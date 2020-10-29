"Икота, перейди на Федота!": тайный смысл, который вкладывали в известную фразу наши предки

"Икота, икота, перейди на Федота!" - эту фразу мы узнали еще в детстве. Она была своеобразным заклинанием против внезапно нагрянувшей икоты, помогала не всегда, но говорили ее все. Давайте разберемся, когда она появилась и какой смысл в нее вкладывали наши предки?
Сегодня икота - это обычное явлением, не очень приятное, но не страшное. Обычно появляется из-за попадания воздуха в пищевод во время еды. Однако в древности люди не были так хорошо осведомлены, поэтому загадочную икоту считали происками злых духов. Язычники были уверены, что таким образом злой дух проникает в тело человека, изгнать его можно только с помощью заговора:
"Икота, икота, перейди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого,
А со всякого,
И с Федота, и с Якова уходи ты икота,
К себе на болота.
Поклонись ты тине
В глубокой трясине".
"Икота, икота, перейди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого,
А со всякого,
И с Федота, и с Якова уходи ты икота,
К себе на болота.
Поклонись ты тине
В глубокой трясине".
Если же заговор не помогал, то в ход шла вода, а если и целительная водица не справлялась с икотой, то надо было напугать беса, засевшего в человеке. Так как икота была признаком одержимости, людей, которые от нее страдали, называли "бесноватый" или "икотница". Их не пускали работать в поле, рыбачить и даже охотиться. Иногда икающие уходили в лес, где жили в одиночестве до тех пор, пока не проходил недуг. Тех, кто часто страдал от икоты, считали пропащими, с ними не водились другие, жили они бедно.
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Думаете, это шутка? Нет! Жил в мире реальный человек - Чарльз Осборн - он начал икать в 1922 году, и делал это на протяжении 68 лет. Всего он икнул около 430 миллионов раз. Несмотря на такую особенность, Чарльз прожил долгую жизнь: женился и стал отцом. В древнем мире его бы давно изгнали.
На Руси, когда народные методы не помогали, страдающего вели к местному знахарю. Тот лечил человека травами, делал обряды, вытаскивал из живота лягушку, которую в последствии сжигали в печи, а прах развеивали над водой, чтобы упрямый бес покинул наконец тело.
Да, это все не выдумки. Даже в русском фольклоре нередко использовалась фраза "икотка-сухотка" - так колдуны наказывали неугодных. А история вообще хранит реальный случай от 1815 года, когда местному жителю Пинеги (Архангельская область) - Михайлу Чукареву - назначали 35 ударов хлыста за то, что он "напустил икоту" на свою двоюродную сестру Афимью Лобанову.
Не икайте, и будьте здоровы!
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