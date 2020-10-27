Что вышло из попытки американцев отправить на войну во Вьетнам мужчин с низким IQ

Кто прошел подготовку?

К середине апреля 1968-го года была проведена проверка готовности участников "Проекта 1000000" перейти от общих к более сложным индивидуальным курсам подготовки. Выяснилось, что только 68% из них были готовы к этому - остальных забраковали. Но даже из тех, кто все-таки отправился проходить индивидуальные курсы, лишь 37% в итоге поехали на войну. По большей части они были либо простым "пушечным мясом" в пехоте, либо поварами, либо водителями и т.д.



Как воевали?

Воевали эти ребята из рук вон плохо. За первые же 10 месяцев боевых действий потери среди участников данного проекта составили примерно 10%, практически все из них были неграми. Они не хотели и не умели воевать, частенько выказывали неповиновение командирам, причем иногда доходило до того, что стреляли им в спину в бою и списывали на вьетнамцев.



Чем все закончилось?

"Проект Макнамары" был признан провальным. Потери были высокие, что, конечно, лишь усугубляло и без того непростую ситуацию в самих США. Кроме того, участники проекта, которым посчастливилось вернуться живыми и невредимыми домой, никаких социальных лифтов так и не познали - большая часть из них так и остались безработной, и не смогла выбраться из бедности.