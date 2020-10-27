Что вышло из попытки американцев отправить на войну во Вьетнам мужчин с низким IQ

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа 5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая... Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний арест: видео Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний... 15 забавных морд, которые бы выиграли конкурс на самую нефотогеничную внешность 15 забавных морд, которые бы выиграли конкурс на самую... Модники московского метро. Осторожно, в подборке может быть ваша фотокарточка Модники московского метро. Осторожно, в подборке может быть ваша... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой... 20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина 20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал американца за дерзость Как чемпион СССР Рыбаков в тюрьме дрался, а выйдя наказал... Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с этим чувством? Пост самого одинокого человека на свете. А как вы справляетесь с... Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей 12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк 12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром... Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели Лица в истории: без них вы бы здесь совершенно точно не сидели Кубики на октябрь #4 Кубики на октябрь #4 В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и поножовщину, погибло 2 человека В Чечне сотрудники Омона и Собра устроили перестрелку и... Неопытная спортсменка уронила на себя штангу Неопытная спортсменка уронила на себя штангу Наши знаменитости Наши знаменитости Самоуверенность людей не знает пределов Самоуверенность людей не знает пределов Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов
Что вышло из попытки американцев отправить на войну во Вьетнам мужчин с низким IQ

Что вышло из попытки американцев отправить на войну во Вьетнам мужчин с низким IQ (4 фото)

Автор:
27 октября 2020 20:44
Метки: Вьетнам   солдаты   сша   
1844
4

Один из самых значительных конфликтов после Второй мировой войны - Вьетнамская война, закончился поражением США и их союзников. И хоть с тех пор прошло уже довольно много времени, постоянно удается найти что-то интересное, какую-то деталь, о которой раньше не знали и не слышали. К примеру, "Проект 100000", или "Проект Макнамары".

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Вьетнам   солдаты   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 10 часов назад
Одного дебила таки не сумели забрать во Вьетнам, его папа отмазал. А зря.
Одного дебила таки не сумели забрать во Вьетнам, его папа отмазал. А зря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Azesh 4 часа назад
My name is Forrest Gump)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. 5 часов назад
Умный на такую войну не пойдет..
Умный на такую войну не пойдет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
costa 6 часов назад
в армию в США действительно отправляли беднейшие слои населения.
Интеллект их от социального положения не зависел. Но на тот момент в США была весьма расисткая политика и детям в школе преподавали либертарианство (фашизм переодетый в капитализм в котором утверждалось что если ты бедный то ты просто тупой).
Чернокожее население действительно представлено в армии США больше чем в других сферах жизни. Причины для этого - там у них были равные права и зарплата. Но белокожий офицерский состав тем не менее за людей их не считал и их действительно отправляли в мясорубку из-за чего собственно и более высокий уровень потерь.
Автор нихрена не разбирается в теме и нахватал по верхам бог знает чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
romi 7 часов назад
Ну, допустим, у нас тоже хватало дебилов в армии. Я навскидку могу вспомнить нескольких, с которыми довелось служить. Явные олигофрены с уровнем интеллекта ниже плинтуса. У нас таких не допускали на пушечный выстрел к точной технике и боеприпасам. В наряд - только дневальным или на кухню тарелки мыть. В отличие от Американцев, с дисциплиной у них проблем не было - под страхом физического воздействия со стороны старослужащих быстро учились становиться в строй подшитыми и, по мере своих умственных способностей, выполняли нехитрые задачи . Зато, становясь старослужащими, были самыми погаными и жестокими "дедами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
Мистер Фикс 7 часов назад
Вывод - негры ни на что не годны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill 8 часов назад
Считается что Макнамара был главным архитектором войны во Въетнаме. Виноват в гибели от 1,5 до 4 млн человек (точные цифры до сих пор неизвестны).
По мере эскалации он успел поменять свои взгляды и даже сумел прославиться как главный "завершитель" войны. Впоследствии говорил что "если бы я знал .. то не не начинал бы.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вновь открывшийся файл 10 часов назад
Что вышло из попытки американцев отправить на войну во Вьетнам мужчин с низким IQ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Вновь открывшийся файл 10 часов назад
По книжке Форест Гамп аут, а не дебил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Bill Андрей Иванов 8 часов назад
Аутист при тестировании запросто мог бы получить низкий IQ и попасть в "армию дебилов от Мокнамары"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Питерскую учительницу дважды уволили за слишком откровенный твиттер (8 фото) Питерскую учительницу дважды уволили за слишком откровенный твиттер (8 фото) Взгляните на северокорейские пропагандистские плакаты - и вы тоже возненавидите американцев! Взгляните на северокорейские пропагандистские плакаты - и вы тоже возненавидите американцев! Инстаграмы девушек-военных США Инстаграмы девушек-военных США 15 мрачных снимков времен войны во Вьетнаме 15 мрачных снимков времен войны во Вьетнаме Дети-солдаты времен гражданской войны в США Дети-солдаты времен гражданской войны в США 7 причин поражения США во Вьетнаме 7 причин поражения США во Вьетнаме
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2763770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Весёлые картинки
3
32
Весёлые картинки
Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи
2
89
Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи
﻿
Набирающие популярность
Обалденный овсяный хлеб с мёдом по скандинавскому рецепту. ( Хлеб с овсяными хлопьями )
4
7
Обалденный овсяный хлеб с мёдом по скандинавскому рецепту. ( Хлеб с овсяными хлопьями )
Как узнать время до заката
0
15
Как узнать время до заката
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
5 фильмов о войне, напоминающих о том, какой ценой далась та самая победа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#авария#сша#знаменитости#картинки#СССР#коты#фейл
#факты#прикол#интересно#автомобили#авто авария#кино#неудача#прикольные#москва#яавтор
#юмор#люди#интересное#дтп#россия#автомир#разное#актеры#природа#gif

На что жалуетесь?

Вернуться