свою роль играет ландшафт карты — в узких местах проще организовать активную оборону, чем прорываться.
И хотя бои частенько напоминают месиво «стенка на стенку», глубина геймплея проявляется при наполнении армии разнообразными юнитами (их набор велик, хоть и сосредоточен на танках и авиации) в правильной пропорции, задании определенной тактики действий, которую отряды будут выполнять и правильного размещения сил во время боя.
Есть в Ashes of the Singularity и сюжетная кампания, в которой игроку надо защитить человечество от нашествия агрессивного искусственного интеллекта, а новая информация подается в ходе диалогов, CGI-роликов и сценок на движке, хотя игра больше заточена на одиночку против ИИ и мультиплеер. Ожидать уровня Blizzard в постановке не стоит, но тоже неплохо.
XCOM 2
XCOM 2 — это пошаговая тактика про войну секретного подразделения спецназа с инопланетными захватчиками и прямое продолжение успешного перезапуска XCOM: Enemy Unknown. При разработке второй части студия Firaxis пошла по проторенной дорожке — сиквел получился краше, больше, пафосней, а вот геймплей практически не изменился и почти полностью заимствовал Enemy Within.
На уровень прибывает отряд из 4-8 бойцов, которые должны выполнить задачу и ликвидировать всех мешающих этому врагов. Задания бывают разные, причем игрока нередко подгоняет какой-нибудь таймер. Поскольку игра пошаговая, у игрока достаточно времени на то, чтобы тщательно обдумать каждую боевую ситуацию и решить её в минимальное число ходов. Поможет в этом многочисленные разные классы бойцов, способности и умения, оружие и экипировка.
Стратегическая составляющая представлена базой, где проводятся исследования, открываются всё более мощные и крутые технологии, конструируются роботы-помощники, рекрутируются и прокачиваются солдаты. Как и в прошлой части, солдат можно модернизировать в киборгов или псиоников. Новшеством XCOM 2 стал улучшенный генератор уровней, сделавший миссии уникальными и не повторяющимися, а также существенно возросшая сложность — игрока постоянно держат в напряжении.
Сюжет XCOM 2 стартует через 20 лет после событий оригинала и почти полностью игнорирует события и финал прошлой части. Инопланетяне всё же оккупировали Землю, согнали население в города-лагеря и планируют выжать из человечества последние соки. Предателей в среде людей тоже достаточно. Их всех и предстоит победить.
На уровень прибывает отряд из 4-8 бойцов, которые должны выполнить задачу и ликвидировать всех мешающих этому врагов. Задания бывают разные, причем игрока нередко подгоняет какой-нибудь таймер. Поскольку игра пошаговая, у игрока достаточно времени на то, чтобы тщательно обдумать каждую боевую ситуацию и решить её в минимальное число ходов. Поможет в этом многочисленные разные классы бойцов, способности и умения, оружие и экипировка.
Стратегическая составляющая представлена базой, где проводятся исследования, открываются всё более мощные и крутые технологии, конструируются роботы-помощники, рекрутируются и прокачиваются солдаты. Как и в прошлой части, солдат можно модернизировать в киборгов или псиоников. Новшеством XCOM 2 стал улучшенный генератор уровней, сделавший миссии уникальными и не повторяющимися, а также существенно возросшая сложность — игрока постоянно держат в напряжении.
Сюжет XCOM 2 стартует через 20 лет после событий оригинала и почти полностью игнорирует события и финал прошлой части. Инопланетяне всё же оккупировали Землю, согнали население в города-лагеря и планируют выжать из человечества последние соки. Предателей в среде людей тоже достаточно. Их всех и предстоит победить.
Благодаря высококачественной графике, красочным эффектам и переработанным анимациям бойцов игра напоминает камерный боевик — многие действия сопровождаются пролетом камеры, которая стремится выхватить самые сочные моменты. Зато в геймплейном плане XCOM 2 стала лучше только после выхода дополнительного контента от разработчиков, вроде War of the Chosen, и многочисленных модов. Поэтому советуем покупать самое полное издание — именно под него сделано большинство модов.
Stellaris
Первый опыт компании Paradox в создании космической глобальной 4X-стратегии в реальном времени оказался невероятно успешным. В отличие от конкурентов, вроде Galactic Civilizations или Endless Space, студия не стала заморачиваться с реалистичностью, а предложила весь тот фансервис, что накопился за более чем столетний период литературной и телевизионной научной и научно-популярной фантастики.
Хотите играть за разумных грибов, моллюсков, ксеноморфов или машин? Проще простого. Летать между системами на сверхсветовой скорости, при помощи чревоточен или Врат? Никаких проблем. Строить циклопические сооружения, вроде сферы Дайсона или экстрактора материи из черной дыры, колоссальные корабли? Пожалуйста. Исследовать странные артефакты в космосе и на планетах? Вперед. Заключать союзы с самыми разными существами во вселенной? Элементарно. Отправиться в другое измерение? Придется попотеть, но тоже возможно.
