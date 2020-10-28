Красивые, подтянутые, небольшие ягодицы — это ли не мечта современной женщины? «Нет, не мечта!», — наверняка возразит вам одна из обладательниц самых больших ягодиц в мире. И будет по-своему права, ведь в США и европейских странах ширится движение бодипозитива и растет мода на моделей с пышными формами.
Так что вооружитесь сантиметром, а мы покажем вам у кого самая большая попа в мире. Эти женщины — зримое и весомое доказательство того, что можно любить себя такой, какая ты есть, не обращая внимание на мнение окружающих.
10. Сара (Саарти) Бартман
Обхват бедер — около 200 сантиметров (точный размер неизвестен).
Жизнь этой девушки из африканского народа готтентотов, была чрезвычайно тяжелой. Из-за стеатопигии (повышенного отложения жира на бедрах и ягодицах) она, предположительно, является обладательницей самой большой попы в истории. Но поскольку ее точный размер неизвестен, мы поместили Сару Бартон на десятое место
Британский хирург Уильям Данлоп и предприниматель Хендрик Цезарь отвезли Саарти в Лондон, где выставляли на потеху публике в человеческом зоопарке. Англичане платили, чтобы увидеть обнаженное тело Сары и посмотреть на «дикарские танцы». Самой девушке от этих показов ничего не перепадало, хотя Данлоп и Цезарь уверяли ее, что в Европе она сможет разбогатеть.
После многочисленных скандалов, связанных с унизительным обращением с Саарти, ее «работодатели» предстали перед судом, но реального наказания не последовало. Однако в «контракт» Сары были внесены изменения, и она получила право на «лучшие условия», большую долю прибыли и теплую одежду.
После четырех лет пребывания в Лондоне, в сентябре 1814 года, она была перевезена из Англии во Францию, и продана Рео, человеку, который демонстрировал животных.
Он начал выставлять Сару в клетке рядом с маленьким носорогом. Ее «дрессировщик» приказывал Бартман сидеть или стоять так же, как и цирковым животным. Французы прозвали темнокожую обладательницу огромной попы «готтентотской Венерой».
Ее внешний вид привлек внимание известного натуралиста Джорджа Кювье, который пришел к выводу, что Сара была связующим звеном между животными и людьми. Таким образом, Сара использовалась, чтобы помочь подчеркнуть стереотип, что африканцы были «низшей расой».
Саарти Бартман скончалась в 1816 году в возрасте 26 лет. Неизвестно, умерла ли она от алкоголизма, оспы или пневмонии.
Жизнь этой девушки из африканского народа готтентотов, была чрезвычайно тяжелой. Из-за стеатопигии (повышенного отложения жира на бедрах и ягодицах) она, предположительно, является обладательницей самой большой попы в истории. Но поскольку ее точный размер неизвестен, мы поместили Сару Бартон на десятое место
Британский хирург Уильям Данлоп и предприниматель Хендрик Цезарь отвезли Саарти в Лондон, где выставляли на потеху публике в человеческом зоопарке. Англичане платили, чтобы увидеть обнаженное тело Сары и посмотреть на «дикарские танцы». Самой девушке от этих показов ничего не перепадало, хотя Данлоп и Цезарь уверяли ее, что в Европе она сможет разбогатеть.
После многочисленных скандалов, связанных с унизительным обращением с Саарти, ее «работодатели» предстали перед судом, но реального наказания не последовало. Однако в «контракт» Сары были внесены изменения, и она получила право на «лучшие условия», большую долю прибыли и теплую одежду.
После четырех лет пребывания в Лондоне, в сентябре 1814 года, она была перевезена из Англии во Францию, и продана Рео, человеку, который демонстрировал животных.
Он начал выставлять Сару в клетке рядом с маленьким носорогом. Ее «дрессировщик» приказывал Бартман сидеть или стоять так же, как и цирковым животным. Французы прозвали темнокожую обладательницу огромной попы «готтентотской Венерой».
Ее внешний вид привлек внимание известного натуралиста Джорджа Кювье, который пришел к выводу, что Сара была связующим звеном между животными и людьми. Таким образом, Сара использовалась, чтобы помочь подчеркнуть стереотип, что африканцы были «низшей расой».
Саарти Бартман скончалась в 1816 году в возрасте 26 лет. Неизвестно, умерла ли она от алкоголизма, оспы или пневмонии.
