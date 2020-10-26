Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить

Однако советские лидеры, периодически выезжавшие с официальными визитами в капстраны, воочию видели развитую систему общественного питания в этих странах и по приезду на Родину нередко пытались воплотить в Стране Советов нечто отдаленно похожее.

Советские закусочные имели ограниченный ассортимент блюд простого приготовления и обязательно алкоголь в меню, а работа велась без официантов. В отличие от сегодняшних дней, забегаловками не были утыканы улицы в центре города и у метро. Их нужно еще было поискать, а у знающих людей были свои проверенные временем заведения, завсегдатаями которых они являлись.

Сегодня мы с Вами вспоминаем, какие демократичные заведения общепита, популярные в народе, существовали при развитом социализме, и чем там можно было заморить червячка.

1.Чебуречные