Что вышло из попытки американцев отправить на войну во Вьетнам мужчин с низким IQ

Один из самых значительных конфликтов после Второй мировой войны - Вьетнамская война, закончился поражением США и их союзников. И хоть с тех пор прошло уже довольно много времени, постоянно удается найти что-то интересное, какую-то деталь, о которой раньше не знали и не слышали. К примеру, "Проект 100000", или "Проект Макнамары".
Что же это за проект такой, с таким странноватым названием?
Это проект, созданный министром обороны США тех лет Робертом Макнамарой. Суть его была в том, чтобы в течении 5 лет призвать на службу для отправки во Вьетнам 345 тыс. человек. Но не простых, а с низким уровнем IQ, из самых бедных слоев населения, зачастую вообще маргиналов.
Роберт Макнамара.
Для чего вообще понадобилось создавать что-то подобное?
Ну, в какой-то момент у американцев на той войне все пошло наперекосяк. Желающих отправится в мясорубку поубавилось очень сильно, но воевать-то надо, вот и решили насобирать молодых людей, не слишком обремененных интеллектом, и отправить их во Вьетнам. Второй момент - таким образом планировалось создать некие "социальные лифты". Правительство США рассчитывало, что военнослужащие из "Проекта 100000" на войне получат какие-то навыки, в том числе и социальные, и, после, вернувшись домой, будут более пригодны к жизни в нормальном обществе.
Кого набирали для участия в проекте?
Как уже было сказано выше, для участия в проекте набирались молодые люди с низким IQ. Понятное дело, по большей части это были выходцы из совсем бедных семей, а иногда и вовсе бездомные. Ребятки были далеко не лучшего качества как в умственном плане, так и в плане дисциплины, в связи с чем профессиональные военные, критически относившиеся к проекту, называли этих солдат "дебилами Макнамары", "Дивизией дураков" и т.д
Кстати, доля чернокожих в проекте составляла примерно 40 %, при том, что в целом в американской армии до этого служило не более 10% чернокожих военнослужащих.
Кто прошел подготовку?
К середине апреля 1968-го года была проведена проверка готовности участников "Проекта 1000000" перейти от общих к более сложным индивидуальным курсам подготовки. Выяснилось, что только 68% из них были готовы к этому - остальных забраковали. Но даже из тех, кто все-таки отправился проходить индивидуальные курсы, лишь 37% в итоге поехали на войну. По большей части они были либо простым "пушечным мясом" в пехоте, либо поварами, либо водителями и т.д.
Как воевали?
Воевали эти ребята из рук вон плохо. За первые же 10 месяцев боевых действий потери среди участников данного проекта составили примерно 10%, практически все из них были неграми. Они не хотели и не умели воевать, частенько выказывали неповиновение командирам, причем иногда доходило до того, что стреляли им в спину в бою и списывали на вьетнамцев.
Чем все закончилось?
"Проект Макнамары" был признан провальным. Потери были высокие, что, конечно, лишь усугубляло и без того непростую ситуацию в самих США. Кроме того, участники проекта, которым посчастливилось вернуться живыми и невредимыми домой, никаких социальных лифтов так и не познали - большая часть из них так и остались безработной, и не смогла выбраться из бедности.
Ветеран Вьетнама.
На какое-то время правительство США действительно решило важную задачу - нашло солдат (хоть и такого качества). Это избавило их от набора студентов колледжей и университетов, что обязательно бы вызвало резкое недовольство среднего класса США. Но, как уже было сказано, это все было лишь временным решением, в итоге студентов-таки пришлось набирать, а последующая за этим напряженность в американском обществе, митинги и прочие антивоенные вещи и привели к поражению США в той войне.
Источник:
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Интеллект их от социального положения не зависел. Но на тот момент в США была весьма расисткая политика и детям в школе преподавали либертарианство (фашизм переодетый в капитализм в котором утверждалось что если ты бедный то ты просто тупой).
Чернокожее население действительно представлено в армии США больше чем в других сферах жизни. Причины для этого - там у них были равные права и зарплата. Но белокожий офицерский состав тем не менее за людей их не считал и их действительно отправляли в мясорубку из-за чего собственно и более высокий уровень потерь.
Автор нихрена не разбирается в теме и нахватал по верхам бог знает чего.
По мере эскалации он успел поменять свои взгляды и даже сумел прославиться как главный "завершитель" войны. Впоследствии говорил что "если бы я знал .. то не не начинал бы.."