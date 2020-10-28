Самая большая попа в мире

Обхват бедер — около 200 сантиметров (точный размер неизвестен).



Жизнь этой девушки из африканского народа готтентотов, была чрезвычайно тяжелой. Из-за стеатопигии (повышенного отложения жира на бедрах и ягодицах) она, предположительно, является обладательницей самой большой попы в истории. Но поскольку ее точный размер неизвестен, мы поместили Сару Бартон на десятое место



Британский хирург Уильям Данлоп и предприниматель Хендрик Цезарь отвезли Саарти в Лондон, где выставляли на потеху публике в человеческом зоопарке. Англичане платили, чтобы увидеть обнаженное тело Сары и посмотреть на «дикарские танцы». Самой девушке от этих показов ничего не перепадало, хотя Данлоп и Цезарь уверяли ее, что в Европе она сможет разбогатеть.



После многочисленных скандалов, связанных с унизительным обращением с Саарти, ее «работодатели» предстали перед судом, но реального наказания не последовало. Однако в «контракт» Сары были внесены изменения, и она получила право на «лучшие условия», большую долю прибыли и теплую одежду.



После четырех лет пребывания в Лондоне, в сентябре 1814 года, она была перевезена из Англии во Францию, и продана Рео, человеку, который демонстрировал животных.



Он начал выставлять Сару в клетке рядом с маленьким носорогом. Ее «дрессировщик» приказывал Бартман сидеть или стоять так же, как и цирковым животным. Французы прозвали темнокожую обладательницу огромной попы «готтентотской Венерой».



Ее внешний вид привлек внимание известного натуралиста Джорджа Кювье, который пришел к выводу, что Сара была связующим звеном между животными и людьми. Таким образом, Сара использовалась, чтобы помочь подчеркнуть стереотип, что африканцы были «низшей расой».



Саарти Бартман скончалась в 1816 году в возрасте 26 лет. Неизвестно, умерла ли она от алкоголизма, оспы или пневмонии.