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Рай для футфетишистов на Авито: от дешёвых и дырявых до запашистых женских

Рай для футфетишистов на Авито: от дешёвых и дырявых до запашистых женских (15 фото)

Автор:
28 октября 2020 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Доска объявлений   авито   буэ   бывшие в употреблении   носки   трусы   
1231
15
Мать честная, что только не продают люди! Вонючие и рваные, носки Цоя и Аркадия Паровозова! Вонючие носочки от милых дам... Только не спрашивайте, каким лешим меня занесло в такие дебри Авито ;)
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Метки: Доска объявлений   авито   буэ   бывшие в употреблении   носки   трусы   
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RusLAN Час назад
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Продаю комплект!
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20k
Сибиряк 3 минуты назад
Рай для футфетишистов на Авито: от дешёвых и дырявых до запашистых женскихПосмотреть
Рай для футфетишистов на Авито: от дешёвых и дырявых до запашистых женских
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10k
Элитный тигр 48 минут назад
Вот по таким постам уже видны жизненные интересы автора. Не зря говорят - у кого чего болит, тот о том и говорит. И не надо из себя целочку строить - "Только не спрашивайте, каким лешим меня занесло в такие дебри Авито ;)"(с)
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