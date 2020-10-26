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Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить

Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить (6 фото)

Автор:
26 октября 2020 21:38
Метки: СССР   общепит   факты   
833
6

Как известно, первые Макдональдс и Пицца Хат, традиционные фастфуды в понимании европейских граждан, появились в СССР лишь в начале 90-х годов, когда железный занавес уже пал. В советское же время отведать банальные куриные крылышки в KFC для советского гражданина было недостижимой мечтой.

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Метки: СССР   общепит   факты   
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Был в советских столовых и печально известный обязательный от Ужгорода во Камчатки "рыбный день" четверг"
===============
Почему "печально"?
С тех времен до сих пор обожаю жареного минтая с картофельным пюре.
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737
Беглый раб 12 минут назад
На каждом шагу (углы улиц, кварталы) были кафе, не КАБАКИ последних 30 лет! где в просторе и уюте (полупустой зальчик, все стеклянное и вид на город) можно было выпить сок с пирожками, бутербродами, мороженое, пирожные с кофе и пр. Сегодня нет даже сотой части подобного, просто НОЛЬ и все. Кабаки с освиневшим быдлом, втыкающим под шансон - это не кафе, это кабаки.

Далее, в каждом, КАЖДОМ гастрономе был кафетерий. Это еще плотнее, чем кафе, в дождь и холод ты мог зайти в любой гастроном и в кафетерии, стоя за столиком, выпить горячий чай, кофе с пирожками и бутербродами. Сегодняшние аналоги: ноль.
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9k
Василенко Татьяна 22 минуты назад
Никогда не забуду первые чебуреки, которые попробовала в 16 лет в Лиепае (мама там была в командировке, я к ней на каникулы приезжала)... Они были изумительно пузырчатые и хрустящие с большим количеством бульона... Я их съедала с томатным соком. Сколько потом ни ела чебуреки, - такой вкуснятины так больше и не повторилось...
А пельмени мы ели в московских пельменных, когда в столицу ехали погулять или по делам. Тоже вкусные были эти "Останкинские".
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109
Атомный Крот 40 минут назад
Да и просто "Кафе" было навалом. Многие из которых от столовых отличались лишь наименованием.
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109
Атомный Крот 41 минуту назад
Многие чебуречные, кстати, вполне себе приличными заведениями были. Где ни под столом, ни на столе ничего горячительного по стаканам не разливали. От места зависело и от публики, их посещавшие. В некоторые чебуречные со всего города ехали, ибо вкусно там чебуреки готовили.

А среди городских столовых был еще специальный класс - "диетические столовые". Где кормили пищей по меню, составленному на основе рекомендаций врачей по диетическому питанию. Там могли есть и язвенники и трезвенники, без особого риска отравиться или получить несварение желудка.
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5k
Garpia121 49 минут назад
Ах, какие были чебуреки на Колхозной! Специально туда ездили их отведать.
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4k
Александр Garpia121 Полчаса назад
На Ярославской чебуреки не хуже, до сих пор работает.
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7k
albedo Час назад
Еще были пончики. Не это американское дерьмо, а нормальные, на фритюре, с сахарной пудрой.
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3k
RALEXXX Час назад
А ещё были "Шашлычные" и "Фабрики-кухни".
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9k
alexis Час назад

Суровый общепит СССР: 5 заведений, где можно было дешево перекусить
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Каждый опытный командировочный знал, что недорого и вкусно можно поесть в любой школьной столовой.
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16k
babuby Хью́берт 2 часа назад
Турнули-бы тебя из любой школьной столовой!! Сказали-бы идти в колхозную/фабричную/заводскую/... но из школьной погнали-бы сраной метлой!
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9k
Хью́берт babuby Час назад
Для индивидов напоминаю, что в любой школьной столовой в союзе продавали всем желающим, другое дело, что могло не быть скажем первого.
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109
Атомный Крот Хью́берт 45 минут назад
В вузовской. Там и посадочных мест больше.

Пропуска в те времена далеко не во всех вузах были, а где были, то на них часто никто из вахтеров и не смотрел.

А вот в школьной на постороннего дядечку в столовой среди детишек и считанного количества учителей, которые были всем в этой школе известны посмотрели бы, как минимум, с большим подозрением, а скорее всего просто выгнали бы.