Каждая партия в Stellaris уникальна и не повторяется за счет продвинутого конструктора уровней. В главном меню игрок может выбрать из имеющихся или создать свою уникальную расу, задать форму правления, выбрать лидера, cгенерировать галактику по реалистичным лекалам и определить условия победы.
Игра начинается на стартовой планете, на которой геймеру нужно наладить добычу ресурсов (поделены на обычные и стратегические) и освоить развитие планеты. В дальнейшем ему предстоит вкладываться в науку, культуру, политику, экономику и армию за счет развития соответствующих добывающих предприятий и балансировать между развитием территорий, захватом соседних систем и колонизации обитаемых планет.
Важную роль играет население — чем его на планетах больше, тем выше выработка очков исследований и других ресурсов, однако нужно следить за довольством. Присутствует шесть вариантов победы на любой вкус — от влияния до завоевания; развитая система дипломатии с федерациями и союзами; формы правления со своими бонусами; неожиданные кризисы; галактический рынок.
Хотите играть за разумных грибов, моллюсков, ксеноморфов или машин? Проще простого. Летать между системами на сверхсветовой скорости, при помощи чревоточен или Врат? Никаких проблем. Строить циклопические сооружения, вроде сферы Дайсона или экстрактора материи из черной дыры, колоссальные корабли? Пожалуйста. Исследовать странные артефакты в космосе и на планетах? Вперед. Заключать союзы с самыми разными существами во вселенной? Элементарно. Отправиться в другое измерение? Придется попотеть, но тоже возможно.
Каждая партия в Stellaris уникальна и не повторяется за счет продвинутого конструктора уровней. В главном меню игрок может выбрать из имеющихся или создать свою уникальную расу, задать форму правления, выбрать лидера, cгенерировать галактику по реалистичным лекалам и определить условия победы.
Игра начинается на стартовой планете, на которой геймеру нужно наладить добычу ресурсов (поделены на обычные и стратегические) и освоить развитие планеты. В дальнейшем ему предстоит вкладываться в науку, культуру, политику, экономику и армию за счет развития соответствующих добывающих предприятий и балансировать между развитием территорий, захватом соседних систем и колонизации обитаемых планет.
Важную роль играет население — чем его на планетах больше, тем выше выработка очков исследований и других ресурсов, однако нужно следить за довольством. Присутствует шесть вариантов победы на любой вкус — от влияния до завоевания; развитая система дипломатии с федерациями и союзами; формы правления со своими бонусами; неожиданные кризисы; галактический рынок.
За прошедшие с момента релиза 3,5 года Stellaris получила множество дополнений и обновлений, кардинально изменивших её. Были переработаны или заменены на новые целые системы во имя более качественного строительства галактической империи. Потому рекомендуем покупать игру со всеми DLC.
Offworld Trading Company
«Миром правят деньги» — это словосочетание отлично описывает суть Offworld Trading Company. В этой экономической стратегии игрок управляет добывающей компанией, которая выкачивает доступные ресурсы из очередной инопланетной колонии и продает их на мировой рынок с целью извлечения прибыли.
Игрок начинает на случайно генерируемой карте и сразу же должен «застолбить» участки с базовыми ресурсами для добычи и последующей переработки их в полезные товары. Застроить всю карту подряд не получится — администрация колонии регулирует как расширение базы, так и количество строительных участков и технологий добычи. Военных действий также не предусмотрено (хотя можно устраивать диверсии). Это сделано в расчете на короткие, но интенсивные партии, где побеждает тот, кто лучше других умеет торговать.
Дело в том, что все добытые товары в Offworld Trading Company продаются на открытом и очень конкурентном рынке. Компаний-добытчиков на планете несколько, так что цена постоянно скачет исходя из баланса спроса и предложения — чем больше продают (покупают), тем ниже (выше) цена. С другой стороны, чем больше добычи на планете, тем меньше цена, а если кому-то удалось заполучить монопольный доступ к тому или иному ресурсу, то он начнет диктовать цену всем остальным.
Ничто не мешает проигнорировать нехватку какого-либо ресурса и компенсировать её покупкой на рынке — всегда найдется, кому поставить электричество, воду, еду и другое. Но нужно следить за балансом — забив, скажем, на собственные генерирующие мощности и понадеявшись на честность партнеров, можно тут же попасть в зависимость от них. Причем излишки электричества партнеры будут сбрасывать втридорога, убивая ваше конкурентное производственное преимущество. И наоборот: игра жестко наказывает за перепроизводство, даже самый дорогой товар может стоить дешевле мусора.
Игрок начинает на случайно генерируемой карте и сразу же должен «застолбить» участки с базовыми ресурсами для добычи и последующей переработки их в полезные товары. Застроить всю карту подряд не получится — администрация колонии регулирует как расширение базы, так и количество строительных участков и технологий добычи. Военных действий также не предусмотрено (хотя можно устраивать диверсии). Это сделано в расчете на короткие, но интенсивные партии, где побеждает тот, кто лучше других умеет торговать.
