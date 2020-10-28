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Самая большая попа в мире

Самая большая попа в мире (12 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 09:06
Сообщество : Факты
Метки: в мире   видео   задница   интересно   пока   факты   фигура   фото   
1843
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Красивые, подтянутые, небольшие ягодицы — это ли не мечта современной женщины? «Нет, не мечта!», — наверняка возразит вам одна из обладательниц самых больших ягодиц в мире. И будет по-своему права, ведь в США и европейских странах ширится движение бодипозитива и растет мода на моделей с пышными формами.

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Метки: в мире   видео   задница   интересно   пока   факты   фигура   фото   
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18  комментариев
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15k
Anna 3 часа назад
люди же завтракают
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Feldkurat_Katc 16 минут назад
Фубля! Мокрая, потная, вонючая,целлюлитная!И вот это носить на себе?
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5k
Trenzel2003 40 минут назад
Наверное обладатели сих пятых точек не садятся на диету из за боязни раздавить её, диету, в лепешку.
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4k
Летучий Мыш 42 минуты назад
Для сохранения душевного равновесия этот пост лучше смотреть снизу вверх
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2k
aed 48 минут назад
восстанавливаемся после просмотра поста )
восстанавливаемся после просмотра поста )
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11k
Пумба Час назад
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Это не попы, а мегасраки!
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2k
barracuda 2 часа назад
Самая большая попа в мире
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417
Питер Крузо 2 часа назад
фубля
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1k
Asisiay 2 часа назад
Самая большая попа в миреПосмотреть
Самая большая попа в мире
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11k
Пумба Asisiay Час назад
Бля, не помогло!!! Можно еще раз?
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Asisiay Пумба Полчаса назад
Самая большая попа в миреПосмотреть
Самая большая попа в мире
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
какой ужас...бээ
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981
Мистер Фикс 2 часа назад
В жопу такую жопу
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3k
lexa 3 часа назад
фубля
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5k
vitenok 3 часа назад
Ещё чуть, и меня стошнит.
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