9. Анастасия Квитко
Обхват бедер — 105 сантиметров.
Российская фотомодель, прозванная «русской Ким Кардашьян» получила всемирную известность благодаря своим фотографиям. Она имеет нестандартные размеры тела — 95-63-105. При этом девушка, если верить ее утверждениям, не делала пластических операций. Впрочем, не все СМИ этому верят.
К слову, у Ким Кардашьян размер бедер составляет 102 сантиметра. Хотя и «корма» Кардашьян и попа Квитко уступают по размерам самой большой груди в мире.
В ноябре 2018 года количество подписчиков на Instagram Анастасии Квитко перевалило за 9 миллионов человек. Все-таки размер имеет значение.
Российская фотомодель, прозванная «русской Ким Кардашьян» получила всемирную известность благодаря своим фотографиям. Она имеет нестандартные размеры тела — 95-63-105. При этом девушка, если верить ее утверждениям, не делала пластических операций. Впрочем, не все СМИ этому верят.
К слову, у Ким Кардашьян размер бедер составляет 102 сантиметра. Хотя и «корма» Кардашьян и попа Квитко уступают по размерам самой большой груди в мире.
В ноябре 2018 года количество подписчиков на Instagram Анастасии Квитко перевалило за 9 миллионов человек. Все-таки размер имеет значение.
8. Ники Минаж
Обхват бедер — 114 сантиметров.
Американская рэп-певица известна не только своими роскошными формами, но и эксцентричными нарядами, из-за чего получила прозвище «черная леди Гага». При этом Ники вовсе не против, когда ее «пятая точка» становится главной темой обсуждения в Интернете или на ТВ. Она — одна из обладательниц самой красивой попы в мире.
Американская рэп-певица известна не только своими роскошными формами, но и эксцентричными нарядами, из-за чего получила прозвище «черная леди Гага». При этом Ники вовсе не против, когда ее «пятая точка» становится главной темой обсуждения в Интернете или на ТВ. Она — одна из обладательниц самой красивой попы в мире.
7. Наташа Стюарт
Обхват бедер — 122 сантиметра.
Экс-модель с псевдонимом Pebblez da Model является обладательницей самой большой силиконовой попы в мире. На момент измерения экспертами Книги рекордов Гиннеса объем ее ягодиц достигал 122 сантиметров при размере талии в 66 сантиметров.
Однако любовь к силикону не довела женщину до добра. В 2015 году она была осуждена за посредничество в сделке, в результате которой Кариме Гордон впрыскивали силикон и другие вещества в попытке увеличить ягодицы. Стюарт дала Кариме контакты нелегального врача, получив взамен 200 долларов. Но Карима скончалась через неделю от респираторных осложнений «из-за обширной инъекции в мягкие ткани с использованием не фармацевтического липоидного вещества». В результате Наташу обвинили в непредумышленном убийстве.
Сейчас она вышла из тюрьмы и продолжает постить фото своей огромной задницы, радуя подписчиков в соцсетях.
Экс-модель с псевдонимом Pebblez da Model является обладательницей самой большой силиконовой попы в мире. На момент измерения экспертами Книги рекордов Гиннеса объем ее ягодиц достигал 122 сантиметров при размере талии в 66 сантиметров.
Однако любовь к силикону не довела женщину до добра. В 2015 году она была осуждена за посредничество в сделке, в результате которой Кариме Гордон впрыскивали силикон и другие вещества в попытке увеличить ягодицы. Стюарт дала Кариме контакты нелегального врача, получив взамен 200 долларов. Но Карима скончалась через неделю от респираторных осложнений «из-за обширной инъекции в мягкие ткани с использованием не фармацевтического липоидного вещества». В результате Наташу обвинили в непредумышленном убийстве.
Сейчас она вышла из тюрьмы и продолжает постить фото своей огромной задницы, радуя подписчиков в соцсетях.
6. Клаудия Флоранс
Обхват бедер — 163 сантиметра.
От обладательниц очень больших и при этом красивых ягодиц мы переходим к настоящим тяжеловесам. И одна из таких — начинающая актриса и модель размера plus size, которая переехала в Голливуд из Австрии. Она считает, что ее огромные бедра являются ключом к потенциальной славе и уже собрала легион поклонников на YouTube.