Дело в том, что все добытые товары в Offworld Trading Company продаются на открытом и очень конкурентном рынке. Компаний-добытчиков на планете несколько, так что цена постоянно скачет исходя из баланса спроса и предложения — чем больше продают (покупают), тем ниже (выше) цена. С другой стороны, чем больше добычи на планете, тем меньше цена, а если кому-то удалось заполучить монопольный доступ к тому или иному ресурсу, то он начнет диктовать цену всем остальным.
Ничто не мешает проигнорировать нехватку какого-либо ресурса и компенсировать её покупкой на рынке — всегда найдется, кому поставить электричество, воду, еду и другое. Но нужно следить за балансом — забив, скажем, на собственные генерирующие мощности и понадеявшись на честность партнеров, можно тут же попасть в зависимость от них. Причем излишки электричества партнеры будут сбрасывать втридорога, убивая ваше конкурентное производственное преимущество. И наоборот: игра жестко наказывает за перепроизводство, даже самый дорогой товар может стоить дешевле мусора.
При этом Offworld Trading Company не требует все время быть в плюсе, можно сидеть в минусе, поскольку игра постоянно оценивает совокупную стоимость компании (производственные мощности, товары на складе и проценты по долгам, доли в компаниях-конкурентов), что выражается в стоимости акций компании игрока. Победит тот, кто лучше других «оседлает» плавающие цены, заработает больше денег и выкупит акции всех своих конкурентов.
Endless Space 2
Альтернатива в жанре глобальных космических 4Х-стратегий минувшей пятилетки — это Endless Space 2. Проект студии Amplitude предлагает куда более персонифицированный игровой опыт, чем Stellaris, рассчитанный на многократное перепрохождение игры и является пошаговым.
Игра сильно ориентирована на сюжет, постоянно предлагает важные и не очень задания, причем это будут действительно интересные и весьма разветвленные, долгие квесты. Кроме того, Endless Space 2 периодически подкидывает разные события, вроде исследования аномалий или происшествий. Способствует этому и наличие героев — персонажей, продвигающих развитие фракции вперед.
Выполнение главного квеста фракции автоматически приведет к победе, хотя существует и несколько вариантов побед, общих для всех. Самих фракций в Endless Space 2 около десятка и все они очень тщательно проработаны, имеют слабые и сильные стороны, серьезно отличаются в плане игрового опыта и тактики действий в начале, середине и конце партии, предлагают уникальный набор сюжетных событий.
Игровой мир существенно меньше — никаких сотен звезд и тысяч планет, всего около сотни систем на всю галактику и по 2-4 планеты в системе.
Зато каждая система уникальна и создана с упором на тщательное планирование и долговременное развитие на всем протяжении партии. Достигается это целым рядом механик, как то открытие новых технологий добычи и строительства, терраформирование планет, переселение населения и так далее. В отличие от Stellaris, здесь всего пять основных ресурсов: еда, промышленность, деньги, наука и влияние.
Игра сильно ориентирована на сюжет, постоянно предлагает важные и не очень задания, причем это будут действительно интересные и весьма разветвленные, долгие квесты. Кроме того, Endless Space 2 периодически подкидывает разные события, вроде исследования аномалий или происшествий. Способствует этому и наличие героев — персонажей, продвигающих развитие фракции вперед.
Выполнение главного квеста фракции автоматически приведет к победе, хотя существует и несколько вариантов побед, общих для всех. Самих фракций в Endless Space 2 около десятка и все они очень тщательно проработаны, имеют слабые и сильные стороны, серьезно отличаются в плане игрового опыта и тактики действий в начале, середине и конце партии, предлагают уникальный набор сюжетных событий.
Игровой мир существенно меньше — никаких сотен звезд и тысяч планет, всего около сотни систем на всю галактику и по 2-4 планеты в системе.
Зато каждая система уникальна и создана с упором на тщательное планирование и долговременное развитие на всем протяжении партии. Достигается это целым рядом механик, как то открытие новых технологий добычи и строительства, терраформирование планет, переселение населения и так далее. В отличие от Stellaris, здесь всего пять основных ресурсов: еда, промышленность, деньги, наука и влияние.
Важную роль играет внутренняя политика и государственный строй. Действия игрока влияют на партии, формирующие правительство, и содержащие набор законов, уникальных для каждой партии и влияющих на все аспекты игры. Боевая система простая, но позволит настраивать боевые корабли — лучшие образцы, как правило, создаются вручную. Распределять между ними роли во время битвы за счет тактических построений.
Endless Space 2, конечно же, получила много дополнительного контента, поэтому лучшим вариантом будет купить сразу полное издание игры.
Endless Space 2, конечно же, получила много дополнительного контента, поэтому лучшим вариантом будет купить сразу полное издание игры.
Трилогия Total War: Warhammer
Одно из самых ярких событий минувших лет — это объединение эпических варгемов Total War и фэнтезийной составляющей не менее эпической франшизы Warhammer. Получившийся кроссовер вобрал в себя самое лучшее.
От Total War это разделение на пошаговую стратегию на глобальной карте с развитием городов и провинций, дипломатией и торговлей, управлением флотами и армиями, а также тактические бои между юнитами в реальном времени. От Warhammer — фэнтезийный антураж темного средневековья с замками и рыцарями, драконами и грифонами в юнитах, вампирами, орками, гномами, эльфами и другими фэнтези-расами.
