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Рудиментарные дела. Кого, чему, зачем и что не нужно

Рудиментарные дела. Кого, чему, зачем и что не нужно (14 фото)

Автор:
26 октября 2020 20:52
Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
1297
14
На самом деле у всех млекопитающих есть хвост, но только в какой-то момент их развития. Конкретно в организме человека он присутствует на стадиях эмбриогенеза с 14 по 22 - это с 33й по 51й дни развития плода.
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Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
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8  комментариев
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9k
Денис 3 часа назад
Дофига текста, но если суммировать, то, как я понял, Николаев может в воде рыбу издалека почувствовать.
Дофига текста, но если суммировать, то, как я понял, Николаев может в воде рыбу издалека почувствовать.
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10k
поручик Ржевский 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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86k
Дмитрий 2 часа назад
У хохлов мозг оказался рудиментом .
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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66k
Фома 3 часа назад
Рудименты, это интересно, но есть ещё и атавизмы:
Ссылка youtu.be
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27k
KiploksAKS 3 часа назад
Умение двигать ушами поддаётся тренировке. Полвека назад я так пачку мороженого так отспорил.
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66k
Фома KiploksAKS 2 часа назад
Самый шик, не двумя ушами шевелить, а по отдельности, я вот правым могу, левое не шевелится , а наоборот нет, шевелю двумя.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
интересненько
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