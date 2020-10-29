"Икота, перейди на Федота!": тайный смысл, который вкладывали в известную фразу наши предки

Если же заговор не помогал, то в ход шла вода, а если и целительная водица не справлялась с икотой, то надо было напугать беса, засевшего в человеке. Так как икота была признаком одержимости, людей, которые от нее страдали, называли "бесноватый" или "икотница". Их не пускали работать в поле, рыбачить и даже охотиться. Иногда икающие уходили в лес, где жили в одиночестве до тех пор, пока не проходил недуг. Тех, кто часто страдал от икоты, считали пропащими, с ними не водились другие, жили они бедно.