В отличие от исторических Total War, Warhammer полностью ориентирована на отыгрыш за ту или иную фракцию, поскольку они тотально отличаются в части геймплея, своих сильных и слабых сторон, развития городов и исследований, наборов юнитов и области их применения, дополнительных действий. То, что хорошо работает с людьми, будет почти невозможно провернуть с темными эльфами и наоборот.
Но не только это — множество других механик были изменены под стать новому направлению. Например, большую роль на ход боя оказывают применяемая магия и технология, а также герои, управляющие войсками. На стратегической карте герои со своими способностями влияют на развитие всей фракции. Серьезным новшеством стал климат, хотя его уместнее сравнить с биомом. Суть в том, что у каждой фракции всего три подходящих биома и в других условиях они будут чувствовать себя некомфортно, что неизбежно ограничивает распространение фракции.
Есть у кроссовера и другое важное отличие: первая, вторая и неизбежная третья — это части одной большой игры, своего рода компоненты единого масштабного варгейма. При этом любая из игр трилогии будет полноценной, но чтобы полностью погрузиться в эпические сражения и опробовать все представленные расы, повоевать на всех континентах, пройти все возможные кампании, лучше сразу покупать всё.
В отличие от исторических Total War, Warhammer полностью ориентирована на отыгрыш за ту или иную фракцию, поскольку они тотально отличаются в части геймплея, своих сильных и слабых сторон, развития городов и исследований, наборов юнитов и области их применения, дополнительных действий. То, что хорошо работает с людьми, будет почти невозможно провернуть с темными эльфами и наоборот.
Но не только это — множество других механик были изменены под стать новому направлению. Например, большую роль на ход боя оказывают применяемая магия и технология, а также герои, управляющие войсками. На стратегической карте герои со своими способностями влияют на развитие всей фракции. Серьезным новшеством стал климат, хотя его уместнее сравнить с биомом. Суть в том, что у каждой фракции всего три подходящих биома и в других условиях они будут чувствовать себя некомфортно, что неизбежно ограничивает распространение фракции.
Есть у кроссовера и другое важное отличие: первая, вторая и неизбежная третья — это части одной большой игры, своего рода компоненты единого масштабного варгейма. При этом любая из игр трилогии будет полноценной, но чтобы полностью погрузиться в эпические сражения и опробовать все представленные расы, повоевать на всех континентах, пройти все возможные кампании, лучше сразу покупать всё.
Ultimate General: Civil War
Всем, кто в свое время остался недоволен Empire: Total War, но все еще жаждет поучаствовать в реалистичных и динамичных сражениях с плотным огневым контактом между линейными отрядами пехоты, рекомендуем опробовать Ultimate General: Civil War.
События этой RTS развиваются в эпоху гражданской войны в США и предлагают взять под командование армию Севера или Юга, чтобы сразиться в более чем 50 исторически достоверных сражениях: от мелких стычек до масштабных битв, развивающихся несколько дней. Период братоубийственной войны разработчики неплохо показали при помощи роликов на движке с текстовыми комментариями, но главное благодаря продвинутой боевой системе.
С геймплейной точки зрения действие Civil War развивается в интересную эпоху, когда нарезное оружие стало заменять гладкоствольное, а конструкторы нашли способ увеличить мощность патронов и их количество в обойме, что резко увеличило поражающую эффективность армейских подразделений. Под этими изменениями старая тактическая схема «стоим напротив друг друга и долбим» затрещала по швам, и командирам пришлось придумывать что-то новое.
Все это нашло свое отражение в игре — тип оружия сильно влияет на исход столкновения, а сражения под конец кампании будут сильно отличаться не только вооружением, но и тактикой. Игра предлагает принять командование до 20 отрядов четырех типов (пехота, стрелки, конница и артиллерия) численностью 500-600 человек.
Ultimate General: Civil War предлагает прямое управление отрядами на карте, с возможностью проведения разнообразных маневров и раздачу тех или иных приказов, скажем перестреливаться или зайти в рукопашную. Ландшафт оказывает прямое влияние на бой — отряд на открытом пространстве будет легкой мишенью, в то время как спрятавшийся в лесу или траве сможет долго перестреливаться с превосходящими силами противника.
Важную роль играет снабжение: без обоза с патронами и снарядами отряды быстро выйдут из боя. Присутствует система морали и туман войны — неожиданно выйдя в тыл противнику, легко обратить его в бегство. Если сражение для отряда было успешным, то его командир получит опыт, который можно будет потратить на покупку новых навыков.
События этой RTS развиваются в эпоху гражданской войны в США и предлагают взять под командование армию Севера или Юга, чтобы сразиться в более чем 50 исторически достоверных сражениях: от мелких стычек до масштабных битв, развивающихся несколько дней. Период братоубийственной войны разработчики неплохо показали при помощи роликов на движке с текстовыми комментариями, но главное благодаря продвинутой боевой системе.
