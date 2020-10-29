"Икота, перейди на Федота!": тайный смысл, который вкладывали в известную фразу наши предки

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото) Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото) Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата Когда наконец-то смог вытащить главный приз из игрового автомата Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на природе Забавная реакция девушек на попытку мужчины приготовить мясо на... Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия гробницы Тамерлана Узбекистан впервые опубликовал редкие архивные фото вскрытия... Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в Индии Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в... Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» 20 возможностей увидеть течение времени воочию 20 возможностей увидеть течение времени воочию Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять... Редкие фотографии известных людей в 90-х Редкие фотографии известных людей в 90-х Котаны со странностями Котаны со странностями Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды приезжала полиция Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды... В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать... Ретро фотографии Ретро фотографии Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули русским Виктором на «жиге» Жителей Новой Зеландии, которые не хотят голосовать, припугнули... ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника ФСБ показала кадры обысков у бывшего челябинского мэра-взяточника Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам Кондуктор дал отпор напавшим на него пьяным пассажирам 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом... Редкие фотографии Натальи Варлей из её домашнего архива Редкие фотографии Натальи Варлей из её домашнего архива
"Икота, перейди на Федота!": тайный смысл, который вкладывали в известную фразу наши предки

"Икота, перейди на Федота!": тайный смысл, который вкладывали в известную фразу наши предки (5 фото)

Автор:
29 октября 2020 11:40
Метки: икота   икота перейди на федота   пословица   русские   суеверие   фраза   фразеологизм   язычники   
1187
5
"Икота, икота, перейди на Федота!" - эту фразу мы узнали еще в детстве. Она была своеобразным заклинанием против внезапно нагрянувшей икоты, помогала не всегда, но говорили ее все. Давайте разберемся, когда она появилась и какой смысл в нее вкладывали наши предки?
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: икота   икота перейди на федота   пословица   русские   суеверие   фраза   фразеологизм   язычники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 20 минут назад
сразу вспомнил мультфильм симпсоны ,а теперь мы вам покажем человека который уже икает 37 лет убейте меня убейте меня))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Jackson-Motor 22 минуты назад
- Здравствуйте! Доктор, меня икота замучила.
- Повторяйте за мной: "Икота, Икота, перейди на Федота..."
- Доктор, я и есть Федот!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа 43 минуты назад
-"Язычники были уверены, что таким образом злой дух проникает в тело человека, изгнать его можно только с помощью заговора: "Икота, икота, перейди на Федота, С Федота на Якова,"-
-какие странные у язычников имена-греческие и еврейские.
Которые припёрлись вместе с христианством.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vlad Час назад
Ик - это заблудившийся пук
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
BuG Час назад
Итота, Итота, пойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого!
Итота, Итота, пойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото) Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото) Дикари поневоле: русские туристы в Таиланде ушли жить в пещеру Дикари поневоле: русские туристы в Таиланде ушли жить в пещеру 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза Положительные последствия: во всем мире заценили русский клип про COVID-19 Положительные последствия: во всем мире заценили русский клип про COVID-19 Ночной дозор в Нью-Йорке от русских байкеров Ночной дозор в Нью-Йорке от русских байкеров Шаланды, полные гашиша к Мадриду Костя приводил... Шаланды, полные гашиша к Мадриду Костя приводил...
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

448101



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость
0
45
Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость
Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег
3
152
Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег
﻿
Набирающие популярность
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
3
64
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Топ-10 лучших марок автомобилей в России: рейтинг по надежности и качеству
0
10
Топ-10 лучших марок автомобилей в России: рейтинг по надежности и качеству
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото)
Вся правда о съёмках российских телешоу и их редакторах (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#сша#знаменитости#авария#разное#дтп#подборка#СССР
#факты#история#интересное#люди#полиция#москва#автомир#картинки#природа#фотографии
#юмор#животные#в мире#автомобили#россия#позитив#прикольные#кино#путешествия#франция

На что жалуетесь?

Вернуться