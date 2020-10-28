Рай для футфетишистов на Авито: от дешёвых и дырявых до запашистых женских

Мать честная, что только не продают люди! Вонючие и рваные, носки Цоя и Аркадия Паровозова! Вонючие носочки от милых дам... Только не спрашивайте, каким лешим меня занесло в такие дебри Авито ;)

1. Носки на Авито 0

2. 0

×

3. Сначала разные приколюхи, которые нашёл 0

4. 0

5. Интересно, почему носки Пола Уокера похожи на носки Цоя? Попахивает мошенничеством! 0

6. Просто вонючие дорогие носки 0

7. 0

8. 0

9. 0

10. 0

11. 0

12. И дырявые носки... 0

13. 0

14. Крутая и дорогая фирма ))) 0