С геймплейной точки зрения действие Civil War развивается в интересную эпоху, когда нарезное оружие стало заменять гладкоствольное, а конструкторы нашли способ увеличить мощность патронов и их количество в обойме, что резко увеличило поражающую эффективность армейских подразделений. Под этими изменениями старая тактическая схема «стоим напротив друг друга и долбим» затрещала по швам, и командирам пришлось придумывать что-то новое.
Все это нашло свое отражение в игре — тип оружия сильно влияет на исход столкновения, а сражения под конец кампании будут сильно отличаться не только вооружением, но и тактикой. Игра предлагает принять командование до 20 отрядов четырех типов (пехота, стрелки, конница и артиллерия) численностью 500-600 человек.
Ultimate General: Civil War предлагает прямое управление отрядами на карте, с возможностью проведения разнообразных маневров и раздачу тех или иных приказов, скажем перестреливаться или зайти в рукопашную. Ландшафт оказывает прямое влияние на бой — отряд на открытом пространстве будет легкой мишенью, в то время как спрятавшийся в лесу или траве сможет долго перестреливаться с превосходящими силами противника.
Важную роль играет снабжение: без обоза с патронами и снарядами отряды быстро выйдут из боя. Присутствует система морали и туман войны — неожиданно выйдя в тыл противнику, легко обратить его в бегство. Если сражение для отряда было успешным, то его командир получит опыт, который можно будет потратить на покупку новых навыков.
Есть и стратегическая составляющая. Игрок выбирает генерала армии и отряды, которые пойдут в бой, задает отрядам оружие и другое снаряжение. Есть система глобального развития — вкладывая очки игрок получит бонусы ко всем игровым аспектам, что пригодится в критические моменты, когда тактического мастерства на поле боя мало.
Into the Breach
Небольшая и весьма скоротечная пошаговая тактика от авторов Faster Than Light с изометрической камерой и весьма простенькой двумерной графикой получила более 95 % положительных отзывов в Steam и считается одним из самых интересных проектов 2018 года, намного интереснее BattleTech. Потому она и оказалась в нашем топе.
События Into the Breach развиваются в далеком будущем, когда человечество наткнулось на гигантских монстров Vek, размножающихся под землей. Довольно быстро выяснилось, что победить мерзких жуков не так просто и, уже проигрывая войну, человечество отправило своих лучших боевых мехов в прошлое, дабы учесть все ошибки и победить.
Действие Into the Breach развивается в мире, состоящем из четырех островов, которые, в свою очередь, поделены на несколько частей. Эти части и будут картами, на которых игрок, командуя огромными боевыми роботами, будет сражаться с кайдзю. В отличие от других тактических игр, в Into the Breach миниатюрные карты и всего 3-5 ходов на выполнение задачи, зато урон проходит всегда.
Для победы игроку требуется найти совершенную стратегию, правильно расположив роботов и рассчитав наносимый урон, а фишка с перемещением во времени позволяет отменить какое-то неудачное решение. Примечательно, что успех в кампании зависит не от количества убитых жуков, а от того, насколько умело игрок защищал города и гражданские здания, разбросанные на карте, от атак жуков. Нетривиальная задача с учетом дружественного огня.
События Into the Breach развиваются в далеком будущем, когда человечество наткнулось на гигантских монстров Vek, размножающихся под землей. Довольно быстро выяснилось, что победить мерзких жуков не так просто и, уже проигрывая войну, человечество отправило своих лучших боевых мехов в прошлое, дабы учесть все ошибки и победить.
Действие Into the Breach развивается в мире, состоящем из четырех островов, которые, в свою очередь, поделены на несколько частей. Эти части и будут картами, на которых игрок, командуя огромными боевыми роботами, будет сражаться с кайдзю. В отличие от других тактических игр, в Into the Breach миниатюрные карты и всего 3-5 ходов на выполнение задачи, зато урон проходит всегда.
Для победы игроку требуется найти совершенную стратегию, правильно расположив роботов и рассчитав наносимый урон, а фишка с перемещением во времени позволяет отменить какое-то неудачное решение. Примечательно, что успех в кампании зависит не от количества убитых жуков, а от того, насколько умело игрок защищал города и гражданские здания, разбросанные на карте, от атак жуков. Нетривиальная задача с учетом дружественного огня.
Сильной стороной Into the Breach является высокая реиграбельность за счет огромного набора мехов и оружия к ним, у каждого — свои сильные и слабые стороны, которые придется понимать для победы, высокий шанс проиграть и потерять всё, влияние ландшафта карты и позиционирования мехов на геймплей. Сама игра не про урон и превозмогание, а про умение обороняться, сдерживать противника, блокировать его подкрепления, потому в геймплее предусмотрено множество способов контролировать поле боя.
Frostpunk
Что если в градостроительной стратегии основной упор придется не на развитие города, а на выживание? Примерно так рассуждали в 11 bit Studios во время разработки Frostpunk. События игры развиваются в альтернативной реальности конца 19 века, когда планету накрыло глобальным похолоданием и вся континентальная Европа замерзла. За спасением люди устремились в Арктику, где дешевый источник тепла — уголь — был прямо под ногами.