«Я нахожу свои бедра очень сексуальными, на самом деле я нахожу все свое тело очень сексуальным», — заявила Клаудиа и добавила, что получает «как минимум 27 предложений о браке каждый день».
От обладательниц очень больших и при этом красивых ягодиц мы переходим к настоящим тяжеловесам. И одна из таких — начинающая актриса и модель размера plus size, которая переехала в Голливуд из Австрии. Она считает, что ее огромные бедра являются ключом к потенциальной славе и уже собрала легион поклонников на YouTube.
«Я нахожу свои бедра очень сексуальными, на самом деле я нахожу все свое тело очень сексуальным», — заявила Клаудиа и добавила, что получает «как минимум 27 предложений о браке каждый день».
5. Наташа Краун
Обхват бедер — 183 сантиметра.
Шведская модель надеется когда-нибудь стать женщиной с самой большой задницей в мире. Чтобы поскорее исполнить свою мечту Наташа каждый день съедает пиццу, большое количество мучного и запивает еду молочными коктейлями. Кроме того, она сделала несколько пластических операций по увеличению ягодиц.
Родители неоднократно просили Наташу прекратить эксперименты над внешностью, однако девушка не собирается этого делать. Она утверждает, что размер попы заставляет ее чувствовать себя сексуальной.
«Люди говорят мне прекратить делать операции, я уважаю их мнение, но я люблю себя. Я собираюсь достичь своей цели, чего бы это ни стоило. У вас есть только одна жизнь, так что живите ею», — говорит Краун.
Шведская модель надеется когда-нибудь стать женщиной с самой большой задницей в мире. Чтобы поскорее исполнить свою мечту Наташа каждый день съедает пиццу, большое количество мучного и запивает еду молочными коктейлями. Кроме того, она сделала несколько пластических операций по увеличению ягодиц.
Родители неоднократно просили Наташу прекратить эксперименты над внешностью, однако девушка не собирается этого делать. Она утверждает, что размер попы заставляет ее чувствовать себя сексуальной.
«Люди говорят мне прекратить делать операции, я уважаю их мнение, но я люблю себя. Я собираюсь достичь своей цели, чего бы это ни стоило. У вас есть только одна жизнь, так что живите ею», — говорит Краун.
4. Дениз Саудер
Обхват бедер — 187 сантиметров.
Размер бедер 59-летней стриптизерши из Лас-Вегаса в два раза больше, чем у обычной женщины, пренебрегающей спортом и диетами. Но Дениз это не пугает, и даже радует. Она продает свои клипы в Интернете и даже подбивает свою дочь Рэйчел на дерзкие шоу.
«Бог дал мне эти бедра, почему бы не любить и не использовать их?», — говорит Саудер. И ее муж Стив полностью согласен со словами жены. Он признает, что его любимая станет менее привлекательной, если ее попа потеряет свой объем. Однако Дениз, как и множество других очень полных женщин, страдает от артрита в бедрах и коленях, что влияет на ее подвижность и приносит ежедневную боль.
Размер бедер 59-летней стриптизерши из Лас-Вегаса в два раза больше, чем у обычной женщины, пренебрегающей спортом и диетами. Но Дениз это не пугает, и даже радует. Она продает свои клипы в Интернете и даже подбивает свою дочь Рэйчел на дерзкие шоу.
«Бог дал мне эти бедра, почему бы не любить и не использовать их?», — говорит Саудер. И ее муж Стив полностью согласен со словами жены. Он признает, что его любимая станет менее привлекательной, если ее попа потеряет свой объем. Однако Дениз, как и множество других очень полных женщин, страдает от артрита в бедрах и коленях, что влияет на ее подвижность и приносит ежедневную боль.
3. Марлена Пламмер
Обхват бедер — 213 сантиметров.
38-летняя жительница Нью-Йорка ведет активный образ жизни, несмотря на свои внушительных размеров бедра. И она надеется встретить свою вторую половинку.
«Я верю, что есть кто-то, кто полюбит меня такой, какая я есть», — сказала Марлена в одном из интервью. «У меня всегда были (большие) бедра, даже когда я был ребенком. У меня небольшой аппетит, и это загадка, почему мои бедра такие, какие они есть, но я люблю свои бедра, люблю свою фигуру и люблю себя».
38-летняя жительница Нью-Йорка ведет активный образ жизни, несмотря на свои внушительных размеров бедра. И она надеется встретить свою вторую половинку.