И вообще-то, командировочному проще было пообедать прямо в столовой того предприятия, куда он был командирован.
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4k
Александр Хью́берт Полчаса назад
Что то не припомню в своей школьной столовой посторонних дядек и теток.
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555
Тамара Коршунова Хью́берт 2 минуты назад
Даже в советские времена в школьных столовых питались только школьники. и Преподы. Санэпидемстанции были суровы.
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6k
Караганда 2 часа назад
а сейчас-шаурма-шаверма и макдак-быстро и затрат мало.это не пельмени или чебуреки лепить-капитализм.
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3k
Sanar Караганда Час назад
Блин меня всю жизнь кормили нормально, в армии, потом в ГА, потом на частника стал летать, но иногда как фильме "О чём говорят мужчины" хочется чего нибудь такого реально жирного хычина или красного доширака, ну это по ходу старость)
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4k
Александр 2 часа назад
А где "Блинные"?
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1k
lekha-fil 2 часа назад
Самая отличная и вкусная еда была в рабочих столовых. И самая дешёвая.
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14k
Поручик lekha-fil 47 минут назад
Комплексные обеды - копеек 50, кажись, стоили. А за "рубль-двадцать" - можно было даже повыбирать, что кушать, и пару пирожков на дессерт "к компоту" прикупить. Но попробуй, попади ещё без пропуска в такую вот заводскую столовку, если сам на заводе не работаешь...
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555
Тамара Коршунова Поручик 3 секунды назад
Эт точно. И потом. У нас меню в столовке было вполне приличным. на выбор 2-3 первых. 3-4 вторых и компот с чаем. Вот кофе - тыл титанический. жуть кошмарная)))) и с молоком. И уложится можо было в 50-70 копеек за три блюда с салатом. кстати.Салаты тоже были разные. не только морковка. Она тоже была,но не всегда.
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66k
Фома 2 часа назад
Не знаю как сейчас, но чебуречная на Сухаревской, несколько лет назад, вполне соответствовала советским стандартам, чебуреки вкусные и народ разношёрстный, от алкашей до людей в костюмах, да , а ещё там периодически играли музыку, персонажи алкогольного вида, но это всё ерунда, чебуреки вкуснячие там были .
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12k
Алексей Фома Час назад
Это единственная чебуречная в Москве, дожившая со времен СССР,
Была еще на Солянской площади, но насколько знаю, закрылась.
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4k
Александр Алексей 24 минуты назад
Нет, не единственная! "Чебуреки" на Ярославской улице, работающая с 60-х гг. прошлого века. Чебуречная на «Китай-городе», работающая более 80 лет.
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12k
Алексей Александр 23 минуты назад
Про "ярославскую" не знаю, а Китай-город - это и есть Солянка.
Сорри, назвал ее площадью, но речь об ул. Солянка
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14k
Поручик Алексей 22 минуты назад
В МСК, наверняка, есть еще с десяток таких "культовых" мест, в которых стрательно сохраняют "антураж" - "это не баг, это - фича!"
В Питере тоже есть несколько таких мест, наиболее известные - "пышечная на Желябова" и "пышечная на ФиннБане", которым уже "лет полсотни, а то и больше", там даже старательно повторяют "кофе-с молоком-из-алюминиевого-бачка" - как в советском общепите... Антураж,чё?..
Есть кафе-шавермарий (чуть ли не старейший в городе!) на углу Невского/Литейного, в полуподвальчике, наискосок от ресторана "ПалкинЪ", и не менее старый ларёк-шавермарий на углу Садовой/Ломоносова, в котором утоляли "пробивку на хавчик" объе.босы ещё с середины 90-х... Но это уже "новодел" (хотя этому "новоделу" уже лет тридцать+)...
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66k
Фома Алексей 11 минут назад
Так и на Сухаревской закрыта?, пол года был рядом, но так как мне в Склиф нужно было, не особо обратил внимание .
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3k
Sanar 2 часа назад
Читаю пост и думаю, не будет рюмочной пост не зачёт, а в конце всё нормально)
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14k
Игорь Хомченко 3 часа назад
Димон, плюсуюю. Добавляю "Винный бар", "Закусочные", домовые кухни
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