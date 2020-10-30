ТОП лучших стратегий за последние 5 лет

«Миром правят деньги» — это словосочетание отлично описывает суть Offworld Trading Company. В этой экономической стратегии игрок управляет добывающей компанией, которая выкачивает доступные ресурсы из очередной инопланетной колонии и продает их на мировой рынок с целью извлечения прибыли.





Игрок начинает на случайно генерируемой карте и сразу же должен «застолбить» участки с базовыми ресурсами для добычи и последующей переработки их в полезные товары. Застроить всю карту подряд не получится — администрация колонии регулирует как расширение базы, так и количество строительных участков и технологий добычи. Военных действий также не предусмотрено (хотя можно устраивать диверсии). Это сделано в расчете на короткие, но интенсивные партии, где побеждает тот, кто лучше других умеет торговать.



Дело в том, что все добытые товары в Offworld Trading Company продаются на открытом и очень конкурентном рынке. Компаний-добытчиков на планете несколько, так что цена постоянно скачет исходя из баланса спроса и предложения — чем больше продают (покупают), тем ниже (выше) цена. С другой стороны, чем больше добычи на планете, тем меньше цена, а если кому-то удалось заполучить монопольный доступ к тому или иному ресурсу, то он начнет диктовать цену всем остальным.



Ничто не мешает проигнорировать нехватку какого-либо ресурса и компенсировать её покупкой на рынке — всегда найдется, кому поставить электричество, воду, еду и другое. Но нужно следить за балансом — забив, скажем, на собственные генерирующие мощности и понадеявшись на честность партнеров, можно тут же попасть в зависимость от них. Причем излишки электричества партнеры будут сбрасывать втридорога, убивая ваше конкурентное производственное преимущество. И наоборот: игра жестко наказывает за перепроизводство, даже самый дорогой товар может стоить дешевле мусора.