Жизнь в мире Frostpunk теплится вокруг монструозных паровых котлов, снабжающих близлежащие постройки теплом. Как по классике игрок начинает в чистом поле и должен наладить добычу угля, дерева, стали и еды. Промышленность и трудовые ресурсы балансит система занятости. Есть в игре и исследования, выполняя которые можно поднять производительность промышленности, открыть новые здания или улучшения.
Присутствующий постоянно холод — отличительная особенность игры, от него люди получают увечья и болеют. Борьба с ним требует постоянного увеличения мощности обогрева и теплоизоляции, на что уходит львиная доля ресурсов и исследований. Балансирование между выживанием, развитием и накоплением ресурсов определяет ядро геймплея Frostpunk.
Суровые условия потребуют принятия новых законов, исполнение которых понравится далеко не всем. Очень важно поддерживать лояльность и надежду среди людей, иначе они буквально выкинут плохого мэра на мороз. Интересно, что игрок не скован небольшой игровой картой — он может отправлять экспедиции в окружающие его ледяные просторы за ресурсами, артефактами и в поисках других выживших.
Жизнь в мире Frostpunk теплится вокруг монструозных паровых котлов, снабжающих близлежащие постройки теплом. Как по классике игрок начинает в чистом поле и должен наладить добычу угля, дерева, стали и еды. Промышленность и трудовые ресурсы балансит система занятости. Есть в игре и исследования, выполняя которые можно поднять производительность промышленности, открыть новые здания или улучшения.
Присутствующий постоянно холод — отличительная особенность игры, от него люди получают увечья и болеют. Борьба с ним требует постоянного увеличения мощности обогрева и теплоизоляции, на что уходит львиная доля ресурсов и исследований. Балансирование между выживанием, развитием и накоплением ресурсов определяет ядро геймплея Frostpunk.
Суровые условия потребуют принятия новых законов, исполнение которых понравится далеко не всем. Очень важно поддерживать лояльность и надежду среди людей, иначе они буквально выкинут плохого мэра на мороз. Интересно, что игрок не скован небольшой игровой картой — он может отправлять экспедиции в окружающие его ледяные просторы за ресурсами, артефактами и в поисках других выживших.
Frostpunk предлагает несколько сюжетных сценариев, где нужно выполнить поставленную задачу, а также бесконечный режим игры для выживальщиков (температура ниже, суровые бури очень часты) и строителей (более комфортные условия). Также в игре множество настроек сложности, которые заставят попотеть даже опытного выживальщика. Советуем покупать игру с дополнением The Last Autumn.
Ancestors Legacy
Современные стратегии пытаются поразить потенциальных игроков своей масштабностью, эпическими битвами, многокомпонентным и сложным игровым процессом. В большей степени это заметно по RTS, массово получившим глобальную составляющую и микро-менеджмент на уровне StarCraft. Это же является причиной, по которой RTS 00-х годов, такие как Command & Conquer или Battle for Middle-Earth, до сих пор пользуются большой популярностью.
Авторам Ancestors Legacy удалось это подметить и в 2018 году они порадовали геймеров со стажем простой и понятной средневековой RTS, так похожей на игры прошлого — со строительством базы, добычей ресурсов, захватом точек на карте, исследованием технологий, улучшением экипировки юнитов. Особенностью игры стала «экшен-камера», переносящая игрока прямо на поле боя с видом из-за спин солдат, и высокая степень кровавости с расчлененкой. В итоге даже рядовая стычка отрядов превращается в зрелище, полное крови и криков.
Строго по канону, в игре сильно отличающиеся фракции (Англосаксы, Германцы, Викинги и Славяне) с собственными наборами зданий, технологий, сильными и слабыми сторонами, а также юнитами. Их, как задано стандартом, немного, всего пять разных типов, зато у каждого свое место в бою. Всё это определяет тот или иной стиль игры, позволяя каждому найти фракцию с подходящим геймплеем. В то же время у игры множество мелких нюансов — позиция в атаке, мораль, наличие раненых или здоровых бойцов в отряде и так далее.
Авторам Ancestors Legacy удалось это подметить и в 2018 году они порадовали геймеров со стажем простой и понятной средневековой RTS, так похожей на игры прошлого — со строительством базы, добычей ресурсов, захватом точек на карте, исследованием технологий, улучшением экипировки юнитов. Особенностью игры стала «экшен-камера», переносящая игрока прямо на поле боя с видом из-за спин солдат, и высокая степень кровавости с расчлененкой. В итоге даже рядовая стычка отрядов превращается в зрелище, полное крови и криков.
Строго по канону, в игре сильно отличающиеся фракции (Англосаксы, Германцы, Викинги и Славяне) с собственными наборами зданий, технологий, сильными и слабыми сторонами, а также юнитами. Их, как задано стандартом, немного, всего пять разных типов, зато у каждого свое место в бою. Всё это определяет тот или иной стиль игры, позволяя каждому найти фракцию с подходящим геймплеем. В то же время у игры множество мелких нюансов — позиция в атаке, мораль, наличие раненых или здоровых бойцов в отряде и так далее.
