Рай для футфетишистов на Авито: от дешёвых и дырявых до запашистых женских

Мать честная, что только не продают люди! Вонючие и рваные, носки Цоя и Аркадия Паровозова! Вонючие носочки от милых дам... Только не спрашивайте, каким лешим меня занесло в такие дебри Авито ;)
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