«Я верю, что есть кто-то, кто полюбит меня такой, какая я есть», — сказала Марлена в одном из интервью. «У меня всегда были (большие) бедра, даже когда я был ребенком. У меня небольшой аппетит, и это загадка, почему мои бедра такие, какие они есть, но я люблю свои бедра, люблю свою фигуру и люблю себя».
2. Сара Мэсси
Обхват бедер — 213 сантиметров.
Еще одна обладательница супер-большой попы чуть-чуть не дотянула до габаритов, обеспечивающих ей первое место в рейтинге. Как говорится, еще есть куда расти.
Альберт, муж Сары и отец ее двоих детей не жалуется на заднюю часть супруги. «Меня привлекло то, что я увидел сначала, — смеется он, — много женщин!»
Но у Сары есть несколько проблем как внутри, так и вне дома. Ей часто не удается пристегнуть ремень безопасности, а также мучают боли в спине.
Внимание, которое привлекает к себе Сара, расстраивает ее сыновей — Кристиана и Аарона. Ведь люди часто смеются над женщиной и отпускают обидные реплики в ее адрес. Их мать, однако, не обеспокоена мнением окружающих. Сара даже ходит в общественный парк, чтобы потренироваться со своим личным тренером. При этом пышная дама изо всех сил старается поддерживать здоровую диету.
Еще одна обладательница супер-большой попы чуть-чуть не дотянула до габаритов, обеспечивающих ей первое место в рейтинге. Как говорится, еще есть куда расти.
Альберт, муж Сары и отец ее двоих детей не жалуется на заднюю часть супруги. «Меня привлекло то, что я увидел сначала, — смеется он, — много женщин!»
Но у Сары есть несколько проблем как внутри, так и вне дома. Ей часто не удается пристегнуть ремень безопасности, а также мучают боли в спине.
Внимание, которое привлекает к себе Сара, расстраивает ее сыновей — Кристиана и Аарона. Ведь люди часто смеются над женщиной и отпускают обидные реплики в ее адрес. Их мать, однако, не обеспокоена мнением окружающих. Сара даже ходит в общественный парк, чтобы потренироваться со своим личным тренером. При этом пышная дама изо всех сил старается поддерживать здоровую диету.
1. Микель Руффинелли
Обхват бедер — 244 сантиметров.
Женщина, которая весит 190 килограмм и имеет самую большую задницу в мире (что подтверждает Книга рекордов Гиннеса), утверждает, что гордится своими формами.
«Я — экстремальный человек, у меня экстремальное телосложение. Я люблю свои изгибы, я люблю свои бедра, и я люблю свои ягодицы», — заявила Руффинелли и добавила, что предпочтет оставаться такого размера и быть счастливой и любимой, чем быть худой и несчастной.
Женщина, которая весит 190 килограмм и имеет самую большую задницу в мире (что подтверждает Книга рекордов Гиннеса), утверждает, что гордится своими формами.
«Я — экстремальный человек, у меня экстремальное телосложение. Я люблю свои изгибы, я люблю свои бедра, и я люблю свои ягодицы», — заявила Руффинелли и добавила, что предпочтет оставаться такого размера и быть счастливой и любимой, чем быть худой и несчастной.
Оказывается, что Микель — не единственная, кто любит свой внушительных размеров зад. Ее муж, Реджи, без ума от жены. «Я все время говорю людям: у меня есть лицензия на работу с тяжелой техникой», — шутит он.
Руффинелли живет в Лос-Анджелесе, и появлялась в различных реалити-шоу. Она признается, что, несмотря на позитивное отношение к собственному телу, испытывает сложности в быту. Например, ей сложно пользоваться душем и вставать с постели.
Однако, «женщина крайностей», чья попа достигает в обхвате почти 2,5 метра, уверена в себе, и не намерена сидеть на диете или терять вес иным способом.
Руффинелли живет в Лос-Анджелесе, и появлялась в различных реалити-шоу. Она признается, что, несмотря на позитивное отношение к собственному телу, испытывает сложности в быту. Например, ей сложно пользоваться душем и вставать с постели.
Однако, «женщина крайностей», чья попа достигает в обхвате почти 2,5 метра, уверена в себе, и не намерена сидеть на диете или терять вес иным способом.
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