Ancestors Legacy предлагает восемь сюжетных игровых кампаний, по паре на фракцию, но с разными лидерами и целями, или около 40 заданий всё возрастающей сложности. Есть также режим «Схватка», где игрок сражается с ИИ и достаточно проработанный мультиплеер на 2 команды и от 2 до 6 игроков в каждой.
Anno 1800
В этой экономической стратегии с элементами градостроительного симулятора и варгейма студия Blue Bite приготовила сразу пять классов общества: фермеры, рабочие, ремесленники, инженеры и инвесторы, чем выше — тем более изысканные потребности будут у гражданина.
В Anno 1800 появилась система занятости населения исходя из классового состава, режим чертежей облегчил планирование, береговая линия предоставит новые возможности для строительства и хранения. Впервые потребности разделены на базовые и дополнительные, первые строго обязательны, вторые увеличивают счастье населения и объем поступающих налогов. Производственные цепочки стали сложнее и состоят из двух двух-трех степеней.
Новый движок позволил на одной карте разместить Старый Свет, на другой — Столицу, на третьей — Новый Свет, на четвертой — Арктику, причем жители двух последних регионов, своего рода местное население, со своими потребностями и линиями прокачки. Нередко жителям одного региона требуются товары из другого, что заставляет строить чудовищные по сложности производственные цепочки и гонять продукцию между регионами, а значит закладывать время на их транспортировку, увеличивать объемы производства и хранилища.
19 век — эпоха промышленной революции, когда гужевой и парусный транспорт был заменен двигателями, пароходами и, разумеется, электричеством, а в общественной жизни — период становления профсоюзов, свободной прессы и забастовок. Всё это нашло свое отражение в игре.
В Anno 1800 появилась система занятости населения исходя из классового состава, режим чертежей облегчил планирование, береговая линия предоставит новые возможности для строительства и хранения. Впервые потребности разделены на базовые и дополнительные, первые строго обязательны, вторые увеличивают счастье населения и объем поступающих налогов. Производственные цепочки стали сложнее и состоят из двух двух-трех степеней.
Новый движок позволил на одной карте разместить Старый Свет, на другой — Столицу, на третьей — Новый Свет, на четвертой — Арктику, причем жители двух последних регионов, своего рода местное население, со своими потребностями и линиями прокачки. Нередко жителям одного региона требуются товары из другого, что заставляет строить чудовищные по сложности производственные цепочки и гонять продукцию между регионами, а значит закладывать время на их транспортировку, увеличивать объемы производства и хранилища.
19 век — эпоха промышленной революции, когда гужевой и парусный транспорт был заменен двигателями, пароходами и, разумеется, электричеством, а в общественной жизни — период становления профсоюзов, свободной прессы и забастовок. Всё это нашло свое отражение в игре.
Добыча, производство и распределение товаров, транспортная логистика, баланс спроса и предложения, управление финансами, счастье населения, туризм и конкуренция с другими игроками — вот, что составляет костяк Anno 1800. Но не только. Развлекают игрока экспедиции, которые отправляются в далекие миры за редкими экземплярами животных, растений или предметов (их потом можно собрать в зоопарках и музеях, повысив туристическую привлекательность), а также сюжетная кампания и побочные квесты.
Total War: Three Kingdoms
Студия Creative Assembly была весьма активна в минувшую пятилетку — в 15 году мы увидели Atilla, две вышеупомянутые игры по «Вархаммеру», а в 18 году была неоднозначная Saga: Thrones of Britannia. Однако в наш топ мы решили включить Three Kingdoms как квинтэссенцию того прогресса, который серия претерпела за все эти годы.
События игры развиваются в Древнем Китае, на заре нового тысячелетия, когда на развалинах отжившей свое династии Хань появились десятки жаждущих имперской власти феодалов. Сюжет игры предлагает отыграть вполне достоверную историю трех из них, но можно выбрать любую фракцию, скажем, повстанцев или имперцев-реваншистов.
Наибольшие изменения видны в глобальной составляющей геймплея, по сравнению с Total War: Rome 2 это просто небо и земля. Существенно улучшена дипломатия, как никогда важно выстраивать хорошие отношения с соседями и дорожить союзами. Межгосударственная торговля идет по десятку направлений, начиная передачей ресурсов и заканчивая браком по расчету. Шпионаж приблизили к реальности: агент проходит все этапы, от попытки внедриться в целевую фракцию и создания сети информаторов до продвижения по службе, занятия полезной должности, после чего уже может проводить диверсии.
Внутренняя политика реализована новой системой, которая лучше подходит феодально-родовому строю. Игрок управляет членами правящего клана, удовлетворяет их карьерные амбиции, продвигает по иерархии, прокачивает навыки в отдельном меню, назначает на государственные должности согласно способностям, может принимать персонажей со стороны или исключать их из клана.
Другие системы, например, провинции со столицей и несколькими уездами, изменились мало, но получили десятки изменений и улучшений, которые привели к более осмысленному управлению государством. Есть в Three Kingdoms и древо исследований с теми или иными бонусами в области экономики, управления, армии, промышленности, дипломатии и сельского хозяйства.
