Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить

Как известно, первые Макдональдс и Пицца Хат, традиционные фастфуды в понимании европейских граждан, появились в СССР лишь в начале 90-х годов, когда железный занавес уже пал. В советское же время отведать банальные куриные крылышки в KFC для советского гражданина было недостижимой мечтой.
Однако советские лидеры, периодически выезжавшие с официальными визитами в капстраны, воочию видели развитую систему общественного питания в этих странах и по приезду на Родину нередко пытались воплотить в Стране Советов нечто отдаленно похожее.
Советские закусочные имели ограниченный ассортимент блюд простого приготовления и обязательно алкоголь в меню, а работа велась без официантов. В отличие от сегодняшних дней, забегаловками не были утыканы улицы в центре города и у метро. Их нужно еще было поискать, а у знающих людей были свои проверенные временем заведения, завсегдатаями которых они являлись.
Сегодня мы с Вами вспоминаем, какие демократичные заведения общепита, популярные в народе, существовали при развитом социализме, и чем там можно было заморить червячка.
1.Чебуречные
Чебуречная в СССР
Несмотря на схожий способ приготовления - по сути то же тесто с мясной начинкой - чебурек в СССР по 15 коп. за штуку всегда имел более высокий статус нежели пирожки и беляши. По какой-то причине и не было принято считать вредной для здоровья едой, несмотря на окунание в большое количество кипящего растительного масла.
Их конечно можно было отведать и в ресторане, но чаще всего за ними шли в бюджетные закусочные-чебуречные с высокими столами без стульев. Обычно сюда заходили работяги после работы, командированные или студенты, обязательно втихаря из-под стола наливая стакан Портвейна 777 или водки.
Иногда чебуреки продавали в уличных киосках, к которому была прибита доска, на которой все ели чебуреки.
2.Пельменные
Пельменная - один из самых популярных способов быстро перекусить в СССР. Обычно работали допоздна
Как понятно, по названию, подкрепиться здесь можно было пельменями, которые засыпали в кастрюли из обычных картонных бело-красных коробок "Останкинские", которые также можно было купить на вынос. К порции пельменей за 32 коп. можно было взять сметану с маслом по желанию за дополнительные 4 коп., а уксус с горчицей стояли на столах вместе с солью-перцем. Также в заведениях продавали закуску в виде яйца под майонезом.
Потребляли пельмени за высокими круглыми стоячими столиками, под была полочка, куда можно было поставить сумку или положить шляпу.
Некоторые заведения работали по продленному графику до 2 часов ночи, и в них часто заглядывали таксисты.
3.Столовые
Типичная раздача в советской столовой
Это наверное самый известный формат общепита в СССР, который сохранился и по сей день. Саму идею столовых самообслуживания привез из Америки Никита Хрущев. Столовые были как заводские на крупных предприятиях, НИИ и ВУЗах, так и были открыты по городу для всех желающих и туристов. Часто днем в формате столовых работали кафе и рестораны.
Типовой обед состоял из салата с морковкой или столичного, первого (какой-нибудь куриный суп или борщ), второго (котлета с вермишелью или пюре) и третьего (компот из сухофруктов из граненого стакана, чай или кофе) на пластиковом подносе с алюминиевыми приборами.
Уложиться можно было в 1 рубль, хотя качество блюд часто вызывало большие вопросы из-за разбавленных в целях воровства продуктов или переваренных макарон.
Был в советских столовых и печально известный обязательный от Ужгорода во Камчатки "рыбный день" четверг - все блюда вместо мяса и курицы в этот день готовились из рыбы. Таким образом советская власть пыталась приучить граждан к поеданию рыбы.
Столовые обычно работали в обеденное время, поэтому спиртное в них никогда не продавали, чтобы не давать повода работающим гражданам.
4.Кафе "Минутка"
Кафе "Минутка"
Это были однотипные отдельно стоящие сборно-щитовые кафе быстрого питания, которые в виде эксперимента открылись в крупных городах СССР в перестроечные годы конца 1980-х. Часто они располагались в парках и имели характерный внешний вид с двумя крыльями, между которыми располагался небольшой внутренний дворик, где летом для посетителей ставили столы на улице под зонтиками, а также стеклянную призму на крыше.
Кафе можно порадовать гостей ассортиментом из пончиков, чебуреков, бутербродов, пирожных, фруктовых соков в розлив и пирожных. В целом, заведение совмещало в себе чебуречную, пельменную, пышечную и рюмочную.
Существовали и передвижные кафе этой сети в троллейбусах и автобусах.
5.Рюмочные
Рюмочные - самые специфические закусочные в СССР
Это было исключительно советское заведение, появившееся в 1950-е годы, у которого не было аналогов в мире. Они были некими аналогами пивбаров (но с более крепкими напитками), и получили свое название за то, что алкогольные напитки, в основном конечно водка, отпускались здесь небольшими стаканами, минимум по 50 грамм. Обязательным комплектом к горячительным напиткам шли бутерброды с колбасой, сыром, вареным яйцом, сельдью, килькой и т.п. Из-за этого вторым названием этих забегаловок стали "Бутербродные". Частенько выпить за беседой хотелось еще, а бутерброды в рот уже не лезли, поэтому из них складывали на столе Пизанскую башню.
Целью рюмочных было приучить граждан к более культурному распитию алкоголя не на детской площадке или парке, а в специализированной закусочной.
Обычно помещения рюмочных были небольшими, на 25 мест. Из-за высоких столов здесь надолго не задерживались - опрокинул рюмочку после работы и пошел. Контингент как не трудно догадаться здесь был исключительно мужской.
Источник:
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Почему "печально"?
С тех времен до сих пор обожаю жареного минтая с картофельным пюре.
Далее, в каждом, КАЖДОМ гастрономе был кафетерий. Это еще плотнее, чем кафе, в дождь и холод ты мог зайти в любой гастроном и в кафетерии, стоя за столиком, выпить горячий чай, кофе с пирожками и бутербродами. Сегодняшние аналоги: ноль.
А пельмени мы ели в московских пельменных, когда в столицу ехали погулять или по делам. Тоже вкусные были эти "Останкинские".
А среди городских столовых был еще специальный класс - "диетические столовые". Где кормили пищей по меню, составленному на основе рекомендаций врачей по диетическому питанию. Там могли есть и язвенники и трезвенники, без особого риска отравиться или получить несварение желудка.
Пропуска в те времена далеко не во всех вузах были, а где были, то на них часто никто из вахтеров и не смотрел.
А вот в школьной на постороннего дядечку в столовой среди детишек и считанного количества учителей, которые были всем в этой школе известны посмотрели бы, как минимум, с большим подозрением, а скорее всего просто выгнали бы.
И вообще-то, командировочному проще было пообедать прямо в столовой того предприятия, куда он был командирован.
Была еще на Солянской площади, но насколько знаю, закрылась.
Сорри, назвал ее площадью, но речь об ул. Солянка
В Питере тоже есть несколько таких мест, наиболее известные - "пышечная на Желябова" и "пышечная на ФиннБане", которым уже "лет полсотни, а то и больше", там даже старательно повторяют "кофе-с молоком-из-алюминиевого-бачка" - как в советском общепите... Антураж,чё?..
Есть кафе-шавермарий (чуть ли не старейший в городе!) на углу Невского/Литейного, в полуподвальчике, наискосок от ресторана "ПалкинЪ", и не менее старый ларёк-шавермарий на углу Садовой/Ломоносова, в котором утоляли "пробивку на хавчик" объе.босы ещё с середины 90-х... Но это уже "новодел" (хотя этому "новоделу" уже лет тридцать+)...