События игры развиваются в Древнем Китае, на заре нового тысячелетия, когда на развалинах отжившей свое династии Хань появились десятки жаждущих имперской власти феодалов. Сюжет игры предлагает отыграть вполне достоверную историю трех из них, но можно выбрать любую фракцию, скажем, повстанцев или имперцев-реваншистов.
Наибольшие изменения видны в глобальной составляющей геймплея, по сравнению с Total War: Rome 2 это просто небо и земля. Существенно улучшена дипломатия, как никогда важно выстраивать хорошие отношения с соседями и дорожить союзами. Межгосударственная торговля идет по десятку направлений, начиная передачей ресурсов и заканчивая браком по расчету. Шпионаж приблизили к реальности: агент проходит все этапы, от попытки внедриться в целевую фракцию и создания сети информаторов до продвижения по службе, занятия полезной должности, после чего уже может проводить диверсии.
Внутренняя политика реализована новой системой, которая лучше подходит феодально-родовому строю. Игрок управляет членами правящего клана, удовлетворяет их карьерные амбиции, продвигает по иерархии, прокачивает навыки в отдельном меню, назначает на государственные должности согласно способностям, может принимать персонажей со стороны или исключать их из клана.
Другие системы, например, провинции со столицей и несколькими уездами, изменились мало, но получили десятки изменений и улучшений, которые привели к более осмысленному управлению государством. Есть в Three Kingdoms и древо исследований с теми или иными бонусами в области экономики, управления, армии, промышленности, дипломатии и сельского хозяйства.
Немаловажно, что при всех изменениях, студии удалось сохранить дух «того самого тотал вора» с массовыми баталиями, выработкой плана на бой и определением тактики в каждой конкретной стычке, хотя набор юнитов невелик (впрочем, для гражданской войны это неважно). Приятно разнообразили игру Three Kingdoms персонажи, которых игрок прокачивает и подбирает снаряжение — они сражаются друг с другом, вдохновляя своих солдат.
Age of Wonders: Planetfall
Тем, кто остался разочарован Civilization: Beyond Earth, мы рекомендуем научно-фантастическую 4Х-стратегию Age of Wonders: Planetfall. Игра предлагает два пошаговых режима — стратегический, с управлением городами, ресурсами и юнитами, и тактический, для боев между отрядами как в XCOM.
Каждая партия будет уникальной благодаря проработанному генератору карт, причем в обоих режимах сетка гексагональна. В отличие от Civilization, территория здесь не растет автоматически, а сразу поделена на области, которые еще надо захватить, а новые поселения можно строить только далеко друг от друга. Сами города поделены на три типа — обычный, промышленный и аванпост.
Механики привычны для жанра — захват земель, развитие городов, добыча ресурсов, исследования в военном и гражданском направлениях — но каждая со своими особенностями, заставляющими по-новому взглянуть на такого рода проекты. Отличает Age of Wonders: Planetfall большое количество самых разных квестов и события в духе «Героев». Игра предлагает три сюжетные кампании за разные расы, а также соревновательный режим против компьютера или людей в режиме 2-12 игроков.
Другая важная механика в Planetfall — это герои, которые выступают отдельными, мощными юнитами, имеют характеристики, влияющие на возглавляемую армию, слоты под модификации и умения. Это особенно пригодится во время боев, которые проходят в тактическом режиме.
Как заведено, игроку нужно правильно расположить юниты, которые ограничены фазой перемещения и действия, и продумать ходы до победы, учитывая доступные способности и оружие. Есть система полного или частичного укрытия, поражения единичной цели и площади, ближнего боя. Попадания рассчитываются по вероятности. Каждая фракция в Age of Wonders: Planetfall уникальна и предлагает свой набор юнитов и особенностей тактического боя, а вот в глобальном режиме грани несколько стираются.
Механики привычны для жанра — захват земель, развитие городов, добыча ресурсов, исследования в военном и гражданском направлениях — но каждая со своими особенностями, заставляющими по-новому взглянуть на такого рода проекты. Отличает Age of Wonders: Planetfall большое количество самых разных квестов и события в духе «Героев». Игра предлагает три сюжетные кампании за разные расы, а также соревновательный режим против компьютера или людей в режиме 2-12 игроков.
Другая важная механика в Planetfall — это герои, которые выступают отдельными, мощными юнитами, имеют характеристики, влияющие на возглавляемую армию, слоты под модификации и умения. Это особенно пригодится во время боев, которые проходят в тактическом режиме.
Как заведено, игроку нужно правильно расположить юниты, которые ограничены фазой перемещения и действия, и продумать ходы до победы, учитывая доступные способности и оружие. Есть система полного или частичного укрытия, поражения единичной цели и площади, ближнего боя. Попадания рассчитываются по вероятности. Каждая фракция в Age of Wonders: Planetfall уникальна и предлагает свой набор юнитов и особенностей тактического боя, а вот в глобальном режиме грани несколько стираются.
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